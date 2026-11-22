आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचक खत्म होने और प्रदोष के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से कई रुके कामों को हरी झंडी मिलेगी। सिंह को भाग्य और पुराने संपर्कों का साथ, मिथुन को नई योजनाओं से फायदा और कर्क को अफसरों का मार्गदर्शन मिलेगा। मीन के घर मेहमान आएंगे और धनु को पैसों के मामले में राहत मिलेगी। लेकिन वृषभ को अचानक खर्च, कन्या को अड़चनों और वृश्चिक को धीमी रफ्तार का सामना करना पड़ सकता है। व्यतिपात योग के कारण कोई भी बड़ा कागजी काम पूरी जांच के बाद ही करें।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: कामकाज में नई रफ्तार दिखेगी और कई मामलों में नए अनुभव मिलेंगे। मन में कुछ हटकर करने का मन होगा। क्रिएटिव कामों की ओर झुकाव बढ़ेगा और काम से जुड़े नए विकल्प सामने आएंगे।

नेगेटिव: कभी-कभी फैसले लेने में असमंजस रहेगा। जिस काम को चुटकियों का समझ रहे थे, उसमें अचानक अड़चन आ सकती है। छोटी-मोटी परेशानियों की वजह से काम की रफ्तार धीमी न होने दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और पार्टनर के साथ घूमने का मौका मिलेगा। दिल की बात भीतर रखने के बजाय आराम से कह दें। किसी करीबी दोस्त से अपनी परेशानियां साझा करके मन हल्का होगा। आर्थिक स्थिति: पैसों के मामले में राहत रहेगी और आमदनी ठीक रहने के संकेत हैं। स्वास्थ्य: त्वचा या सांस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। इन दिनों हवा में प्रदूषण ज्यादा रहता है, इसलिए सुबह बाहर निकलने से पहले फोन पर हवा की गुणवत्ता देख लें और जरूरत हो तो मास्क पहनें। करियर और कारोबार: मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। किसी दोस्त या जानकार की सलाह काम आगे बढ़ाएगी। दफ्तर में अपनी बातें और जिम्मेदारियां साफ रखें। उपाय: प्रदोष पर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और गाय को गुड़ खिलाएं। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: दोस्तों से बातचीत और नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। कारोबार में नए सौदों पर बात आगे बढ़ेगी। नौकरी में काम की रफ्तार तेज रहेगी। नेगेटिव: अचानक खर्च पैसों का हिसाब बिगाड़ सकते हैं। गाड़ी सर्विस पर दें तो अतिरिक्त काम की मंजूरी देने से पहले मैकेनिक से पूरी लिस्ट और रेट पूछ लें। कोई कागज या आर्थिक समझौता बिना पढ़े न मानें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। जीवनसाथी से बात करते समय शब्दों और लहजे पर काबू रखें, छोटी बातों पर बहस न करें। किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात होगी और कोई खबर भी मिल सकती है। घरेलू कामकाज में दिन निकलेगा।

आर्थिक स्थिति: लेनदेन में पूरी सावधानी रखें। स्वास्थ्य: काम की वजह से मानसिक दबाव रहेगा। जो बातें परेशान कर रही हैं, उन्हें रात को एक कागज पर लिख दें, दिमाग हल्का होगा और नींद अच्छी आएगी। करियर और कारोबार: कुछ नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं और काम से सफर भी करना पड़ सकता है। पुराने अधूरे काम पूरे करने का दबाव रहेगा। हर कदम सोचकर उठाएं। उपाय: भगवान शिव के सामने बैठकर शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 1 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: कामकाज का दायरा बढ़ेगा और योजनाओं पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मस्ती के मौके भी मिलेंगे और योजनाओं से लाभ भी। धार्मिक और सामाजिक कामों में रुचि बढ़ेगी। नेगेटिव: कुछ मामलों में जल्दबाजी परेशानी बढ़ाएगी। नई रणनीति लागू करने से पहले उससे जुड़ी जानकारी अच्छी तरह जांच लें, हो सके तो पहले छोटे स्तर पर आजमाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के मूड और काम में अच्छा बदलाव दिखेगा, जो रिश्ते के लिए बढ़िया होगा। मन की बात कहने में सहज रहेंगे। साथ घूमने की योजना बनेगी। छोटे भाई-बहनों के साथ लंबी बातें होंगी और घर के कामों में उनका साथ मिलेगा। दोस्तों के साथ यात्रा का प्लान बने तो पैसों का हिसाब शुरू में ही बराबर बांट लें।

