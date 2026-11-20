आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री।चंद्रदेव आधी रात के बाद मीन राशि में आ चुके हैं और दिन भर वहीं शनिदेव के साथ रहेंगे। करीब 6:56 बजे से उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का साथ रहेगा और पूरे दिन रवि योग का साथ मिलेगा। वज्र योग सुबह से है और पंचक अभी चल रहा है। सूर्यदेव वृश्चिक में, बुधदेव तुला में और मंगलदेव, गुरुदेव व केतु सिंह में हैं। शुक्रदेव और शनिदेव वक्री हैं।

देवउठनी एकादशी पर घरों में तुलसी पूजन और गन्ने के मंडप की तैयारी रहेगी। वृषभ को पुराने ग्राहकों से फायदा, कर्क को बड़ों का आशीर्वाद और मीन को किस्मत का साथ मिलेगा। मकर का दफ्तर में दबदबा बढ़ेगा। वहीं सिंह को अचानक बदलावों, वृश्चिक को मन की बेचैनी और मेष को खर्च व चोट से संभलकर चलना होगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कामकाज में कुछ राहत मिलेगी और किसी की मदद से काम तेजी पकड़ेगा। भीतर की इच्छा शक्ति लक्ष्य की तरफ बढ़ाएगी। अपना काम एक जगह पोर्टफोलियो में रखें। नकारात्मक पक्ष: विचार बहुत ज्यादा चलेंगे। सेहत या सफर पर पैसा लग सकता है। सीढ़ियों और फिसलन वाली जगहों पर संभलकर चलें, पैर में मोच का डर है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ सुकून के पल चाहेंगे, पर घरेलू जिम्मेदारियों के चलते छोटी कहासुनी हो सकती है। एकादशी पूजन की तैयारी में खुद आगे बढ़कर हाथ बंटाएं। आर्थिक स्थिति: दिन खास है, पर खर्च की सूची पहले बना लें। स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधान रहें। चप्पल की जगह अच्छी पकड़ वाले जूते पहनें। करियर और कारोबार: नए लोगों से कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों संग कोई नया धंधा छेड़ने का ख्याल आएगा। बाहर जाने वाला कोई काम आपके लिए खास रहेगा। उपाय: देवउठनी पर "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 8 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: पैसों के मामले में मजबूती आएगी और कोई पुराना अधूरा काम फिर शुरू होगा। आज की नई शुरुआत फायदा देगी। नौकरी में पुराने प्रोजेक्ट का अच्छा नतीजा मिल सकता है। नकारात्मक पक्ष: कम समय में ज्यादा पाने की चाह जोखिम वाले कामों की तरफ खींचेगी। शेयर बाजार के जल्दी मुनाफे वाले सौदों में मोटी रकम न झोंकें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम में बातचीत और समझ बढ़ेगी, पुरानी नाराजगी दोबारा न उभरने दें। शादियों के मौसम में बड़ी खरीदारी हो तो दो तीन दुकानों के रेट मिलाकर ही लें।

आर्थिक स्थिति: कारोबार में अच्छे संकेत हैं। स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, बस अपनों के लिए भागदौड़ में खुद को ज्यादा न थकाएं। करियर और कारोबार: पुराने ग्राहकों से रिश्ते फिर मजबूत करने का मौका मिलेगा। उन्हें फोन करके कोई खास ऑफर बताएं, कई लोग दोबारा जुड़ेंगे। मीटिंग या सफर का कार्यक्रम बन सकता है। उपाय: भगवान विष्णु के सामने दीपक में कपूर डालकर जलाएं। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 10 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: घर और दफ्तर दोनों जगह बदलाव की हवा चलेगी। कारोबार में कोई सौदा फायदेमंद रहेगा। नौकरी में बेहतर जगह और नाम पाने का मौका मिलेगा। शाम तक पैसों से जुड़ी अच्छी डील हो सकती है।

