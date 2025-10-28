सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 28 अक्टूबर 2025: तुला राशि वाले जातक लेंगे बड़े फैसले, पढ़ें एस्ट्रोलॉजर की खास सलाह
Aaj Ka Rashifal 28 अक्टूबर 2025 के अनुसार, चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर इस उत्साह को व्यावहारिकता में बदल देंगे। इससे आपके विचारों को ठोस और साकार योजनाओं में बदलना आसान होगा। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 28 अक्टूबर 2025 के अनुसार, वृश्चिक राशि में मंगल उत्साह और साहस बढ़ा रहे हैं, जबकि कर्क राशि में बृहस्पति भावनात्मक बुद्धि और सहानुभूति प्रदान करेंगे। मीन राशि में शनि प्रतिगामी होकर सभी को धीमे चलने और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने की याद दिला रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 28 October 2025) का दैनिक राशिफल।
सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)
धनु राशि में चंद्रमा आपकी रचनात्मकता और आत्म-अभिव्यक्ति को बढ़ाएंगे। लेकिन जब चंद्रमा मकर राशि में जाएंगे, तो आज का राशिफल सुझाव देता है कि अपने विचारों को ठोस योजनाओं में बदलें। आपकी राशि में केतु आत्मचिंतन का भाव बढ़ा रहे हैं। अहंकार को प्रगति के आड़े न आने दें। वृश्चिक राशि में मंगल घर-परिवार से जुड़ी बातों में तीव्रता लाएंगे, इसलिए शांति से संवाद करें। आज आपका आकर्षण चरम पर है। इसे विनम्रता के साथ इस्तेमाल करें।
- शुभ रंग: गोल्डन येलो
- शुभ अंक: 1
- दिन का सुझाव: आत्मविश्वास शक्ति है, पर विनम्रता सम्मान दिलाती है।
कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)
परिवार और भावनात्मक संतुलन आज प्राथमिकता में रहेंगे। दिन में धनु राशि में चंद्रमा इन भावनाओं को सक्रिय करेगा, जबकि रात तक मकर राशि में जाकर वह रचनात्मकता और आनंद का भाव बढ़ाएंगे। आपकी राशि में शुक्र आकर्षण और सौम्यता बढ़ा रहे हैं, इसलिए प्रियजनों से जुड़ने या घर-सजावट के लिए यह समय उपयुक्त है। वृश्चिक राशि में बुध गहरे संवाद को समर्थन देंगे। अपने शब्दों से चोट न दें, बल्कि उन्हें उपचार का माध्यम बनाएं।
- शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन
- शुभ अंक: 3
- दिन का सुझाव: प्रेम को कर्मों से व्यक्त करें; सच्चाई शब्दों से ज़्यादा असरदार होती है।
तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)
सूर्य आपकी राशि में होने से आज आत्मविश्वास और संतुलन का दिन रहेगा। धनु राशि में चंद्रमा संवाद और सामाजिकता बढ़ाएंगे, जबकि मकर राशि में प्रवेश करते ही घरेलू मामलों और परिवार की जिम्मेदारियां सामने आएंगी। वृश्चिक राशि में मंगल और बुध का योग आपको दृढ़ता और स्पष्टता देंगे। आज निष्पक्ष लेकिन ठोस निर्णय लेने का दिन है। शाम को तनाव से बचने के लिए समय-सारणी व्यवस्थित रखें।
- शुभ रंग: स्काई ब्लू
- शुभ अंक: 7
- दिन का सुझाव: न्यायपूर्वक बोलें; कूटनीति सबसे कठिन स्थितियां भी सुलझा देती है।
वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)
आज का दिन शक्ति और सटीकता का है। आपकी राशि में मंगल रहकर दृढ़ता और साहस बढ़ा रहे हैं। चंद्रमा का धनु से मकर राशि की ओर गोचर आपकी आर्थिक समझ और संवाद कौशल दोनों को मजबूत करेगा। आप बड़े निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। बस भावनाओं को तर्क पर हावी न होने दें। ईमानदार संवाद से रिश्ते गहराएंगे। अपने जोश को सही दिशा में लगाएं।
- शुभ रंग: डीप मरून
- शुभ अंक: 8
- दिन का सुझाव: अपनी आग को नियंत्रण में रखें; केंद्रित ऊर्जा परिवर्तन लाती है।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
