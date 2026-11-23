आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सोमवार, 23 नवंबर को कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी पूरे दिन रहेगी और रात करीब पौने बारह बजे पूर्णिमा लगेगी। आज वैकुंठ चतुर्दशी है, जिस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की साथ पूजा का विधान है। चंद्रदेव पूरे दिन मेष राशि में हैं और भरणी नक्षत्र दिन भर रहेगा।

भरणी सूर्य के नक्षत्र से तेरहवां होने के कारण आज रवि योग बन रहा है। वरीयान योग रात करीब आठ बजे तक है, फिर परिघ योग लगेगा। कल शाम शुक्रदेव तुला में आ गए हैं, जहां बुधदेव पहले से हैं। सूर्यदेव वृश्चिक में, मंगलदेव, गुरुदेव और केतु सिंह में, शनिदेव मीन में वक्री और राहु कुंभ में हैं।

वैकुंठ चतुर्दशी पर कई मंदिरों में रात भर दीपदान और पूजा होगी, और कल कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है। आज सिंह को भाग्य का साथ और अतिरिक्त आमदनी, कुंभ को ग्राहकों और सहकर्मियों से फायदा और मीन को अचानक धन लाभ मिल सकता है। मेष के रुके कामों पर मुहर लगेगी और धनु का घूमने का प्लान बनेगा।

वहीं वृषभ को प्रेम में निराशा और खर्च से, कन्या को पेट और जोखिम भरे निवेश से और वृश्चिक को साथी से मतभेद से सावधान रहना होगा। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं चंद्र और लग्न के हिसाब से कैसा रहेगा (23 November 2026 Ka Rashifal) आपका आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: उम्मीदों और मेहनत से भरा दिन है। भीतर जोश रहेगा और कुछ बेहतर करने का उत्साह बढ़ेगा। आत्मविश्वास मजबूत होगा और नई पहचान बनाने के अवसर आएंगे।

नकारात्मक पक्ष: नौकरी में ज्यादा सतर्कता रखनी होगी। सहकर्मियों की तरफ से कुछ अड़चनें आ सकती हैं, उनसे बहस के बजाय काम से जवाब दें। दिन के कामों को सुबह ही घंटों में बांट लें ताकि समय हाथ से न फिसले।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा। साथी के साथ किसी काम में मिलकर मेहनत करेंगे। परिवार में किसी के रवैये पर मन खट्टा हो तो तुरंत कुछ कहने के बजाय उनकी भावना समझें।

आर्थिक स्थिति: आप अपनी आर्थिक हालत संभाल लेंगे और लाभ भी होता रहेगा।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। एक जगह घंटों बैठकर काम न करें, हर घंटे उठकर गर्दन और कंधे घुमाएं।

करियर और कारोबार: काबिलियत दिखाने के अच्छे मौके मिलेंगे। समझदारी से हालात अपने पक्ष में कर लेंगे।

उपाय: वैकुंठ चतुर्दशी पर शिवलिंग पर तुलसी दल और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित करें।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 3

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा और व्यवहार में निखार दिखेगा। दूसरे शहरों में बसे लोगों से बातचीत या ऑनलाइन मुलाकात के योग हैं। नए संपर्क बनाने की तरफ झुकाव रहेगा। अचानक कहीं से फायदा मिल सकता है।

नकारात्मक पक्ष: प्रेम में कुछ कमी खलेगी। किसी खास व्यक्ति से उम्मीद के मुताबिक साथ न मिलने पर मन उदास हो सकता है। खर्च भी बढ़ेगा, खासकर दूर के कामों और सफर पर।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। घर मेहमान आएंगे और माहौल खुशनुमा होगा। विदेश या दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से फोन पर बात होगी, वहां के समय का अंदाजा लगाकर ही फोन करें। किसी करीबी के साथ सैर का प्रोग्राम मन खुश करेगा।

