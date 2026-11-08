8 नवंबर राशिफल : दीवाली पर तुला में 3 ग्रहों का महासंयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। रविवार को दीपावली का महापर्व है। सुबह कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी रहेगी, इसलिए सूर्योदय से पहले उबटन लगाकर रूप चौदस का स्नान किया जाएगा। सुबह 11 बजकर 29 मिनट अमावस्या शुरू होगी, जो शाम के प्रदोष काल और रात में रहेगी, इसलिए लक्ष्मी गणेश पूजन आज ही होगा।

चंद्रदेव पूरे दिन तुला राशि में सूर्यदेव और वक्री बुधदेव के साथ हैं, यानी तुला में तीन ग्रहों का संगम बना है। सूर्यदेव और बुधदेव मिलकर बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। सुबह 5 बजकर 52 मिनट से स्वाति नक्षत्र और पूरे दिन आयुष्मान योग रहेगा। वक्री शुक्रदेव कन्या में, गुरुदेव केतु के साथ सिंह में, मंगलदेव कर्क में और शनिदेव मीन राशि में वक्री चल रहे हैं।



रोशनी का यह पर्व ज्यादातर राशियों के लिए खुशियां और कमाई दोनों लेकर आया है। धनु को दोस्तों और जान पहचान वालों से फायदा मिलेगा, कुंभ पर किस्मत मेहरबान रहेगी और मकर का अटका पैसा वापस मिल सकता है। वृषभ की दुकानदारी चमकेगी, सिंह को काफी समय से जिस खबर का इंतजार था वह मिल सकती है और मिथुन के रुके काम निपटेंगे। कर्क और तुला के घर उत्सव की रौनक रहेगी, मीन की रचनात्मकता को पहचान मिलेगी। वहीं वृश्चिक को खर्च के बढ़ते बिल से, कन्या को उधार और रिश्तों की उलझन से और मेष को जोश में बजट तोड़ने से बचना होगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: दीपावली पर जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के जरिए पैसों में मदद मिल सकती है। बाजार से जुड़े लोगों के यहां ग्राहकों की आवाजाही बनी रहेगी। मेलजोल और मुलाकातें मन को खुश रखेंगी।

नकारात्मक पक्ष: कई कामों में एक साथ उलझे रहेंगे और जोश में बजट से बाहर खर्च हो सकता है। पूजा के बाद घर में रखी नकदी और जेवर लॉकर या अलमारी में ताला लगाकर रखें, मेहमानों की भीड़ में चीजें इधर उधर हो सकती हैं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ शाम को बाहर घूमने या दीयों से सजी गलियों में टहलने का मौका मिलेगा। परिवार में किसी मामूली बात पर तकरार हो, तो हंसी मजाक से माहौल हल्का करें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान या घर की जरूरत की चीजों में पैसा लगेगा। दुकान की आखिरी मिनट की सेल में कुछ लेने से पहले उसका एक्सचेंज और रिटर्न नियम पूछ लें।

स्वास्थ्य: घर की तैयारी में भागते भागते पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। पूजा निपटने के बाद पैर गर्म पानी में डुबोकर बैठें।

करियर और कारोबार: नौकरी वालों को त्योहार के दिन भी किसी जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ सकता है। काम जल्दी निपटाकर पूजा के समय से पहले घर पहुंचने की योजना बनाएं।

उपाय: लक्ष्मी गणेश पूजन के बाद घी का अखंड दीपक जलाएं, जो रात भर जलता रहे।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 6

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: दुकानदारों और खरीद बिक्री वालों के लिए आज मोटी कमाई का दिन है। नौकरी में किसी पुराने काम का अच्छा नतीजा मिलेगा। दोस्तों और नए लोगों से मेल मिलाप बढ़ेगा।

नकारात्मक पक्ष: काम का बोझ बहुत रहेगा, त्योहार के दिन भी दुकान या दफ्तर से फुर्सत मिलना मुश्किल होगा। किसी साथी के बहकावे में नए काम में पैसा लगाने का वादा आज न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की सजावट और पूजा की तैयारी करेंगे। प्रेमी के साथ कहीं पसंदीदा जगह जाने का प्लान बनेगा। परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिलेगी।

आर्थिक स्थिति: मुनाफे के साथ बचत भी जरूरी है। व्यापारी आज पूजा में नई बही खाता रखें और उसी दिन पिछले साल का पूरा हिसाब बंद कर दें।

