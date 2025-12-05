धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 5 दिसंबर 2025: आज किस राशि के बनेंगे बिगड़े काम, दैनिक राशिफल से जानें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 5 दिसंबर 2025 के अनुसार, सुबह वृषभ राशि के चंद्र देव आपको व्यावहारिक सोच, सुविधा और एकाग्रता देते हैं। रात में मिथुन राशि में चंद्र देव आपका मन सक्रिय करते हैं, जिससे आप आसानी से संवाद, योजना और नए विचारों में जुड़ पाते हैं। वृश्चिक राशि का प्रभाव भावनाओं को गहराई देता है।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) सुबह वृषभ के चंद्र देव दिनचर्या, काम और स्वास्थ्य में स्थिरता देते हैं। रात में मिथुन राशि रिश्तों और बातचीत को महत्वपूर्ण बनाती है। वृश्चिक का प्रभाव भावनात्मक सोच और आध्यात्मिकता गहरा करता है। बुध देव समूह में अच्छी बातचीत में मदद करते हैं।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 7

दिन की सलाह: सुबह अनुशासन रखें; रात में संतुलित बातचीत करें। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) सुबह वृषभ में चंद्रदेव प्रेम, रचनात्मकता और आत्म-अभिव्यक्ति को बढ़ाते हैं। रात में मिथुन का चंद्र स्वास्थ्य और कामकाज पर ध्यान लाता है। वृश्चिक का प्रभाव मित्रों और भावनात्मक बदलावों को बढ़ावा देता है। तुला का बुध देव करियर में स्पष्ट संवाद देता है।

शुभ रंग: चारकोल ग्रे

शुभ अंक: 10

दिन की सलाह: सुबह रचनात्मक बनें; शाम को काम पर ध्यान दें। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) सुबह वृषभ में चंद्रदेव घर-परिवार और भावनात्मक स्थिरता को मजबूत करते हैं। रात में मिथुन राशि रचनात्मकता और खुशी को सक्रिय करती है। वृश्चिक का प्रभाव करियर और भावनात्मक तीव्रता बढ़ाता है। बुध देव सोच में स्पष्टता और न्यायप्रियता देते हैं।