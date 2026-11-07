7 नवंबर का राशिफल : नरक चौदस पर शनि-चंद्र का संयोग, जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का दिन कैसा रहेगा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। दीवाली से ठीक पहले का यह शनिवार उत्सव और काम दोनों से भरा रहेगा। वृश्चिक का समाज में मान बढ़ेगा और कन्या को नए लोगों से कारोबार का फायदा मिलेगा। वृषभ की सुख-सुविधा बढ़ेगी, मकर के प्रेम जीवन में मिठास रहेगी और मेष अपने फैसलों के दम पर आगे निकलेंगे। वहीं तुला को पुराने कर्ज और सफर में बहस से बचना होगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

पॉजिटिव: मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जागेगी और जिन कामों को लेकर उलझन थी, वे साफ होने लगेंगे। किसी पुराने मामले में नई जानकारी मिलने से फैसला लेना आसान होगा।

नेगेटिव: काम पूरा करने की धुन में थकान को नजरअंदाज करेंगे। दूसरों की राय के पीछे भागने के बजाय अपने अनुभव पर भरोसा रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी किसी जरूरी मुद्दे पर बात करना चाहेगा। उसे टालें नहीं। घर में त्योहार की मस्ती और मेहमानों का आना-जाना रहेगा।

आर्थिक स्थिति: कमाई ठीक रहेगी, लेकिन दिवाली की आखिरी समय की खरीदारी बजट बिगाड़ सकती है।

स्वास्थ्य: सिर भारी लगे या बेचैनी हो तो कुछ देर आराम करें।

करियर और कारोबार: आपकी तेजी और फैसले लेने की ताकत किसी काम में अहम साबित होगी।

उपाय: काली चौदस पर हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करें और हनुमान चालीसा पढ़ें।

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 4

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

पॉजिटिव: सुख-सुविधा की चीजों पर ध्यान रहेगा और पैसों के लाभ से अपनी कोई इच्छा पूरी कर पाएंगे। घर में कोई मांगलिक काम होगा।

नेगेटिव: मनपसंद चीजें देखकर खरीदने की ललक बढ़ेगी। भद्रा के दौरान बड़ी खरीदारी करने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ किसी खास जगह जाने की तैयारी होगी। घर के कामों में आप बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे।

आर्थिक स्थिति: कारोबार में अच्छे सौदे होंगे और मुनाफा बढ़ेगा। बोनस का एक हिस्सा बचत में रखें।

स्वास्थ्य: दिनभर की भागदौड़ बाद में थकान बन सकती है।

करियर और कारोबार: कोई पुराना काम फाइनल होगा, जिससे आगे का रास्ता आसान होगा।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और बूंदी का भोग लगाएं।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 5

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव: किसी बाहरी व्यक्ति की मदद से परेशानी दूर होगी। अफसरों का साथ मिलेगा और जरूरी काम आगे बढ़ेंगे।

नेगेटिव: उत्साह में बहकर फैसले लेने से बचें। दोस्तों के साथ ताश या किसी भी तरह के दांव वाले खेल में पैसा न लगाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की मांगें आपको थोड़ी ज्यादा लग सकती हैं। बहस के बजाय बीच का रास्ता निकालें।

आर्थिक स्थिति: नया सामान खरीदने और घर की जरूरतों पर पैसा खर्च होगा।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। भागदौड़ के बीच आराम का वक्त निकालें।

करियर और कारोबार: कुछ काम जल्दी निपटेंगे, तो कुछ में इंतजार करना पड़ेगा।

उपाय: मासिक शिवरात्रि पर 108 बार 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव: काम का जोश बना रहेगा और मेहनत की तारीफ होगी। बिजनेस में लोगों की बातें उत्साह बढ़ाएंगी और मुनाफा भी दिखेगा।

नेगेटिव: कुछ कामों में देरी होगी, जिससे चिढ़ हो सकती है। त्योहारी जाम को देखते हुए सफर की योजना बनाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेमी से अपनी भावनाएं खुलकर कहेंगे और साथ समय बिताएंगे।

आर्थिक स्थिति: खर्च बढ़ेगा, लेकिन घर के किसी सदस्य की मदद से हालात संभल जाएंगे।

स्वास्थ्य: मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव हो सकता है।

करियर और कारोबार: आपकी मेहनत बॉस को प्रभावित करेगी।

उपाय: मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें।

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: कारोबारियों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं और मुनाफा बढ़ेगा। आपकी बातचीत का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा।

नेगेटिव: खर्चे बढ़ेंगे और बाहरी चीजों का आकर्षण मन भटकाएगा। गुस्से और जिद पर लगाम रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी अपनी पसंद पर अड़ सकते हैं। छोटी बात को बहस न बनने दें।

आर्थिक स्थिति: लेन-देन चलता रहेगा। उधार पर माल देने से पहले पिछला बकाया वसूल करें।

स्वास्थ्य: बेचैनी महसूस हो तो आराम करें। तला-भुना खाना कम खाएं।

करियर और कारोबार: छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना जरूरी है।

उपाय: शाम को घर की चौखट पर सरसों के तेल का दीया रखें।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 3

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: आपकी बातचीत आज असरदार रहेगी और लोग आपसे प्रभावित होंगे। नौकरी और कारोबार में नए सौदों पर बात आगे बढ़ेगी।

नेगेटिव: योजना में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों के साथ पार्टी में खर्च हाथ से निकल सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ खुलकर बात करने और बाहर घूमने का मन होगा।