स्वास्थ्य: गले और आवाज का खास ध्यान रखें। लगातार ग्राहकों से बात करनी है तो बीच बीच में गुनगुना पानी पीते रहें। सांस की तकलीफ से बचने के लिए धुएं से दूर रहें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

करियर और कारोबार: दोस्तों के साथ मिलकर किसी योजना पर विचार करेंगे। कोई भी साझा काम शुरू करने से पहले उसकी शर्तें लिखित में तय करें।

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा के बाद किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई दान करें।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 7

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: आज आपका व्यक्तित्व निखरेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। अधूरे काम पूरे करने में सफलता मिलेगी। कामकाज से जुड़ी कोई अच्छी सूचना त्यौहार का आनंद दोगुना कर देगी।

नकारात्मक पक्ष: पैसों के मामले में ढील नुकसान दे सकती है। व्हाट्सएप पर आए "दीवाली गिफ्ट जीतें" जैसे लिंक पर क्लिक न करें, ऐसे मैसेज से फोन हैक होने की संभावना है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पिछले दिनों साथी से कोई नाराजगी रही हो, तो आज बात करके उसे खत्म करें। जीवनसाथी के साथ तैयारियों में हाथ बंटाएं। किसी करीबी से बात करते समय कड़वे शब्द न बोलें।

आर्थिक स्थिति: कारोबार में खरीदारी बढ़ने से फायदा होगा। पैसों से जुड़ा कोई पुराना मामला भी सुलझ सकता है। उधार देने या नई जगह पैसा लगाने से पहले पूरी जांच करें।

स्वास्थ्य: थकान और सिरदर्द हो सकता है। मिठाई और तली चीजें सीमित रखें और देर रात तक जागने से बचें।

करियर और कारोबार: नौकरी वालों को किसी नए व्यक्ति से उपयोगी जानकारी मिलेगी। व्यापारी पुराने ग्राहकों को त्योहार की शुभकामना भेजें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे।

उपाय: गणपति को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 9

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: घर में त्योहार की खुशियां रहेंगी और परिवार के बीच हंसी खुशी के पल बीतेंगे। व्यापारियों का दीवाली पर माल खूब बिकेगा और नए ऑर्डर भी आ सकते हैं। सहकर्मी किसी जरूरी काम में साथ देंगे।

नकारात्मक पक्ष: मुनाफे के साथ खर्च भी बढ़ेंगे। कारोबार में जरूरत से ज्यादा पैसा लगाने से बचें। भावनाओं में बहकर किसी रिश्तेदार की बड़ी आर्थिक मांग पर हां न कहें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी या प्रेमी की तरफ से कोई प्यारा सरप्राइज मिल सकता है। घर पर मेहमानों का तांता लगा रहेगा। किसी बड़े की सलाह काम आएगी।

आर्थिक स्थिति: सजावट, तोहफों और खरीदारी पर खर्च बढ़ेगा। मेहमानों को देने के लिए मिठाई के डिब्बे खरीदें तो उन पर एक्सपायरी तारीख जरूर देखें।

स्वास्थ्य: भागदौड़ और देर तक जागने से थकान होगी। दीये जलाते समय ध्यान रखें, हाथ जलने से रखें सावधानी।

करियर और कारोबार: कामकाज में अपनी समझदारी दिखाने का मौका मिलेगा। बजट बनाकर चलें, फायदा बना रहेगा।

उपाय: चांदी का सिक्का कच्चे दूध से धोकर लक्ष्मी पूजन में रखें।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 3

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: जोश भरपूर रहेगा। जिस खबर का काफी समय से इंतजार था, वह आज मिल सकती है। कारोबारियों को नए सौदे और अचानक मुनाफा मिलने के आसार हैं।

नकारात्मक पक्ष: दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। ज्यादा मुनाफे के लालच में दुकान में बेहिसाब स्टॉक भरना छोड़ें, त्योहार के बाद बिक्री धीमी पड़ती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: अपनों के साथ पूजा करने और पुराने गिले शिकवे दूर करने का मौका है। साथी आपकी किसी बात से खुश होगा। किसी रिश्तेदार की टिप्पणी चुभे तो उसे मन से न लगाएं।

आर्थिक स्थिति: अफसरों से तारीफ के साथ कोई फायदा भी मिल सकता है। मिला हुआ पैसा तुरंत खर्च करने के बजाय कुछ दिन रोककर रखें।

स्वास्थ्य: भोजन वक्त पर करें और मीठे पर लगाम रखें। छत की मुंडेर पर खड़े होकर सेल्फी लेने या लाइटें लगाने से बचें।

