आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मंगलवार, 17 नवंबर को कार्तिक शुक्ल अष्टमी पूरे दिन रहेगी, इसलिए आज गोपाष्टमी मनाई जाएगी। चंद्रदेव दोपहर करीब 3 बजकर 30 मिनट मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ पंचक शुरू हो जाएगा। मंगलवार से शुरू होने के कारण इसे अग्नि पंचक कहा जाता है।

धनिष्ठा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा और ध्रुव योग सुबह करीब पौने आठ बजे से लगेगा। सूर्यदेव कल शाम वृश्चिक में आ चुके हैं, बुधदेव तुला में हैं, जबकि मंगलदेव, गुरुदेव और केतु सिंह राशि में साथ बैठे हैं। उल्टी चाल में शुक्रदेव कन्या राशि और शनिदेव मीन राशि में हैं। दोपहर बाद कुंभ में चंद्रदेव और राहु एक साथ होंगे।

गोपाष्टमी पर कई घरों और गौशालाओं में सुबह से गौ पूजन की तैयारी रहेगी। ग्रहों के हिसाब से वृषभ के लिए करियर में मजबूती, तुला के लिए पैसों से जुड़ी खुशखबरी और कन्या के लिए प्रेम में नजदीकी का दिन है। मेष की भागदौड़ फल देगी और वृश्चिक अपनी हिम्मत से रास्ता बनाएंगे। दोपहर बाद पंचक लगने से कुंभ को सफर और खर्च में, मकर को मन की उलझन में और कर्क को दफ्तर की छिपी अड़चनों में संभलकर चलना होगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: काम में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और दौड़ धूप वाले कामों में आप बाजी मारेंगे। बाहर के कई काम रफ्तार पकड़ेंगे और सहकर्मी भी साथ देंगे। मेहनत और समझदारी दोनों का सीधा फायदा मिलेगा।

नकारात्मक पक्ष: दोपहर बाद पंचक लग रहा है, इसलिए कोई बहुत बड़ा फैसला आज टाल दें। कमाई के मौके बनेंगे, पर कुछ खर्च जेब ढीली करेंगे।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: आपसी समझ से कई उलझनें सुलझेंगी और आप साथी का पूरा साथ देंगे। जो लोग शादी या रिश्ता पक्का करने की सोच रहे हैं, उनके लिए घरवालों से बात आगे बढ़ाने का अच्छा समय है।

आर्थिक स्थिति: लेनदेन का पूरा हिसाब रखें। यूपीआई से किए भुगतान का स्क्रीनशॉट या रसीद तब तक संभालकर रखें जब तक सामने वाला पैसा मिलने की पुष्टि न कर दे।

स्वास्थ्य: ऊर्जा भरपूर रहेगी। शाम तक नसों में खिंचाव महसूस हो तो गर्म पानी की थैली से सिकाई करें और अगले दिन कसरत शुरू करने से पहले शरीर को गर्म कर लें।

करियर और कारोबार: नौकरी में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। काम के सिलसिले में शहर से बाहर निकलना हो, तो गाड़ी में ईंधन और फास्टैग का बैलेंस पहले ही देख लें।

उपाय: गोपाष्टमी पर गाय को गुड़ खिलाएं और उसकी सेवा करें।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 2

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: करियर में स्थिति मजबूत होगी। किसी वरिष्ठ या साथी की मदद से अधूरे काम ठीक से पूरे होंगे और अफसरों से रिश्ते बेहतर होंगे। व्यापार में पुराना तरीका बदलकर नई रणनीति अपनाएंगे तो मुनाफे के नए रास्ते खुलेंगे।

