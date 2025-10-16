विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 16 अक्टूबर 2025: नए रिश्ते बनाने के लिए खास है आज का दिन, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 16 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज का दिन भावनाओं और तर्क, उत्साह और धैर्य के बीच संतुलन बनाने के लिए अनुकूल है। आज का राशिफल संकेत दे रहा है कि दूसरों के प्रति अत्यधिक आलोचना से बचें। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 16 October 2025 Horoscope Today: खास रहेगा गुरुवार का दिन  

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 16 अक्टूबर 2025 के अनुसार, मिथुन राशि में बृहस्पति लचीलापन और एडजस्ट करने की ताकत की तारीफ कर रहे हैं। आज राशि के जातक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहें और कामों में सलफता मिल सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu (3)


मिथुन में बृहस्पति साझेदारी और संवाद को महत्व दे रहे हैं। आज का दिन सीखने, शेयर करने और सहयोग करने का है। यात्रा या शिक्षा से जुड़े अवसर उत्साह लाएंगे। सिंह में चंद्रमा आपके निर्णयों में आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, जबकि मीन राशि में वक्री शनि पारिवारिक मामलों में स्थिरता का संकेत दे रहे हैं। संतुलन बनाएं। रोमांच अच्छा है, लेकिन जिम्मेदारियां न भूलें।

  • शुभ रंग: रॉयल ब्लू
  • शुभ अंक: 4
  • आज का सुझाव: विकास को अपनाएं, लेकिन जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहें।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar (1)


आज का दिन परिवर्तन और आत्मनिरीक्षण का है। सिंह में चंद्रमा साझा वित्त और भावनात्मक गहराई पर ध्यान दिला रहे हैं। कुछ डर या छुपे मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। कन्या में शुक्र लॉजिक लाने में मदद कर रहे हैं। पेशेवर रूप से प्रयासों की मान्यता मिल सकती है, लेकिन धैर्य जरूरी है। स्वयं या दूसरों के प्रति अत्यधिक आलोचना से बचें।

  • शुभ रंग: डीप ब्राउन
  • शुभ अंक: 10
  • आज का सुझाव: जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दें, प्रक्रिया पर भरोसा रखें।


कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh (1)


राहु आपकी राशि में हैं और चंद्रमा सिंह में हैं, रिश्तों पर ध्यान बढ़ा रहे हैं। आज का दिन स्वतंत्रता और साझेदारी के बीच संतुलन बनाने का है। तुला में मंगल और बुध निष्पक्ष बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन मीन राशि में वक्री शनि वित्तीय मामलों में अधिक कमिटमेंट्स से बचने की चेतावनी दे रहे हैं। समझदारी से काम लें।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • आज का सुझाव: करीबी रिश्तों में तर्क और भावना का संतुलन रखें।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen (1)


मीन राशि में वक्री शनि हैं और खुद को परखने व समझदारी की सलाह दे रहे हैं। आज स्वास्थ्य, आदतें और भावनात्मक सीमाओं पर ध्यान देने का समय है। सिंह में चंद्रमा बहुत ज्यादा काम की जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन अनुशासन से आप चमक सकते हैं। कन्या में शुक्र और सूर्य साझेदारी को उजागर कर रहे हैं, भरोसा बनाने या नए बंधन बनाने का अच्छा समय है।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 12
  • आज का सुझाव: धैर्य रखें; आपके प्रयास जल्द ही फल देंगे।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।