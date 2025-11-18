मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 18 नवंबर 2025: ये जातक किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें, पढ़ें आज की खास सलाह
Aaj Ka Rashifal 18 नवंबर 2025 के अनुसार, चंद्रमा आज तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो दिन में संतुलन, सामंजस्य और रिश्तों में मधुरता लेकर आते हैं। सूर्य देव, मंगल देव और वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में स्थित हैं। ये ऊर्जा गहरी सोच, भावनात्मक गहराई और आत्मचिंतन को बढ़ाती है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि का दैनिक राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 18 नवंबर 2025 के अनुसार, तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपको मेलजोल, संतुलन और सहज बातचीत का सहयोग देता है। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव गहरी भावनाएं, बदलते विचार और भीतर की शक्ति को जगाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 18 November 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)
तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपके सातवें भाव को सक्रिय करता है। सातवें भाव में ग्रहों की ऊर्जा साझेदारी, रिश्तों और आपसी समझ पर सकारात्मक असर डालती है। आज का राशिफल कहता है कि आज आपको अपनी स्वतंत्रता और दूसरों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। वृश्चिक राशि की ऊर्जा आपकी इन्टूशन शक्ति बढ़ाती है। अपनी भावनाओं पर भरोसा करें, लेकिन किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। तुला राशि में शुक्र देव की कृपा से रिश्तों में चल रहे मनमुटाव आसानी से शांत हो सकते हैं।
- शुभ रंग: स्कार्लेट
- शुभ अंक: 3
- आज का उपाय: सहयोग से आपकी शक्ति बढ़ेगी। ये किसी कॉम्पिटिशन से ज्यादा असरदार रहेगा।
वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)
आज आपकी दिनचर्या और जिम्मेदारियां मुख्य भूमिका में रहेंगी। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपको अपने कामों को व्यवस्थित करने और सरल बनाने में मदद करेगा, जिससे मन में शांति आएगी। आज का राशिफल बताता है कि आज काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में होने के कारण कुछ अधूरी बातें या भावनात्मक मुद्दे दोबारा सामने आ सकते हैं। आपको इन्हें शांत और आत्मविश्वास के साथ संभालना चाहिए। शाम का समय आत्म-देखभाल या आराम के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
- शुभ रंग: फॉरेस्ट ग्रीन
- शुभ अंक: 6
- आज का उपाय: अनुशासन और व्यवस्था मन को शांति देते हैं। छोटे-छोटे सुधारों पर ध्यान दें।
मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)
आज क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन और रोमांटिक ऊर्जा बढ़ेगी। तुला राशि में चंद्रमा आपकी आकर्षकता और सामाजिक आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जिससे बातचीत सहज और सरल होती है। आज का राशिफल कहता है कि खुशी को अपनाएं और खुद को खुलकर व्यक्त करें। हालांकि वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में होने के कारण कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए अपनी बात साफ और सोच-समझकर कहें। वृश्चिक राशि के ग्रह गहराई और एकाग्रता बढ़ाते हैं। आज आप गहन ध्यान की जरूरत वाले काम अच्छी तरह कर सकते हैं।
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 5
- आज का उपाय: किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। थोड़ा रुककर दोबारा सोचें।
कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)
आज घर, परिवार और भावनात्मक स्थिरता पर आपका ध्यान रहेगा। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर घर और परिवार में सामंजस्य लाने में मदद करता है। यह दिन घर के माहौल को बेहतर बनाने या परिवार के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए उत्तम है। आज का राशिफल भावनात्मक हीलिंग का संकेत देता है। विशेषकर क्योंकि वक्री बृहस्पति देव आपकी राशि में रहकर आत्म-चिंतन को गहरा करते हैं। वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में होने की वजह से अधिक सोचने से बचें। आपको शांत और सरल बातचीत का सहारा लेना चाहिए।
- शुभ रंग: मोती सफेद
- शुभ अंक: 2
- आज का उपाय: शांत वातावरण आपकी भावनाओं को स्पष्ट करता है। घर को सकारात्मक रखें।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