करियर और कारोबार: फुर्ती और काम करने के अच्छे तरीके से फायदा होगा। नौकरी में कोई जरूरी काम पूरा करने पर बॉस शाबाशी देंगे।

उपाय: भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: पैसों के मामलों को आज प्रमुखता मिलेगी और कमाई में बढ़ोतरी दिख सकती है। नौकरी में किसी पुराने काम की गलती सुधारने का मौका मिलेगा। व्यापारियों को त्योहार की बिक्री से फायदा होगा।

नकारात्मक पक्ष: किसी को मोटी रकम कर्ज देने से पहले अच्छी तरह सोचें। त्योहार पर आए रिश्तेदार पैसों की मदद मांगें, तो भावुक होकर तुरंत वादा न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंध में कुछ बातों को लेकर उलझन रहेगी। पुराने रिश्ते या पुरानी बातें मन में फिर उभर सकती हैं। साथी की किसी बात का गलत मतलब न निकालें और अपनी बात साफ शब्दों में कहें।

आर्थिक स्थिति: सामान खरीदते समय बजट का ध्यान रखें। ऑनलाइन पेमेंट करते समय रकम में एक भी जीरो ज्यादा न लग जाए, इसका ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: तैयारियों में लगातार व्यस्त रहने से थकान होगी। रंगोली के रंगों से कुछ लोगों को त्वचा पर खुजली होती है, रंग भरने के बाद हाथ अच्छे से धो लें।

करियर और कारोबार: कामकाज में सूझबूझ से चलें। नई योजनाओं को अमल में लाने से पहले उनकी आउटलाइन तैयार कर लें।

उपाय: गणेश जी के सामने चौमुखी दीपक जलाएं।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 2

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: त्योहार का दिन आपके लिए कई मायनों में खास है। पुराने संपर्कों से फायदा मिलेगा और किसी पुराने काम में अपनी योग्यता दिखाने का मौका आएगा।

नकारात्मक पक्ष: घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां आपको उलझाए रखेंगी। जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में कोई बड़ा दांव न लगाएं और त्योहार की पार्टी के बाद गाड़ी खुद चलाने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के सामने अपनी भावनाएं खुलकर रखें। किसी पुरानी नाराजगी को एक दूसरे की बात सुनकर सुलझाएं। घर में मेहमानों से चहल पहल रहेगी। किसी रिश्तेदार के ताने को दिल पर न लें।

आर्थिक स्थिति: सजावट और तोहफों पर खर्च बढ़ेगा। किसी से पैसों का लेनदेन है तो हिसाब साफ रखें और नकद देने पर रसीद जरूर लें।

स्वास्थ्य: देर रात तक जागने से अगली सुबह सुस्ती रहेगी। मन कई बातों में दौड़ता रहेगा, आरती के बाद कुछ पल आंखें मूंदकर बैठें।

करियर और कारोबार: काम में नए मौके आएंगे। अपनी योजनाओं पर दोबारा सोचें, कुछ बदलाव से नतीजे बेहतर होंगे।

उपाय: मां लक्ष्मी को केसर वाली खीर का भोग लगाएं और प्रसाद घर के सभी लोगों में बांटें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: किसी अनजान शख्स के माध्यम से नई जानकारी या अच्छी खबर मिल सकती है। पुराने काम का अच्छा नतीजा सामने आएगा। सरकारी पक्ष से बिजनेस में कुछ फायदा दिख सकता है।

नकारात्मक पक्ष: आज खर्चे फैलेंगे और कुछ बचत भी निकालनी पड़ सकती है। एक दिन में ही सारे तोहफे और खरीदारी निपटाने की हड़बड़ी में महंगी चीजें न उठा लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ घर परिवार की बातें करेंगे। अगर उनकी कोई बात मन में खटक रही है, तो नाराजगी पालने के बजाय शांति से अपनी बात कहें। किसी के घर से दीवाली का न्योता आएगा।

आर्थिक स्थिति: कोई भुगतान अटके तो परेशान न हों, देर से सही पर पैसा आएगा। नया काम शुरू करने का विचार है तो उस पर आगे बढ़ना ठीक रहेगा।

स्वास्थ्य: तरह तरह के पकवान देखकर एक साथ बहुत ज्यादा खाने से पेट भारी होगा। एसिडिटी वाले लोग रात का खाना हल्का और जल्दी खाएं।

