कर्क साप्ताहिक राशिफल: रिश्तों में धैर्य से सुलझाएं विवाद, पैसों के मामले में सोच-समझकर लें फैसले

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 3 नवंबर को चंद्रदेव सिंह राशि के दूसरे भाव में, 5 नवंबर को कन्या राशि के तीसरे भाव में और 7 नवंबर की शाम तुला राशि के चौथे भाव में गोचर करेंगे। नीच के सूर्यदेव और वक्री बुधदेव पूरे सप्ताह तुला राशि के चौथे भाव में रहेंगे। वक्री शुक्रदेव 6 नवंबर को कन्या राशि में तीसरे भाव में लौटेंगे। गुरुदेव और केतु सिंह राशि के दूसरे भाव में, वक्री शनिदेव मीन राशि के नौवें भाव में और राहु कुंभ राशि के आठवें भाव में बने रहेंगे।

इस सप्ताह आपको अपनी भावनाओं को संभालने और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने की जरूरत है। मन कभी किसी बात पर बहुत खुश होगा तो कभी छोटी बात से उदास, ऐसे में अपने भीतर स्थिरता बनाए रखें। किसी से असहमति हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लें।

कोई आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव डाले, तब भी धीरे और सोच समझकर निर्णय लें। परिवार की अपेक्षाएं और आपके बोलने का तरीका, दोनों पर विचार करने का यह सही समय है। शांत मन से चलेंगे तो सप्ताह आसानी से निकल जाएगा।

स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से इस सप्ताह आपको अपनी भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। पहले भाव में नीच के मंगलदेव शरीर में थकान और मन में चिड़चिड़ापन ला सकते हैं, खासकर तब जब आप परिवार या दफ्तर की चिंता में बहुत समय बिताते हैं।

भोजन का समय नियमित रखें और गैरजरूरी कामों के लिए नींद का त्याग न करें। सैर, हल्का खिंचाव वाला व्यायाम या कोई और उचित शारीरिक गतिविधि तनाव से राहत देगी। शाम के समय ऐसी शांत दिनचर्या बनाएं, जिसमें काम से पूरी तरह दूरी हो। कोई तकलीफ लगातार बनी रहे, तो केवल ज्योतिषीय उपायों पर निर्भर रहने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते परिवार से जुड़े मामलों में इस सप्ताह आपको काफी कोमलता से पेश आना होगा। आपकी राशि में नीच के मंगलदेव भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को तेज कर सकते हैं। अगर लोग एक-दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखे बिना बोलेंगे, तो छोटी गलतफहमी भी बढ़ सकती है।

माता-पिता या भाई-बहनों की अपेक्षाओं और अपनी जरूरतों के बीच संतुलन बनाना पड़ सकता है। अपना पक्ष धैर्य से रखें। दंपती घर की जिम्मेदारियों पर खुलकर बात करें, पर इसमें बीते विवादों को न घसीटें। अविवाहित जातकों के मन में कोई पुराना संबंध घूम सकता है और यह सवाल भी उठ सकता है कि क्या उस रिश्ते को एक और अवसर मिलना चाहिए।

शिक्षा छात्रों के लिए यह सप्ताह नियमित तैयारी पर ध्यान देने का है। शुरुआती दिनों में मन भावनाओं में उलझा रह सकता है, इसलिए पढ़ाई का एक स्थिर क्रम बना लें।

5 नवंबर को चंद्रदेव तीसरे भाव में कन्या राशि में आएंगे, जो सुव्यवस्थित दोहराव, ध्यान से पढ़ने और भूल सुधारने में सहायक रहेगा।

ऐसी समय सारणी बनाइए जिसमें कमजोर विषयों को पूरा समय मिले। कोई परीक्षा आने वाली है तो केवल नोट्स पढ़ने के बजाय प्रश्नों का अभ्यास करें। समूह में पढ़ाई तभी लाभ देगी जब सभी का ध्यान पढ़ाई पर हो। परिवार की हलचल को तैयारी में बाधा न बनने दें और हर दिन पढ़ने के लिए एक निश्चित समय रखें।