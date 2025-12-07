विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 7 दिसंबर 2025: किस राशि की चमकेगी किस्मत? एस्ट्रोलॉजर से जानें दैनिक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:15 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 7 दिसंबर 2025 के अनुसार, वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव आपकी सोच को गहराई दे रहे हैं। इनके प्रभाव से स्थितियों को समझने ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 7 December 2025 Horoscope Today: आज का राशिफल 

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 7 दिसंबर 2025 के अनुसार, वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव हैं। यह संयोजन सच्चाई को उजागर करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 4 December 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि में केतुदेव आत्म मंथन का अवसर दे रहे हैं। इससे अहंकार से जुड़ी उलझनों को छोड़ना आसान हो सकता है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव घर और परिवार की सच्चाइयों पर ध्यान दिला रहे हैं। शाम में मंगलदेव धनु राशि में पहुंच कर रचनात्मकता और साहस बढ़ा सकते हैं। दैनिक राशिफल सलाह देता है कि सच्चाई अपनाने से रास्ता और मजबूत बनता है।

  • शुभ रंग: गोल्ड
  • शुभ अंक: 1
  • दिन की सलाह: पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़ दें।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

बुधदेव वृश्चिक राशि में रहकर आपकी सूझबूझ और ध्यान बढ़ा रहे हैं। आज बातचीत, लेखन, योजना और रणनीति से जुड़े काम अच्छा फल दे सकते हैं। चंद्रदेव का गोचर बुद्धि और भावना में संतुलन बनाने का संकेत देता है। दैनिक राशिफल कहता है कि व्यवस्थित रहकर आप सफलता पाते हैं।

  • शुभ रंग: ऑलिव
  • शुभ अंक: 6
  • दिन की सलाह: अपनी विश्लेषण क्षमता का सही उपयोग करें।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

मिथुन से कर्क राशि तक चंद्रदेव का गोचर करियर और धन से जुड़ी समझ बढ़ा सकता है। सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर रिश्तों की बारीकियों को समझने का अवसर दे रहे हैं। भावनाएं ऊपर नीचे हो सकती हैं, पर संतुलन बनाने से सब आसान होगा। दैनिक राशिफल सलाह देता है कि शांत संवाद से तालमेल बढ़ेगा।

  • शुभ रंग: लैवेंडर
  • शुभ अंक: 7
  • दिन की सलाह: जल्दी निर्णय न लें, संतुलन को प्राथमिकता दें।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव आज आपके लिए बेहद शक्तिशाली दिन बना रहे हैं। इससे आकर्षण, आत्मविश्लेषण और अंदरूनी ताकत बढ़ती है। आप पुराने सच समझ सकते हैं या किसी महत्वपूर्ण संबंध को और गहरा कर सकते हैं। मंगलदेव का धनु राशि में प्रवेश धन और निजी विकास को बढ़ाने वाला संकेत दे सकता है। दैनिक राशिफल सलाह देता है कि परिवर्तनकारी ऊर्जा का स्वागत करें।

  • शुभ रंग: मरून
  • शुभ अंक: 8
  • दिन की सलाह: अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल उद्देश्यपूर्ण तरीके से करें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।