नकारात्मक पक्ष: पहले किए कुछ काम दोबारा थमाए जा सकते हैं। अफसर छुट्टी पर हों तो उनका काम भी आपके सिर आएगा, अतिरिक्त काम का हिसाब ईमेल में दर्ज रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में कोई पुरानी बात फिर छिड़ेगी, समझदारी से सुलझ जाएगी। जीवनसाथी के साथ घर का सामान लेने बाजार जाएंगे। बच्चों पर गुस्सा और जिद न दिखाएं। सामाजिक कामों में भागीदारी बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति: शाम के समय पैसों से जुड़ा कोई अच्छा मौका मिलेगा। स्वास्थ्य: कंधे और गर्दन पर जोर पड़ेगा। लैपटॉप को किताबों पर रखकर आंखों की सीध में लाएं, गर्दन झुकाकर घंटों काम न करें। करियर और कारोबार: मेहनत से नाम और पहचान दोनों मिलेंगे। उपाय: विष्णु जी का पूजन करके उनके सहस्र नामों का पाठ करें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 4 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: किस्मत साथ देगी, अधूरे काम पूरे होंगे और अपनों से अच्छी खबर मिलेगी। बड़ों का आशीर्वाद तरक्की के रास्ते खोलेगा। धार्मिक कामों और दान पुण्य में मन लगेगा। नकारात्मक पक्ष: दोपहर के बाद काम का दबाव बढ़ेगा। सेहत ठीक है, फिर भी दिनचर्या के नियम न तोड़ें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में भावनाएं जाहिर करना मुश्किल लगेगा। दूरी या व्यस्तता से साथी को समय न दे पाएं तो रात को कुछ मिनट का फोन जरूर करें। घर के बड़े आपके हितैषी रहेंगे। दोस्तों के साथ सामाजिक कामों में हिस्सा लेंगे।

आर्थिक स्थिति: पैसों की हालत मजबूत रहेगी और आप अपने साथ के लोगों की भी मदद करेंगे। स्वास्थ्य: खुद को उत्साहित महसूस करेंगे। करियर और कारोबार: अफसरों का सहयोग रहेगा और अनुभव काम आएगा। मेहनत को पहचान मिलेगी। कारोबार में परिवार का साथ उपयोगी होगा। पद या जिम्मेदारी बढ़ने का समाचार आ सकता है। उपाय: विष्णु पूजा के बाद तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 12 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: आध्यात्मिक रूप से अच्छे अनुभव होंगे। अफसर आपकी कोशिशों पर ध्यान देंगे। दोस्तों से बातचीत मन खुश करेगी। नकारात्मक पक्ष: हालात ऊपर नीचे होते रहेंगे। अचानक के हालात से रूटीन बदलेगा। काम में पुराने तरीके छोड़कर नई व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, दफ्तर में नया सॉफ्टवेयर या सिस्टम आए तो उसे सीखने में देर न करें। मेहनत का पूरा फल आने में समय लगेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: कोई पुरानी बात फिर उठ सकती है, बीती बातों पर विवाद न बढ़ाएं। साथी की भावनाएं समझें। घर के कामों में ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। आर्थिक स्थिति: बचत करना मुश्किल होगा। व्यापारियों को कोई सौदा फिर से खोलना पड़ सकता है। स्वास्थ्य: बेचैनी, थकान और पुरानी बातों की चिंता हो सकती है। मन भारी लगे तो पांच मिनट धीमी गहरी सांसें लें। करियर और कारोबार: धैर्य से काम करेंगे तो अचानक की परेशानियां भी संभल जाएंगी। उपाय: देवउठनी एकादशी पर बच्चों में फल या मिठाई बांटें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 9 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: पुराने कामों को फिर से गति देने का दिन है। नौकरी में पहले की कोशिशों का फायदा मिलेगा। दूसरे शहर से कोई नया काम मिल सकता है। काम खोज रहे लोगों को कुछ लाभ मिलेगा।

नकारात्मक पक्ष: कुछ अच्छा, कुछ कम अच्छा रहेगा। मेहनत बढ़ानी होगी और दायित्वों को लेकर सजग रहना होगा। आमदनी के साथ खर्च भी बढ़ेगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: वैवाहिक जीवन में साफ साफ बात करें, मन की गलतफहमी छुपाने के बजाय शांति से अपनी बात कहें। घर के बड़ों से विचार अलग हो सकते हैं, जैसे किसी शादी की तैयारी या लेनदेन के तरीके पर। धैर्य रखेंगे तो तनाव कम होगा।

आर्थिक स्थिति: किसी कारोबारी योजना में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह सोचें। स्वास्थ्य: काम और दूसरों की जिम्मेदारियां सेहत पर असर डालेंगी। अपनी नींद पूरी करने पर ध्यान दें। करियर और कारोबार: नए काम के रास्ते खुलेंगे। आय और खर्च में संतुलन रखें। उपाय: विष्णु पूजा में शंख का दान करें और चावल अर्पित करें। शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 11 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: नए लोगों से जुड़ने और पैसों के मामले में आगे बढ़ने का दिन है। मेहनत और संपर्कों से लाभ मिलेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और इमेज सुधारने का मौका मिलेगा। नकारात्मक पक्ष: काम में होड़ बढ़ेगी। नौकरी में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। घर की चीजों पर खर्च का मन होगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में हालात सुखद रहेंगे। साथी के साथ बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। परिवार में किसी की सलाह उलझा मामला समझने में मदद करेगी। मित्रों संग गपशप से दिल हल्का रहेगा। आर्थिक स्थिति: पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य: फिटनेस सुधारने का मन बनेगा। शुरुआत छोटी रखें, जैसे सुबह पंद्रह मिनट योग, ताकि आदत टिके। करियर और कारोबार: जो लोग मौजूदा पद से खुश नहीं थे, उन्हें बेहतर भूमिका मिल सकती है। तकनीक और डिजिटल कामों वालों की स्थिति मजबूत रहेगी। नए सहकर्मियों से तालमेल बिठाएं। उपाय: नारायण के आगे हाथ जोड़ें और चीनी का दान करें। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 6 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: अफसरों का सहयोग मिल सकता है। व्यापारियों को नया सौदा या काम मिलने की उम्मीद है। साथी के साथ मिलकर घर के काम निपटाएंगे। नकारात्मक पक्ष: मन अशांत रहेगा और कई विचार साथ चलेंगे। हर जगह अपनी चलाने की जिद ठीक नहीं। बेचैनी में फैसले जल्दबाजी में हो सकते हैं, सोचकर कदम बढ़ाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: परिवार में किसी की सेहत या परेशानी की चिंता रहेगी, खासकर बच्चों की। घर में मनचाही शांति न मिलने से कुछ देर बाहर बिताना पसंद करेंगे। प्रेमी से फोन या मैसेज पर बात होगी। घर में बेवजह की बहस से बचें।

आर्थिक स्थिति: गैरजरूरी खरीदारी से बचें और बजट देखकर ही फैसले लें। स्वास्थ्य: काम के बीच आराम का समय निकालें। गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी या ओवरस्पीड न करें। करियर और कारोबार: काम का तरीका बदल सकता है या जिम्मेदारियां तेजी से निपटानी पड़ेंगी। उपाय: मंदिर में भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 3 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: सफर के योग हैं और उससे फायदा भी होगा। लक्ष्य पाने का जोश रहेगा। दूर रहने वाले लोगों से संपर्क बढ़ेगा। किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति की नजर आपके काम पर पड़ेगी।

नकारात्मक पक्ष: एक ही काम में जरूरत से ज्यादा समय और ऊर्जा लगाएंगे तो दिमाग पर दबाव बढ़ेगा। पैसा आएगा भी और जाएगा भी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में पुरानी बातें मन को परेशान करेंगी। दांपत्य में तालमेल की थोड़ी कमी रहेगी। बच्चों की पढ़ाई के खर्च की चिंता रहेगी, अगले सत्र की फीस के लिए अभी से हर महीने कुछ रकम अलग रखना शुरू करें।

