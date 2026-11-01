मेष साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते करियर में भागदौड़ और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होगा जरूरी

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह करियर की दौड़ में घर की जिम्मेदारियों को पीछे न छूटने दें। दफ्तर में काम का दबाव रहेगा और परिवार भी आपका साथ चाहेगा, ऐसे में आप खुद को दोनों तरफ बंटा हुआ महसूस कर सकते हैं। खर्चों पर दोबारा सोचना पड़ेगा और रोज की आदतें सुधारने का भी यही सही वक्त है। किसी से बात करते समय शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें, क्योंकि जल्दबाजी में कही गई बात रिश्तों में खटास ला सकती है। धीरज और व्यावहारिक सोच ही आपको इस हफ्ते आगे ले जाएगी।

स्वास्थ्य इस सप्ताह आपको अपने शरीर और मन, दोनों की देखभाल की जरूरत है। काम की भागदौड़ और चौथे भाव में बैठे नीच के मंगलदेव के कारण आप जल्दी थका हुआ महसूस कर सकते हैं। घर लौटकर भी दफ्तर की चिंता साथ लिए घूमना ठीक नहीं है। शाम का कुछ समय खुद के लिए और परिवार के लिए जरूर रखें।

5 नवंबर से छठे भाव में चंद्रदेव के आने पर दिनचर्या सुधारने का अच्छा मौका मिलेगा। भोजन का समय तय रखें और छोटे-छोटे कामों के लिए नींद कम न करें। हल्का व्यायाम, शाम की सैर या सोने से पहले कुछ शांत पल तनाव घटाने में मदद करेंगे। असामान्य थकान लगे या तबीयत ठीक न रहे, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। एक साथ कई बदलाव करने के बजाय संतुलित दिनचर्या अपनाना ज्यादा कारगर रहेगा।

परिवार और रिश्ते परिवार की जिम्मेदारियां इस सप्ताह आपका ज्यादा समय लेंगी। नीच के मंगलदेव चौथे भाव में हैं, इसलिए घर में भावनाएं जल्दी उबाल पर आ सकती हैं। अगर कोई बिना सोचे कुछ कह दे, तो छोटी सी असहमति भी असहज माहौल बना सकती है। कोई सदस्य आपकी पसंद या फैसलों पर टिप्पणी करे, तो रक्षात्मक होने के बजाय आराम से अपना पक्ष समझाइए। दांपत्य जीवन में व्यस्तता के बीच भी एक-दूसरे के लिए वक्त निकालें। घर के कामकाज को लेकर ईमानदारी से की गई बातचीत मन की नाराजगी को बढ़ने नहीं देगी।

अविवाहित जातकों को अतीत से जुड़ा कोई व्यक्ति याद आ सकता है और किसी पुराने परिचित से संपर्क भी हो सकता है। मगर दोबारा बात शुरू होने को रिश्ते की पक्की नींव न समझें, भरोसे को धीरे-धीरे पनपने दें। 7 नवंबर की शाम चंद्रदेव सातवें भाव में तुला राशि में आ जाएंगे। यह गोचर रिश्तों में संतुलन लौटाने और किसी अटके हुए निजी मामले को सुलझाने में आपकी मदद करेगा।

शिक्षा विद्यार्थियों को इस सप्ताह मन लगाने के लिए खुद पर थोड़ा ज्यादा जोर देना होगा। 3 नवंबर से पांचवें भाव में चंद्रदेव, गुरुदेव और केतु एक साथ रहेंगे। पढ़ाई में रुचि तो बनेगी, लेकिन मन एक विषय पर टिकने के बजाय कई तरफ दौड़ेगा। इसलिए ऐसी समय सारणी बनाइए जिसे आप वाकई निभा सकें।

5 नवंबर को चंद्रदेव कन्या राशि में आएंगे, जो व्यवस्थित पढ़ाई, रिवीजन और बारीकियों पर ध्यान देने के लिए अच्छा समय है। बड़े प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में बांट लीजिए और जरूरी तैयारी आखिरी दिन पर मत छोड़िए। प्रतियोगी परीक्षा के छात्र नियमित रूप से प्रश्न हल करें और अपनी भूलों को दोबारा जांचें। किसी विषय में शंका रहे तो अपने शिक्षक से पूछ लें, इससे समय भी बचेगा और भ्रम भी नहीं रहेगा।

निष्कर्ष इस सप्ताह आगे बढ़ने की चाह के साथ धैर्य भी जरूरी है। सूर्यदेव और बुधदेव का सातवें भाव में होना संकेत देता है कि साझेदारी और रिश्तों में शब्दों का संतुलन बनाए रखें। धन से जुड़े निर्णय सोच-विचारकर लें और अपने कामकाज को व्यवस्थित रखें। जो जिम्मेदारियां लंबे समय से अधूरी पड़ी हैं, उन्हें इसी सप्ताह पूरा करने का प्रयास करें। ऐसा करने पर आने वाला हफ्ता आपके लिए आगे बढ़ने की राह और आसान बना देगा।