करियर और कारोबार: नौकरी में मेहनत बढ़ेगी, पर उसका फायदा भी मिलेगा। हर बात का फौरन जवाब देना छोड़ें।

उपाय: लक्ष्मी गणेश पूजन के बाद गरीबों में बताशे बांटें।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 11

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: आज आप जोश और उत्साह से भरे रहेंगे। लोगों से मिलना जुलना तरक्की के रास्ते खोलेगा। किसी पुराने परिचित से मिली जानकारी आगे चलकर बहुत काम आएगी। अपनों के साथ सैर का आनंद भी आएगा।

नकारात्मक पक्ष: दूसरों की देखा देखी जेब ढीली करने को जी चाहेगा। अपनी जरूरत के अनुसार खर्च करने का फैसला लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ खुलकर समय बिताएंगे। दिल में कोई बसा है तो दोस्तों की महफिल में बात आगे बढ़ सकती है। परिवार के साथ पूजा और दीवाली पार्टी में शामिल होंगे। किसी की बात से असहमति हो तो बहस न बढ़ाएं।

आर्थिक स्थिति: पहचान वालों से फायदा मिलेगा। किसी दोस्त के साथ धंधा शुरू करने का विचार आए तो पहले खर्च और मुनाफे का हिसाब लगाएं।

स्वास्थ्य: बाजार में घंटों घूमने या देर तक खड़े रहने से कमर और पैरों में खिंचाव होगा। थोड़ी थोड़ी देर में कहीं बैठ जाएं।

करियर और कारोबार: नौकरी में किसी पुराने अनुभव से उलझा काम आसान होगा। दुकानदार ग्राहकों की पसंद समझकर माल सामने रखें।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा में पीले फूल चढ़ाएं।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 8

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: दीपावली पर किसी पुराने उलझे मामले से छुटकारा मिल सकता है और फंसा हुआ धन वापस आ सकता है। कामकाज और बिजनेस दोनों में आपकी जिम्मेदारी और दायरा बढ़ेगा।

नकारात्मक पक्ष: दफ्तर में किसी पुराने काम की समीक्षा होगी, जिसमें धैर्य रखना होगा। दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीदने के बजाय अपनी असली जरूरतों को पहले रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: परिवार के किसी सदस्य की बात आपको सोचने पर मजबूर करेगी। प्रेमियों के बीच समय की कमी की शिकायत हो तो मिलने का वक्त पहले से तय करें। घर के कामों का बोझ अकेले जीवनसाथी पर न डालें।

आर्थिक स्थिति: बचत पर ध्यान देंगे और कुछ पैसा अलग रख पाएंगे। घर के लिए कोई जरूरी सामान खरीदने का मन बनेगा।

स्वास्थ्य: दांतों और मसूड़ों का ध्यान रखें। ढेर सारी मिठाई के बाद रात को ब्रश करके ही सोएं।

करियर और कारोबार: अपनी बात रखते समय तथ्य और आंकड़े सामने रखें। बिजनेस के लिए त्योहार पर लोगों से संपर्क करना फायदेमंद रहेगा।

उपाय: घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर सरसों तेल के दीये सजाएं और पूरे घर में कपूर का धुआं करें।

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 5

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: अपनों से कोई लाभ मिल सकता है और त्योहार पर ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आगे काम आएंगे। कुछ पुराने शौक फिर से शुरू होंगे और कमाई बढ़ाने का कोई नया आइडिया मिलेगा।

नकारात्मक पक्ष: आकर्षक छूट देखकर कारोबार के लिए जरूरत से ज्यादा माल खरीदना छोड़ें। घर और दोस्तों के लिए उपहार लेते समय भी खर्च का हिसाब रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की ओर से प्यारा संदेश, तोहफा या मिलने का प्रस्ताव मिल सकता है। कोई अच्छा लगे तो बातचीत दोस्ती से आगे बढ़ सकती है। जीवनसाथी के साथ मिलकर दिवाली की सजावट करें।

आर्थिक स्थिति: ऑनलाइन काम करने वालों को नए ग्राहक मिलेंगे। अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी आएगा।

स्वास्थ्य: आंखों में थकान, सूखापन या भारीपन हो सकता है। दीयों और लाइटों के बीच लगातार फोन पर वीडियो बनाने से बचें और आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें।

करियर और कारोबार: कमाई बढ़ाने के नए तरीके पर काम करने का मन बनेगा। योजना अच्छी है तो उसे त्योहार के बाद शुरू करें।

उपाय: पूजा में कुछ सिक्के अर्पित करें और अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 10