आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मृगशिरा नक्षत्र शाम करीब पौने छह बजे तक है, फिर आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग सुबह पौने आठ बजे तक है, उसके बाद साध्य योग लगेगा। रात लगभग 11:30 बजे से भद्रा शुरू होगी, जो अगली सुबह तक रहेगी। सूर्यदेव वृश्चिक में, बुधदेव और शुक्रदेव तुला में, जबकि मंगलदेव, गुरुदेव और केतु सिंह में हैं। शनिदेव की उल्टी चाल मीन में जारी है, वहीं राहु कुंभ राशि में स्थित है।

गुरुवार को चंद्रमा के मिथुन में आने से कई लोगों की बातचीत और मेलजोल का दायरा बढ़ेगा। सिंह को पद या प्रतिष्ठा से जुड़ी अच्छी खबर, तुला को कारोबार में आकर्षक प्रस्ताव और मेष को शेयर बाजार से अच्छे संकेत मिल सकते हैं। मिथुन का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। लेकिन मकर को विरोधियों और अड़चनों से, धनु को साझेदारी की उलझनों से और कर्क को अनचाहे खर्च से सावधान रहना होगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: लगन से कामयाबी मिलेगी और आर्थिक हालत सुधरेगी। तकनीक और नए प्रयोगों वाले क्षेत्रों में फायदे के रास्ते दिखेंगे। नया काम शुरू करने या अधूरे काम पूरे करने की कोशिश होगी। नेगेटिव: काम बढ़ेंगे और भागदौड़ भी रहेगी। किसी को पैसा देते समय सावधानी रखें, रकम बड़ी हो तो लौटाने की तारीख लिखित में तय कर लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में खुशी और उत्साह रहेगा। किसी खास के लिए मन में भावनाएं हैं तो उनसे बात बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपका खुशमिजाज स्वभाव सामने वाले को पसंद आएगा। भाई बंधुओं के साथ छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है। परिवार के बीच हंसी खुशी के पल गुजरेंगे।

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों को बेहतर संकेत मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। मन का जोश जरूरी काम समय पर निपटाने में मदद करेगा। करियर और कारोबार: कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर निकलना हो सकता है। इस सफर में नए लोग दोस्त बनेंगे और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। उपाय: सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" बोलें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: लगातार कोशिश करते रहने की इच्छा आपको आगे ले जाएगी। काम में बेहतर नतीजे सामने आएंगे। बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए नए मौके बनेंगे। कपड़े या खानपान के कारोबार वालों को खास फायदे के संकेत हैं।

नेगेटिव: दोपहर बाद घर के कामों में लापरवाही ठीक नहीं। गुस्से या कड़वे शब्दों से रिश्तों में तनाव आ सकता है, इसलिए धैर्य रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में मिठास बनाए रखने के लिए बोलचाल में नरमी रखें। अपनों की जरूरतें समझें और उनकी बात सुनें। मेहमानों की खातिरदारी में वक्त जाएगा। आर्थिक स्थिति: जरूरतें पूरी करने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो आवेदन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आवेदन से पहले अपना क्रेडिट स्कोर देख लें और दो तीन बैंकों की ब्याज दर व प्रोसेसिंग फीस मिला लें।

स्वास्थ्य: दिनचर्या और खानपान में लापरवाही न करें। देर रात कुछ भी खा लेने जैसी पुरानी आदतें बदलने का अच्छा समय है। मन शांत रखने के लिए पूरा आराम करें। करियर और कारोबार: आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे और व्यापारियों के लिए भी कुछ संभावनाएं बनेंगी। उपाय: घर के द्वार पर दीपक रखें, उसके पास तुलसी दल और कुमकुम रखें। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 10 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: आपके अंदर उत्साह और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। नई योजनाएं बनाने और कुछ अलग करने की इच्छा प्रबल रहेगी। आपके कामों को गति मिलेगी। व्यक्तित्व और दिनचर्या में बदलाव का मन बनेगा। सामाजिक दायरा बढ़ाने की इच्छा रहेगी।

