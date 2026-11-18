आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। बुधवार, 18 नवंबर को कार्तिक शुक्ल नवमी पूरे दिन रहेगी और आज अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी मनाई जाएगी। चंद्रदेव पूरे दिन कुंभ राशि में राहु के साथ रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र दिन भर है, जो सूर्य के नक्षत्र से नौवां होने के कारण रवि योग बना रहा है।

व्याघात योग सुबह करीब आठ बजे से लगेगा और पंचक भी जारी है। सूर्यदेव वृश्चिक में और बुधदेव तुला में हैं। सिंह राशि में मंगलदेव, गुरुदेव और केतु एक साथ बैठे हैं। शुक्रदेव कन्या में और शनिदेव मीन में वक्री गति से चल रहे हैं।

आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन की परंपरा है, और इस दिन किया गया दान अक्षय माना जाता है। चंद्रमा और राहु का साथ आज कई लोगों के मन में उलझन बढ़ाएगा, इसलिए जल्दबाजी के फैसले टालें। कन्या विरोधियों पर भारी पड़ेंगे, मिथुन अपनी बातों से लोगों का दिल जीतेंगे और वृषभ को अफसरों का सहारा मिलेगा। मकर को पैसों का फायदा और मेष को घरेलू सुख सुविधाओं का फायदा मिल सकता है। सिंह को साझेदारी में, कुंभ को फैसलों में और मीन को खर्च और बेचैनी के मामले में संभलकर चलना होगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: सुख सुविधाएं बढ़ने के संकेत हैं। कामकाज और घर दोनों जगह नई संभावनाएं दिखेंगी और आपकी मेहनत की चर्चा दफ्तर में होगी। नेगेटिव: काम का ढेर बढ़ने से एक चीज पर ध्यान टिकाना मुश्किल होगा। हर चीज में खुद को शामिल करने से बचें, वरना अपना काम पिछड़ जाएगा। एक काम पूरा होने पर ही अगला उठाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में किसी मुद्दे पर तकरार होगी, पर मामला जल्दी शांत हो जाएगा। जीवनसाथी के साथ अचानक कहीं जाना या किसी सामाजिक आयोजन में शामिल होना पड़ सकता है। छोटी बातों पर मन में भ्रम उठे तो अंदाजा लगाने के बजाय सीधे पूछ लें।

आर्थिक स्थिति: खर्च के साथ आमदनी भी होती रहेगी। नई गाड़ी ले रहे हैं तो डीलर के बीमे के अलावा बाहर से भी बीमे का रेट पूछें, अक्सर अच्छा खासा फर्क मिलता है। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां ओढ़कर खुद को थकाएं नहीं। करियर और कारोबार: नौकरी में उत्साह बढ़ेगा। साथ काम करने वालों से बातचीत बनाए रखें, कई काम उनके सहयोग से आसान होंगे। व्यापारियों का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। उपाय: अक्षय नवमी पर भगवान विष्णु को नारियल भेंट करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 1 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: बड़े अफसरों का साथ मिलेगा और कुछ मामलों में वो आपके मार्गदर्शक बनेंगे। नए विचारों के साथ काम आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपकी रचनात्मक सोच काम में निखार लाएगी। नेगेटिव: करियर में उथल पुथल रहेगी और पसीना रोज से ज्यादा बहाना होगा। मन में किसी बात का बोझ हो तो उसका असर दफ्तर के काम पर न आने दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से दूरी रहेगी, फिर भी आपसी समझ बेहतर होगी। दांपत्य में बड़ों की सलाह काम आएगी। घर की सजावट बदलने का मन बनेगा और घर में पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। पिता की कोई सीख आपके फैसले में मदद करेगी।

