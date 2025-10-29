सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 29 अक्टूबर 2025: किस राशि की चमकेगी किस्मत, पढें एस्ट्रोलॉजर की खास सलाह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 29 अक्टूबर 2025 के अनुसार, कर्क राशि में बृहस्पति भावनात्मक समझ और इन्टूशन प्रदान करेंगे। कुम्भ राशि में राहु और सिंह राशि में केतु नए विचार, सोच और आत्म-जागरूकता को प्रेरित करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 29 October 2025) का दैनिक राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

कन्या राशि में शुक्र और वृश्चिक राशि में बुध क्रिएटिविटी, प्रेम और सेल्फ-एक्सप्रेशन के लिए अनुकूल हैं। आज का राशिफल परिवार या रचनात्मक साझेदारों के साथ उत्पादक बातचीत पर ध्यान देने की सलाह देता है। मकर राशि में चंद्रमा घरेलू मामलों में स्थिरता लायेंगे। वृश्चिक राशि में मंगल भावनात्मक या घरेलू मुद्दों को दृढ़ता और सावधानी से निपटाने की ऊर्जा देंगे।

शुभ रंग: गोल्डन येलो

शुभ अंक: 1

दिन का सुझाव: अपने जुनून को रचनात्मक कार्यों में लगाएं; कर्म से संतोष मिलेगा। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपकी राशि में शुक्र होने से आकर्षण और व्यावहारिक समाधान प्रमुख रहेंगे। मकर राशि में चंद्रमा करियर और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कराएंगे। वृश्चिक राशि में मंगल निर्णायक कदम उठाने की ऊर्जा देंगे। पेशेवर सहयोग तर्कपूर्ण रहेगा और व्यक्तिगत रिश्ते सहानुभूति से सफल होंगे। अधिक सोच-विचार से बचें। अपनी तैयारी और अंतःज्ञा पर भरोसा रखें।

शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन

शुभ अंक: 3

दिन का सुझाव: ठोस और संतुलित कदम सफलता लाते हैं; सटीकता काम आएगी। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

सूर्य आपकी राशि में रहने से आज संतुलन और व्यक्तिगत प्रभाव प्रमुख रहेंगे। मकर राशि में चंद्रमा आपकी योजनाओं में ढांचा लाएंगे। आज का राशिफल सोच-समझकर नेतृत्व और जिम्मेदारियों के अनुशासित दृष्टिकोण की सलाह देता है। वृश्चिक राशि में बुध आपकी इन्टूशन तेज करेंगे और मंगल प्रेरणा बढ़ाएंगे। यह संयोजन पेशेवर में सम्मान बढ़ाएंगे और महत्वपूर्ण साझेदारियों को मजबूत करने के लिए उपयुक्त है।