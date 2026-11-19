आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पूरे दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, और सूर्य के विशाखा से दसवें स्थान पर होने की वजह से आज रवि योग का संयोग है। हर्षण योग का असर सवेरे से रहेगा। पंचक के दिन भी चल रहे हैं। सूर्यदेव वृश्चिक में, बुधदेव तुला में और मंगलदेव, गुरुदेव व केतु सिंह राशि में हैं। शुक्रदेव कन्या में और शनिदेव मीन में वक्री हैं।

हफ्ते का यह दिन कई लोगों के लिए नए रास्ते खोलने वाला है। हर्षण योग के असर से तुला को कारोबार में सुधार, वृषभ को नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर और कर्क की कमाई में बढ़ोतरी के संकेत हैं। कुंभ को नया सौदा या टेंडर मिलने की उम्मीद है और सिंह के लिए कमाई की नई राह बनेगी। पर मकर पर मानसिक दबाव रहेगा, धनु शॉर्टकट के चक्कर में फंस सकते हैं और मीन के घर में पति पत्नी के बीच खटपट के आसार हैं।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: कामकाज फैलेगा और नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। चीजों को अपने तरीके से करने की कोशिश अच्छी रहेगी। दफ्तर में खुद को साबित करने में पूरी ताकत लगाएंगे। दोपहर के बाद आमदनी में स्थिरता आएगी।

नेगेटिव: पहले से बनाई राय पर फिर सोचना पड़ सकता है। मन की एकाग्रता डगमगाएगी। कोई जरूरी काम हाथ में हो तो मोबाइल को दूर रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: मन भावनाओं से भरा रहेगा। जीवनसाथी आपकी बात समझेंगे, पर जरूरी नहीं कि हर बात मान भी लें, इसलिए बातचीत में उनकी भावनाओं का सम्मान करें। बड़े भाई का स्नेह मिलेगा। आर्थिक स्थिति: घर और बाहर के कामों में पैसा खर्च होगा। घर में कहीं पानी रिस रहा है या नल टपक रहा है तो आज ही प्लंबर बुला लें, टालने पर मरम्मत महंगी पड़ेगी। स्वास्थ्य: भागदौड़ से शरीर थका रहेगा। रात को समय पर सोएं ताकि अगले दिन ताजगी रहे। करियर और कारोबार: बाहरी संपर्क काम पर असर डालेंगे। किसी कार्यक्रम में नए लोगों से मिलना होगा। नौकरी में समय पर पहुंचने और काम पूरा करने पर ध्यान दें, वरना कोई शिकायत कर सकता है। उपाय: शिवलिंग के सामने बैठकर रुद्राक्ष की माला पर पंचाक्षर मंत्र जपें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 10 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: नौकरी की तलाश में लगे लोगों को राहत भरी खबर मिल सकती है। किसी जानकार या पुराने संपर्क के जरिए काम मिल सकता है। पैसों के लिहाज से दिन अच्छा है और लाभ के योग हैं।

नेगेटिव: घर और दफ्तर की व्यस्तता में अपने लिए समय निकालना मुश्किल होगा। पहले से नौकरी कर रहे लोगों पर नई जिम्मेदारियों का बोझ आएगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में बदलाव दिखेगा और आप मतभेद मिटाने की कोशिश करेंगे। काम की वजह से परिवार को समय देना मुश्किल होगा, पर जीवनसाथी आपकी व्यस्तता समझेंगे। आर्थिक स्थिति: पैसों की चिंता कम होगी और कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य: शरीर में ऊर्जा की कमी लगेगी। सुबह भीगे बादाम और दो खजूर खाएं, दिन भर फुर्ती रहेगी। करियर और कारोबार: बाजार की तेजी का फायदा कारोबार को मिलेगा। दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नया शुरू करने का मन बनेगा, पर किसकी क्या भूमिका और कितना हिस्सा होगा, यह शुरू में ही तय कर लें। उपाय: मंदिर में देवी लक्ष्मी के सामने पान का भोग अर्पित करें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 9 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: घरेलू कामों के साथ धार्मिक कामों में भी हिस्सा लेंगे। भागदौड़ के बीच करियर के लिए अच्छी योजनाएं बनाएंगे। किसी वरिष्ठ अफसर का अनुभव आपके बहुत काम आएगा और काम करने का नया तरीका मिलेगा।