आर्थिक स्थिति: पैसों की हालत सामान्य रहेगी। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं, फ्रिज या एसी ले रहे हैं तो बिजली बचत की स्टार रेटिंग जरूर देखें। स्वास्थ्य: घुटनों और पैरों में दर्द या थकान रह सकती है। लंबे समय तक पालथी मारकर न बैठें। दर्द बार बार होता है तो विटामिन डी की जांच करवा लें। करियर और कारोबार: अपने काम पर बॉस से खुलकर राय मांगें, उनकी सलाह आगे का रास्ता आसान करेगी। छोटे भाई या बहन से भी किसी जरूरी काम में अच्छा सुझाव मिलेगा। उपाय: लक्ष्मी नारायण की आरती उतारें और घर के हर कमरे में कपूर की धूनी दें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 11 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: लोगों से मिलने, संपर्क बनाने और योजनाओं को पूरा करने का दिन है। आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर लेंगे। पैसों से जुड़े नए मौके सामने आएंगे।

नेगेटिव: दिल के मामलों में फूंक फूंककर कदम रखें। किसी बाहरी व्यक्ति की बातों से रिश्ते में चिंता पैदा हो सकती है। मन उलझे तो साथी पर बेवजह शक करने से बचें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में धार्मिक काम होंगे और परिवार के साथ किसी तीर्थ की यात्रा भी हो सकती है। घर में किसी मेहमान का आना संभव है। अपनों के लिए कुछ भागदौड़ करनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति: निवेश पर विचार करेंगे और घर से कुछ आर्थिक मदद मिल सकती है। दो तीन विकल्पों का पिछले पांच साल का रिटर्न मिलाकर ही पैसा लगाएं। स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान दें और लंबे समय तक भूखे न रहें। बैग में भुने चने या कोई फल रखें ताकि व्यस्तता में भी कुछ खा सकें। करियर और कारोबार: काम को लेकर जोश रहेगा और नई योजनाएं अमल में लाएंगे। व्यापारी ग्राहकों को अपने उत्पाद की खूबी समझाने में कामयाब होंगे, सामान का छोटा सा डेमो दिखाएं तो बिक्री और बढ़ेगी। उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल और मिश्री का भोग लगाएं। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 3 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: कमाई बढ़ाने के लिए कुछ हटकर करने की इच्छा रहेगी और कोशिशों से फायदा भी मिलेगा। साझेदारी के काम में नए मौके सामने आएंगे। आध्यात्मिक पक्ष मजबूत रहेगा। नेगेटिव: दिन मिला जुला है। कुछ मामलों में दुविधा रहेगी। किसी की कही बात पर भावुक हो सकते हैं। घर में काम करते समय चाकू, सीढ़ी या गर्म बर्तनों से सावधान रहें, लापरवाही में चोट लग सकती है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में अपनापन दिखाएं और दिल की बात साफ कहें, ताकि साथी के मन में कोई शक न रहे। पति पत्नी किसी सामाजिक या घरेलू काम में शामिल होंगे और दोनों के बीच समझ बेहतर होगी। घर में किसी बदलाव पर बातचीत चलेगी।

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी। शेयर बाजार से फायदा हो सकता है, मुनाफे का कुछ हिस्सा निकालकर सुरक्षित कर लें। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, बस हड़बड़ी में काम न करें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। करियर और कारोबार: नौकरी और कारोबार दोनों में हलचल रहेगी। साझेदारी वालों को कोई ताजा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। काम का दबाव बढ़ेगा, दूसरों के भरोसे बैठने के बजाय अपने काम खुद पूरे करें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले रोज एक मॉक टेस्ट जरूर दें।

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: किसी के साथ मिलकर नए काम की नींव रखने की इच्छा होगी। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। मेहनत के साथ शांति बनाए रखेंगे तो हालात संभल जाएंगे। नेगेटिव: दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा और बेवजह की चुनौतियां परेशान करेंगी। मन काम से भटकेगा और किसी जरूरी योजना में देरी हो सकती है। साझेदारी में किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिल के रिश्तों में संयम रखें। जीवनसाथी से किसी बात पर राय नहीं मिलेगी। घर के खर्च या कामकाज पर परिवार के किसी सदस्य से बहस हो सकती है। छोटी बातों पर शक उठे तो अपनों की बात समझने की कोशिश करें।