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार से या अचानक किसी और जरिए से फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: थोड़ी सावधानी रखें। हल्की कसरत और सुबह की ताजी हवा ताजगी देगी।

करियर और कारोबार: काम का तरीका और मेहनत दूसरों से बेहतर दिखेगी। दूर बैठे अफसर या सहकर्मी से कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। ऑनलाइन मीटिंग से पहले माइक और कैमरा एक बार जांच लें।

उपाय: सुबह किसी धार्मिक स्थल पर जाकर फूल और अक्षत अर्पित करें।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 5

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: काम के बीच कमाई के रास्ते खुलेंगे। धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी। अधूरी योजनाओं को पूरा करने पर गंभीरता से सोचेंगे। किसी सामाजिक आयोजन में पुराने परिचितों से मिलकर खुशी होगी। तरक्की या फायदे का कोई अच्छा संकेत मिल सकता है।

नकारात्मक पक्ष: एक साथ कई जिम्मेदारियां आने से भागदौड़ रहेगी। बॉस आपके हर काम को परख रहे हैं, इसलिए लापरवाही न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तेदारी और प्रेम में आज मिठास रहेगी। पति या पत्नी के साथ किसी अहम मुद्दे पर चर्चा से समझ बढ़ेगी। प्रेमी के साथ पुरानी खटास मिटाने के लिए खुद आगे आएंगे। घर में किसी शुभ समाचार की चर्चा होगी। बच्चों की जरूरतों और खुशियों पर ध्यान रहेगा।

आर्थिक स्थिति: आमदनी के साथ बचत बढ़ाने की योजना बनाएंगे। बचत को बच्चों की पढ़ाई, घर की जरूरत और इमरजेंसी, इन तीन हिस्सों में बांटकर रखें, हिसाब साफ रहेगा। खरीदारी और जरूरी फैसलों के लिए दिन उपयोगी है।

स्वास्थ्य: अनियमित खानपान से पेट फूलने या गैस बनने की शिकायत रह सकती है। भोजन के बाद गर्म पानी की कुछ घूंट लें।

करियर और कारोबार: काबिलियत साबित करने का मौका मिलेगा और काम में मुनाफा भी रहेगा।

उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 7

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कामकाज में पहचान मजबूत होगी और घर के बड़ों का सहयोग मिलेगा। नए मौके बनेंगे। ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जिनकी मदद से योजनाएं आगे बढ़ाना आसान होगा। कारोबारियों के लिए नए संपर्क फायदेमंद रहेंगे।

नकारात्मक पक्ष: काम की अधिकता रहेगी। दिन भर काम की बातों के बीच जेब पर भी ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए खर्च की प्राथमिकता तय करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ गृहस्थी की बातों पर गपशप होती रहेगी। व्यस्तता के बीच अपनों के लिए वक्त निकालें। परिवार में पूजा पाठ का वातावरण रहेगा और किसी मांगलिक काम की भागदौड़ हो सकती है। माता पिता के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

आर्थिक स्थिति: हालत ठीक रहेगी, बस गैरजरूरी खर्च टालें।

स्वास्थ्य: काम के दबाव से थकावट होगी। पैरों और जांघों में खिंचाव हो सकता है। सुबह पांच मिनट पैरों की स्ट्रेचिंग करें और लगातार बैठे न रहें।

करियर और कारोबार: जिस योजना पर काफी समय से सोच रहे थे, उसे अमल में लाएंगे। शुरुआत का पहला कदम कागज पर लिख लें, काम आसान लगेगा। बड़े अफसरों से तालमेल अच्छा रहने से मुश्किल काम भी सधेंगे।

उपाय: चंद्रदेव के शुभ फल के लिए सुगंधित इत्र का दान करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 10

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कई मोर्चों पर सुकून मिलेगा। भाग्य का साथ उन कामों को भी रफ्तार देगा जो पहले अटके थे। किसी नई पहल की शुरुआत या बातचीत आगे बढ़ेगी। दूर की यात्रा तय होगी, जो मुनाफे वाली रहेगी।

नकारात्मक पक्ष: कामकाज के साथ दूसरे दायित्व भी सिर पर रहेंगे। मेहमानों की वजह से व्यस्तता बढ़ेगी और अपने लिए समय कम मिलेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम के रिश्ते सामान्य रहेंगे। जीवनसाथी के साथ किसी काम से सफर कर सकते हैं और दोनों में तालमेल बना रहेगा। बच्चों की पढ़ाई या उनकी किसी बात से खुशी मिलेगी। किसी कथा या भजन कार्यक्रम में भी जाना होगा।

आर्थिक स्थिति: कहीं से अतिरिक्त आमदनी या पुरानी कोशिशों का फायदा मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य: काम के बीच आराम जरूरी है। सर्दी में प्यास कम लगती है, फिर भी थर्मस में गुनगुना पानी रखें और घूंट घूंट पीते रहें।

करियर और कारोबार: नौकरी में किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिलेगा और अफसर आपके तरीके से प्रभावित होंगे। कारोबार में नया अवसर आएगा जिसमें मेहनत और अनुभव दोनों काम आएंगे। सहकर्मियों से तालमेल अच्छा रहेगा।

उपाय: भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 2

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: बीते दिनों की परेशानियों से कुछ राहत मिलेगी। अपनी पसंद के कामों को दोबारा शुरू करने का मौका मिलेगा। किसी ऐसे काम से फायदा हो सकता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा।

नकारात्मक पक्ष: शेयर बाजार और निवेश में रुचि बढ़ेगी, पर उधार के पैसे या मार्जिन पर बड़ा सौदा करने से बचें। अचानक मिले फायदे को देखकर जोखिम न बढ़ाएं। काम से बाहर ज्यादा जाना पड़ेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में अच्छे अनुभव होंगे। जीवनसाथी के साथ बाहर जाने का प्लान बनेगा। जो किसी को पसंद करते हैं, उन्हें सामने से अच्छा इशारा मिल सकता है। किसी पुराने विवाद को भरोसे से खत्म करने का मौका मिलेगा। किसी करीबी से परेशानी साझा करके मन को सुकून मिलेगा।

आर्थिक स्थिति: पैसों की हालत पहले से बेहतर रहेगी।

स्वास्थ्य: मसालेदार और तली चीजें पेट खराब कर सकती हैं। आज दलिया, मूंग की खिचड़ी जैसी हल्की चीजें खाएं।

करियर और कारोबार: नौकरी में कमाई बढ़ने के संकेत हैं। कारोबारियों को नया ऑर्डर मिल सकता है। दूसरे शहर या बाहरी बाजार से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिलेगी।

उपाय: मां काली की पूजा करें और "ॐ क्रीं कालिकायै नमः" का जाप करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 9

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: नए मौके आएंगे और पैसों के मामलों में राहत मिलेगी। लोगों से जुड़ने और नए दोस्त बनाने में आसानी होगी। किसी से मुलाकात में काम की नई जानकारी मिलेगी। घर के लिए पसंद का सामान खरीदने का मन बनेगा।

नकारात्मक पक्ष: दूसरों के काम निपटाने में खुद व्यस्त रहेंगे। अपनी पसंद की चीजों पर खर्च भी बढ़ेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में नजदीकियां बढ़ेंगी और जीवनसाथी से तालमेल अच्छा रहेगा। साथ घूमने या खरीदारी का मन बनेगा। घर में किसी शुभ काम की तैयारी हो सकती है। बच्चों की शरारतें दिन भर व्यस्त रखेंगी। माता पिता की मदद से घर का जरूरी काम पूरा होगा।

