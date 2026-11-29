आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 30 नवंबर को चंद्रदेव सिंह राशि में आपके सातवें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां मंगलदेव और गुरुदेव भी विराजमान हैं। 2 दिसंबर की दोपहर चंद्रदेव कन्या राशि के आठवें भाव में और 4 दिसंबर की रात तुला राशि के नौवें भाव में आएंगे। सूर्यदेव वृश्चिक राशि के दसवें भाव में रहेंगे और 2 दिसंबर को बुधदेव भी यहीं गोचर करेंगे।

शुक्रदेव तुला राशि के नौवें भाव में रहेंगे। आपके राशि स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में मीन राशि के दूसरे भाव में रहेंगे। 5 दिसंबर को राहु मकर राशि के बारहवें भाव में और केतु कर्क राशि के छठे भाव में प्रवेश करेंगे।



कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर में हलचल, पैसों की योजना और आत्मचिंतन का है। करियर की संभावनाएं सुधारने और लंबे लक्ष्यों पर काम करने का जोश रहेगा। हालांकि कुछ मामलों में मनचाहे नतीजे पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हफ्ते के आखिर में सेहत, रोज की जिम्मेदारियों और रिश्तों को लेकर नजरिया बदल सकता है। बहस से दूर रहें और काम व निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसा रहने वाला है कुंभ (Aquarius Weekly Horoscope 30 November to 6 December 2026) राशि का यह सप्ताह।

परिवार और रिश्ते: रिश्तों में इस हफ्ते समझदारी और भावनात्मक मजबूती चाहिए होगी। 30 नवंबर को चंद्रदेव सातवें भाव में होंगे और जीवनसाथी, पार्टनर या कारोबारी साथी पर ध्यान रहेगा। शादीशुदा लोग आगे की योजनाओं और परिवार की जिम्मेदारियों पर जरूरी बात कर सकते हैं। सातवें भाव में मंगलदेव भी हैं, इसलिए साथी की कमियां गिनाने से बचिए, छोटी बात भी बड़ी बन सकती है।

नौवें भाव में शुक्रदेव रोमांस, साथ घूमने और दिल की बातें करने का मौका देंगे। 4 दिसंबर की रात चंद्रदेव भी यहीं आएंगे, ऐसे में किसी धार्मिक जगह या छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है। अविवाहितों की मुलाकात किसी सामाजिक, शैक्षणिक या पेशेवर दायरे में किसी खास से हो सकती है। 5 दिसंबर को केतु छठे भाव में आएंगे और पुराने मनमुटाव सुलझाने में मदद मिलेगी। अपनों के साथ अच्छा समय बिताएं और काम के दबाव का असर रिश्तों पर न पड़ने दें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

स्वास्थ्य: स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखना इस हफ्ते आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। काम और पैसों की चिंता मानसिक शांति पर असर डाल सकती है। बेवक्त खाने की आदत से बचें और सोने का एक तय समय रखें। दांत और गले से जुड़ी छोटी परेशानी को भी हल्के में न लें।

5 दिसंबर को राहु बारहवें भाव में आएंगे और आराम की जरूरत बढ़ेगी, नींद पूरी करने को हल्के में न लें। उसी दिन केतु छठे भाव में आकर किसी पुरानी तकलीफ से राहत दिला सकते हैं। ध्यान, सैर और सांस के व्यायाम तनाव कम करेंगे। कोई परेशानी लंबे समय से हो तो डॉक्टर से सलाह लें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

शिक्षा: उच्च शिक्षा, रिसर्च और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता उत्साह भरा है। 4 दिसंबर की रात चंद्रदेव नौवें भाव में आएंगे और नए विषय सीखने व पढ़ाई के नए अवसर तलाशने में दिलचस्पी बढ़ेगी।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र अनुशासन बनाए रखें और नियमित रिवीजन पर ध्यान दें। विदेश में पढ़ने की योजना बना रहे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी, दाखिले की शर्तों और स्कॉलरशिप की जानकारी जुटा सकते हैं। शिक्षकों और मेंटर की सलाह इसमें काफी मददगार रहेगी।

निष्कर्ष: कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता करियर की जिम्मेदारियों, पैसों में फेरबदल और रिश्तों में नए अनुभवों का है। 5 दिसंबर को राहु का बारहवें भाव में आना खर्च, विदेशी संपर्क और निजी प्राथमिकताओं में बदलाव ला सकता है। अनुशासन रखें और बेवजह के जोखिम से बचें। आने वाले दिन अपने लक्ष्यों को फिर से परखने और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने का मौका देंगे।