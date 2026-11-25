आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। बुधवार, 25 नवंबर से मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना शुरू हो रहा है। कृष्ण प्रतिपदा तिथि शाम करीब पौने पांच बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया लगेगी। चंद्रदेव पूरे दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में हैं।

रात 8 बजकर 35 मिनट के आसपास तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, फिर मृगशिरा आएगा। बुधवार को रोहिणी और मृगशिरा, दोनों के रहने से पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहेगा। शिव योग दोपहर करीब बारह बजे तक है, उसके बाद सिद्ध योग लगेगा। सूर्यदेव वृश्चिक में, बुधदेव और शुक्रदेव तुला में, जबकि मंगलदेव, गुरुदेव और केतु सिंह में हैं। शनिदेव मीन राशि में उल्टी चाल से चल रहे हैं।

अगहन का महीना पूजा पाठ और नए कामों की शुरुआत के लिए अच्छा माना जाता है। आज कन्या को भाग्य और अपनों का साथ, मीन को नई डील और तुला को उधार दी रकम लौटने की राहत मिल सकती है। धनु के आगे विरोधी टिक नहीं पाएंगे और सिंह की कमाई में इजाफा होगा।

मगर वृश्चिक को जीवनसाथी से तकरार, मकर को कड़वी जुबान और कर्क को कानों सुनी बातों पर कदम उठाने से परहेज करना होगा। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं चंद्र और लग्न के हिसाब से कैसा रहेगा (25 November 2026 Ka Rashifal) आपका आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: नए लोगों से बातचीत और मेलजोल बढ़ेगा, जिससे काम के अच्छे रास्ते खुलेंगे। बैंक या वित्त से जुड़े कामों में भागदौड़ से फायदा होगा। कामकाज में कुछ नए बदलाव करने का मन बनेगा।

नकारात्मक पक्ष: कुछ कामों को पूरा करने में रोज से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। काम समय पर निपटाने के लिए दौड़ भाग बढ़ेगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेमी के साथ वक्त गुजारने का संयोग है, मुलाकात न हो पाए तो फोन पर बात हो सकती है। किसी बात पर नाराजगी घरेलू माहौल बिगाड़ सकती है। भाई बहनों के साथ हंसी मजाक का माहौल रहेगा।

आर्थिक स्थिति: बैंक जा रहे हैं तो साथ में केवाईसी अपडेट और खाते में नॉमिनी जैसे लंबित काम भी निपटा लें। गाड़ी के कागज और प्रदूषण प्रमाणपत्र की तारीख भी एक बार देख लें।

स्वास्थ्य: मन को शांत रखें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी और तेज रफ्तार से बचें।

करियर और कारोबार: दोपहर के बाद काम के सिलसिले में बाहर जाना हो सकता है। बिजनेस में पुराने तरीके से हटकर कुछ नया करने की जरूरत लगेगी।

उपाय: घर में भगवान विष्णु का पूजन करें और मुख्य दरवाजे पर चौमुखी दीपक जलाएं।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: रुके कामों में तेजी आएगी। कारोबार में अचानक कोई फायदा हो सकता है। अफसरों से अपनी योजनाओं और विचारों पर बात करने का अच्छा मौका मिलेगा। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है।

नकारात्मक पक्ष: दिन की शुरुआत में मन अस्थिर रहेगा और कुछ बातों पर उलझन रहेगी। काम के बीच कोई दूसरा व्यक्ति आपका समय खराब कर सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में संभलकर चलें और शांति से अपनी बात समझाएं। थोड़ी समझदारी रिश्ते की परेशानी दूर करेगी। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान रहेगा, स्कूल में अभिभावक शिक्षक बैठक हो तो उसमें जरूर जाएं।

आर्थिक स्थिति: दिन संतुलित रहेगा। व्यापारी बाजार के उतार चढ़ाव पर नजर रखें।

स्वास्थ्य: सेहत में राहत रहेगी और पहले से बेहतर महसूस करेंगे।

करियर और कारोबार: दोपहर के बाद हालात सुधरेंगे और काम को लेकर नए विचार आएंगे। विद्यार्थियों की पढ़ाई का फल नजर आएगा।

उपाय: मंदिर में देवी को बताशे अर्पित करें और दूध का भोग लगाएं।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 6