आर्थिक स्थिति: फालतू खर्च पर लगाम रखें और बचत से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। स्वास्थ्य: काम के बोझ से थकान रहेगी। सफर में सावधान रहें, ट्रेन या बस में चढ़ते उतरते समय जल्दबाजी न करें। करियर और कारोबार: काम का दबाव बढ़ेगा। कारोबारी किसी सौदे को लेकर उलझन में रहेंगे, ऐसे में फैसला एक दिन टालना भी ठीक है। उपाय: अक्षय नवमी पर आंवले का दान करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 12 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: संघर्ष के बीच कामयाबी की कहानी लिखेंगे और विरोधियों की बोलती बंद कर देंगे। मेहनत का अच्छा असर सामने आएगा और दोस्तों का साथ भी काम आएगा। सहकर्मियों की मदद से कोई नई शुरुआत होगी।

नेगेटिव: होड़ और विरोधियों की तरफ से कुछ परेशानियां आएंगी, पर आप उनसे अच्छे से निपट लेंगे। पैसों के मामलों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम जीवन खुशनुमा रहेगा और साथी से मेलजोल बढ़ेगा। जिनके रिश्ते में कुछ समय से दूरी थी, उनके बीच फिर नजदीकी आएगी। कोई नया चेहरा भी जिंदगी में दाखिल हो सकता है। परिवार में प्यार और सहयोग बना रहेगा।

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार से फायदा हो सकता है, पर बड़ी रकम लगाने से बचें। स्वास्थ्य: बहुत ठंडी चीजें खाने पीने से बचें। घर में किसी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। करियर और कारोबार: यारों के साथ मिलकर कोई अनोखा काम शुरू करने का उत्साह होगा। विरोधियों पर आपका दबदबा बनेगा। शाम को किसी काम से अचानक सफर करना पड़ सकता है, जरूरी कागज और चार्जर बैग में रखें। उपाय: श्री नारायण की आराधना करें और जरूरतमंदों में भोजन बंटवाएं। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 7 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: अचानक किसी से मुलाकात होगी जो आपकी सोच बदल सकती है। घर से जुड़ा कोई पुराना काम पूरा करने का मौका मिलेगा। परिवार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और मां का स्नेह मिलेगा।

नेगेटिव: बाहरी लोगों की बातों में आकर अपना फैसला न बदलें। दफ्तर में कोई आपके काम में बार बार दखल दे तो विनम्रता से अपनी सीमा साफ बता दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिल के रिश्तों में खुशी का माहौल रहेगा। प्रेमी से घर की बातें भी साझा करेंगे। कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। माता पिता के साथ रिश्तों में मिठास रहेगी। घर में किसी शुभ काम की वजह से व्यस्तता रहेगी।

आर्थिक स्थिति: पैसों के मामलें में कुछ राहत मिलेगी, पर घर की जरूरतों और काम के कारण खर्च बढ़ेगा। स्वास्थ्य: बदन की थकावट को हल्के में न लें। घर और बाहर की भागदौड़ के बीच आधा घंटा अपने आराम के लिए जरूर निकालें। करियर और कारोबार: कारोबार में नए मौके मिलेंगे और नए लोगों से जुड़कर अच्छे सौदे हो सकते हैं। कामकाज से शहर के बाहर चक्कर लग सकता है। दफ्तर में अपना काम बेहतर ढंग से दिखाने का मौका मिलेगा। उपाय: मंदिर में भगवान नारायण की पूजा करें और चावल का दान करें। शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 5 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव: घर और काम दोनों जगह आप पूरी तरह सक्रिय रहेंगे। अपनी रचनात्मकता को लेकर उत्साह रहेगा। आपकी समझदारी और काम करने का तरीका किसी खास व्यक्ति को बहुत पसंद आएगा। नेगेटिव: घर या दफ्तर के लिए कुछ नए फैसले लेने पड़ेंगे। अच्छे और कमजोर दोनों पहलू सामने रहेंगे, इसलिए हर बात को तौलकर ही कदम बढ़ाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में नए अनुभव मिलेंगे और कोई खास शख्स टकरा सकता है। साथी की किसी बात से चिंता होगी, पर मन उदास न होने दें। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मेलजोल रहेगा। किसी बात पर नाराजगी बढ़े तो जल्दी सुलझ भी जाएगी। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: व्यापारी मुनाफे में रहेंगे। घर के कामों पर पैसा लगेगा, जैसे पानी के फिल्टर की सर्विस या किसी उपकरण की मरम्मत। स्वास्थ्य: कफ या गले में खराश हो सकती है। गुनगुने पानी में शहद और अदरक का रस मिलाकर लें। करियर और कारोबार: कुशलता दिखाने के अच्छे मौके मिलेंगे। जो भी काम हाथ में लेंगे, उसे पूरी लगन से निपटाएंगे। आपके फैसलों और अनुभव से अफसर प्रभावित होंगे। उपाय: भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 6 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव: मेहनत अच्छे नतीजे देगी और हर छोटी बड़ी चीज पर आपका ध्यान रहेगा। किसी पुरानी जान पहचान से आमदनी का नया जरिया मिल सकता है। काम के बदले कोई प्रोत्साहन या बोनस मिलने की उम्मीद है।

