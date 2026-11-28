आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। शनि पुष्य के संयोग को खरीदारी और लंबे निवेश के लिए शुभ मानते हैं। तुला को अफसरों से तारीफ और एक्स्ट्रा कमाई, वृश्चिक को पिता का सहयोग और व्यापार बढ़ाने का मौका और मेष को संपत्ति से जुड़ा लाभ मिल सकता है। मीन के प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी और कुंभ प्रतियोगिता में आगे रहेंगे। दूसरी तरफ सिंह को बढ़ते खर्च और जीवनसाथी की जिद से, धनु को अचानक काम के दबाव और पेट की तकलीफ से और मिथुन को सफर में थकान से संभलकर चलना होगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: घर और परिवार से जुड़े कामों में ज्यादा समय बीतेगा। जीवन में कुछ बदलाव और नई उपलब्धियों के योग हैं। अच्छे संपर्क बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्षेत्र में ऐसे मौके मिलेंगे जिनसे सम्मान बढ़ेगा।

नकारात्मक पक्ष: अपनी जरूरतों से ज्यादा परिवार की चिंता करेंगे। सबका ध्यान रखते हुए अपने खाने और नींद से समझौता न करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ अपनापन बना रहेगा। ससुराल पक्ष से अच्छा व्यवहार और सहयोग मिलेगा। घर की जरूरतों के लिए खरीदारी करने बाजार जाना होगा। आर्थिक स्थिति: जमीन जायदाद के लेनदेन में आज फायदा दिख रहा है। जमीन या मकान का सौदा कर रहे हैं तो रजिस्ट्री से पहले उसके पिछले मालिकों के कागजों की पूरी जांच वकील से करा लें। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। करियर और कारोबार: नौकरी और कारोबार में अनुकूल नतीजे मिलेंगे। काम की तारीफ होगी और आपकी बातों का दूसरों पर अच्छा असर पड़ेगा। कोई ऐसा काम मिल सकता है जिससे प्रतिष्ठा बढ़े। अफसर और परिवार दोनों आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे।

उपाय: मंदिर में हल्दी का दान करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: साहस और पराक्रम बढ़ेगा। अपने कामों को आगे बढ़ाने, लोगों से मिलने और करीबियों से संपर्क बनाए रखने में दिन बीतेगा। भाई बहनों से फायदे के योग हैं। मस्ती भरे पल भी मिलेंगे। बैंक से जुड़े काम, लोन या सफर से जुड़े कामों में आज आसानी रहेगी।

नकारात्मक पक्ष: अचानक कोई घटना सामने आ सकती है। अपनों से कहासुनी के आसार हैं, फिर भी जरूरत पड़ने पर वही साथ देंगे। रिश्तों में कुछ बातों पर अनबन की आशंका है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ ज्यादा समय बिताने और लंबी बात करने का मन होगा। दोपहर बाद साथी के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। घर के लोग एक दूसरे का साथ देंगे और बड़ों की सलाह काम आएगी। आर्थिक स्थिति: बैंक, लोन और उधार से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे। यात्रा के जरिए भी कुछ आमदनी हो सकती है। स्वास्थ्य: शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। मसालेदार और तामसिक भोजन से परहेज करें। रात को भिगोई सौंफ का पानी सुबह पिएं। करियर और कारोबार: लोगों से मुलाकात और काम के सिलसिले में यात्रा के योग हैं। करीबी व्यक्ति के जरिए काम बनेगा। कारोबारी सौदेबाजी में असरदार रहेंगे, बात शुरू करने से पहले बाजार भाव की पूरी जानकारी ले लें। उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 2 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: इच्छा शक्ति को लेकर मूड काफी बदला हुआ रहेगा। परिवार और करीबियों की जरूरतें पूरी करने में आगे रहेंगे। किसी पुराने या रुके काम को फिर आगे बढ़ा सकते हैं। कारोबार से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिलेगी।

नकारात्मक पक्ष: कामकाज में भागमभाग रहेगी। कुछ समय पुरानी बातों और यादों में बीतेगा। माता या पिता से जुड़ी कोई चिंता मन में रहेगी, उनकी सालाना जांच बाकी है तो इसी हफ्ते डॉक्टर का समय ले लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में स्थिति मिली जुली रहेगी। किसी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, पर भावनाएं जाहिर करने में संकोच रहेगा। घर के किसी बुजुर्ग से फायदा या सुखद समाचार मिल सकता है। आपकी बातों का परिवार पर अच्छा असर पड़ेगा।

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार से फायदे के संकेत हैं। किसी परिचित के जरिए काम या कमाई का नया अवसर मिल सकता है। स्वास्थ्य: गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें। गर्दन, कंधे या हाथों में खिंचाव और दर्द हो सकता है। लंबी ड्राइव से पहले सीट और शीशे अपनी ऊंचाई के हिसाब से ठीक कर लें। करियर और कारोबार: योग्यता दिखाने या काम में कुछ अच्छा हासिल करने का मौका मिलेगा। काम के सिलसिले में यात्रा भी फायदा देगी। उपाय: किसी धार्मिक स्थल पर तुलसी का पौधा लगाएं। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: व्यवहार में अपनापन रहेगा और अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुंचा पाएंगे। घर से जुड़ी किसी इच्छा को पूरा करने का मौका मिलेगा। नकारात्मक पक्ष: मन उत्साहित रहेगा, पर मनमर्जी और बदलते मूड का असर काम पर दिख सकता है। साझेदारी से जुड़ा कोई फैसला लेने से पहले सारी जरूरी जानकारी जुटा लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्यार भरे रिश्ते निखरेंगे। जीवनसाथी के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। जमीन, मकान या वाहन से जुड़ी कोई चीज खरीदने का विचार बन सकता है। मां का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। आर्थिक स्थिति: पैसों की उपलब्धता बनी रहेगी। अपनी देखभाल और निजी कमाई से जुड़े मामलों के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य: भावनाएं तेज रहेंगी। किसी की बात जल्दी असर करेगी, जिससे चिंता बढ़ सकती है। हर बात को दिल पर लेने के बजाय उसे परखें। करियर और कारोबार: अपनी बात रखने और पसंद के मुताबिक काम करने का मौका मिलेगा। कारोबारी कुछ नए काम शुरू करने की योजना बनाएंगे। काम से यात्रा के योग भी हैं। उपाय: मंदिर में भगवान शिव और देवी पार्वती की युगल पूजा करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 5 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: लंबी दूरी की यात्रा, विदेश से जुड़े काम और धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। दूसरे शहर में काम तलाश कर रहे लोगों को किसी जगह से जवाब मिलने की संभावना है।

नकारात्मक पक्ष: खर्च बढ़ेगा और जल्दबाजी रहेगी। जिद बढ़ सकती है और बोलचाल में कठोरता आ सकती है। कोई ऐसा काम आ सकता है जिसमें ज्यादा पैसा लगाना पड़े, हर बात बारीकी से समझकर ही हां करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में कुछ मुश्किलें आएंगी। जीवनसाथी की जिद या किसी बात पर अड़े रहना आपको बेचैन करेगा। बहस बढ़ाने के बजाय उस विषय को कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। आर्थिक स्थिति: सुविधाओं पर पैसा खर्च करेंगे, जैसे सर्दी के लिए हीटर या गीजर जैसी कोई चीज। स्वास्थ्य: सेहत पर नजर रखें। गुस्से में कोई ऐसा काम न करें जिससे नुकसान हो। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। करियर और कारोबार: नौकरी करने वालों को किसी दूसरे विभाग या शहर से जुड़ा काम मिल सकता है। छात्रों का मन पढ़ाई के अलावा दूसरी गतिविधियों में भी लगेगा। उपाय: किसी मंदिर में दूध का दान करें। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 6 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: बेहतर नतीजों के साथ आगे बढ़ेंगे। धन और कारोबार में अच्छे मौके मिलेंगे। कमाई के नए तरीके सामने आएंगे और किसी काम से उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकता है। पड़ोसियों और परिचितों से मेलजोल बढ़ेगा, उनके जरिए कोई काम बन सकता है।