आर्थिक स्थिति: शादियों के मौसम में न्योते बढ़ेंगे, उपहार और शगुन का बजट पहले तय कर लें। स्वास्थ्य: व्यस्तता से थकान रहेगी। करियर और कारोबार: पुराने तरीकों से हटकर काम करेंगे तो नई जानकारियां मिलेंगी। व्यापारी डिजिटल माध्यम बढ़ाएं, जैसे व्हाट्सऐप पर उत्पादों का कैटलॉग बनाकर ग्राहकों को भेजें। उपाय: भगवान विष्णु को इत्र अर्पित करें और धार्मिक स्थल पर केले दान करें। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 7 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: दफ्तर में स्थिति मजबूत होगी और प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपकी बात को महत्व देंगे। अपनों से सहयोग मिलेगा और लंबे समय से अटके मामलों में आगे बढ़ने की हिम्मत आएगी। नकारात्मक पक्ष: व्यापारियों का भुगतान शुरू में अटक सकता है, पर शाम तक हालात संभलेंगे। बकाया हो तो ग्राहक को विनम्रता से बिल की याद दिलाएं। अपनों से जुड़ा कोई खर्च बजट पर असर डालेगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी पुरानी बात पर साथी से लंबी बात होगी और दोनों अपनी बात पर अड़ सकते हैं। पुरानी शिकायतें दोहराने के बजाय हालात समझें। घर की जरूरतों के लिए खरीदारी का विचार बनेगा। आर्थिक स्थिति: खर्च पर नजर रखें। पैसों का हिसाब किताब सही रखें। स्वास्थ्य: चेहरे पर दाने या निशान परेशान कर सकते हैं। उन्हें छेड़ें नहीं, दिन में दो बार हल्के फेसवॉश से चेहरा धोएं। करियर और कारोबार: सहकर्मियों का साथ मिलेगा और काम पर पकड़ मजबूत होगी। उपाय: विष्णु पूजा करके हल्दी का दान करें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 5 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: नए मौके मिलेंगे और पुराने मामले सुधरेंगे। अपनों के सहयोग से बिगड़े काम बनेंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। धन, परिवार और बोलचाल से जुड़े मामलों पर ध्यान रहेगा। नकारात्मक पक्ष: अपने फैसलों और आने वाले दिनों की योजनाओं पर दोबारा सोचना पड़ेगा। भावनाएं जाहिर करते समय जल्दबाजी न करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पुरानी यादें मन पर असर डालेंगी। धार्मिक आयोजन में पूरा परिवार शामिल होगा। शाम को रिश्तेदारों से मिलना होगा। आर्थिक स्थिति: कुछ लाभ मिलेगा और घर के लोगों के साथ पैसों की योजना पर बात होगी। स्वास्थ्य: पुरानी चोट या बुखार से राहत मिलेगी। मसालेदार और बाहर का खाना न खाएं। करियर और कारोबार: सहकर्मियों से काम के सुझाव मिलेंगे। ऑनलाइन और डिजिटल काम वालों को अच्छे मौके मिलेंगे। निजी नौकरी में नई भूमिका मिल सकती है। उपाय: विष्णु पूजा के बाद गरीबों को काले चने और पूरी खिलाएं। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 2 मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: किस्मत साथ देगी और धर्म कर्म में मन लगेगा। अधूरे सपनों को पूरा करने की इच्छा तेज होगी। किसी गुरुजन या तजुर्बेकार से भेंट होगी। दोपहर के बाद काम में अच्छे बदलाव दिखेंगे।

नकारात्मक पक्ष: काम का दबाव रहेगा। मन कुछ और करना चाहेगा, हालात कुछ और करवाएंगे, इससे मानसिक थकान होगी। सिर्फ कमाई नहीं, पैसा कहां जा रहा है, यह भी देखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिल के रिश्तों में मिठास घुली रहेगी। साथी आपके लिए कुछ खास करेंगे और शाम को साथ घूमने का प्लान सफल होगा। घर में धार्मिक माहौल रहेगा और किसी सदस्य के साथ मंदिर या तीर्थ जाने की योजना बनेगी।