नेगेटिव: अचानक बदलाव या मन की उलझन रह सकती है। काम में दूसरों की दखलअंदाजी भी रहेगी, इसलिए अपने काम पर फोकस रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में कुछ बातों पर असहमति रहेगी। जीवनसाथी से घर के खर्च की योजना पर बहस हो सकती है, बेहतर होगा कि दोनों बैठकर महीने का एक बजट कागज पर बना लें। मां की सलाह किसी अहम फैसले में मदद करेगी। छोटे भाई बहन के साथ अचानक सफर का कार्यक्रम बनेगा।

आर्थिक स्थिति: कमाई के नए रास्ते खुलेंगे और पैसों की हालत मजबूत करने की कोशिश सफल होगी। स्वास्थ्य: हाथ पैरों में दर्द बढ़ सकता है। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए पूरा ध्यान रखें। करियर और कारोबार: काम के सिलसिले में भागदौड़ ज्यादा रहेगी। अपनी बात में साफगोई रखें, किसी भी मीटिंग के बाद तय हुई बातें एक छोटे संदेश में सबको भेज दें। कारोबारियों के लिए नए मौके आएंगे। उपाय: पीपल के पेड़ के पास श्रद्धा से घी का दीपक जलाएं। शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 8 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव: दिन कुछ हासिल कराने वाला है और मन उत्साह से भरा रहेगा। काम में मजबूती से आगे बढ़ेंगे। रिश्तों में चल रही उलझनें सुलझाने का मौका मिलेगा। दोस्तों का सहयोग अच्छे नतीजे दिलाएगा।

नेगेटिव: प्रेम में किसी बात पर अनबन हो सकती है। घर के कामों और सामान के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: मन की बातें साथी से साझा करने से दूरी घटेगी। दोस्तों या किसी करीबी के साथ छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है। घर के कामों और अपनों के बीच दिन कब बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा।

आर्थिक स्थिति: बचत के साथ अचानक धन लाभ के संकेत हैं। इस अतिरिक्त पैसे को तुरंत खर्च करने के बजाय पहले किसी बचत खाते में डाल दें। स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह रहेगा, पर खानपान में अचानक बदलाव न करें। आज बर्फ वाला पानी और बासी ठंडी चीजें न लें, गले के संक्रमण से बुखार तक आ सकता है। करियर और कारोबार: आत्मविश्वास बना रहेगा। दोस्तों के साथ किसी योजना को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। कुछ मामलों में आप दूसरों से अलग और बेहतर फैसला ले पाएंगे। उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करके मंदिर में तिल और उड़द की दाल दान करें। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 2 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) पॉजिटिव: काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं। व्यापारियों का ध्यान पुराने स्टॉक और रुके सौदों पर रहेगा, जिससे कुछ अटका पैसा निकल सकता है। नेगेटिव: मन में असमंजस, विचारों में उतार चढ़ाव और बेचैनी रहेगी। बाहरी लोगों की बातों या किसी नई सूचना से योजना गड़बड़ा सकती है। पूरी बात जाने बिना कोई फैसला न लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में दूरी या बेवजह की उलझन रहेगी। साथी नाराजगी जताएं तो उनकी बात बीच में काटने के बजाय पूरी सुनें। परिवार शिकायत कर सकता है कि आप समय नहीं दे रहे। घर के किसी सदस्य की जरूरत से अचानक कोई काम करना पड़ेगा। व्यवहार नरम रखें।