नेगेटिव: आने वाले दिनों में बचत बचाए रखना चुनौती बनेगा। छोटी छोटी बातें दिमाग में देर तक घूमती रहेंगी। नौकरी में समय को लेकर चिंता रहेगी, सुबह ही दिन के कामों के लिए घंटे तय कर लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से उम्मीदें ज्यादा रखेंगे, पर हर बात अपनी मर्जी से करवाने की कोशिश तनाव लाएगी। माता पिता को लेकर कहीं जाना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति: निवेश की शुरुआत छोटी रकम से करें। पांच सौ या हजार रुपये महीने की एसआईपी अच्छा पहला कदम है। सट्टे जैसे जोखिम वाले कामों से दूर ही रहें। स्वास्थ्य: अपनी सेहत ठीक रहेगी, पर घर के बड़ों की तबीयत के लिए भागदौड़ होगी। उनकी सारी रिपोर्ट और पर्चे एक फाइल में रखें, डॉक्टर के पास हर बार काम आएंगे। करियर और कारोबार: चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा। जिम्मेदारी से काम संभालेंगे तो बड़े अधिकारी आप पर भरोसा जताएंगे। उपाय: नारायण के हजार नामों का पाठ सुनें और गरीबों में मिठाई बांटें। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 12 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: व्यस्तता के साथ नए काम भी मिलेंगे। कामकाज में तेजी आएगी और आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। अपनी प्रतिभा सामने लाएंगे और काम में आपकी भूमिका अहम बनेगी। दूसरों की मदद करने में मन लगेगा।

नेगेटिव: पैरों और कमर से जुड़ी तकलीफ को अनदेखा न करें। गैस सिलेंडर या पानी की भरी बाल्टी जैसी भारी चीजें अकेले न उठाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी खास से मुलाकात या बातचीत आपको अपने रिश्ते पर नए सिरे से सोचने को कहेगी। घर के कामों को अपनी समझ से पूरा करेंगे। सामाजिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आर्थिक स्थिति: पैसों की हालत सुधरेगी और आमदनी बढ़ती दिखेगी। कमाई बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाएंगे। स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव या थकान हो तो आज शारीरिक मेहनत कम रखें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। करियर और कारोबार: मेहनत मुनाफे के रूप में दिखेगी। संपर्क मजबूत होंगे और नई चीजें आजमाने की हिम्मत आएगी। सहकर्मियों से आपका सहयोग भरा व्यवहार माहौल अच्छा रखेगा। व्यापार करने वालों को आज राहत रहेगी। उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और मंदिर में ध्वजा का दान करें। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 3 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: हर्षण योग से काम में बेहतर मौके मिलेंगे। अपनी छवि बदलने में कामयाब होंगे। सामाजिक कामों के जरिए आगे बढ़ेंगे और लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। नेगेटिव: एक साथ कई विकल्प आने से फैसला मुश्किल लगेगा। हर विकल्प के फायदे और नुकसान कागज पर दो कॉलम में लिखें, तस्वीर साफ हो जाएगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: एक दूसरे की भावनाएं समझना और भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा। जीवनसाथी घर की खरीदारी की जिम्मेदारी आपको सौंप सकते हैं, लिस्ट से बाहर की चीजें उठाने से बचें। आर्थिक स्थिति: लाभ की संभावना है और आमदनी बढ़ाने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य: हाथ पैरों की नसों में खिंचाव और आंखों में चुभन रह सकती है। स्क्रीन की चमक कम रखें और आंखों को ठंडे पानी से धोएं। करियर और कारोबार: व्यापारी बाजार के बदलाव देखते हुए काम में कुछ नया जोड़ेंगे। किसी अनुभवी की सलाह पर बनी योजना पर आगे बढ़ना ठीक रहेगा। सामाजिक कार्यक्रम में बने संपर्क आगे काम आएंगे। उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और लड्डू का भोग लगाएं। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 11 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: काम में नए रास्ते तलाशने का दिन है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आज आवेदन भेज सकते हैं। हर नौकरी के हिसाब से बायोडाटा में थोड़ा बदलाव करके भेजें, जवाब मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।