नेगेटिव: जोश में शारीरिक ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने की कोशिश करेंगे। जरूरी काम पहले निपटाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: आपका मिलनसार स्वभाव दिखेगा। दोस्तों से निजी बातें बांटने का मौका आएगा। किसी अनजान चेहरे से मिलना दिल में लगाव पैदा कर सकती है। घर में पूजा पाठ से जुड़ी व्यस्तता रहेगी। आर्थिक स्थिति: मनपसंद चीजों की खरीदारी पर पैसा लगेगा। ऑनलाइन खरीदें तो सामान लौटाने की शर्तें पहले पढ़ लें। स्वास्थ्य: लापरवाही से चोट लग सकती है। जिम में वजन उठाते समय सही तरीका अपनाएं और रसोई में चाकू या गर्म बर्तन संभलकर इस्तेमाल करें। करियर और कारोबार: कार्यक्षेत्र में नए मौके आएंगे और परिश्रम का मीठा फल मिलेगा। कारोबारियों को किसी नए संपर्क से फायदा होगा। नौकरी में हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और घर में गंगाजल छिड़कें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: बाहरी संपर्कों से बातचीत बढ़ेगी। दूसरे शहरों और दूर के लोगों से जुड़े संपर्क काम आएंगे। विदेश में पढ़ाई या अच्छे संस्थानों की तलाश करने वालों को उपयोगी जानकारी मिलेगी। कानूनी मामलों में उलझे लोगों को राहत मिल सकती है।

नेगेटिव: कुछ अनचाहे खर्च और बातें सामने आएंगी। कुछ मामलों में एकाग्रता कमजोर रहेगी। उत्साह में जोखिम भरे फैसले न लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम सामान्य रहेगा। रिश्तों में भरोसा बनाए रखें। जीवनसाथी को यह न लगे कि काम में डूबकर आप उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, रात के खाने के समय फोन दूर रखें। मित्रों संग कहीं घूमने की बात चलेगी।

आर्थिक स्थिति: घरेलू जरूरतों या दूसरे कारणों से खर्च बढ़ेगा और आर्थिक दबाव रहेगा। विदेश में पढ़ाई के लिए किसी एजेंट को मोटी फीस देने से पहले संस्थान की मान्यता उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर खुद जांचें। स्वास्थ्य: दिन भर की भागदौड़ से थकान होगी। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। करियर और कारोबार: रोज से ज्यादा मेहनत और दौड़ भाग करनी होगी। विदेश या दूर के स्थानों से जुड़े कारोबारी मामलों में प्रगति होगी। उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें। शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 2 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: सामाजिक जीवन में नए बदलाव दिखेंगे। दोस्तों और परिचितों के बीच प्रभाव बढ़ेगा। पुराने दोस्तों से संपर्क मजबूत होगा और कोई अनजाना शख्स आगे चलकर अच्छी दोस्ती में बदलेगा। नेगेटिव: अपनी बातों पर नियंत्रण रखें। एक साथ कई काम आएंगे जिनमें समय और ऊर्जा दोनों लगेंगे। प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में बातचीत और मुलाकातें बढ़ेंगी। प्रेमी के संग फुर्सत के पल मिलेंगे। विवाहित लोग जीवनसाथी के साथ किसी रिश्तेदारी के समारोह में शिरकत करेंगे। स्कूल या कॉलेज के पुराने दोस्तों के ग्रुप में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। किसी करीबी से मनमुटाव है तो उसे खत्म करने की पहल करें।

आर्थिक स्थिति: आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। पैसों के मामले में किसी से मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य: गुस्सा और मानसिक उत्तेजना बढ़ सकती है। जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वे आज घर पर बीपी नापें और खाने में नमक कम रखें। करियर और कारोबार: कारोबारियों को संपर्कों के जरिए अच्छी डील या प्रस्ताव मिल सकता है। कामकाज में योगदान को पहचान मिलेगी और पद या प्रतिष्ठा से जुड़ी अच्छी खबर आ सकती है। उपाय: मंदिर में गेहूं का दान करें। शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 9 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: चंद्रमा का असर आपको ज्यादा सक्रिय बनाएगा। घिसे पिटे तरीकों को छोड़कर नई राह पकड़ने की योजना बनाएंगे। अफसरों से अच्छा तालमेल बनेगा और काम के नए संपर्क जुड़ेंगे। नेगेटिव: एक साथ ज्यादा काम मिलने पर उलझन होगी, ध्यान से निपटाएं। हद से ज्यादा काम सिर पर न लादें। निजी कामों के साथ दूसरी बातें भी समय खाएंगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: व्यवहार को लेकर सावधान रहें। छोटी बातों पर नाराजगी या बहस से प्रेम में तनाव आ सकता है, शांत रहकर स्थिति संभालें। घर दोस्तों का आना जाना रहेगा। मां के साथ किसी विषय पर लंबी बात होगी और उनसे घर के किसी काम पर सलाह मिलेगी।

