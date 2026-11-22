आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष राशि में आपके पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव में रहेंगे। 24 नवंबर को चंद्रदेव वृषभ राशि में चौथे भाव में जाएंगे। 26 नवंबर को वे मिथुन राशि में पांचवें भाव में और 28 नवंबर को कर्क राशि में छठे भाव में प्रवेश करेंगे।

सूर्यदेव पूरे सप्ताह वृश्चिक राशि में कर्म भाव में विराजमान रहेंगे। मंगलदेव, गुरुदेव और केतुदेव सिंह राशि में सातवें भाव में हैं। बुधदेव तुला राशि में भाग्य भाव में हैं और शुक्रदेव भी इसी सप्ताह तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आपके राशि स्वामी शनिदेव मीन राशि में धन भाव में वक्री हैं और राहुदेव आपकी ही राशि में लग्न भाव में बैठे हैं।

यह सप्ताह आपके लिए आगे बढ़ने के कई रास्ते खोल रहा है। शुक्रदेव भाग्य भाव में आकर यात्रा, पढ़ाई और बड़े लोगों से जुड़ने के मौके दिलाएंगे, वहीं सूर्यदेव कर्म भाव से जिम्मेदारियां बढ़ाएंगे। धन भाव में वक्री शनिदेव पैसों के मामले में कसावट रखने की सलाह दे रहे हैं। सातवें भाव में बैठे मंगलदेव रिश्तों में जोश तो भरेंगे, पर बहस को भी हवा दे सकते हैं। संयमित वाणी इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि कैसा रहने वाला है कुंभ (Aquarius Weekly Horoscope 23 to 29 November 2026) राशि का यह सप्ताह।

स्वास्थ्य इस सप्ताह शरीर से ज्यादा मन की देखभाल करने की जरूरत है। धन भाव में वक्री शनिदेव पैसों की फिक्र बढ़ाकर मानसिक दबाव ला सकते हैं, वहीं सिंह राशि के मंगलदेव बेसब्री और जल्दी भड़कने की आदत बढ़ा सकते हैं।

हृदय, ब्लड प्रेशर और रक्त संचार का खास ख्याल रखें, नमक कम खाएं। रोज कम से कम आधा घंटा तेज चाल से चलें और खाने में मौसमी फल शामिल करें। 28 नवंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में छठे भाव में आएंगे, तब काम बढ़ेगा, यह दिनचर्या को व्यवस्थित करने का सही समय भी रहेगा। रात को हल्दी वाला दूध पीना भी अच्छा रहेगा।

परिवार और रिश्ते वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह भावनाएं ऊंचाई पर रहेंगी। मंगलदेव सिंह राशि में आपके सातवें भाव में हैं, जो रिश्ते में जुनून और सक्रियता बढ़ाएंगे, लेकिन जिद के कारण छोटी बहस बड़ी भी हो सकती है। पहले सुनें, फिर बोलें, यही नियम इस सप्ताह आपको बचाएगा। अविवाहित जातकों को काम के सिलसिले में या दोस्तों की महफिल में कोई खास मिल सकता है।

शुक्रदेव भाग्य भाव में आकर आपका भरोसा बढ़ाएंगे और नए लोगों से मिलने में रुचि जगाएंगे। 24 नवंबर को चंद्रदेव चौथे भाव में होंगे, तब माता-पिता को ज्यादा समय देना पड़ सकता है या घर के किसी मसले पर बैठक हो सकती है। 28 नवंबर के बाद घरेलू दिनचर्या और किसी अपने की सेहत पर ध्यान रहेगा।

शिक्षा उच्च शिक्षा की दिशा में यह सप्ताह छात्रों के लिए अच्छे संकेत लेकर आया है। शुक्रदेव तुला राशि में भाग्य भाव में आकर रिसर्च, विदेशी भाषाएं और अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में रुचि बढ़ाएंगे। गुरुजनों से मिलने वाली सलाह इस समय बहुत काम आएगी।

26 नवंबर को चंद्रदेव मिथुन राशि में पांचवें भाव में आएंगे, जो रचनात्मकता और मन की एकाग्रता को बढ़ाएंगे। परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्र अभ्यास और दोहराव पर जोर दें। विदेश में पढ़ाई की चाह रखने वाले विद्यार्थी विश्वविद्यालयों की सूची और प्रवेश प्रक्रिया पर काम शुरू कर सकते हैं। रोज की पढ़ाई का छोटा सा हिसाब डायरी में लिखें, इससे कमियां साफ दिखेंगी।

निष्कर्ष इस सप्ताह करियर के मौके, रिश्तों में जरूरी बातचीत और धन की योजना पर ज्यादा ध्यान रहेगा। शुक्रदेव भाग्य भाव में आकर उच्च शिक्षा, यात्रा और नेटवर्किंग में साथ देंगे। अगले सप्ताह साझा संसाधनों, साझेदारी और आर्थिक वादों पर फोकस रहेगा। धैर्य और मीठी वाणी से हर उलझन सुलझेगी।