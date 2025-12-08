सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 8 दिसंबर 2025: इस जातक को मिलेंगे करियर से जुड़े संकेत, पढ़ें आज की खास सलाह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 8 दिसंबर 2025 के अनुसार, शनिदेव मीन राशि में रहकर स्थिरता, धैर्य और जिम्मेदारी का भाव देंगे। राहुदेव कुंभ राशि में और केतुदेव सिंह राशि में रहकर कर्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत देंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 8 December 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

केतुदेव आपकी राशि में रहकर आपको अहंकार से दूरी बनाने और भीतर के संतुलन पर ध्यान देने को प्रेरित करेंगे। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर उपचार, आत्मचिंतन और विश्राम की आवश्यकता दिखाएंगे। वृश्चिक राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव घर और पारिवारिक मामलों को उजागर करेंगे, जहां पुराने मुद्दों को सुलझाने का अवसर मिलेगा। धनु राशि में मंगलदेव क्रिएटिविटी और नए विचारों को ऊर्जा देंगे। आज का राशिफल धीमे चलकर भीतर की दुनिया को संतुलित करने की सलाह देगा।

शुभ रंग: सुनहरा पीला

शुभ अंक: 1

आज का उपाय: मन में भरे भावनात्मक बोझ को छोड़ें, स्पष्टता आएगी। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज बुधदेव की वृश्चिक राशि में स्थिति आपकी एकाग्रता, इन्टूशन और विश्लेषण क्षमता को मजबूत करेगी। यह दिन महत्वपूर्ण बातचीत, योजना और समझौते के लिए अनुकूल रहेगा। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर सामाजिक दायरे को सक्रिय करेंगे और टीमवर्क को सुखद बनाएंगे। शनिदेव मीन राशि में रहकर रिश्तों से जुड़े फैसलों में समझदारी देंगे। आज का राशिफल तर्क और भावनाओं में संतुलन बनाने की सलाह देगा।

शुभ रंग: नेवी

शुभ अंक: 6

आज का उपाय: आपके विचार आज प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज करियर से जुड़े मामलों में भावनात्मक दबाव महसूस हो सकता है, क्योंकि चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर लंबे समय के लक्ष्यों पर सोच बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव आर्थिक जिम्मेदारियों और कार्यक्षेत्र की सच्चाइयों को गहराई से समझने में मदद करेंगे। बृहस्पतिदेव की वक्री चाल पुराने फैसलों में सुधार का अवसर देगी। आज का राशिफल साफ संवाद और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की सलाह देगा।