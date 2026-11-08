मेष साप्ताहिक राशिफल: मंगल का सिंह राशि में गोचर बदलेगा किस्मत, करियर और प्रेम जीवन में मिलेंगे नए अवसर

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपके सामने कामकाज के अच्छे अवसर और घर की कुछ जिम्मेदारियां एक साथ रखेगा। कोई नया दायित्व मिले तो उसे खुश होकर निभाएं, यही आपको ऊपर ले जाने वाली सीढ़ी बन सकता है। शुरुआत के दो-तीन दिन थोड़े सुस्त लग सकते हैं, पर फिर मन का उत्साह लौट आएगा और आप कुछ बड़ा करने की इच्छा रखेंगे। धन से जुड़े निर्णय और रिश्तों की उलझनें हड़बड़ी में न सुलझाएं। पिछले दिनों जो बातें अधूरी छूट गई थीं, उन पर दोबारा बात करने का उचित मौका आपको मिलेगा।

स्वास्थ्य सेहत ठीक-ठाक रहेगी, पर शरीर और मन के संकेतों को नजरअंदाज न करें। नीच के सूर्यदेव सातवें भाव में हैं, इस कारण कभी-कभी सुस्ती महसूस हो सकती है। 12 नवंबर को मंगलदेव पांचवें भाव में आएंगे, जिससे जिम, खेल या सुबह की सैर का शौक फिर से जाग उठेगा।

अगर पिछले दिनों दिनचर्या अस्त-व्यस्त रही है, तो पहले ही दिन भारी वर्कआउट करने से बचें। नींद का समय तय रखें, थाली में दाल-सब्जी और फल शामिल करें और देर तक बैठकर काम करते हुए बीच-बीच में थोड़ा टहल लें। मेडिटेशन और प्राणायाम मानसिक तनाव को काबू में रखेंगे। मामूली परेशानी को भी टालते न रहें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते अपनों के साथ इस सप्ताह सब्र से पेश आना होगा। 10 नवंबर को चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आठवें भाव में जाएंगे, ऐसे में मन जल्दी आहत हो सकता है और परिवार के किसी मसले की फिक्र सताएगी। किसी की छोटी-सी बात पर भड़कने की बजाय शांति से बताइए कि आप असल में क्या चाहते हैं।

12 नवंबर को चंद्रदेव धनु राशि में पहुंचेंगे और घर का माहौल फिर से खिल उठेगा। बच्चों के साथ खेलना, दोस्तों से गपशप या पार्टनर के साथ शाम की चाय, सब मन को हल्का करेंगे। उसी दिन मंगलदेव पांचवें भाव में आकर प्रेम संबंधों में गर्माहट बढ़ाएंगे। बस इतना ख्याल रखें कि अपनी राय मनवाने का दबाव किसी पर भी न डालें। विवाहित जातक व्यस्तता के बीच भी जीवनसाथी को समय दें। सिंगल जातकों को किसी समारोह या कॉमन फ्रेंड के जरिए कोई पसंद आ सकता है।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा ढीला रहने वाला है और आपका मन बार-बार इधर-उधर भागेगा। इन दिनों छोटे-छोटे टॉपिक उठाएं और उन्हें पूरा करके ही उठें। अधूरा होमवर्क या प्रोजेक्ट समय पर निपटा लें, तो आगे जाकर बोझ नहीं रहेगा।

12 नवंबर को मंगलदेव सिंह राशि में, यानी पांचवें भाव में आएंगे और पढ़ाई के प्रति लगन अचानक बढ़ेगी। क्विज, डिबेट, प्रेजेंटेशन या कोई क्रिएटिव प्रतियोगिता हो तो नाम जरूर लिखवाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हर दूसरे दिन टाइम-टेबल बदलने के बजाय रिवीजन पर जोर दें। उच्च शिक्षा ले रहे छात्रों को गुरुजनों और मेंटर का मार्गदर्शन मिलेगा।

निष्कर्ष यह सप्ताह मेष राशि के जातकों में खोया हुआ भरोसा लौटाएगा। 12 नवंबर को मंगलदेव का सिंह राशि में आना आपको अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से लगने का हौसला देगा। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे और बातचीत में रुकावटें खत्म होंगी। बेकार की बहस में ऊर्जा न गंवाएं और खर्च का हिसाब रोज रखें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपनी जगह और मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।