आर्थिक स्थिति: आर्थिक हालत अच्छी रहेगी।

स्वास्थ्य: दिन भर तरल चीजें लेते रहें, नारियल पानी या छाछ जैसी चीजें लेते रहें।

करियर और कारोबार: कारोबार में नया प्रस्ताव मिलेगा। किसी के साथ मिलकर काम करने की बात आगे बढ़े तो शुरुआत में ही लिखित समझौता कर लें। वर्क फ्रॉम होम करने वालों को मेहनत के हिसाब से पैसा मिलेगा, काम का भुगतान मांगने में देर न करें।

उपाय: श्री हरि का पूजन करें और गाय को रोटी के साथ सफेद मिठाई खिलाएं।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 4

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कुछ उलझनों से छुटकारा मिलेगा। जिस काम के पीछे महीनों से लगे थे, उसकी राह अब साफ होती दिखेगी। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को अच्छे नतीजों की उम्मीद है। किसी पुराने संपर्क से काम बनेगा।

नकारात्मक पक्ष: काम में जल्दबाजी न करें। पार्टनर से मामूली बातों पर मतभेद हो सकते हैं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी के तीखे बोल मन में न बिठाएं। प्रेम में संभलकर आगे बढ़ें। विवाह की कोशिश कर रहे लोगों को अभी धैर्य रखना होगा। दोस्त घर आ सकते हैं या उनके साथ किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है। किसी खास से मिली खबर मूड अच्छा करेगी।

आर्थिक स्थिति: पैसों का कुछ हिस्सा कारोबार या निवेश में लगेगा और निजी जरूरतों पर भी खर्च होगा।

स्वास्थ्य: आंखों का ख्याल रखें। रात में मोबाइल की रोशनी धीमी रखें और सोने से पहले स्क्रीन बंद कर दें।

करियर और कारोबार: कुछ नया सीखने और कुशलता दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस में किसी नए व्यक्ति के साथ काम का प्रस्ताव आएगा, हाथ मिलाने से पहले उसके पुराने काम के बारे में पता कर लें।

उपाय: घर के बाहर किसी चौराहे पर कड़वे तेल का दीया रखें।

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 1

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: उत्साह भरा दिन रहेगा और नई चीजें करने का मन होगा। सैर सपाटे की योजना तय हो सकती है। रोज की दिनचर्या से हटकर कुछ अलग करना चाहेंगे। दोस्तों की कोई सलाह परेशानी दूर करेगी। नए लोगों से बातचीत बढ़ेगी।

नकारात्मक पक्ष: छोटी मोटी बातों पर साथी से बहस न करें। लगातार काम और मौसम बदलने से बदन जकड़ा जकड़ा लग सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में साथ वक्त बिताने के अच्छे मौके मिलेंगे। साथी की किसी इच्छा को पूरा करेंगे तो रिश्ते में खुशी रहेगी। बच्चे कोई खुश करने वाली बात सुनाएंगे। किसी धार्मिक स्थान पर जाने का कार्यक्रम बनेगा और बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहेगा।

आर्थिक स्थिति: धंधे में बढ़िया कमाई के आसार हैं।

स्वास्थ्य: सुबह उठकर गुनगुने पानी से नहाएं और पांच मिनट हल्की कसरत करें, अकड़न दूर होगी। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

करियर और कारोबार: अफसरों का रवैया सहयोग भरा रहेगा। डेडलाइन से पहले काम सौंपेंगे तो शाबाशी पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा या नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए कोई अच्छा समाचार आ सकता है। काम से सफर भी हो सकता है।

उपाय: घर की दहलीज पर चावल के आटे से रंगोली बनाकर दीपक जलाएं।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 11

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: शांति और सुकून भरा दिन रहेगा। पैसों से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी। कमाई के नए रास्ते दिखेंगे। काफी समय से जिस चीज को खरीदने की सोच रहे थे, उसे लेने का मौका मिलेगा। अपनों का सहयोग मिलेगा।