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए फायदे की संभावना है। घर में मरम्मत या किसी पुराने सामान को बदलने का विचार बनेगा। पुराना गीजर या हीटर बदल रहे हैं तो बिजली मिस्त्री से वायरिंग की जांच करवा लें।

स्वास्थ्य: मन अपनी इच्छाएं पूरी करने में काफी सक्रिय रहेगा, बीच बीच में आराम भी करें। करियर और कारोबार: काबिलियत दिखाने के लिए मंच तैयार मिलेगा। प्रतियोगिता या किसी खास गतिविधि में हिस्सा लेने वालों को पुरस्कार मिल सकता है। उपाय: मंदिर में हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 3 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: अनुकूल हालात बनेंगे। आपकी समझ, अनुभव और ज्ञान लोगों में अलग पहचान दिलाएंगे। सामाजिक कामों में भागीदारी बढ़ेगी। परिवार और समाज, दोनों जगह आपका प्रभाव दिखेगा। नेगेटिव: पैरों और घुटनों में दर्द या खिंचाव हो सकता है। घंटों खड़े रहने और भारी शारीरिक मेहनत से बचें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: निजी रिश्तों में खुशी और अपनापन रहेगा। प्रेमी या जीवनसाथी से दिल की बातें कहने के लिए दिन मुफीद है। एक छोटा सा संदेश या पहल नजदीकी बढ़ाएगी। घर में विवाह से जुड़ी बातें आगे बढ़ेंगी। दोस्तों की ओर से कोई सरप्राइज मिल सकता है।

आर्थिक स्थिति: धन संबंधी कामों में किस्मत का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य: सीढ़ियां चढ़ते उतरते घुटनों पर जोर न डालें, जरूरत हो तो रेलिंग का सहारा लें। करियर और कारोबार: कारोबारी कामों में तेजी आएगी और धंधा फैलाने के कई रास्ते नजर आएंगे। नौकरी में सहकर्मियों और अफसरों का साथ मिलेगा। काम में साख मजबूत होगी और उपयोगी सौदे मिलेंगे। उपाय: मंदिर या गुरुद्वारे के लंगर में भोजन सामग्री दें। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव: आपकी मेहनत और लगन बिगड़े कामों को संभालने में मदद करेगी। मौजूदा जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने पर ध्यान देंगे तो फायदा मिलेगा। नेगेटिव: हालात के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी होगी। आसपास के लोगों का व्यवहार मन पर असर डालेगा। योजनाएं पूरी होने में देरी हो सकती है। हर किसी की बात पर तुरंत भरोसा न करें, अपने विवेक से फैसला लें।

आर्थिक स्थिति: किसी जरूरतमंद या परिचित की मदद के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। उतनी ही रकम दें जितनी वापस न आने पर भी आपको भारी न पड़े। स्वास्थ्य: छोटी बातों को मन में रखने के बजाय खुद को शांत रखें। करियर और कारोबार: कार्यस्थल पर होड़ बढ़ेगी और कुछ नए लोग अपनी उपलब्धियों से आपको पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। विचलित होने के बजाय अपने अनुभव पर भरोसा रखें। उपाय: हनुमान जी की पूजा करके उन्हें गुड़ चने का भोग लगाएं। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव: मुश्किल हालात को बारीकी से परखने और उनका हल खोजने की क्षमता मिलेगी। काम के प्रति गंभीरता और जिम्मेदारी बनी रहेगी। कुछ नए प्रस्ताव सामने आएंगे। सामाजिक कामों और परिचितों से मिलने के मौके मिलेंगे।