नकारात्मक पक्ष: नियमों का पालन करते हुए ही आगे बढ़ें। विरोधी अपनी कोशिशें तेज कर सकते हैं। पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी से मन के संदेह खुलकर शेयर करें। प्रेम में अपनी बात मनवाने की जिद से बचें। घर में किसी पूजा या कथा का कार्यक्रम तय होगा। आर्थिक स्थिति: कारोबार के सौदों में समझदारी काम आएगी और कमाई का नया रास्ता खुल सकता है। स्वास्थ्य: गाड़ी चलाते समय और बिजली के उपकरण इस्तेमाल करते हुए सावधान रहें। एक ही सॉकेट में कई प्लग न लगाएं और फोन को रात भर चार्जिंग पर न छोड़ें। करियर और कारोबार: बिजनेस करने वाले अपने हिसाब किताब पर खास ध्यान दें। हफ्ते में एक बार बही खाते का मिलान बैंक स्टेटमेंट से जरूर करें। अपनी प्रतिभा दूसरों के सामने रखेंगे तो फायदा होगा। उपाय: शिव मंदिर में फलों का दान करें। शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 7 यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और अपनी बातों व व्यवहार से लोगों को प्रभावित करेंगे। मन में उत्साह और उमंग रहेगी। काम पर आपकी कार्यक्षमता सामने आएगी और लोग आपके काम को महत्व देंगे। गाड़ी या जायदाद से जुड़ा फायदा हो सकता है।

नकारात्मक पक्ष: नजर दोष का असर भी दिख सकता है। बिजनेस में बाहर से कुछ सौदे आएंगे, पर हर बात पर ध्यान देना जरूरी है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में आपसी लगाव बढ़ेगा। प्रेमी से मुलाकात और बातचीत में अच्छा तालमेल रहेगा। सिंगल्स किसी अनजान व्यक्ति से मिल सकते हैं। कला, लेखन और रचनात्मक विषयों के छात्रों को अच्छे नतीजे मिलेंगे। आर्थिक स्थिति: आमदनी के किसी अतिरिक्त जरिए से पैसा मिल सकता है। स्वास्थ्य: छाती या गैस की तकलीफ के कारण डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। खाना खाकर तुरंत न लेटें और रात का भोजन हल्का रखें। करियर और कारोबार: कला, डिजाइन, मनोरंजन, होटल और लग्जरी से जुड़े धंधों में आज रौनक रहेगी। नौकरी करने वालों को काम के लिए अफसरों से तारीफ मिलेगी और किसी उच्च अधिकारी का साथ मिलेगा। उपाय: मंदिर में खीर बांटें और घर की दहलीज पर घी का दीपक जलाएं। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: पैसों, पढ़ाई और यात्रा के मामलों में अच्छे नतीजे मिलेंगे। धार्मिक कामों में भाग लेने और किसी अलग संस्कृति या परंपरा से जुड़ने का मौका मिलेगा। दूर के किसी शहर से काम मिलने की सूचना आ सकती है। सेहत के लिहाज से दिन अच्छा है और ऊर्जा बनी रहेगी।

नकारात्मक पक्ष: काम का दायरा बढ़ने से जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, इसलिए नए काम की समय सीमा सोचकर तय करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में भावनाएं गहरी रहेंगी। किसी दूर रहने वाले व्यक्ति से प्रेम संबंध शुरू होने की संभावना है। साथी के साथ बाहर जाने की योजना बनेगी। पिता का स्नेह और सहयोग मिलेगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाने या गुरु समान व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने का मौका मिलेगा।

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार में लंबे समय के निवेश से फायदा मिल सकता है। पिता या किसी बड़े से आर्थिक मदद के संकेत हैं। स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। करियर और कारोबार: अफसर आपके काम की तारीफ करेंगे और आपको कोई नया काम सौंप सकते हैं। व्यापार बढ़ाने का अवसर मिलेगा, खासकर दूसरे शहरों से व्यापार करने वालों को। कोई नया प्रोडक्ट शुरू करना है तो पहले सीमित माल से शुरुआत करें और ग्राहकों की राय देखकर आगे बढ़ें।

उपाय: देवी को सिंदूर अर्पित करें। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 9 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: नई सूचनाएं सामने आएंगी। पैसों में अचानक फायदे की संभावना है, कोई ऐसा धन मिल सकता है जिसकी उम्मीद नहीं की थी। किसी निजी इच्छा के लिए की गई प्रार्थना का अच्छा नतीजा मिलेगा। किसी कठिन विषय की बारीकियां समझने में सफलता मिलेगी।

नकारात्मक पक्ष: पुराने रिश्तों से जुड़ी बातें याद आकर मन को कुछ देर परेशान करेंगी। काम में तकनीकी या दूसरी अड़चनें आएंगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में हालात कभी अनुकूल तो कभी परेशान करने वाले रहेंगे। रिश्तों में भावनाओं की गहराई बनी रहेगी। प्रिय के साथ कोई ऐसी बात होगी जिससे नजदीकी बढ़ेगी। घर के कामों से ज्यादा ध्यान बाहर के मामलों पर रहेगा।

आर्थिक स्थिति: व्यापारियों के लिए साझेदारी और दूसरों की पूंजी से जुड़े काम फायदेमंद रह सकते हैं, बस हर निवेशक का हिस्सा कागज पर साफ लिखा हो। स्वास्थ्य: दोपहर बाद पेट खराब होने या एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है। दोपहर का खाना हल्का रखें और चाय के साथ तली चीजें न लें। करियर और कारोबार: बिना बताए कोई नया जिम्मा सिर पर आने से दबाव बढ़ेगा। हो सकता है सौंपे गए काम का अनुभव कम हो। ऐसे में किसी जानकार से दस मिनट समझ लें, फिर अपनी सूझबूझ से उसे पूरा कर लेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाकर पूजा करें। शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 10 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: मेहनत के अनुकूल नतीजे मिलेंगे। काम की कमियां समझने और सुधारने का मौका मिलेगा। किसी दूसरे व्यक्ति से सहयोग मिलने की संभावना है। कामकाज में नए अवसर आएंगे। पुराने कामों को नए तरीके से करके ज्यादा लाभ कमा सकते हैं।

नकारात्मक पक्ष: अपनी जिद के कारण कोई अच्छा मौका हाथ से न जाने दें। बाहरी लोगों पर ज्यादा निर्भर न रहें। पार्टनर या किसी रसूखदार शख्स के साथ चर्चा में दोनों पक्ष अपनी राय पर अड़े रह सकते हैं, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ किसी सुहानी जगह जाने का कार्यक्रम पक्का हो सकता है। प्रेमी आपकी भावनाएं समझने की कोशिश करेंगे और उनकी ओर से कोई खास पहल भी होगी। कोई शुभ समाचार घर में रौनक ले आएगा।

आर्थिक स्थिति: कारोबार से आमदनी सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: पाचन और शरीर में पानी के संतुलन पर असर पड़ सकता है। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें और खाने में फाइबर वाली चीजें बढ़ाएं। करियर और कारोबार: नौकरी और कारोबार में दूसरे लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। आपके फैसलों का असर परिवार और जीवनसाथी पर भी पड़ेगा, इसलिए बड़ा कदम उठाने से पहले घर पर बात कर लें। उपाय: भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं। शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 3 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और इच्छा शक्ति के दम पर सफलता पाएंगे। काबिलियत के आधार पर कोई अच्छा अवसर हासिल कर सकते हैं। विरोधियों के सामने मजबूत रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रतिस्पर्धाओं में सफलता के योग हैं।

नकारात्मक पक्ष: काम में मेहनत ज्यादा लगेगी और कुछ यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। बिजनेस में उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठ सकते हैं। ग्राहकों की शिकायत को हल्के में न लें, उसे सुधार का सुझाव मानें। सहकर्मी का काम भी संभालना पड़ सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में अपनापन रहेगा, पर छोटी नोकझोंक भी हो सकती है। विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अचानक कहीं जाना पड़ सकता है या किसी जरूरी काम में साथ देना होगा। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होगी।

आर्थिक स्थिति: लाभ भी रहेगा और खर्च भी बना रहेगा। घर की मरम्मत या बदलाव के लिए खर्चा करना होगा। स्वास्थ्य: बाहर का खाना सेहत बिगाड़ सकता है। जोखिम वाले कामों में अतिरिक्त सावधानी रखें। करियर और कारोबार: मेहनत से सफलता का रास्ता बनेगा। उपाय: देवी पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 11 मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कई अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रेम और प्रतिभा के जरिए लाभ के मौके हैं। कुछ नए लोगों से परिचय होगा, जिनमें से कुछ अच्छे दोस्त बनेंगे। किसी परीक्षा में सफलता और नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए अच्छे अवसर के संकेत हैं।

नकारात्मक पक्ष: कोई महंगी चीज खरीदने का मन बनेगा, ईएमआई पर लेनी हो तो कुल ब्याज जोड़कर असली कीमत देख लें। बच्चों की जरूरतों और पढ़ाई पर भी पैसा खर्च होगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेमी से मिलने का मौका मिलेगा। कोई पुरानी दोस्ती प्रेम में बदल सकती है और किसी की ओर से प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकता है। बच्चों से अच्छी खबर मिलेगी। किसी धार्मिक स्थल या खूबसूरत जगह की सैर का संयोग है।