नकारात्मक पक्ष: पुराने कामों पर दोबारा ध्यान देना पड़ेगा। किसी तीसरे की कही बात पर पति पत्नी में राय बंट हो सकता है। बाहर वालों की बातें घर की दहलीज के बाहर ही छोड़ें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर के मामलों में समझदारी से काम लें। घरेलू कामों में कोई सदस्य हाथ बंटाएगा तो बोझ घटेगा। छोटे बच्चों की सेहत की थोड़ी चिंता रहेगी, सुबह की ठंड में उनके कान और सिर ढककर रखें। दोस्तों के साथ खरीदारी का प्लान बनेगा।

आर्थिक स्थिति: हालत सामान्य रहेगी। बड़ी चीज खरीदें तो पक्का बिल और वारंटी कार्ड संभालकर रखें।

स्वास्थ्य: ज्यादा पैदल चलना पड़े तो आरामदायक जूते पहनें। खाने में फल, दही और सलाद शामिल करें।

करियर और कारोबार: नए लोगों से बातचीत होगी और किसी अफसर से जरूरी विषय पर चर्चा होगी। अपनी बात धैर्य से रखें। बिजनेस में दुकान पर भीड़ बढ़ने से गल्ला भरेगा। छोटी यात्रा भी हो सकती है।

उपाय: घर के मंदिर में परिवार के साथ बैठकर भगवान विष्णु की आरती करें।

शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 6

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: नए रिश्ते जोड़ने और कामकाज फैलाने का दिन है। बातचीत का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा। पुराने साझेदार के साथ फिर हाथ मिलाने से कमाई तेज होगी। देर से चल रहे काम पूरे होंगे। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात यादगार रहेगी।

नकारात्मक पक्ष: गुस्से में आकर किसी से बहस न करें। दिन भर एक के बाद एक बातें सामने आएंगी, शांत रहकर निपटाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: चाहने वाले का साथ मिलेगा। हमसफर के साथ मिलकर गृहस्थी की जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे। छोटी यात्रा या बाहर घूमने का कार्यक्रम बनेगा। घर के किसी जरूरी काम में सबकी नजर आप पर रहेगी। दोस्तों से मन की बात कहकर राहत मिलेगी।

आर्थिक स्थिति: हालत सुधरने से घर की कुछ जरूरतें पूरी कर पाएंगे।

स्वास्थ्य: सुबह का नाश्ता हल्का रखें और तली भुनी चीजों से परहेज करें।

करियर और कारोबार: सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करना फायदेमंद रहेगा। किसी की मदद से कमाई का नया रास्ता मिलेगा। व्यापारियों के ग्राहक बढ़ेंगे। किसी भर्ती या चयन में अगले राउंड का बुलावा आ सकता है।

उपाय: अनाज का दान करें और नारायण नाम की एक माला फेरें।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 12

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: अच्छी खबरें मिलेंगी और आमदनी के मामले में दिन अनुकूल है। समाज में पहचान बढ़ेगी। पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ी कोई अच्छी जानकारी मिल सकती है। अचानक कहीं से धन मिलने की संभावना है।

नकारात्मक पक्ष: घर के लिए नया सामान खरीदने के उत्साह में बजट न भूलें। अपनों की सेहत के लिए भागदौड़ रहेगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। किसी रेस्तरां में खाने जाने का प्रोग्राम बनेगा। ससुराल से किसी पारिवारिक कार्यक्रम का बुलावा आ सकता है। घर के अधूरे काम में दोस्त मदद करेंगे। दोपहर बाद घर में किसी शुभ काम की शुरुआत का विचार बनेगा। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: बचत से फायदा मिलेगा। मकान या दुकान से किराया आता है तो किरायानामा की मियाद जांच लें, खत्म होने वाली हो तो नया बनवाएं।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी।

करियर और कारोबार: मेहनत के मुताबिक लाभ मिलेगा। सरकारी काम या किसी पुराने मामले में अच्छी खबर आएगी। पुश्तैनी संपत्ति के कागजों की नकल निकलवाकर एक फाइल में रख लें। व्यापार को लेकर किसी के साथ लंबी बात होगी।

उपाय: देवी लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें।

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 8