नेगेटिव: काम का बोझ ज्यादा रहेगा, इसलिए समय का सही इस्तेमाल करें। दफ्तर या दुकान समय पर पहुंचें, घर से रोज पंद्रह मिनट पहले निकलने की आदत डालें। जेब खर्च ज्यादा रहेगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: निजी रिश्तों को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर रहेंगे। सिर्फ अपनी बात मनवाने के बजाय प्रेमी की पसंद नापसंद को भी तवज्जो दें। घर के बड़ों के सुझाव काम आएंगे। आर्थिक स्थिति: खर्च और आमदनी दोनों पर ध्यान देना होगा। माली हालत संवारने का खाका तैयार करेंगे। स्वास्थ्य: घंटों खाली पेट न रहें, गैस और एसिडिटी परेशान कर सकती है। सुबह का नाश्ता किसी हाल में न छोड़ें। करियर और कारोबार: व्यस्तता के बीच आगे बढ़ने के नए मौके दिखेंगे। काम करने के तरीके और तकनीक में बदलाव आएगा। उपाय: सूर्यदेव को हल्दी मिले जल से अर्घ्य दें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 1 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: हालात आपके पक्ष में होंगे। काम में जिन बदलावों को आजमा रहे थे, उनके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। तकनीक और काम के नए तरीकों पर पकड़ मजबूत रहेगी। समाज में पहचान बढ़ेगी।

नेगेटिव: अपने फैसलों में दूसरों की बातों को जरूरत से ज्यादा अहमियत न दें। संक्रमण का खतरा रहेगा, रसोई के कपड़े और तौलिये रोज बदलें और खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में ऐसा साथी मिल सकता है जो आपकी भावनाएं समझे और अपनी बात भी खुलकर कहे। घर के कामों में जीवनसाथी का हाथ बंटाएं, इससे साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति: पैसा आने के नए मौके मिलेंगे। शेयर बाजार से मुनाफा हो सकता है। स्वास्थ्य: सफाई का ख्याल रखेंगे तो सेहत ठीक रहेगी। करियर और कारोबार: कारोबार में लंबे समय से चल रही परेशानी से राहत मिलेगी। अफसरों से जरूरी बातचीत का मौका मिलेगा। किसी व्यावसायिक आयोजन या पार्टी में जाने का न्योता मिल सकता है, वहां अपने विजिटिंग कार्ड साथ ले जाएं।

उपाय: शिव मंदिर में पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 8 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव: काम ज्यादा होगा, फिर भी जोश में कमी नहीं आएगी। किसी उलझे मामले का अचानक हल मिल सकता है। मुश्किल हालात में भी आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। नेगेटिव: हर काम जल्दी निपटाने के चक्कर में जरूरी काम छूट सकते हैं। पहले जरूरी काम चुनें। काम का दबाव बढ़ेगा। दोस्तों संग सैर की बात चले तो घर के बड़े आपत्ति कर सकते हैं, दोनों पक्षों को साधकर चलें।

आर्थिक स्थिति: मेहनत रंग लाएगी और फायदा भी होगा। स्वास्थ्य: बाहर के कामों में भोजन और आराम का समय छूट सकता है। घर का बना खाना साथ लेकर चलें। करियर और कारोबार: जमीन, मकान और प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबार में अच्छे मौके मिलेंगे। नया काम शुरू करने या पुराने को बढ़ाने पर विचार करेंगे। संपत्ति के किसी सौदे में आगे बढ़ने से पहले सारे कागज किसी जानकार से जंचवा लें।