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: नए लोगों से दोस्ती बढ़ेगी। सोचने और काम करने के तरीके में बदलाव दिखेगा। अपनी पसंद से काम करने की इच्छा बढ़ेगी। पुराने कामों पर ध्यान देंगे और दोपहर बाद योजनाओं में नया मोड़ आएगा।

नकारात्मक पक्ष: दूसरों के कामों का बोझ बढ़ेगा, अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज न करें। सब लोग आपकी आशा पर खरे नहीं उतरेंगे और कुछ लोग अड़चन डालेंगे। मन में भारीपन रहेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के विचार कुछ मामलों में अलग होंगे, एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करें। प्रेमी से मुलाकात या फोन पर बात होगी। रिश्तेदारों और पुराने दोस्तों से मिलने का मन करेगा।

आर्थिक स्थिति: पैसों के मामलों में जल्दबाजी न करें। किसी के कहने पर भावुक होकर उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकावट और बेचैनी रहेगी। दोपहर में पंद्रह मिनट की छोटी नींद या आंख बंद करके आराम काफी मदद करेगा।

करियर और कारोबार: नौकरी में अपने तरीके से काम करने और फैसले लेने की इच्छा बढ़ेगी, पर बॉस की राय को भी साथ लेकर चलें।

उपाय: महालक्ष्मी के चरणों में सिंदूर चढ़ाएं।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 3

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: यात्रा और लोगों से मेलजोल के मौके बनेंगे। नए लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे और किसी नए दोस्त से बातचीत की शुरुआत होगी। शेयर बाजार से कुछ लाभ मिल सकता है।

नकारात्मक पक्ष: दिन मिला जुला है और मन में असमंजस रहेगा। किसी काम की योजना तो बनेगी, पर उसे पूरा करने में ज्यादा परेशानी आएगी। दूसरों की बातों पर बिना जांचे भरोसा न करें। फोन पर आई कोई खबर आगे भेजने से पहले उसकी सच्चाई देख लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: भावनाएं हावी रहेंगी। रिश्ते में दूरी आ रही है तो ज्यादा परेशान करेगी। प्रेमी के व्यवहार पर उलझन रहेगी। घर के एक सदस्य की टिप्पणी मन में कई सवाल खड़े करेगी, सीधे बैठकर बात करें।

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में खास सतर्कता रखें।

स्वास्थ्य: मौसम का बदलाव शरीर पर असर डालेगा। सुबह शाम बाहर निकलें तो गर्म कपड़ों की एक परत ज्यादा रखें।

करियर और कारोबार: कामकाज में सजगता जरूरी है। दफ्तर में हर काम खिंचता हुआ लगेगा। लंबी दूरी की यात्रा से जुड़ी कोई जिम्मा आपके कंधों पर आ सकता है, निकलने से पहले पूरा कार्यक्रम कागज पर तैयार कर लें।

उपाय: शिव मंदिर जाकर कुछ देर शांत मन से भगवान शिव की प्रार्थना करें।

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 1

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: मेहनत का नतीजा देखने को मिलेगा। आमदनी के नए मौके बनेंगे। कोई नया काम या जिम्मेदारी मिल सकती है। पुराने झगड़े भुलाकर आगे बढ़ना चाहेंगे।

नकारात्मक पक्ष: बड़े अफसरों को अपनी बात समझाने और उनकी सहमति लेने में समय लगेगा। घर और दफ्तर, दोनों जगह कुछ लोगों का रवैया विरोधी रहेगा। छोटी बातें बार बार ध्यान खींचेंगी, बेवजह की बातों में न उलझें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम सामान्य रहेगा और पार्टनर का साथ मिलेगा। किसी नए शख्स से दोस्ती का हाथ बढ़ेगा। पुराना मनमुटाव पीछे छोड़कर रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे। परिवार में किसी मुद्दे पर गहमागहमी हो सकती है।

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य: ऊर्जा में कमी रहेगी। लगातार बैठकर काम करने से कमर और कंधों में दर्द होगा, कुर्सी की ऊंचाई इतनी रखें कि पैर जमीन पर सीधे टिकें।

करियर और कारोबार: किसी महिला सहकर्मी या अफसर से बात करते समय खास सावधानी रखें। जरूरी बातें मौखिक के बजाय ईमेल पर करें।

उपाय: सुबह एक कटोरी सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर छाया दान करें।

शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 7

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: काम के साथ घरेलू मामलों में भी सफलता मिलेगी। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। किसी बाहर के व्यक्ति के जरिए काम हाथ आ सकता है। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।

नकारात्मक पक्ष: कुछ कामों में रणनीति बदलनी पड़ेगी। एक ही बात बार बार सोचकर परेशान हो सकते हैं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: परिवार के किसी जरूरी काम पर जीवनसाथी से बात करके सहमति बनाएं। मतभेद हो तो बहस से बचें। साथी की कोई सलाह आपकी सोच बदल देगी। परिवार के साथ अचानक घूमने की योजना बन सकती है।

आर्थिक स्थिति: हालत अनुकूल रहेगी, फिर भी पैसों का कोई फैसला जल्दबाजी में न लें।

स्वास्थ्य: मन की बेचैनी दूर करने के लिए अपनी पसंद के कामों में समय दें, जैसे बागवानी या संगीत।

करियर और कारोबार: आपके सुझावों को महत्व मिलेगा और सहकर्मियों का सहयोग खास रहेगा। किसी नए स्थान से काम मिलने या अचानक सफर पर निकलना पड़ सकता है।

उपाय: सुबह के समय गायत्री मंत्र का जाप करें।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 8

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: पुरानी रुकावटों से बाहर निकलने का रास्ता दिखेगा। पिता या किसी वरिष्ठ से अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों और अनुभवी लोगों की मदद से तरक्की की राह साफ होगी।

नकारात्मक पक्ष: पुरानी परेशानियों और बातों को दोहराते रहने की जगह आगे की सोचें। अचानक के बदलावों के लिए मन तैयार रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पुरानी नाराजगी दूर करके रिश्तों में नई शुरुआत करने का अच्छा समय है। जीवनसाथी के साथ घर से जुड़े किसी जरूरी फैसले पर सहमति बनेगी। पार्टनर से कोई सुखद खबर मिल सकती है। पिताजी का मशविरा फायदेमंद रहेगा।

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार दिया है या पैसा अटका है तो वापस मिलने की उम्मीद है। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

स्वास्थ्य: देर तक भूखे न रहें, वरना गैस या एसिडिटी परेशान करेगी।

करियर और कारोबार: रुके कामों में तेजी आएगी। व्यापार में दोस्तों की मदद से नए मौके मिलेंगे। नौकरी में सहकर्मियों का साथ काम आसान बनाएगा।

उपाय: मंदिर में चावल का दान करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 2

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: अंदर जोश और उत्साह रहेगा। मेहनत से सफलता मिलेगी। दोपहर बाद कहीं पास की यात्रा के योग हैं।

नकारात्मक पक्ष: तैश में आकर लिया फैसला मुसीबत बनेगा। किसी करीबी के व्यवहार में बदलाव देखकर मन दुखी होगा। कुछ लोगों की बातें असमंजस में डालेंगी। किसी भी कागज पर दस्तखत से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी या प्रेमी से मतभेद की आशंका है, गुस्से में जवाब न दें, वरना छोटी बात बड़ा विवाद बनेगी। पार्टनर के बदले व्यवहार से मन परेशान रहेगा। घर मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा।

आर्थिक स्थिति: खर्चों का बोझ बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: गुस्सा और मानसिक तनाव सिरदर्द या बेचैनी दे सकते हैं।

करियर और कारोबार: काम में उत्साह रहेगा, पर हड़बड़ी न करें। अचानक कुछ बदलाव दिखेंगे। दबाव में जरूरी फैसले लेते समय सतर्क रहें।

उपाय: सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 4

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: साहस और उत्साह से भरा दिन है। हाथ में लिए काम निपटाने का हौसला रहेगा और कामकाज में आप काफी सक्रिय रहेंगे। विरोधियों से मिलने वाली परेशानियां कम होंगी। किसी के साथ मिलकर नई शुरुआत का रास्ता खुलेगा।

नकारात्मक पक्ष: कार्यक्षेत्र में कुछ लोग बाधा डालने की कोशिश करेंगे, आप समझदारी से संभाल लेंगे। जोश में अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ न उठाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: नए लोगों से मुलाकात होगी और किसी से गहरी यारी की नींव पड़ सकती है। जीवनसाथी के पूरे साथ से जरूरी काम आसानी से निपटेगा। प्रेमी की योजनाओं पर बात होगी। किसी दोस्त या घरवाले के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम पक्का होगा।

