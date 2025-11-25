मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 25 नवंबर 2025: इन जातकों का स्टडी और ट्रिप का बनेगा प्लान, पढ़ें आज की खास सलाह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 25 नवंबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रमा का मकर राशि में होना आपको जिम्मेदारियों पर फोकस करने, काम पूरा करने और लंबी योजनाओं में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। वृश्चिक राशि में सूर्य और मंगल आपकी हिम्मत, इच्छाशक्ति और सच को समझने की क्षमता को मजबूत करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 25 November 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा के मकर राशि में आने से आपका ध्यान करियर और लंबे समय के लक्ष्य पर रहेगा। आप जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेंगे और मेहनत करने का मन बना रहेगा। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव आपको अपनी असली प्रेरणा समझने और पैसों से जुड़े मामलों को बेहतर संभालने में मदद करेंगे। तुला राशि में वक्री बुध बातचीत में धीमी और साफ भाषा अपनाने की सलाह देतें हैं, ताकि किसी तरह की गलतफहमी न हो। तुला राशि में शुक्र ग्रह रिश्तों में मिठास और संतुलन लाते हैं, जिससे बातचीत हल्की और सहज बनती है।

शुभ रंग: गहरा लाल

शुभ अंक: 9

आज का सुझाव: आज जिम्मेदारी से काम करें। आपकी लीडरशिप आपके कर्मों में साफ दिखाई देगी। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज चंद्रमा मकर राशि में रहकर आपके लिए सीखने, आगे बढ़ने और नए अनुभवों का मार्ग खोलेंगे। लंबी पढ़ाई, यात्रा या आध्यात्मिक विकास की योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है। तुला राशि में वक्री बुध रोजमर्रा के कामों में थोड़ी रुकावट ला सकते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव रिश्तों को गहराई देने और ईमानदार बातचीत करने का संकेत देते हैं। तुला राशि में शुक्र ग्रह काम और प्रेम दोनों जगह तालमेल और मेलजोल बढ़ाते हैं।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 4

आज का सुझाव: अपने नजरिए को बड़ा रखें। ज्ञान आपको सही दिशा और स्थिरता देगा। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा आज मकर राशि में रहकर आपको पैसों, बटें संसाधनों और भावनात्मक तरीके से ठीक होने पर ध्यान देने सलाह देतें हैं। आप किसी वित्तीय व्यवस्था के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। तुला राशि में वक्री बुध पुरानी क्रिएटिव चीजें या पुराने रिश्तों से जुड़ी बातचीत फिर से शुरू कर सकते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव आपको अपनी दिनचर्या सुधारने और खराब आदतों को छोड़ने में मदद करेंगे। तुला राशि में शुक्र ग्रह सामाजिक आकर्षण बढ़ाते हैं और दिल की बात कहने में आसानी देते हैं।