धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 23 नवंबर 2025: ये जातक नए काम की करेंगे शुरुआत, पढ़ें इन राशियों का भविष्यफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 23 नवंबर 2025 के अनुसार, कर्क में वक्री गुरुदेव और मीन में वक्री शनिदेव भीतर झांकने, सीखने और लंबे समय की सोच को मजबूत करने में सहायक हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 23 November 2025 Horoscope Today: किस राशि की चमकेगी किस्मत 

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 23 नवंबर 2025 के अनुसार, कुंभ में राहु और सिंह में केतु नई सोच और स्वयं की पहचान। इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। यह दिन जागरूकता, संतुलन और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

दैनिक राशिफल के अनुसार, आज चंद्रदेव आपके ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे उत्साह, स्पष्टता और भावनात्मक उत्साह बढ़ता है। आप अधिक आत्मविश्वासी, एक्सप्रेसिव और किसी काम की शुरुआत करने के लिए तैयार महसूस करेंगे। तुला में वक्री बुधदेव दोस्ती या साझेदारी में हल्का भ्रम ला सकते हैं, लेकिन आपका पॉजिटिव स्वभाव हर स्थिति को सहजता से संभालने में मदद करेगी। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव और मंगलदेव आपको भीतर झांकने और पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। यह नए काम, नई शुरुआत और नई राहों पर कदम रखने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिन है।

  • शुभ रंग: पर्पल
  • शुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: अपनी इन्टूशन पर भरोसा रखें। आपकी अंदरूनी अग्नि सही दिशा दिखाएगी

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आपके दैनिक राशिफल के अनुसार, चंद्रदेव का धनु राशि में गोचर आज आपको शांत, आध्यात्मिक और भीतर से ऊर्जावान बनने की ओर ले जाता है। आप रोजमर्रा की भाग-दौड़ से थोड़ी दूरी बनाकर खुद को भावनात्मक या मानसिक रूप से रीचार्ज करने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। कर्क राशि में वक्री गुरुदेव रिश्तों और कमिटमेंट्स को दोबारा परखने का संकेत देते हैं। तुला राशि में वक्री बुधदेव पेशेवर संवाद में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। आपकी ही राशि के स्वामी शनिदेव (वक्री) आपको अपनी भावनाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों को और समझदारी से समझने की सीख दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: चारकोल ग्रे
  • शुभ अंक: 10
  • आज का उपाय: थोड़ा समय अकेले बिताएं। यही आपकी ऊर्जा को फिर से मजबूत करेगा।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

दैनिक राशिफल के अनुसार, आपकी राशि में स्थित राहु महत्वाकांक्षा, नए विचार और पुरानी सीमाओं से बाहर निकलने की इच्छा बढ़ा रहे हैं। चंद्रदेव के धनु राशि में प्रवेश से मित्रता, सामाजिक दायरा और आपके लंबे समय के लक्ष्यों में सकारात्मक गति आती है। तुला में वक्री बुधदेव पुराने शैक्षणिक, विधिक या विदेश यात्रा से जुड़े मामलों को फिर सामने ला सकते हैं। आज उन लोगों या समूहों से जुड़ने का अच्छा दिन है जो आपको प्रेरित करते हैं। नई सोच और नए तरीके आपके फैसलों को बेहतर बनाएंगे।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • आज का उपाय: अधिक लोगों से जुड़ें, इससे सहयोग के नए अवसर खुलेंगे।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

निक राशिफल के अनुसार, चंद्रदेव के धनु राशि में प्रवेश से आपका दशम भाव मजबूत होता है, जिससे करियर, जिम्मेदारियों और नेतृत्व से जुड़े कामों में तेजी आती है। आपकी ही राशि में वक्री शनिदेव आपको अपनी पहचान, जिम्मेदारियों और जीवन दिशा को और स्पष्ट करने की सीख दे रहे हैं। तुला में वक्री बुधदेव साझेदारी या साझा धन में थोड़ी धीमी गति ला सकते हैं, लेकिन यह आपको सही प्राथमिकताओं को समझने में मदद भी देंगे। कर्क राशि में वक्री गुरुदेव आपकी रचनात्मकता, इन्टूशन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को और गहरा करते हैं।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 12
  • आज का उपाय: आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आज आपकी आवाज और निर्णय बहुत प्रभाव डालेंगे।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।