नकारात्मक पक्ष: मीटिंग और सफर में ज्यादा वक्त जाएगा, जिससे कुछ काम पिछड़ सकते हैं। हर मीटिंग में एजेंडा पहले से तय करें और जो तय हो, उसे वहीं नोट कर लें। पंचक के समय काम में धीरज और सावधानी बनाए रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्ते में गंभीरता और भरोसा दोनों दिखेंगे। बच्चों की पढ़ाई या आगे की स्ट्रीम चुनने पर माता पिता बात करेंगे, जरूरत हो तो किसी करियर काउंसलर से भी सलाह लें। शाम परिवार के साथ सुकून से बीतेगी।

आर्थिक स्थिति: पैसों की हालत धीरे धीरे सुधरेगी। कारोबार में अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: भागदौड़ से थकान रहेगी। धूल से त्वचा पर खुजली या रूखापन हो सकता है, बाहर से आकर चेहरा धोएं और मॉइस्चराइजर लगाएं।

करियर और कारोबार: मार्केटिंग, ऑनलाइन बिक्री और डिजिटल कामों में तेजी आएगी। अपनी दुकान या फर्म का ऑनलाइन बिजनेस प्रोफाइल फोटो, समय और फोन नंबर के साथ अपडेट कर दें।

उपाय: गौशाला में चारे के लिए कुछ दान दें और शाम को भगवान शिव का पूजन करें।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 3

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: काम को लेकर उत्साह रहेगा और मार्केट से बिना सोचे मुनाफा हाथ लग सकता है। लोगों को साथ लेकर चलने का आपका हुनर आपको आगे ले जाएगा।

नकारात्मक पक्ष: कुछ लोग आपकी योजनाओं में अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे, इसलिए अपने पत्ते सबके सामने न खोलें। छोटी छोटी खरीदारी बजट बिगाड़ सकती है, हफ्ते भर के खर्च के लिए नकद खर्च की हद पहले से बांध लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। साथी के साथ कहीं जाने की जो योजना काफी समय से टल रही थी, वो आज पूरी हो सकती है। भाई बहनों के कामों में आप आगे रहेंगे और आपकी सलाह से घरेलू मामला सुलझेगा।

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार में रुचि बढ़ेगी। ट्रेड लें तो नुकसान की सीमा यानी स्टॉप लॉस पहले से सेट करें, ताकि गिरावट में नुकसान सीमित रहे।

स्वास्थ्य: लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर काम करने से आंखों में जलन और सिरदर्द हो सकता है। हर घंटे आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें।

करियर और कारोबार: सहकर्मियों के साथ किसी काम से यात्रा हो सकती है। बिजनेस डील में आपकी भूमिका अहम रहेगी। सरकारी कामकाज में बातचीत से अच्छे नतीजे निकलेंगे।

उपाय: मां गौरी को दूर्वा अर्पित करें और विधि से उनका पूजन करें।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 5

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: साझेदारी के कामों के लिए दिन अनुकूल है। मिलकर काम करने और नई योजनाओं पर आगे बढ़ने का मन बनेगा। मन में किसी फैसले को लेकर असमंजस है तो साथियों की सलाह से रास्ता मिलेगा।

नकारात्मक पक्ष: दफ्तर में कुछ लोग सीधा विरोध करने की जगह पीछे से आपके काम में रोड़ा अटकाएंगे। जरूरी काम ईमेल पर दर्ज करते चलें ताकि बाद में कोई सवाल न उठे। पंचक के समय काम सावधानी से करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: परिवार के किसी व्यक्ति के चलते जीवनसाथी कुछ नाराज दिख सकते हैं। साथी से मन की बात कहने की कोशिश करेंगे। मां या किसी बड़ी महिला का आशीर्वाद मन को ताकत देगा।

आर्थिक स्थिति: हालत संतोषजनक रहेगी और जरूरी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: बेवजह की बातों पर ज्यादा सोचना नींद खराब करेगा। शाम छह बजे के बाद चाय कॉफी न लें और रात के खाने के बाद हल्की सैर करें।

करियर और कारोबार: नौकरी में कुछ एक्स्ट्रा काम संभालने पड़ेंगे। व्यापारी साझेदार के साथ मिलकर कोई अहम फैसला लेंगे, आपसी सहमति से चलेंगे तो नतीजे अच्छे आएंगे। आपकी प्रतिभा और नए विचारों को दफ्तर में पहचान मिलेगी।

