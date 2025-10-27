धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 27 अक्टूबर 2025: टीमवर्क को मिलेगा बढ़ावा, दिन रहेगा खुशियों से भरा, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 27 अक्टूबर 2025 के अनुसार, वृश्चिक राशि में मंगल आपको साहसी और ऊर्जावान बनाएंगे। कन्या राशि में शुक्र आपके मेहनती और व्यावहारिक प्रयासों का फल बढ़ाएंगे। यह दिन प्रगति, संबंध और आत्म-मंथन के लिए बेहतरीन है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Rashifal 26 October 2025 Horoscope Today: सोमवार का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 26 अक्टूबर 2025 के अनुसार, मीन राशि में शनि प्रतिगामी होने से आपको धीमा होने और अपने सपनों का दुबारा जांच करने की याद दिलाएंगे। दिन में जोश और विवेक का सुंदर मिश्रण है, जो आपको प्रेरित और सोच-समझकर कदम बढ़ाने में मदद करेगा। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu (3)


चंद्रमा आपकी राशि में होने से उत्साह और आशावाद चरम पर है। आज का राशिफल विकास, यात्रा और प्रेरणा के अवसर लेकर आया है। वृश्चिक राशि में मंगल बारहवें भाव में वित्तीय तनाव उत्पन्न कर सकता है। कर्क राशि में बृहस्पति आपकी भावनात्मक समझ को शक्ति में बदलने में मदद करेंगे। यह दिन कुछ नया शुरू करने या पुराने सपनों को नए उत्साह के साथ पुनः जीवित करने के लिए उत्तम है।

  • शुभ रंग: पर्पल
  • शुभ अंक: 12
  • दिन का सुझाव: अपने उत्साह का अनुसरण करें; आपकी जुनून ही आपका कम्पास है।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar (1)


आज आत्ममंथन और भावनात्मक हीलिंग का दिन है। चंद्रमा धनु राशि में आपके बारहवें भाव (एकांत और आध्यात्मिकता) को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे विश्राम और आत्मचिंतन के लिए अवसर मिलेगा। आज का राशिफल बाहरी परिणामों की बजाय आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। मीन राशि में शनि प्रतिगामी होने से आपके आत्ममंथन में गहराई आएगी। इस ऊर्जा का उपयोग पुराने सीमाओं को छोड़ने में करें। शांत मन आपको अगले व्यावहारिक कदम स्पष्ट रूप से दिखाएगा।

  • शुभ रंग: चारकोल ग्रे
  • शुभ अंक: 10
  • दिन का सुझाव: आराम के लिए पीछे हटें; मौन भविष्य का रास्ता दिखाता है।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh (1)


आज सामाजिक और पेशेवर संबंधों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। चंद्रमा धनु राशि में आपके ग्यारहवें भाव को ऊर्जा दे रहे हैं। आपकी राशि में राहु दृश्यता और महत्वाकांक्षा बढ़ा रहे हैं, जिससे आज नेटवर्किंग और सहयोग के लिए अनुकूल दिन है। कन्या राशि में शुक्र व्यावहारिक टीमवर्क को बढ़ावा देंगे; साझेदारी वित्तीय या रचनात्मक लाभ ला सकती है। अधिक जिम्मेदारियाँ लेने से बचें। अपने फोकस को महत्वपूर्ण चीजों पर बनाए रखें।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • दिन का सुझाव: समझदारी से निर्माण करें; सही साझेदारी सफलता को बढ़ाती है।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen (1)


चंद्रमा धनु राशि में आपके दसवें भाव (करियर और प्रतिष्ठा) को उजागर कर रहे हैं। आज का राशिफल मान्यता के लिए एक शक्तिशाली अवसर दिखाता है। आपकी मेहनत और रचनात्मकता अब नोटिस की गई है। आपकी राशि में शनि प्रतिगामी होने से धैर्य और लगातार प्रगति की सीख मिलती है; परिणामों में जल्दबाजी न करें। नेतृत्व में अपने अंदरूनी ज्ञान पर भरोसा करें और सहानुभूति के साथ आगे बढ़ें।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 4
  • दिन का सुझाव: अपने उद्देश्य को अपने महत्वाकांक्षा का मार्गदर्शन बनने दें; आपकी सहानुभूति आपकी ताकत है।

यह भी पढ़ें- Cancer Weekly Horoscope 27 October to 2 November 2025: करियर में होगी तरक्की, चमकेगी किस्मत, पढ़ें भविष्यफल

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।