धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 7 दिसंबर 2025: कुंभ राशि को करियर में मिलेगी नई दिशा, ध्यान रखें ये बातें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 7 दिसंबर 2025 के अनुसार, धनु राशि में मंगलदेव का प्रवेश साहस और नई शुरुआत करने की प्रेरणा दे सकता है। यह दैनिक राशिफल बताता है कि हर राशि आज की ग्रह ऊर्जा को कैसे उपयोग कर सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
शाम तक मंगलदेव आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे हिम्मत, नेतृत्व और सक्रियता बढ़ सकती है। सुबह तक वृश्चिक राशि की ऊर्जा भीतर झांकने का मौका देती है। यह संयोजन पहले मन को साफ करता है और फिर कदम बढ़ाने की शक्ति देता है। दैनिक राशिफल सूर्यास्त के बाद नई योजनाएं शुरू करने का संकेत देता है।
- शुभ रंग: पर्पल
- शुभ अंक: 12
- दिन की सलाह: स्पष्टता आने के बाद ही कदम बढ़ाएं।
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
मीन राशि में शनिदेव आध्यात्मिक अनुशासन और भावनात्मक समझदारी की ओर प्रेरित कर रहे हैं। आज आप शांत जगहों में रहकर अपने विचारों को समझना चाहेंगे। चंद्रदेव का गोचर दोस्तों और लक्ष्यों से जुड़े इन्टूशन को बढ़ा सकता है। दैनिक राशिफल आपके दीर्घकालिक प्रयासों पर भरोसा रखने की सलाह देता है।
- शुभ रंग: चारकोल
- शुभ अंक: 10
- दिन की सलाह: धीरे–धीरे आगे बढ़ें, यही आज की शक्ति है।
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
कुंभ राशि में राहुदेव आपकी सोच को अलग और आगे की दिशा में ले जा रहे हैं। नई सोच, खोज और लोगों से जुड़ने की इच्छा बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव करियर से जुड़े छिपे हुए अवसर दिखा रहे हैं। चंद्रदेव सुबह संवाद और शाम को भावना बढ़ाते हैं। दैनिक राशिफल सलाह देता है कि आज लचीला रवैया अपनाएं।
- शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
- शुभ अंक: 11
- दिन की सलाह: वही रास्ता चुनें जो आपको सबसे सच्चा लगे।
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
मीन राशि में शनिदेव आपको संरचना, स्थिरता और भावनात्मक मजबूती दे रहे हैं। चंद्रदेव का गोचर आध्यात्मिक खोज और विचारों की गहराई को बढ़ाता है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव इन्टूशन और सोच को बदलने वाला प्रभाव दे रहे हैं। दैनिक राशिफल कहता है कि आज प्रैक्टिकल सोच और कल्पना दोनों को साथ लेकर चलें।
- शुभ रंग: सी ग्रीन
- शुभ अंक: 3
- दिन की सलाह: इन्टूशन और व्यावहारिक सोच का संतुलन बनाएं।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