आर्थिक स्थिति: दिन अनुकूल है। कारोबार में बाजार से लाभ मिलेगा, फिर भी पैसों के फैसले ध्यान से लें। स्वास्थ्य: काम और भागदौड़ से थकान होगी। कुछ समय अपने शौक को भी दें। करियर और कारोबार: मेहनत के साथ भागदौड़ भी रहेगी। काम करने के तरीकों में बदलाव दिखेगा। उपाय: सुबह स्नान के बाद गायत्री मंत्र का ग्यारह बार जाप करें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 2 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: कामकाज के लिहाज से दिन खास है और आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। वरिष्ठ अफसरों का साथ और मार्गदर्शन मिलेगा। मां या परिवार की किसी महिला सदस्य की मदद से काम सधेगा।

नेगेटिव: आसपास के लोगों की सलाह आपके फैसलों पर असर डालेगी, अपनी समझ भी साथ रखें। किसी समारोह, सफर या आने-जाने पर खर्च बढ़ेगा। शादियों के न्योते में उपहार पर ज्यादा खर्च से बचें, कोई महंगी चीज खरीदने से पहले अपनी जेब देख लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में उत्साह और अपनापन रहेगा। साथी को खुश करने के लिए कुछ खास करेंगे। जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी काम से बाहर जाना होगा। व्यस्तता से परिवार को कम समय मिलेगा। शाम को दोस्तों से लंबी बातचीत होगी।

आर्थिक स्थिति: हालत अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य: खानपान में लापरवाही और खाने का अनियमित समय परेशानी देगा। शुगर के मरीज खाली पेट वाली जांच समय पर करवाएं और खाने के बाद दस मिनट टहलें। करियर और कारोबार: किसी नई योजना पर काम शुरू होगा या चल रहे प्रोजेक्ट में बदलाव करने पड़ेंगे। नौकरी और व्यापार दोनों में काम की जानकारियां मिलेंगी। कारोबारियों को नए लोगों से जुड़ने का फायदा मिलेगा। उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके दिन की शुरुआत करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 8 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: भाग्य साथ देगा और कई अच्छे मौके आएंगे। घर के बुजुर्गों या अनुभवी लोगों से काम की सलाह मिलेगी। चिंताओं से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। सामाजिक कामों में भागीदारी और नई जान-पहचान बढ़ेगी।

नेगेटिव: एक के बाद एक काम आने से व्यस्तता और दबाव रहेगा। सबको एक साथ हां न कहें, जरूरी काम पहले चुनें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: वैवाहिक जीवन में अपनापन रहेगा। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम या शुभ आयोजन में जाएंगे। घर की जिम्मेदारियां समझदारी से निभाकर साथी का भरोसा जीतेंगे। परिवार की सलाह किसी काम को बेहतर करने में मदद करेगी। दोस्तों के साथ यात्रा का योग है।

आर्थिक स्थिति: हालत सामान्य से अच्छी रहेगी और अचानक कोई छोटा फायदा हो सकता है। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी और आप दूसरों का भी ख्याल रख पाएंगे। करियर और कारोबार: किसी पुराने जानकार या बिजनेस संपर्क से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। नए सौदों पर बात आगे बढ़ेगी। अफसरों से मार्गदर्शन लेते रहें। उपाय: प्रदोष पर भगवान विष्णु के नामों का जाप करें। शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 3 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: मन में कुछ नया करने और लीक से हटकर काम करने की चाह जागेगी। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिलेगा। नेगेटिव: मन में उथल-पुथल रहेगी। काम पूरे करने में सामान्य से ज्यादा मेहनत और समय लगेगा। रुकावटें और बेवजह की परेशानियां आ सकती हैं। एक साथ कई काम आने पर फटाफट निपटाने की हड़बड़ी में गलती हो सकती है, जरूरी जानकारी दोबारा जांचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में कुछ बातें चिंता देंगी और जीवनसाथी को लेकर फिक्र रहेगी। घर से ज्यादा समय बाहर के कामों में बीतेगा। किसी कानूनी या विवाद वाले मामले में खास सावधानी रखें, कोई नोटिस आया हो तो उसका जवाब वकील की सलाह से समय पर दें।