उपाय: अनाज का दान करें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 2 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव: आसपास की गतिविधियों में तेजी रहेगी। काम के सिलसिले में यात्रा करनी होगी और लोगों से संपर्क बढ़ेगा। आपका नरम व्यवहार लोगों पर गहरा असर छोड़ेगा। नेगेटिव: जोश में आकर शॉर्टकट से काम निपटाने की कोशिश परेशानी खड़ी करेगी। हिसाब किताब या कोई सरकारी फॉर्म भरते समय हर कॉलम दोबारा जांचें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी या प्रेमी के व्यवहार में थोड़ी दूरी लगेगी, बेवजह नाराज न हों। अपनों के गिले शिकवों पर ज्यादा ध्यान न दें। घर के छोटे बच्चों की सेहत पर नजर रखें। आर्थिक स्थिति: बड़े निवेश का फैसला अच्छी तरह सोच समझकर ही लें। स्वास्थ्य: घर में किसी की तबीयत की फिक्र रहेगी और बच्चों की देखभाल में समय जाएगा। करियर और कारोबार: लगातार व्यस्तता रहेगी। दोस्तों का साथ मिलेगा, पर हर बार दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते, कुछ काम खुद संभालने होंगे। उपाय: "ॐ नमो नारायणाय" का जाप करें और शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 4 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव: मेहनत से मुश्किल हालात भी संभल जाएंगे। सफर से जुड़े मौके फायदा देंगे। घर के कामों में भाई बहनों का सहयोग काम आएगा और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। नेगेटिव: दिन थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा। इच्छा के अनुसार सहयोग न मिलने से कुछ काम देर से होंगे। कुछ जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपने का मन होगा, सौंपें जरूर पर हर काम की प्रगति पर खुद नजर रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। साथी की कोई बात पसंद न आए तो छोटी बात पर विवाद न बढ़ाएं। बाहरी लोगों की दखलअंदाजी रिश्ते में दिक्कत ला सकती है, आपसी भरोसा बनाए रखें। आर्थिक स्थिति: परिवार के बड़ों से आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य: बदलते मौसम और मानसिक तनाव का असर दिखेगा। छोटी बातों को मन में न रखें और दिन में दो तीन बार गुनगुना पानी पिएं। करियर और कारोबार: मानसिक दबाव बढ़ सकता है। समय पर सहयोग न मिलने से किसी मौके के लिए इंतजार करना होगा। धैर्य और अनुशासन से चलेंगे तो सफलता आपकी होगी। उपाय: शिव जी के आगे बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 7 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) पॉजिटिव: इच्छा शक्ति के दम पर आगे बढ़ेंगे और रुके काम पूरे होंगे। रचनात्मक कामों में रुचि बढ़ेगी और नया विचार अमल में लाने का मन बनेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है।

नेगेटिव: स्वभाव में चिड़चिड़ापन और जल्दबाजी दिखेगी, हालात समझकर ही फैसले लें। कुछ मामलों में तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन करेगा, एक बार रुककर सोचें। फालतू चीजों पर पैसा न लगाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्ते बेहतर बनाने और अपनों के साथ समय बिताने की इच्छा रहेगी। प्रेम में आकर्षण बढ़ेगा और किसी खास से मुलाकात नई उम्मीद जगाएगी। बड़े कुछ काम सौंपेंगे जिन्हें दूसरे कामों के साथ संभालना होगा। आर्थिक स्थिति: हालत सुधरेगी और लाभ के नए रास्ते बनेंगे, बस खर्चों पर नजर रखें। स्वास्थ्य: सुबह कुछ देर खुली हवा और हल्की धूप में टहलें। व्यस्तता में भी सेहत को नजरअंदाज न करें। करियर और कारोबार: नया सौदा या टेंडर मिलने की उम्मीद है। टेंडर भरते समय सारे दस्तावेज और जमानत राशि आखिरी तारीख से दो दिन पहले तैयार रखें। अटके काम पूरे होंगे। उपाय: देवी लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 6 मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) पॉजिटिव: कई मामलों में राहत मिलेगी। हर्षण योग से अच्छे मौके सामने आएंगे। तरक्की के लिए एक से ज्यादा विकल्प रहेंगे। विदेश या दूर के स्थान से जुड़े काम में नया मौका मिल सकता है।

नेगेटिव: लक्ष्य पाने के लिए खूब भागदौड़ करनी होगी। दिन का ज्यादातर समय घर से बाहर बीतेगा। जीवनसाथी के साथ मामूली बात पर तू तू मैं मैं हो सकती है, बातचीत में संयम रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दूर रहने वाले किसी अपने का फोन या संदेश चेहरे पर मुस्कान लाएगा। प्रेम में किसी की तरफ से रिश्ते की पहल हो सकती है। परिवार के साथ बातों का सिलसिला देर तक चलेगा। आर्थिक स्थिति: कमाई और खर्च का पलड़ा बराबर रहेगा। स्वास्थ्य: हाथ पैरों और सिर से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। यात्रा में पानी की कमी न होने दें और सिर को ठंडी हवा से बचाएं। करियर और कारोबार: काम के लिए अचानक लंबी यात्रा का निर्देश मिल सकता है। विदेश जाने की बात चले तो पासपोर्ट की आखिरी तारीख आज ही देख लें, कई देश छह महीने से कम वैधता पर वीजा नहीं देते। नौकरी खोज रहे लोगों को संपर्कों और सफर से फायदा मिलेगा। काम में निरंतरता बनाए रखें।