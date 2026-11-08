कुंभ साप्ताहिक राशिफल: 12 नवंबर को मंगल बदलेंगे चाल, दांपत्य जीवन और बिजनेस पर पड़ेगा असर

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। तुला राशि में नीच अवस्था वाले सूर्यदेव पूरे सप्ताह नौवें भाव में बने रहेंगे। 12 नवंबर को मंगलदेव का गोचर सिंह राशि में, यानी आपके सातवें भाव में होगा। 13 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। शुक्रदेव कन्या राशि के आठवें भाव में वक्री और नीच हैं। आपके राशि स्वामी शनिदेव मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री हैं। राहुदेव आपकी राशि में, जबकि गुरुदेव और केतुदेव सिंह राशि में रहेंगे।

यह सप्ताह आपसे रिश्तों, पेशेवर साझेदारी और धन की योजना, तीनों पर संतुलित ध्यान मांगता है। आप अपनी प्राथमिकताओं और दूसरों से किए गए वादों पर दोबारा विचार करेंगे। सप्ताह के मध्य से दांपत्य जीवन और व्यापारिक भागीदारी में सक्रियता बढ़ेगी। आखिरी दिनों में आपसी गलतफहमियां सुलझने लगेंगी। किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर दें। सबको साथ लेकर चलने की आपकी आदत इस सप्ताह आपको सम्मान दिलाएगी।

स्वास्थ्य इस सप्ताह शारीरिक और भावनात्मक सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। आपकी राशि में बैठे राहुदेव कभी-कभी बेचैनी बढ़ा सकते हैं और नियमित दिनचर्या बनाए रखना कठिन लगेगा। छोटी बातों को लेकर ज्यादा न सोचें और खुद को सुकून के लिए समय दें।

12 नवंबर को मंगलदेव सातवें भाव में आएंगे और सक्रियता के साथ भावनात्मक तीव्रता भी बढ़ाएंगे। रिश्तों से जुड़े तनाव का असर नींद या दिनचर्या पर न पड़ने दें। 15 नवंबर को चंद्रदेव बारहवें भाव में जाएंगे, इस दिन पूरा आराम करें। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी ऊर्जा बनाए रखेंगे। जरूरत से ज्यादा शारीरिक मेहनत न करें और कोई परेशानी बनी रहे तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलें।

परिवार और रिश्ते इस सप्ताह रिश्ते आपकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहेंगे। 12 नवंबर को मंगलदेव सातवें भाव में आएंगे और प्रेम व उत्साह बढ़ाएंगे, लेकिन मतभेद भी तीखे हो सकते हैं। जब साथी असंतोष जाहिर करें, तब तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। शांत बातचीत एक-दूसरे की अपेक्षाओं को समझने में मदद करेगी।

रिलेशनशिप में हैं तो भविष्य की योजनाओं, जिम्मेदारियों या आर्थिक विषयों पर चर्चा करनी पड़ सकती है। सिंगल जातकों की मुलाकात किसी सामाजिक या पेशेवर दायरे से किसी रोचक व्यक्ति से हो सकती है, पर गंभीर प्रतिबद्धता से पहले उनकी मंशा समझ लें।

परिवार में किसी रिश्तेदार को आपके सहयोग की जरूरत होगी या घर की किसी अहम चर्चा में आपकी भागीदारी रहेगी। घर की बातों में बाहर के लोगों की दखलअंदाजी से दूरी रखें। शिक्षा विद्यार्थियों को इस सप्ताह समूह चर्चा, व्यावहारिक पढ़ाई और अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से लाभ मिलेगा। टेक्नोलॉजी, विज्ञान, संचार और रिसर्च जैसे विषयों में रुचि बढ़ेगी। एक साथ कई गतिविधियों में ध्यान बांटने से बचें।

आपके राशि स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में वक्री हैं, जो अनुशासित पढ़ाई और लगातार प्रयास की प्रेरणा देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र रिवीजन और नियमित अभ्यास पर जोर दें।

उच्च शिक्षा के छात्र अपने अकादमिक लक्ष्यों और आर्थिक व्यवस्था की समीक्षा करें। किसी नए कोर्स के लिए आवेदन करना है तो पात्रता और अंतिम तिथि ध्यान से जांचें। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे, तब फॉर्म भरने या इंटरव्यू की तैयारी आसान लगेगी।

निष्कर्ष यह सप्ताह कुंभ राशि के जातकों से रिश्तों और पेशेवर साझेदारी पर विशेष ध्यान की अपेक्षा रखता है। 12 नवंबर को मंगलदेव का सातवें भाव में आना सहयोग वाले कामों में अहम बदलाव लाएगा। 13 नवंबर को बुधदेव मार्गी होकर संवाद सुधारेंगे। साझा संसाधनों के मामले में आर्थिक अनुशासन जरूरी रहेगा। अनावश्यक विवाद से बचें और सभी पक्षों पर विचार करके निर्णय लें। धैर्य और स्पष्ट संवाद आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाएंगे।