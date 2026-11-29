आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। रविवार, 29 नवंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी पूरे दिन रहेगी। चंद्रदेव दिन भर अपनी राशि कर्क में हैं। पुष्य नक्षत्र सुबह करीब 11 बजे तक है, इसलिए सूर्योदय से तब तक रवि पुष्य योग का शुभ संयोग रहेगा, जिसे खरीदारी और नए काम की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।

इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगेगा, जो सूर्य के नक्षत्र से बीसवां होने के कारण रवि योग बनाएगा। ब्रह्म योग शाम करीब पांच बजे तक है, फिर इंद्र योग शुरू होगा। सूर्यदेव वृश्चिक में, बुधदेव और शुक्रदेव तुला में, जबकि मंगलदेव, गुरुदेव और केतु सिंह में हैं। शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं।

रविवार की सुबह रवि पुष्य योग के कारण कई लोग सोना, बर्तन या जरूरी सामान खरीदने का मन बनाएंगे। कर्क को फंसा पैसा वापस मिलने और मेष को रुके काम आगे बढ़ने का फायदा मिल सकता है। धनु के अफसर प्रभावित होंगे और मकर को दूसरे शहरों से नए मौके मिलेंगे। वहीं सिंह को खर्च बढ़ने से, कुंभ को विरोधियों और आर्थिक फैसलों से और वृश्चिक को घटते मुनाफे से सतर्क रहना होगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: जिंदगी में अनुकूल बदलाव आएंगे और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अपनी मेहनत के दम पर रुके और अधूरे काम फिर रफ्तार पकड़ेंगे।

नकारात्मक पक्ष: काम की जगह पर विरोधी सक्रिय रहेंगे, पर आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व हालात संभाल लेगा। अपने काम की कमान खुद संभालें, दूसरों के भरोसे न छोड़ें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ घरेलू कामों को निपटाने में समय जाएगा। बात करते समय सहज रहें, जल्दबाजी में कही बात नाराजगी की वजह बन सकती है।

आर्थिक स्थिति: बजट पर खास ध्यान दें। इलेक्ट्रॉनिक सामान या तकनीक से जुड़ी चीजों पर खर्च होगा। पुराना फोन बदल रहे हैं तो बेचने से पहले उसका डेटा बैकअप लेकर फोन को पूरी तरह रीसेट कर दें।

स्वास्थ्य: खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, बस बदलते मौसम से कुछ परेशानी हो सकती है। सुबह शाम गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें।

करियर और कारोबार: मेहनत से कई काम निपटेंगे और नेतृत्व की तारीफ होगी।

उपाय: रवि पुष्य योग में सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 6

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: सुबह से ही नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी और कुछ सूचनाएं फायदेमंद साबित होंगी। पुराने अधूरे काम निपटाने का अच्छा समय है।

नकारात्मक पक्ष: प्रेम में कुछ बेचैनी रहेगी। कुछ काम ऐसे आएंगे जिन पर लगातार ध्यान देना होगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और मेहमानों के आने से घर में रौनक रहेगी। किसी छोटी बात पर मन बेचैन हो तो प्यार और समझ से संभालें।

आर्थिक स्थिति: आर्थिक हालत संतुलित रहेगी। मोबाइल, कंप्यूटर या घर के किसी तकनीकी सामान पर पैसा खर्च होगा। लैपटॉप ले रहे हैं तो अपनी जरूरत के हिसाब से फीचर चुनें, बेवजह महंगा मॉडल न लें।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, बस बाहर की चीजें खाने से बचें।

करियर और कारोबार: मेहनत का अच्छा नतीजा मिलेगा और कारोबारियों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़ी कोई सूचना फायदा देगी, उसे किसी सरकारी वेबसाइट पर खुद जांच लें।

उपाय: गरीबों में कुछ मीठा जरूर बांटें।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 7

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: अपनी बातों से लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे और सम्मान मिलेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से कामकाज में मुनाफे की स्थिति बनेगी।

नकारात्मक पक्ष: घर के मामलों में काफी व्यस्त रहेंगे और निजी जिंदगी की बातों पर भावुक दिखेंगे। कुछ कामों की डेडलाइन पूरी करने में पसीना छूट सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: कोई रिश्तेदार घर आ सकता है और जीवनसाथी के साथ घरेलू सामान लेने बाजार जाएंगे। किसी खास का संदेश या मुलाकात चेहरे पर मुस्कान लाएगी।

आर्थिक स्थिति: हालत सामान्य रहेगी, पर दोपहर बाद खरीदारी में खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: गला बैठने या चेहरे की त्वचा रूखी होने की शिकायत रह सकती है। सर्द हवा में होंठ और त्वचा फटने लगें तो लिप बाम और मॉइस्चराइजर साथ रखें। बाहर के तले भुने खाने से परहेज करें।

करियर और कारोबार: जरूरी कामों में किसी का सहयोग मिलेगा।

उपाय: दिन की शुरुआत घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर करें।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 8

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: आपकी राशि में बन रहा शुभ संयोग कई मामलों में अनुकूल नतीजे देगा। रोज के काम फटाफट निपटेंगे और फैसले लेने की क्षमता मजबूत रहेगी।

नकारात्मक पक्ष: कई कामों पर एक साथ ध्यान देना होगा। बेवजह की चिंताओं से दूर रहें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में मस्ती भरा माहौल रहेगा और साथी आपकी हर छोटी ख्वाहिश का ध्यान रखेंगे। किसी पूजा या आयोजन का न्योता मिल सकता है।

आर्थिक स्थिति: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। घर के लिए कुछ खरीदारी का विचार बनेगा।

स्वास्थ्य: ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी।

करियर और कारोबार: किसी काम से पास के शहर तक जाना पड़ सकता है। नौकरी करने वालों को बड़े अफसरों के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। व्यापारियों को पुराने ग्राहक से फायदा होगा।

उपाय: भगवान नारायण को तुलसी दल अर्पित करें।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कामकाज में कोई नया मौका मिल सकता है जो आगे फायदा देगा। आपकी लगन अफसरों की नजर में आएगी और जिम्मेदारी बढ़ेगी।

नकारात्मक पक्ष: पैसों के मामले में सजग रहें, बेवजह के खर्चों के संकेत हैं। आमदनी के साथ खर्च का हिसाब भी रखें। किसी को पैसा देने से पहले अपनी आर्थिक हालत देख लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी करीबी से मुलाकात अच्छी रहेगी और अविवाहितों के लिए शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। बच्चों की जरूरतों और गतिविधियों पर ध्यान रहेगा।

आर्थिक स्थिति: घर की जरूरतों पर पैसा खर्च होगा। कमाई के मौकों का फायदा उठाते हुए बचत पर भी ध्यान दें।

स्वास्थ्य: सेहत साधारण रहेगी, किसी भी तकलीफ को अनदेखा न करें।

करियर और कारोबार: नौकरी में योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा। व्यापारी लेनदेन का पूरा हिसाब लिखित में रखें, उधार पर दिए माल की एंट्री उसी दिन कर लें।

उपाय: देवी मां को लाल फूल अर्पित करें।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 10

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: काम की बारीकियां समझने और हर काम का सही आकलन करने की क्षमता अच्छी रहेगी। कार्यस्थल पर लोग आपकी राय को गंभीरता से सुनेंगे।

नकारात्मक पक्ष: मन और बुद्धि के बीच संतुलन रखना जरूरी है। दफ्तर का कोई जरूरी काम आपसे अतिरिक्त समय मांगेगा। निवेश को लेकर दुविधा रहेगी। घर का कोई मामला व्यस्तता बढ़ाएगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर की किसी बात पर जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है, संयम रखें और कड़वे शब्द न बोलें। किसी परिचित के जरिए शादी या रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है।

आर्थिक स्थिति: हालत सामान्य रहेगी। बच्चों के साथ खरीदारी पर खर्च होगा। निवेश की उलझन हो तो किसी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से बात करें।

स्वास्थ्य: थकान के साथ पेट भारी रहने की शिकायत हो सकती है। रात का खाना हल्का और जल्दी लें।

करियर और कारोबार: किसी कठिन काम में सहकर्मी का साथ मिलेगा। विरोधियों से किसी विषय पर बातचीत भी हो सकती है। व्यापारी अपनी योजना के हिसाब से ही आगे बढ़ें।

उपाय: भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 12

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: विचार शक्ति बढ़ेगी और बाहरी लोगों के संपर्क से किसी पुरानी चिंता का हल मिलेगा। कारोबार में कोई पुराना सौदा फिर आगे बढ़ सकता है।

नकारात्मक पक्ष: कुछ अप्रत्याशित हालात बन सकते हैं। बीते समय का कोई मामला फिर सामने आएगा। नौकरी में किसी काम को पूरा करने में ज्यादा समय और मेहनत लगेगी। कुछ मामलों में सहमति बनने में देर होगी, धैर्य रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: आपकी कोई बात दिल के रिश्ते पर असर डाल सकती है, साथी की भावना समझकर बोलें। घर के बड़ों या बच्चों की देखभाल में ध्यान रहेगा।

आर्थिक स्थिति: आमदनी, खर्च और निजी जरूरतों में तालमेल रखें। शेयर बाजार में लगा पैसा कुछ मुनाफा दे सकता है।

स्वास्थ्य: तला भुना खाने से बचें। शाम को किसी खुली जगह पर टहलें, मन को आराम मिलेगा। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

करियर और कारोबार: शोध, लेखन, दस्तावेजी काम और नई रणनीति बनाने वालों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारियों के लिए लाभ के संकेत हैं।

उपाय: मां दुर्गा के सामने तिल के तेल का दीपक जलाकर सुख समृद्धि की प्रार्थना करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 11

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: उलझे हालात को समझने और उनका हल निकालने में मदद मिलेगी। बड़े अफसर आपके काम करने के तरीके पर ध्यान देंगे।

नकारात्मक पक्ष: साझेदारी के मामलों में मेहनत बढ़ेगी। कारोबारी किसी भी सौदे की शर्तों पर बारीकी से ध्यान दें। व्यापार में ग्राहक बढ़ेंगे, पर उस हिसाब से मुनाफा नहीं बढ़ेगा। अपनी लागत और दाम का हिसाब एक बार फिर से जांच लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ किसी पुरानी बात पर दूरी हो सकती है, बीते विवाद दोबारा न उठाएं। शादी का फैसला लेने से पहले सामने वाले के विचार और व्यवहार समझ लें।

आर्थिक स्थिति: टैक्स, किस्त या किसी दूसरे जरूरी भुगतान पर पैसा खर्च होगा। ऐसे सभी भुगतानों की तारीख फोन के कैलेंडर में डाल दें ताकि लेट फीस न लगे।

स्वास्थ्य: शरीर से ज्यादा मन थका रहेगा। ज्यादा सोचने से सिर भारी हो सकता है।

करियर और कारोबार: बाहर के लोगों से मिलना काम को विस्तार देगा। किसी नए व्यक्ति से बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है।

उपाय: पूजा के समय भगवान को फल अर्पित करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 1

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: काम के प्रति आपकी गंभीरता की दूसरों से तारीफ मिलेगी। किसी जरूरी काम की देखरेख की जिम्मेदारी मिल सकती है।

नकारात्मक पक्ष: कामकाज में भागमभाग बढ़ेगी और व्यस्तता के साथ मेहनत भी ज्यादा लगेगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी की कोई बात भावुक कर सकती है, उनकी पसंद और उम्मीदें समझने की कोशिश करें। बड़े भाई या पिता से बात करने पर मन की उलझन दूर होगी।

आर्थिक स्थिति: आमदनी के कुछ दूसरे स्रोतों से फायदा मिलेगा।

स्वास्थ्य: कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग करें और मौसम के हिसाब से कपड़े पहनें।

करियर और कारोबार: योजना बनाने और काम को सही ढंग से आगे बढ़ाने की क्षमता काम आएगी। बड़े अफसर आपकी कार्यकुशलता से प्रभावित होंगे। कारोबार में नया प्रस्ताव मिल सकता है।

उपाय: किसी धार्मिक स्थल पर मिश्री बांटें और तुलसी के सामने दीपक जलाएं।

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: बीते दिनों की परेशानियां कम होंगी और मेहनत से काम बनेंगे। टीम के साथ मिलकर कोई काम निपटाने का अवसर बनेगा।

नकारात्मक पक्ष: काम की गुणवत्ता पर ध्यान रखते हुए कोशिश जारी रखनी होगी। अधूरे काम पूरे करने में कुछ ज्यादा समय लगेगा, पर नतीजों से संतुष्ट रहेंगे।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: मन की कोई पुरानी बात जीवनसाथी से साझा करेंगे। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार या दोस्त की खबर राहत देगी। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: दूर के स्थान या विदेश से जुड़े काम करने वालों को आर्थिक फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: काम ज्यादा रहने से थकान होगी, बीच बीच में शरीर को आराम दें।

करियर और कारोबार: दूसरे शहरों के लोगों से संपर्क नए अवसर पैदा करेगा।

उपाय: देवी लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की संयुक्त पूजा करें।

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 5

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: शांत रहकर काम करेंगे तो हालात बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। बिजनेस में नए काम की शुरुआत का प्रस्ताव मिल सकता है।

नकारात्मक पक्ष: कुछ बातों में हलचल रहेगी। आर्थिक फैसलों में ध्यान रखें। काम में होड़ बढ़ेगी और कुछ विरोधी परेशानी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी योजनाओं को लेकर सावधान रहें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी नए दोस्त के व्यवहार को समझने के लिए समय लें। जीवनसाथी से घर के खर्च पर मतभेद हो सकते हैं, आपसी बातचीत से माहौल सामान्य रहेगा।

आर्थिक स्थिति: यात्रा और खरीदारी पर पैसा जाएगा। कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर रखें, आगे काम आएगा।

स्वास्थ्य: रहन सहन में लापरवाही सबसे पहले सेहत पर असर डालेगी। सोने और खाने का समय तय रखें।

करियर और कारोबार: समय पर दफ्तर पहुंचना और काम समय पर पूरा करना, दोनों बातें आज मायने रखेंगी। किसी नए काम में पैसा लगाने से पहले उसकी लागत और संभावित कमाई का हिसाब जरूर लगाएं।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते हुए गणेश मंत्र का जाप करें।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 3

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: जिंदगी में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है और उसकी सलाह उपयोगी होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलकर नए काम की जानकारी मिलेगी।

नकारात्मक पक्ष: कामकाज में नियमों और कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। कारोबार से जुड़े लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की तारीख निकल रही हो तो समय पर नवीनीकरण करा लें। किसी भी ऐसे काम से दूर रहें जो परेशानी बन रहा हो।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: कोई करीबी आपके और जीवनसाथी के बीच चल रही परेशानी सुलझाने में मदद करेगा। बच्चों का सहयोग मिलेगा और रिश्तेदारों का आना जाना रहेगा।

आर्थिक स्थिति: किसी भी आर्थिक समझौते को मानने से पहले हर बात ध्यान से पढ़ें।

स्वास्थ्य: एक साथ कई बातें सोचने से तनाव बढ़ेगा। आंखों में तकलीफ या हाथ पैरों में खिंचाव हो सकता है।

करियर और कारोबार: सहकर्मियों और बड़े अफसरों का सहयोग मिलेगा। साझेदारी में नया काम शुरू करने का प्रस्ताव मिल सकता है। तालमेल से कोई अधूरी योजना आगे बढ़ेगी।

उपाय: घर में कपूर जलाएं और देवी मां को शहद अर्पित करें।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 4