धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 28 नवंबर 2025: मकर वालों को निवेश से होगा फायदा, इनका बनेगा ट्रिप का प्लान

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 28 नवंबर 2025 के अनुसार, कुंभ राशि में चंद्रदेव का गोचर आपकी सोच को बड़ा बना रहा है। वे आपको भविष्य की योजनाओं और नए विचारों की ओर प्रेरित कर रहे हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्र देव आपकी इन्टुशन को तेज कर रहे हैं। वे आपको सच्चाई, भावनात्मक ईमानदारी और भीतर के बदलाव का सामना करने का बल दे रहे हैं।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) आज कुंभ राशि में चंद्रदेव संवाद, सीख और जिज्ञासा को बढ़ा रहे हैं। आप पुराने दोस्तों से जुड़ सकते हैं या पुराने विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। तुला में वक्री बुधदेव आपके सामाजिक दायरे को दोबारा देखने का संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक के ग्रह आपको भीतर की शांति और आध्यात्मिकता की ओर ले जा रहे हैं।

शुभ रंग: पर्पल

शुभ अंक: 7

आज का सुझाव: अपने विचार साझा करें। आपकी बातें प्रेरणा दे सकती हैं। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) कुंभ राशि में चंद्रदेव धन, स्थिरता और दीर्घकालिक सुरक्षा पर ध्यान ला रहे हैं। आप निवेश या आय से जुड़े निर्णयों को सुधारना चाह सकते हैं। वृश्चिक में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव मित्रों के साथ भावनात्मक गहराई बढ़ा रहे हैं। तुला में वक्री बुधदेव करियर संवाद को धीमा कर रहे हैं।

शुभ रंग: चारकोल ग्रे

शुभ अंक: 10

आज का सुझाव: दीर्घकालिक सोचें। धैर्य से सफलता बनती है। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) आज चंद्रदेव आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे स्पष्टता, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा बन रही है। राहुदेव आपकी मौलिकता को बढ़ा रहे हैं और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। वृश्चिक के ग्रह महत्वाकांक्षा और भावनात्मक समझ को गहरा कर रहे हैं। तुला में वक्री बुधदेव यात्रा या शिक्षा के फैसलों को दोबारा देखने का संकेत देते हैं।