कर्क साप्ताहिक राशिफल: आमदनी बढ़ाने के मिलेंगे मौके,पारिवारिक मामलों में बरतें सावधानी

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सूर्यदेव पूरे सप्ताह तुला राशि में नीच के रहेंगे। 12 नवंबर को मंगलदेव सिंह राशि के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। 13 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। शुक्रदेव कन्या राशि के तीसरे भाव में वक्री और नीच रहेंगे। गुरुदेव और केतुदेव सिंह में, शनिदेव मीन में वक्री और राहुदेव कुंभ राशि में बने रहेंगे।

यह सप्ताह आपके कामकाज, आर्थिक स्थिति और परिवार, तीनों क्षेत्रों में कुछ जरूरी बदलावों का संकेत दे रहा है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इसलिए सब्र आपकी सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। आय बढ़ाने और जमा-पूंजी को सुरक्षित रखने की चिंता आपके मन में बनी रहेगी। घर से जुड़े कुछ पुराने मसलों पर बातचीत आगे बढ़ेगी। रिश्तों के साथ साथ अपने मन की शांति को भी उतना ही महत्व दीजिए। मन बार-बार बदलेगा, ऐसे में बड़े निर्णयों के लिए एक-दो दिन ठहरना बेहतर रहेगा।

स्वास्थ्य सेहत के मोर्चे पर स्थिति संभली हुई रहेगी, पर आपको अपनी जीवनशैली में संतुलन बनाए रखना होगा। कामकाज का दबाव और घर की चिंताएं मिलकर कभी-कभी मन को भारी कर सकती हैं। 10 नवंबर को चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आएंगे, उस समय मन तो खुश रहेगा, पर छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत परेशान कर सकती है।

रोज रात को एक तय समय पर बिस्तर पर जाएं और पौष्टिक भोजन लें। बहुत ठंडी चीजें और देर रात का खाना पेट और गले के लिए ठीक नहीं रहेंगे। हल्का व्यायाम, ध्यान और प्राणायाम तनाव को काबू में रखेंगे। कोई तकलीफ लंबे समय से चल रही हो तो चिकित्सक की सलाह को आगे के लिए न टालें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह धैर्य और भावनात्मक समझ की जरूरत रहेगी। 10 नवंबर को चंद्रदेव वृश्चिक राशि में पांचवें भाव में आएंगे और निजी जीवन में खुशनुमा माहौल बनेगा। बच्चों के साथ खेलने, रिश्तेदारों से मिलने या साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कन्या राशि में वक्री शुक्रदेव कुछ पुरानी गलतफहमियों को फिर से सामने ला सकते हैं, ऐसे में अपनों से बात करने के अपने तरीके पर एक बार विचार करें। साथी के हर फैसले पर उंगली उठाने से बचें।

12 नवंबर को चंद्रदेव धनु राशि में छठे भाव में जाएंगे और रोजमर्रा के कामों पर आपका ध्यान बढ़ेगा। घरेलू कामकाज और ऑफिस के बीच तालमेल बिठाना होगा। विवाहित जातक काम के तनाव को अपने रिश्ते पर असर न डालने दें और साथी के लिए समय निकालें। अविवाहित जातकों को अपने मित्र मंडली या रोज मिलने वाले किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण हो सकता है। भावनात्मक वादा करने से पहले पूरा समय लें।

शिक्षा विद्यार्थियों को इस सप्ताह पढ़ाई में अनुशासित रवैया अपनाना होगा। सप्ताह के शुरुआती दिनों में मन घर की बातों में ज्यादा लगेगा, इसलिए सुबह के समय को पढ़ाई के लिए सुरक्षित रखें। 12 नवंबर को चंद्रदेव धनु राशि में आएंगे और आपका ध्यान व्यावहारिक ज्ञान और पढ़ाई से जुड़ी जिम्मेदारियों की ओर जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ध्यान दें। उच्च शिक्षा के छात्रों को गुरुजनों और मार्गदर्शकों से सही दिशा मिलेगी। बेकार की गतिविधियों में समय गंवाने से बचें। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे, तब कठिन विषय भी पहले से आसान लगने लगेंगे।

निष्कर्ष यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक योजना, पेशेवर जिम्मेदारियों और परिवार में जरूरी चर्चाओं का रहेगा। 12 नवंबर को मंगलदेव का दूसरे भाव में आना आपको आमदनी बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। 13 नवंबर को मार्गी बुधदेव घरेलू मामलों में स्पष्टता लाएंगे। अचानक की खरीदारी से बचें। यह सप्ताह आपको दीर्घकालिक स्थिरता की ओर ध्यान लगाने में मदद करेगा।