आर्थिक स्थिति: बचत कमजोर रहेगी और खर्च बने रहेंगे। स्वास्थ्य: व्यस्तता में खाना न छोड़ें। होटल-ढाबे की जगह घर की दाल-रोटी और खिचड़ी जैसा हल्का खाना लें। करियर और कारोबार: दफ्तर के काम से अचानक दूर जाना पड़ सकता है। टिकट और होटल बुकिंग की कॉपी फोन में ऑफलाइन भी सेव रखें, नेटवर्क न मिले तब काम आएगी। उपाय: किसी धार्मिक स्थल पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 4 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: आपकी बातें दूसरों पर असर डालेंगी। कारोबार में नए चेहरों के साथ हाथ मिलाने और साझेदारी के अवसर मिलेंगे। सामाजिक स्तर पर भरोसा और तालमेल बढ़ेगा। कामकाज में कुछ नया करने का जोश रहेगा।

नेगेटिव: कुछ जरूरी कामों के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी और जिम्मेदारियां निभाने में मेहनत लगेगी। होड़ का सामना करना पड़ सकता है। ऑनलाइन भुगतान करते समय खाता नंबर और नाम दो बार मिलाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में थोड़ी उलझन रहेगी। कोई पुराना मामला सामने आने से मन परेशान होगा, कड़वाहट बढ़ाने के बजाय एक-दूसरे की बात समझें। पार्टनर आपको नए जोश से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। जीवनसाथी के साथ घर और काम की जिम्मेदारियां बांटने का मौका मिलेगा।

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के मौके मिलेंगे, पर लेनदेन की जानकारी अच्छी तरह जांचें। स्वास्थ्य: जीवनसाथी या परिवार में किसी की फिक्र मन में रहेगी। मानसिक तनाव से बचने के लिए हालात धैर्य से संभालें। करियर और कारोबार: कार्यशैली बदलने या नई योजना शुरू करने के बारे में सोचेंगे। अपनी जिम्मेदारी पर नजर टिकाए रखें। उपाय: शाम को घर की दहलीज पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 7 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव: रुके काम पूरे करने की हिम्मत मिलेगी। आध्यात्मिक विषयों और गहरी बातों में रुचि रहेगी। नई जानकारी हासिल करने का मौका मिलेगा। मन में बेचैनी रहेगी, पर चीजें काबू में कर लेंगे।

नेगेटिव: कुछ मामलों में बाधाएं आएंगी और दिन की शुरुआत सुस्त रहेगी। काम तेजी से निपटाना चाहेंगे, पर अफसरों या हालात के कारण रफ्तार नहीं मिलेगी। बीती बातें याद करने के बजाय आगे की योजना पर ध्यान दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: वैवाहिक जीवन में कुछ समय तनाव रहेगा। घर के किसी सदस्य का व्यवहार असहज करेगा या कोई आपके निजी मामलों में दखल देगा, ऐसे में नरमी से अपनी सीमा बता दें। बातचीत से घर का माहौल सुधरेगा।

आर्थिक स्थिति: शेयर में रकम डालने से पहले उसके जोखिम ठीक से समझ लें। स्वास्थ्य: शरीर में थकान और भारीपन रहेगा। लगातार थकान रहती है तो खून की जांच में हीमोग्लोबिन का स्तर देखवा लें। करियर और कारोबार: खुद का काम शुरू करने का विचार आएगा। कारोबारियों को किसी सौदे के लिए अतिरिक्त समय देना होगा। उपाय: हनुमान जी की पूजा के बाद ही दिन के काम शुरू करें। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 5 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव: सामाजिक मेलजोल और नए संपर्क बनाने में आज आसानी रहेगी। दोस्तों के साथ करियर पर बात होगी। नई योजनाओं को लेकर उत्साह रहेगा। छात्र पढ़ाई के साथ किसी रचनात्मक गतिविधि में रुचि लेंगे। अचानक कहीं निकलना पड़ सकता है।

नेगेटिव: कुछ बातों पर मन में असमंजस रहेगा। सारे काम एक साथ छेड़ने से अच्छा है कि प्राथमिकता तय करें। भाई या किसी बाहरी व्यक्ति की बात थोड़ी चुभ सकती है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में पुरानी बातों का असर दिखेगा और छोटी बात पर नाराजगी हो सकती है। मन की बात छिपाने के बजाय पार्टनर से खुलकर बात करें। घर में थोड़ा धैर्य रखने से हालात संभल जाएंगे। बड़ों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा।

