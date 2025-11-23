धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 23 नवंबर 2025: ये जातक नए काम की करेंगे शुरुआत, पढ़ें इन राशियों का भविष्यफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 23 नवंबर 2025 के अनुसार, कुंभ में राहु और सिंह में केतु नई सोच और स्वयं की पहचान। इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। यह दिन जागरूकता, संतुलन और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

दैनिक राशिफल के अनुसार, आज चंद्रदेव आपके ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे उत्साह, स्पष्टता और भावनात्मक उत्साह बढ़ता है। आप अधिक आत्मविश्वासी, एक्सप्रेसिव और किसी काम की शुरुआत करने के लिए तैयार महसूस करेंगे। तुला में वक्री बुधदेव दोस्ती या साझेदारी में हल्का भ्रम ला सकते हैं, लेकिन आपका पॉजिटिव स्वभाव हर स्थिति को सहजता से संभालने में मदद करेगी। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव और मंगलदेव आपको भीतर झांकने और पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। यह नए काम, नई शुरुआत और नई राहों पर कदम रखने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिन है।

शुभ रंग: पर्पल

शुभ अंक: 7

आज का उपाय: अपनी इन्टूशन पर भरोसा रखें। आपकी अंदरूनी अग्नि सही दिशा दिखाएगी मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आपके दैनिक राशिफल के अनुसार, चंद्रदेव का धनु राशि में गोचर आज आपको शांत, आध्यात्मिक और भीतर से ऊर्जावान बनने की ओर ले जाता है। आप रोजमर्रा की भाग-दौड़ से थोड़ी दूरी बनाकर खुद को भावनात्मक या मानसिक रूप से रीचार्ज करने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। कर्क राशि में वक्री गुरुदेव रिश्तों और कमिटमेंट्स को दोबारा परखने का संकेत देते हैं। तुला राशि में वक्री बुधदेव पेशेवर संवाद में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। आपकी ही राशि के स्वामी शनिदेव (वक्री) आपको अपनी भावनाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों को और समझदारी से समझने की सीख दे रहे हैं।

शुभ रंग: चारकोल ग्रे

शुभ अंक: 10

आज का उपाय: थोड़ा समय अकेले बिताएं। यही आपकी ऊर्जा को फिर से मजबूत करेगा। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

दैनिक राशिफल के अनुसार, आपकी राशि में स्थित राहु महत्वाकांक्षा, नए विचार और पुरानी सीमाओं से बाहर निकलने की इच्छा बढ़ा रहे हैं। चंद्रदेव के धनु राशि में प्रवेश से मित्रता, सामाजिक दायरा और आपके लंबे समय के लक्ष्यों में सकारात्मक गति आती है। तुला में वक्री बुधदेव पुराने शैक्षणिक, विधिक या विदेश यात्रा से जुड़े मामलों को फिर सामने ला सकते हैं। आज उन लोगों या समूहों से जुड़ने का अच्छा दिन है जो आपको प्रेरित करते हैं। नई सोच और नए तरीके आपके फैसलों को बेहतर बनाएंगे।