नेगेटिव: कारोबारी और निजी साझेदारी में चुनौतियां आएंगी। पार्टनरशिप में काम करने वालों पर मानसिक दबाव रहेगा। साझेदार के साथ जो भी तय हो, उसे उसी दिन लिखकर दोनों के पास रख लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ किसी सामाजिक समारोह में साथ जाना होगा। व्यस्तता के कारण पार्टनर आपसे ज्यादा समय की उम्मीद करेंगे, उनकी भावनाएं समझें। भाई बंधुओं के साथ गपशप होगी और घूमने निकल सकते हैं। आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति काबू में रहेगी और पैसों को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है तो आज परेशानी बढ़ सकती है। घर पर शुगर और बीपी की नियमित जांच करें और रीडिंग एक डायरी में लिखते चलें। करियर और कारोबार: किसी सहयोगी या पार्टनर से विचारों में अंतर काम पर असर डालेगा। अफसरों के साथ व्यवहार में सावधानी रखें। कारोबार में नए मौकों पर विचार कर सकते हैं। उपाय: भगवान विष्णु को शहद और माखन का भोग लगाएं। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 4 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव: आप धैर्य के साथ हालात संभाल लेंगे। हर स्थिति में अपना भरोसा मजबूत रखेंगे तो रास्ता निकल आएगा। नेगेटिव: जिम्मेदारियां निभाने में ज्यादा मेहनत लगेगी। कार्यक्षेत्र में अचानक समस्या खड़ी हो सकती है। विरोधियों की गतिविधियां परेशान करेंगी। किसी सहकर्मी की लापरवाही के कारण उसका काम भी आपके हिस्से आ सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: कुछ बातों पर नाराजगी बढ़ सकती है। जीवनसाथी या प्रेमी की किसी बात से मन आहत होगा। परिवार की कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी अचानक सामने आएगी, जिससे निजी योजना बदलनी पड़ेगी। किसी करीबी से विचार न मिलें तो अपनी बात थोपने के बजाय उनकी भी सुनें।

आर्थिक स्थिति: आर्थिक हालत सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: खाने का समय न टालें और नींद पूरी करें। खुद को जरूरत से ज्यादा व्यस्त न रखें। करियर और कारोबार: काम में बार बार बाधाएं आएंगी। सहकर्मियों और अफसरों से तालमेल बनाए रखें। विरोध की स्थिति में बहस के बजाय बातचीत से रास्ता निकालें। उपाय: शिवलिंग को कच्चे दूध से स्नान कराएं। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 8 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) पॉजिटिव: करियर और सामाजिक संपर्कों के लिहाज से दिन अहम है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को दोस्तों या पुराने परिचितों से उपयोगी जानकारी मिल सकती है। कामकाज में नए प्रयोग करने की इच्छा बढ़ेगी।

नेगेटिव: आर्थिक मामलों में संभलकर चलें, किसी जरूरी काम पर अचानक खर्च हो सकता है। कोई भी आर्थिक समझौता जल्दबाजी में न करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की जरूरतें और भावनाएं समझने की कोशिश करें। दोस्तों के साथ मनोरंजन का समय मिलेगा, पर इसके चलते जीवनसाथी को अनदेखा न करें। घर के किसी व्यक्ति से करियर पर सलाह मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दें।

आर्थिक स्थिति: आमदनी बढ़ाने के किसी नए विकल्प पर विचार करने का मौका मिलेगा। अपना सामान या सेवा किसी ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर लिस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्वास्थ्य: सेहत मिली जुली रहेगी। सेहतमंद खाना और नियमित कसरत जारी रखें। करियर और कारोबार: सफलता के लिए लगातार कोशिश जरूरी है। इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और दूसरे शहरों से जुड़े कामों में क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। किसी भी प्रस्ताव को मंजूर करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जुटाएं। उपाय: भगवान गणेश को मिश्री का भोग लगाएं। शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 1 मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) पॉजिटिव: नए लोगों से मुलाकात काम में उपयोगी रहेगी। समझदारी से काम लेंगे तो नए मौकों की पहचान कर पाएंगे। सफर में कुछ अनोखे अनुभव होंगे। अपने खर्च और बचत को लेकर नई योजना बना सकते हैं।

नेगेटिव: काम और निजी जिंदगी में संतुलन बनाना होगा। मन एक विषय पर टिकाना मुश्किल लगेगा। हिसाब किताब करते समय जरूरत से ज्यादा न उलझें। अफसर या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से बातचीत लंबी खिंचेगी, सुझाव देते समय शब्द सावधानी से चुनें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी की किसी बात को लेकर बार बार न सोचें। छोटी बातों को ज्यादा महत्व देने से रिश्ते में बेवजह तनाव आएगा। गृहस्थी के कामों में दिन बीतेगा। मतभेद को बातचीत से सुलझाने की कोशिश सफल होगी। बच्चों के साथ समय बिताने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा।