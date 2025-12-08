विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 8 दिसंबर 2025: इस जातक को मिलेंगे करियर से जुड़े संकेत, पढ़ें आज की खास सलाह

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:15 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 8 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज कुछ जीवन बदलने वाली समझ और आत्मिक एहसास सामने आ सकते हैं। मंगलदेव धनु राशि में रहकर महत्वाकांक्षा और साहस ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 8 December 2025 Horoscope Today: कन्या राशि के विचार साबित होंगे प्रभावशाली  

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 8 दिसंबर 2025 के अनुसार, शनिदेव मीन राशि में रहकर स्थिरता, धैर्य और जिम्मेदारी का भाव देंगे। राहुदेव कुंभ राशि में और केतुदेव सिंह राशि में रहकर कर्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत देंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 8 December 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

Tula (1)


केतुदेव आपकी राशि में रहकर आपको अहंकार से दूरी बनाने और भीतर के संतुलन पर ध्यान देने को प्रेरित करेंगे। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर उपचार, आत्मचिंतन और विश्राम की आवश्यकता दिखाएंगे। वृश्चिक राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव घर और पारिवारिक मामलों को उजागर करेंगे, जहां पुराने मुद्दों को सुलझाने का अवसर मिलेगा। धनु राशि में मंगलदेव क्रिएटिविटी और नए विचारों को ऊर्जा देंगे। आज का राशिफल धीमे चलकर भीतर की दुनिया को संतुलित करने की सलाह देगा।

  • शुभ रंग: सुनहरा पीला
  • शुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: मन में भरे भावनात्मक बोझ को छोड़ें, स्पष्टता आएगी।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

Kanya (1)


आज बुधदेव की वृश्चिक राशि में स्थिति आपकी एकाग्रता, इन्टूशन और विश्लेषण क्षमता को मजबूत करेगी। यह दिन महत्वपूर्ण बातचीत, योजना और समझौते के लिए अनुकूल रहेगा। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर सामाजिक दायरे को सक्रिय करेंगे और टीमवर्क को सुखद बनाएंगे। शनिदेव मीन राशि में रहकर रिश्तों से जुड़े फैसलों में समझदारी देंगे। आज का राशिफल तर्क और भावनाओं में संतुलन बनाने की सलाह देगा।

  • शुभ रंग: नेवी
  • शुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: आपके विचार आज प्रभावशाली साबित हो सकते हैं।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

Vrishak (3)


आज करियर से जुड़े मामलों में भावनात्मक दबाव महसूस हो सकता है, क्योंकि चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर लंबे समय के लक्ष्यों पर सोच बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव आर्थिक जिम्मेदारियों और कार्यक्षेत्र की सच्चाइयों को गहराई से समझने में मदद करेंगे। बृहस्पतिदेव की वक्री चाल पुराने फैसलों में सुधार का अवसर देगी। आज का राशिफल साफ संवाद और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की सलाह देगा।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: पेशेवर मामलों में अपनी इन्टूशन पर भरोसा रखें।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

Vrishak (3)


सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव आपकी ही राशि में रहकर आपके स्वाभाविक प्रभाव, गहराई और आकर्षण को बढ़ाएंगे। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर रिश्तों और करियर से जुड़े संकेत समझने की क्षमता देंगे। धनु राशि में मंगलदेव आपको व्यक्तिगत लक्ष्यों की दिशा में निर्णायक कदम उठाने की ताकत देंगे। आज का राशिफल आपकी तेज उर्जा को पॉजिटिव बदलाव और विकास में लगाने की सलाह देगा।
शुभ रंग: गहरा लाल
शुभ अंक: 8
आज का उपाय: अपनी भावनात्मक गहराई को अपनी ताकत बनाएं।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।