मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 20 नवंबर 2025: इन जातकों के दिल को मिलेगा सुकून और काम से मिलेगी खुशी

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 20 नवंबर 2025 के अनुसार, आकाश में आज सूर्य देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में मजबूत प्रभाव बना रहे हैं। यह दिन खुद के बारे में सोचने का, भावनात्मक गहराई और भीतर की सच्चाइयों को देखने का अवसर देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 20 November 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

वृश्चिक राशि में नीचस्थ चंद्रमा आपके अष्टम भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे कुछ दबी हुई भावनाएं या पुराने अनुभव फिर उभर सकते हैं। आज का राशिफल बताता है कि खुद को अंदर से हील करने से आज बहुत राहत मिल सकती है। आज किसी के इरादों को लेकर जल्दबाजी में निर्णय न लें। प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ी देर का मौन बहुत बड़ा फर्क ला सकता है और रिश्तों को बचा सकता है।

शुभ रंग: मैरून

शुभ अंक: 9

आज का सुझाव: चुनौतियों को मौके की तरह अपनाएं। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे रिश्तों और पार्टनरशिप पर ध्यान केंद्रित रहेगा। चंद्रमा आपकी ही राशि के विपरीत रहते हुए संतुलन और समझदारी की परीक्षा लाते हैं। आज का राशिफल कहता है कि धैर्य रखने से अनचाही बहसें टल जाएंगी। दूसरों की भावनाओं को ध्यान से सुनने से रिश्तों में नई क्लैरिटी आएगी। किसी करीबी की एक बात आपका नजरिया बदल सकती है।

शुभ रंग: पिंक

शुभ अंक: 5

आज का सुझाव: आज बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दें। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

वृश्चिक राशि से चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। काम और जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हो सकता है, खासकर जब बुध देव वक्री होने से जानकारी में भ्रम पैदा हो रहा हो। आज का राशिफल सलाह देता है कि हर काम को धीरे-धीरे और ध्यान से करें। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मल्टीटास्किंग से बचें, वरना गलतियां हो सकती हैं।