आर्थिक स्थिति: संपत्ति या किसी जरूरी चीज की खरीदारी के लिए समय अनुकूल है। जमीन या मकान ले रहे हैं तो उस पर कोई बकाया कर्ज तो नहीं, यह बैंक से लिखित में पता कर लें।

स्वास्थ्य: पेट या मांसपेशियों में हल्की परेशानी हो सकती है।

करियर और कारोबार: साझेदारी में काम का अवसर मिल सकता है। नई पहचान बनेगी और मिलकर काम करने के मौके मिलेंगे।

उपाय: मंदिर में हनुमान जी के लिए लाल चोला दान करें।

शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 12

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: पुराने और रुके काम दोबारा आगे बढ़ेंगे। लगातार कोशिश का फायदा मिलेगा।

नकारात्मक पक्ष: बातचीत में किसी से मतभेद की आशंका है। गुस्से और शब्दों पर काबू रखना मुश्किल होगा। घर से ज्यादा बाहर के कामों का दबाव रहेगा और अचानक काम बढ़ेगा। मुश्किल हालात धैर्य की परीक्षा लेंगे।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: बाहरी लोगों की वजह से प्रेम और परिवार पर असर न पड़ने दें। पति पत्नी में किसी मसले पर कहासुनी के आसार हैं, छोटी बातें मन से न लगाएं। प्रेम में आपकी कोई कठोर बात साथी को दुख दे सकती है, अपनी जिद छोड़कर उनकी भावना समझें।

आर्थिक स्थिति: पैसों के फैसलों में खास सावधानी रखें और हर कागज पढ़कर ही आगे बढ़ें।

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या सूजन हो सकती है। शाम को कुछ देर पैरों को तकिए पर ऊंचा रखकर लेटें।

करियर और कारोबार: कारोबार में होड़ का सामना करना पड़ेगा। विरोध की स्थिति बन सकती है, इसलिए मीटिंग में शब्द तौलकर बोलें।

उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और देवी पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 11

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: विरोधियों का सामना करने और मुश्किल में मजबूती से टिके रहने की ताकत बढ़ेगी। आमदनी के नए दरवाजे दिखेंगे। पढ़ाई लिखाई वाले कामों में कामयाबी के योग हैं। पहले की कोशिशों से अब पैसा आने का रास्ता खुलेगा।

नकारात्मक पक्ष: अपनी पसंद की चीजों में मन भटकेगा, जिससे जरूरी काम पीछे छूट सकते हैं। दिन मिला जुला रहेगा। बाहरी लोगों की बातों और व्यवहार पर भी नजर रखनी होगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी आपकी पसंद और इच्छाओं को समझकर साथ देंगे। प्रेम में भावनाएं ज्यादा असर डालेंगी और साथी से दिल खोलकर बात करने का समय निकलेगा। घर के जरूरी कामों में समय जाएगा। बच्चों से जुड़ी कोई बात माता पिता के लिए खास रहेगी।

आर्थिक स्थिति: जेब भरने के अवसर आएंगे।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। मन अच्छा रखने के लिए अपने शौक को समय दें।

करियर और कारोबार: कार्यक्षेत्र में विरोध करने वालों के सामने आप आत्मविश्वास से अपनी बात रखेंगे। प्रतियोगिता में आप मजबूत रहेंगे।

उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 10

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: काम धंधे में आज बरकत रहेगी। आसपास के लोगों के सहयोग से कई कामों में आगे बढ़ेंगे। किसी नए काम को लेकर अच्छी डील मिल सकती है। योजनाएं सही ढंग से तैयार करने और बेहतर रणनीति बनाने का इशारा मिलेगा।

नकारात्मक पक्ष: आसपास के माहौल या रिश्तों की किसी परेशानी से अकेलापन महसूस होगा। बाहरी चीजों के आकर्षण में सेहत को कमजोर न होने दें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में प्यार और अपनापन रहेगा। हमसफर किसी अहम काम में हाथ बढ़ाएंगे। बच्चों से अच्छी खबर मिलने से मन खुश होगा। भाई बहनों से लंबी गपशप होगी। घर में किसी नई चीज की खरीदारी से खुशी का माहौल रहेगा।

आर्थिक स्थिति:दिन अनुकूल है। अपनी पसंद की कोई चीज खरीदने की योजना बना सकते हैं।