उपाय: गाय को घी लगी रोटी खिलाएं।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 7

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। आपका नेतृत्व और फैसले लेने का अंदाज लोगों को प्रभावित करेगा। किसी भरोसेमंद की सलाह से करियर की उलझन दूर होगी।

नकारात्मक पक्ष: घरेलू जिम्मेदारियां सिर पर रहेंगी और बाहरी लोगों की वजह से कुछ काम धीमे चलेंगे। योजना में अचानक बदलाव हों तो परेशान न हों, पहले कौन सा काम करना है यह तय करके चलें। देर सबेर हालात आपके पक्ष में आ जाएंगे।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ नजदीक की किसी जगह घूमने का प्लान बन सकता है। अविवाहित लोगों की दोस्तों के जरिए किसी खास से मुलाकात हो सकती है। पूजा की तैयारी में पूरा परिवार साथ समय बिताएगा।

आर्थिक स्थिति: हालत सामान्य रहेगी। घर की सजावट या मरम्मत पर खर्च होगा, पेंटर या कारीगर से काम की पूरी लिस्ट और रेट पहले तय कर लें।

स्वास्थ्य: शादियों के मौसम में दावतें बढ़ेंगी। भारी और तला भुना खाना एक बार में कम लें और खाने के बाद थोड़ा टहलें।

करियर और कारोबार: व्यापारियों को अपनी सूझबूझ का फायदा मिलेगा।

उपाय: श्रीकृष्ण का पूजन करें और गली के पशुओं के लिए पानी का बर्तन भरकर रखें।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 6

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: प्रेम और रिश्तों के लिहाज से दिन खास है। किसी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। लंबे समय से अटके काम पूरे होने की तरफ बढ़ेंगे। नए लोगों से मुलाकात जिंदगी में अच्छे बदलाव लाएगी।

नकारात्मक पक्ष: नए लोगों की बातों का असर आपकी सोच पर पड़ेगा, हर सलाह को आंख मूंदकर न मानें। खर्च आमदनी के हिसाब से ही करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: भरोसा और आपसी समझ बढ़ेगी। किसी रिश्ते को लेकर गंभीर हैं तो साथी से आगे की बात हो सकती है। बच्चों के साथ घूमने का मौका मिलेगा और दोपहर बाद परिवार के साथ पूजा पाठ में शामिल होंगे।

आर्थिक स्थिति: जेब का हाल ठीक ठाक रहेगा।

स्वास्थ्य: पिछले कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही है तो सोने का एक तय समय बनाएं और बिस्तर पर फोन लेकर न जाएं।

करियर और कारोबार: उत्साह बढ़ाने वाला दिन है। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को किसी नए मौके की खबर मिल सकती है, अपना ऑनलाइन जॉब प्रोफाइल और बायोडाटा ताजा कर लें। कारोबारी नए संपर्क बनाएंगे और योजनाएं आगे बढ़ेंगी।

उपाय: गोपाष्टमी पर गाय और बछड़े का पूजन करें और उन्हें तिलक लगाएं।

शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 8

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: पैसों से जुड़े मामलों में दिन अच्छा है। सही समय पर लिए फैसले मुनाफे का रास्ता खोलेंगे। भाग्य का साथ मिलने से रुके काम आगे बढ़ेंगे। घर की जरूरत की कोई खरीदारी भी होगी।

नकारात्मक पक्ष: काम से घर से बाहर ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। अपनी पसंद की चीजें खरीदने का दिल करेगा, बजट बनाने से पहले बचत वाला हिस्सा पहले निकाल लें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी आपसे ज्यादा समय और भावनात्मक साथ चाहेंगे। मां की सेहत और जरूरतों का ध्यान रखें, उनकी जांच बाकी है तो साथ लेकर जाएं।