आर्थिक स्थिति: दिन अनुकूल है, पर बचत कम और निवेश ज्यादा रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य: काम के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें। हर घंटे पांच मिनट उठकर पानी पिएं और हाथ-पैर सीधे करें। करियर और कारोबार: नौकरी में किसी जिम्मेदारी को पूरा करने में ज्यादा समय लगेगा। बिजनेस में पुरानी योजनाओं में फेरबदल करना होगा। उपाय: विष्णु मंदिर में केले का दान करें। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 6 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव: प्रदोष के असर से धीरे-धीरे हालात सुधरेंगे। नई नौकरी या रोजगार खोज रहे लोगों को अच्छा मौका मिल सकता है, इंटरव्यू के लिए अपनी पिछली उपलब्धियां आंकड़ों के साथ तैयार रखें। दोस्तों के साथ वक्त बिताने से चिंताएं दूर होंगी।

नेगेटिव: कुछ कामों में शुरुआत में अड़चनें आएंगी। अपनों से विचार अलग होने पर कुछ देर घर से दूर रहने का मन करेगा। एक साथ कई बातें सामने आने से भागदौड़ बढ़ेगी। जिम्मेदारी दूसरों पर डालना नुकसान देगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी नए व्यक्ति से संपर्क बन सकता है या नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। वैवाहिक जीवन में घर के मुद्दों पर खटपट संभव है, जीवनसाथी से पुरानी शिकायतें न दोहराएं। आर्थिक स्थिति: हालत सामान्य रहेगी, पर घर के खर्च बजट पर असर डालेंगे। बिजली का बिल या गैस बुकिंग जैसे घरेलू भुगतान की तारीख न निकलने दें। स्वास्थ्य: काम और घर की परेशानियों से मानसिक तनाव बढ़ेगा। करियर और कारोबार: नौकरी में दिन व्यस्त रहेगा और किसी काम को तय समय में पूरा करने का दबाव रहेगा। काम टालना या अधूरा छोड़ना आगे मुश्किल बढ़ाएगा। उपाय: मंदिर में खीर का दान करें। शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 10 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) पॉजिटिव: अपनी लगन से राह बनाएंगे और पहले की कोशिशों का अच्छा नतीजा मिलेगा। घर या काम की किसी खास जिम्मेदारी को पूरा करने में सफलता मिलेगी। व्यापारियों को नए ग्राहक और नए काम मिल सकते हैं।

नेगेटिव: दिन भर किसी न किसी काम में व्यस्त रहेंगे। किसी पुरानी परेशानी को सुलझाने के लिए खास कोशिश करनी होगी। शुरुआत में काम मुश्किल लगेगा, पर लगे रहेंगे तो हालात पक्ष में आएंगे। प्रेम और पारिवारिक संबंध: अपनों के साथ बैठने का अच्छा मौका मिलेगा। घर में किसी की शादी की चर्चा पर पुरानी यादें ताजा होंगी। परिवार का कोई जरूरी काम पूरा होने से राहत मिलेगी। छोटे बच्चों की पढ़ाई की दिनचर्या पर ध्यान दें, रोज होमवर्क का एक तय समय बना दें। दोस्तों से मुलाकात अच्छी रहेगी।

आर्थिक स्थिति: लाभ के साथ खर्च भी रहेगा। स्वास्थ्य: कमर के निचले हिस्से में अकड़न रह सकती है। भारी चीज उठाते समय कमर नहीं, घुटने मोड़ें। दर्द बना रहे तो डॉक्टर की सलाह लें। करियर और कारोबार: पुराने अधूरे कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी मिलेगी। कारोबार बढ़ाने की प्लानिंग पर बात होगी और कोई प्रस्ताव भी सामने आ सकता है। उपाय: पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 11 मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) पॉजिटिव: दिन के दूसरे हिस्से में आर्थिक लाभ के संकेत हैं। घर मेहमानों के आने से रौनक रहेगी। परिवार का सहयोग जिम्मेदारियां पूरी करने में मदद करेगा। किसी अधिकारी से चर्चा के बाद पुराने मामले का हल निकलेगा।

नेगेटिव: घरेलू जरूरतों और इधर-उधर की चीजों में जेब ढीली होगी। जरूरी सामान और फिजूलखर्ची में फर्क समझें। मेहमानों की आवाजाही से सोने-जागने का समय बिगड़ सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ घर की खरीदारी के लिए बाहर जाएंगे। किसी धार्मिक आयोजन में साथ जाने से अपनापन बढ़ेगा। घर के बुजुर्ग बचत और सही आर्थिक योजना पर काम की सलाह देंगे।