आर्थिक स्थिति: सरकारी योजनाओं से कारोबारियों को फायदा मिल सकता है। खरीदारी का बिल और वारंटी संभालकर रखें।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। खानपान में लापरवाही न करें।

करियर और कारोबार: पुराने किसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी मिल सकती है।

उपाय: मंदिर में हल्दी की गांठ दान करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 11

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: दिन की शुरुआत कामकाज के लिहाज से अच्छी रहेगी। घर में अपनों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा।

नेगेटिव: पुराने कर्ज का दबाव महसूस होगा। त्योहार के नाम पर नया लोन लेने से बचें। रास्ते में किसी से तकरार न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की बेरुखी मन दुखा सकती है। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हालात समझें।

आर्थिक स्थिति: खर्च बढ़ने के संकेत हैं। दूर के शहर से मिलने वाले सौदे में देरी हो सकती है।

स्वास्थ्य: मौसम बदलने से कफ और एलर्जी की परेशानी हो सकती है।

करियर और कारोबार: पुराने अधूरे काम परेशान करेंगे। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहें।

उपाय: देवी स्तुति पढ़कर मां को खीर का भोग लगाएं।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 9

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: सामाजिक दायरे में आपका नाम चमकेगा और किसी खास व्यक्ति से सम्मान मिल सकता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को उपलब्धि मिल सकती है।

नेगेटिव: कुछ पुरानी बातें मन को उलझाएंगी। प्रेम संबंध में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिल की बातें खुलकर कहने की कोशिश करेंगे और आकर्षण बढ़ेगा।

आर्थिक स्थिति: धन की स्थिति औसत से बेहतर रहेगी। जरूरतें आसानी से पूरी होंगी।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी। पटाखे जलाते समय सावधानी बरतें।

करियर और कारोबार: नए लोगों से मुलाकात से काम की जानकारियां मिलेंगी।

उपाय: 108 बार 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 12

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम को नई दिशा देगी। अपना हुनर दिखाने का अवसर आएगा।

नेगेटिव: त्योहार से ठीक पहले अचानक काम बढ़ जाएगा। नियम तोड़कर काम जल्दी निपटाने की कोशिश न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी किसी बात पर नाराजगी जता सकते हैं। उनकी शिकायत ध्यान से सुनें।

आर्थिक स्थिति: जरूरी चीजों पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन आमदनी साथ देगी।

स्वास्थ्य: भागदौड़ में पैरों या नसों में दर्द बढ़ सकता है।

करियर और कारोबार: बिजनेस वालों की भागदौड़ ज्यादा रहेगी। कामों की योजना पहले बनाएं।

उपाय: शाम को घर के बाहर दक्षिण दिशा में यमदेव के नाम का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 7

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पॉजिटिव: प्रेम जीवन में अच्छा बदलाव दिखेगा और सुख-सुविधा बढ़ेगी। अचानक कोई छोटा फायदा भी राहत देगा।

नेगेटिव: दफ्तर में काम ज्यादा रहेगा और किसी बात की चिंता बनी रहेगी। सुरक्षा नियमों में ढील न दें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो तो जल्दबाजी में कदम न उठाएं।

आर्थिक स्थिति: बचत करना मुश्किल रहेगा। त्योहार के तोहफों पर सोच-समझकर खर्च करें।

स्वास्थ्य: दर्द या बेचैनी से नींद खराब हो सकती है। रात को भारी खाना न खाएं।

करियर और कारोबार: काम के दौरान दूसरों की बातें सुनें और तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें।

उपाय: शनिवार को काले तिल या काली उड़द का दान करें।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 10

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: लंबे समय से चल रही मुश्किलों से राहत मिलेगी। विरोधियों पर आपकी बढ़त बनी रहेगी। साथी की ओर से कोई उपहार आ सकता है।

नेगेटिव: किसी जरूरी काम में रुकावट या देरी से बेचैनी बढ़ेगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के सहयोग से राहत मिलेगी। पुरानी यादों पर लंबी बातचीत होगी।

आर्थिक स्थिति: कारोबार में पूंजी लगानी पड़ सकती है। कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें।

स्वास्थ्य: बहुत गर्म या ठंडी चीजें और मसालेदार खाना परेशानी बढ़ा सकता है।

करियर और कारोबार: नौकरी हो या कारोबार, दिन सामान्य रहेगा। बड़ों की सलाह काम आएगी।

उपाय: सुबह शिवलिंग पर सफेद मिठाई अर्पित करें।

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 1

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

पॉजिटिव: करीबियों से कोई अच्छी खबर मिलेगी। आपकी रचनात्मक सोच नए आइडिया लाएगी। नौकरी में आपकी काबिलियत अच्छा प्रदर्शन करवाएगी।

नेगेटिव: छोटी गलतियां आपके अच्छे काम पर पानी फेर सकती हैं। रिपोर्ट और आंकड़े दोबारा जांच लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ किसी सुंदर जगह घूमने का प्लान बनेगा। घर में अपनी बात मनवाने की जिद से बचें।

आर्थिक स्थिति: कोई भी आर्थिक फैसला लेने से पहले अपनी जरूरत और बजट का ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: फिटनेस पर ध्यान कम रहेगा। सुबह पंद्रह मिनट टहलने का प्रयास करें।

करियर और कारोबार: अफसरों से नई बातें सुनने को मिलेंगी। पुराने अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान दें।

उपाय: माता पार्वती को लाल चुनरी अर्पित करें।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 8

यह राशिफल आनंद सागर पाठक, Astropatri.com ने तैयार किया है। आप उन्हें अपना फीडबैक देने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।