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार में नए विकल्पों पर सोचेंगे, पर बिना जानकारी जोखिम न लें।

स्वास्थ्य: पेट में गड़बड़ी या कमर की अकड़न रह सकती है। कुर्सी पर कमर के पीछे छोटा तकिया लगाकर बैठें और लगातार घंटों एक जगह न बैठें।

करियर और कारोबार: कारोबार में नया उत्पाद या सेवा जोड़ने की योजना बनेगी, पहले कुछ ग्राहकों को सैंपल देकर उनकी राय लें। दोपहर के बाद ऑर्डर बुक भरने लगेगी। मार्केटिंग और सलाह के काम वालों को खास फायदा होगा।

उपाय: मां दुर्गा का स्मरण करें और उन्हें लाल फूल अर्पित करें।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 9

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: अपनी कोशिशों को कामयाबी में बदलने का दिन है। आत्मविश्वास और कुछ नया करने का जोश रहेगा। आपकी समझ आपको गलत फैसलों से बचाएगी और नए संपर्क बनेंगे।

नकारात्मक पक्ष: योजनाएं सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं बनेगा। जिस काम को कई दिनों से टाल रहे हैं, उसका पहला कदम आज ही उठाएं, चाहे वो एक फोन कॉल ही क्यों न हो।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: व्यस्तता के कारण साथी को सुबह समय नहीं दे पाएंगे, पर शाम को साथ बैठने या किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिलेगा।

आर्थिक स्थिति: बचत की हालत अच्छी रहेगी और मेहनत का पैसा मिलेगा।

स्वास्थ्य: वजन बढ़ने से परेशान हैं तो चाय में चीनी कम करें और रात के खाने के बाद दस मिनट जरूर टहलें।

करियर और कारोबार: मेहनत के दम पर कई मुश्किल काम पूरे करेंगे। कारोबारी अपने दम पर बड़ा ग्राहक साध सकते हैं।

उपाय: गौशाला जाकर गायों की सेवा में हाथ बंटाएं।

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 4

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: रुके काम दोबारा रफ्तार पकड़ेंगे और कमाई के नए मौके बनेंगे। मेहनत का अच्छा नतीजा मिलेगा। पुराने अधूरे कामों को पूरा करने का मौका है।

नकारात्मक पक्ष: जिम्मेदारियां बढ़ने से मन पर दबाव रहेगा। हालात पक्ष में होने पर भी बिना योजना के चलेंगे तो काम बिखर जाएगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: हर बात पर अपनी बात मनवाने की कोशिश तनाव लाएगी। साथी की भावनाओं को समझें और उनकी राय को अहमियत दें। माता पिता के कामों के साथ बच्चों की जरूरतें भी देखनी होंगी।

आर्थिक स्थिति: बचत बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पर घरेलू जरूरत या अचानक खर्च योजना बिगाड़ सकता है।

स्वास्थ्य: लगातार काम से एकाग्रता घटेगी। भोजन समय पर करें और रात ग्यारह बजे के बाद लैपटॉप बंद कर दें।

करियर और कारोबार: काम का बोझ रहेगा। जरूरी फाइलें और दस्तावेज नाम के हिसाब से फोल्डर में सजाकर रखें, ढूंढने में वक्त बचेगा। मीटिंग या प्रेजेंटेशन है तो एक बार पहले बोलकर अभ्यास कर लें, अफसरों की नजर आप पर पड़ेगी।

उपाय: भगवान विष्णु का पूजन करें और गाय को हरा चारा खिलाएं।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 10

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: नए मौकों के साथ पुरानी योजनाओं से फायदा मिलेगा। रचनात्मक काम अच्छे नतीजे देंगे। किसी संपर्क से लाभ का रास्ता खुलेगा।

नकारात्मक पक्ष: कई मोर्चों पर एक साथ ध्यान बंटने से मन टिक नहीं पाएगा और फैसला करना भारी लगेगा। छोटी बातों पर सवाल उठते रहेंगे, बेवजह की चिंता में समय गंवाने के बजाय जरूरी काम निपटाते चलें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: मन की भावनाएं जाहिर करने में संकोच रहेगा। आपकी चुप्पी को साथी गलत समझ सकते हैं, इसलिए साफ शब्दों में अपनी बात कहें। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करके मन हल्का होगा।

आर्थिक स्थिति: हर कदम सोच समझकर उठाएं और बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द, बेचैनी और नींद की कमी परेशान कर सकती है। सोने से एक घंटा पहले मोबाइल दूसरे कमरे में रख दें।

करियर और कारोबार: कुछ ऐसे हालात आएंगे जहां फैसले से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। खुद पर हर काम का दबाव न लें, जो हो सके उसे बांट दें।

उपाय: विष्णु मंदिर में तिल के तेल का दीया रखें और किसी भूखे को खाना खिलाएं।

शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 12

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: नौकरी या कारोबार में मौके मिलेंगे और रुके काम आगे बढ़ेंगे। पुराने लंबित काम निपटाने का अच्छा मौका है। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कोशिशों को गति मिलेगी।

नकारात्मक पक्ष: पंचक आपकी ही राशि में लग रहा है, इसलिए जोखिम भरे कामों में ज्यादा सतर्क रहें। मेहमानों, सफर या इलाज पर अचानक पैसा जा सकता है। घर के मामलों में हर बात पर जिद न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में हालात सामान्य रहेंगे और बातचीत से पुरानी गलतफहमी मिटेगी। रिश्ता मजबूत करना है तो अपनी तरफ से समय दें। दोस्तों से मुलाकात खुशी देगी।

आर्थिक स्थिति: बजट पर नजर रखें। नया काम शुरू करें तो सारी जमा पूंजी एक साथ न लगाएं, छोटे स्तर से शुरुआत करें।

स्वास्थ्य: सफर और गाड़ी चलाते समय खास सावधानी रखें। सीट बेल्ट लगाएं और चलती गाड़ी में फोन पर बात न करें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

करियर और कारोबार: मेहनत के बाद अच्छे नतीजे मिलेंगे। किसी धार्मिक स्थल या लंबी यात्रा की योजना भी बन सकती है।

उपाय: कृष्ण मंदिर में बांसुरी का दान करें।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 1

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: समाज में पहचान का दायरा बढ़ेगा और नए लोगों से संपर्क बनेंगे। पुरानी उलझनें सुलझने से मन को संतोष मिलेगा। धर्म और सेवा के कामों में भी शामिल होंगे।

नकारात्मक पक्ष: बाहर से सब ठीक दिखेगा, पर लगातार सोचते रहने से भीतर थकान रहेगी। दिखावे के लिए किसी काम में हाथ न डालें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में दिखावे के बजाय सच्चाई और भरोसा आगे रखें। अपनी भावनाएं कहते समय साथी की इच्छाओं को भी पूरा महत्व दें। जीवनसाथी आपकी किसी निजी चिंता को समझकर सहारा देंगे।

आर्थिक स्थिति: समझदारी से लिए फैसले पैसों की हालत सुधारेंगे। हर महीने की तय तारीख पर बचत की रकम अपने आप अलग खाते में जाने का इंतजाम कर दें।

स्वास्थ्य: दिमागी थकान से बचने के लिए दोपहर में कुछ देर आंखें बंद करके आराम करें।

करियर और कारोबार: योग्यता साबित करने का दिन है। कोई ऐसी स्थिति आएगी जिसमें आपके फैसले लेने की समझ की परीक्षा होगी। सूझबूझ से काम करेंगे तो अफसरों का भरोसा जीतेंगे। व्यापारी नए लोगों से जुड़कर कारोबार फैलाएंगे।

उपाय: सुबह गायत्री मंत्र की एक माला जपें और श्री हरि के चरणों में गेंदे के फूल रखें।

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 11