आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मंगलदेव और गुरुदेव सिंह राशि के दूसरे भाव में, शुक्रदेव तुला राशि के चौथे भाव में और वक्री शनिदेव मीन राशि के नौवें भाव में रहेंगे। 5 दिसंबर को राहु मकर राशि में आपके सातवें भाव में और केतु आपकी ही राशि यानी पहले भाव में प्रवेश करेंगे।

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रिश्तों, साझेदारी और पैसों की योजना के लिहाज से खास रहेगा। शादी, निजी रिश्ते और कारोबारी साझेदारी को लेकर आपकी सोच में बदलाव आ सकता है। कुछ पुराने वादों और फैसलों पर दोबारा विचार करने का मन करेगा। दफ्तर में धीरज की जरूरत रहेगी और घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें और पूरे हफ्ते व्यावहारिक नजरिया बनाए रखें।

परिवार और रिश्ते इस हफ्ते रिश्ते ही आपकी सोच के केंद्र में रहेंगे। शादीशुदा लोगों को जिम्मेदारियों, उम्मीदों या आगे की योजनाओं को लेकर साथी से कुछ मतभेदों पर खुलकर बात करनी पड़ सकती है। चौथे भाव में शुक्रदेव घर में सुख शांति बनाए रखने में मदद करेंगे और 4 दिसंबर की रात चंद्रदेव भी यहीं आएंगे, तब परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।

5 दिसंबर को राहु के सातवें भाव में आने से साझेदारी और दांपत्य में थोड़ा भ्रम या अनिश्चितता बन सकती है। बेवजह शक मत कीजिए और बाहरी लोगों को अपने निजी फैसलों में दखल न देने दें। अविवाहितों की मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है, मगर उनकी नीयत समझने में समय लें। केतु आपकी राशि में आकर आपको थोड़ा अंतर्मुखी बना सकते हैं और कभी कभी भावनात्मक दूरी सी लगेगी। अपनों से दिल की बात खुलकर कहिए।

स्वास्थ्य शरीर के साथ साथ मन की सेहत पर भी ध्यान दें। काम और रिश्तों की जिम्मेदारियां कभी कभी आपको मानसिक रूप से थका सकती हैं। दिनचर्या नियमित रखें और बेवक्त खाने से बचें। सुबह टहलना, योग और ध्यान तनाव को कम करने में मदद करेंगे।

5 दिसंबर को केतु आपकी राशि में आएंगे तो अकेले रहने और खुद के बारे में सोचने की इच्छा बढ़ेगी। यह ठीक है, मगर इसके चलते रोज की जिम्मेदारियों या अपनी सेहत की अनदेखी न करें। पूरी नींद और थोड़ा आराम इस हफ्ते बहुत जरूरी रहेगा।

शिक्षा रचनात्मक विषय, रिसर्च या उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए हफ्ता अच्छा है। 2 दिसंबर से बुधदेव पांचवें भाव में रहेंगे और उलझे हुए टॉपिक भी आसानी से समझ आने लगेंगे। अपने विचारों को लिखकर या बोलकर अच्छे से रख पाएंगे।

परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें और एक सही टाइम टेबल बनाकर चलें। शिक्षकों और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन काम आएगा। विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे छात्र अपने विकल्पों की जानकारी ध्यान से जुटाते रहें।

निष्कर्ष कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए यह हफ्ता रिश्तों में तालमेल, कामकाजी जिम्मेदारियों और आत्मचिंतन का है। 5 दिसंबर का राहु केतु गोचर आपकी साझेदारी और जीवन को देखने के नजरिए में बड़ा बदलाव ला सकता है। बेवजह के भ्रम से बचें और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। आने वाला समय आपकी प्राथमिकताओं को और साफ करेगा।