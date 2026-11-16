16 नवंबर का राशिफल: सूर्य के गोचर से इन 5 राशियों का चमकेगा भाग्य, पढ़ें मकर समेत किसे रहना होगा सतर्क?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सोमवार, 16 नवंबर को कार्तिक शुक्ल सप्तमी पूरे दिन रहेगी और अगली सुबह करीब सवा चार बजे अष्टमी लगेगी। आज शाम करीब 7:29 बजे सूर्यदेव तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, यानी वृश्चिक संक्रांति होगी। सुबह छठ का उषा अर्घ्य देकर व्रती पारण करेंगे।

चंद्रदेव पूरे दिन मकर राशि में हैं और श्रवण नक्षत्र रात दो बजे के बाद तक रहेगा। सोमवार और श्रवण का मेल सर्वार्थ सिद्धि योग रच रहा है। वृद्धि योग सुबह सवा सात बजे से शुरू होगा। बुधदेव तुला में हैं और मंगलदेव, गुरुदेव व केतु सिंह में एक साथ हैं। वक्री चाल में शुक्रदेव कन्या में और शनिदेव मीन में चल रहे हैं, जबकि राहु कुंभ राशि में है।

हफ्ते की शुरुआत ग्रहों के राजा के राशि बदलने के साथ हो रही है, जिसका असर अगले एक महीने तक हर राशि पर दिखेगा। कुंभ को दफ्तर में मान, सिंह को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका और मीन को कारोबार में अच्छी डील मिल सकती है। कर्क विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और वृश्चिक में नया जोश दिखेगा। दूसरी तरफ मेष को अचानक उतार चढ़ाव, मकर को जीवनसाथी से तनाव और तुला को प्रेम में खटपट से संभलकर चलना होगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: किस्मत आपकी कोशिशों को अंजाम देगी। जिन इच्छाओं के पीछे लंबे समय से लगे थे, उनमें से कोई पूरी हो सकती है। पहले से चल रहे काम अब अच्छे नतीजे की तरफ बढ़ेंगे और कारोबार में आगे बढ़ने के रास्ते दिखेंगे।

नेगेटिव: शाम के बाद हालात में अचानक हलचल हो सकती है। कोई ऐसी खबर आ सकती है जो योजना बदलवा दे। अपने बीमा और बैंक खातों में नॉमिनी का नाम एक बार जांच लें, ऐसे काम अक्सर सालों तक टलते रहते हैं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में किसी अच्छी खबर से खुशी का माहौल बनेगा। जो लोग जीवनसाथी की तलाश में हैं, उन्हें कोई अच्छा रिश्ता दिख सकता है। ऑनलाइन वाले प्रोफाइल को फाइनल करने से पहले आमने सामने या वीडियो पर मिल लें।

आर्थिक स्थिति: पैसों की हालत में स्थिरता आएगी। खर्च और बचत का संतुलन बनाने के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य: फिटनेस को लेकर आप सजग रहेंगे। रोज के कदमों का लक्ष्य तय करें और लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चुनें। करियर और कारोबार: कामकाज के लिहाज से दिन अहम है। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, जिनमें से कुछ आगे काम के साथी बन सकते हैं। उपाय: संक्रांति पर सूर्य को प्रणाम करें और मसूर की दाल किसी गरीब परिवार को भेंट करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: काम की रफ्तार बढ़ेगी और अचानक कहीं से पैसा मिल सकता है, जैसे कोई पुराना रिफंड या अटका भुगतान। समाज में आपका दायरा फैलेगा। नेगेटिव: मन में कुछ बातों को लेकर उथल पुथल रहेगी। अपनी कमजोरियां पहचानने का मौका मिलेगा, उनसे मुंह न मोड़ें। अपने व्यवहार पर काबू रखें, जल्दबाजी काम बिगाड़ सकती है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना पूरी होगी। घर में किसी शुभ काम की बात चलेगी। दोपहर बाद अचानक लंबी दूरी की यात्रा तय हो सकती है। आर्थिक स्थिति: धर्म कर्म पर खर्च होगा। अधूरे काम पूरे करने और पुरानी योजना दोबारा शुरू करने के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य: सेहत में पूरी राहत अभी नहीं है। पूजा पाठ और घर की भागदौड़ में सोने और खाने का समय न बिगड़ने दें। करियर और कारोबार: साझेदारी या किसी नई शुरुआत की बात आगे बढ़ेगी। उलझे मसले समझदारी से सुलझेंगे। उपाय: सुबह सूर्य को जल में थोड़ा दूध मिलाकर अर्घ्य दें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 6 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: जिस काम के पूरा होने की आस लंबे समय से थी, उसमें अब सफलता के आसार हैं। उलझन के बीच अचानक हल का रास्ता दिखेगा। सूझबूझ से हालात संभाल लेंगे। नेगेटिव: सहकर्मी अपनी जिम्मेदारियां आप पर डाल सकते हैं। साझेदारी में दूसरों की दखलअंदाजी बढ़ेगी और मेहनत ज्यादा लगेगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की कुछ बातें मन को चुभ सकती हैं। तुरंत जवाब देने से पहले साथी की पूरी बात सुनें। घर में बच्चों की शरारतों से रौनक रहेगी। आर्थिक स्थिति: सामान खरीदने या किसी साझा काम में पैसा लगेगा। हिसाब किताब साफ रखें। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। लंबे सफर पर जा रहे हैं तो पानी की बोतल और ओआरएस के पैकेट साथ रखें। करियर और कारोबार: अपनी नीतियों और योजना की समीक्षा करें ताकि काम की कमियां दूर हों। किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है। उपाय: सवेरे नारायण का पूजन करें और संक्रांति के समय सूर्यदेव के नाम का दीपक जलाएं। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 1 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: विरोधियों को मात देंगे और कई चिंताओं से राहत मिलेगी। आसपास की हर बात पर आपकी नजर रहेगी। माहौल आपके पक्ष में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और धर्म की तरफ झुकाव रहेगा।

नेगेटिव: दफ्तर में होड़ करने वाले कुछ चुनौतियां खड़ी करेंगे। उनकी चाल का जवाब बहस से नहीं, अपने काम के नतीजों से दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पुरानी अनबन कम होगी और रूठे लोग मान जाएंगे। अपनों के बीच फिर से बातचीत शुरू होगी। हाईवे पर लंबी ड्राइव कर रहे हैं तो हर दो घंटे में रुककर चाय पानी लें। बच्चों से जुड़े काम बढ़ेंगे, पर सब संभल जाएगा।

आर्थिक स्थिति: हालत पहले से सुधरेगी। एफडी या जमा योजनाओं से फायदा होगा। ब्याज पर टैक्स कटता है तो फॉर्म 15जी या 15एच समय पर जमा कर लें। स्वास्थ्य: मिर्च मसाले वाला खाना कम करें। भोजन की मात्रा और समय दोनों पर ध्यान दें, पेट ठीक रहेगा। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। करियर और कारोबार: टीम में कुछ नए चेहरे शामिल होंगे। आपके उत्पाद या सेवा पर ग्राहकों की राय आएगी, ऑनलाइन रिव्यू पढ़ें और खराब रिव्यू का भी नरमी से जवाब दें। उपाय: सूर्य को प्रणाम करें और शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 5 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: आपकी कल्पनाशक्ति और नए विचार आपको भीड़ से अलग दिखाएंगे। हालात को पहले से भांपकर तैयारी करने की क्षमता काम आएगी। मनोबल मजबूत रहेगा और भीतर कोई अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। नेगेटिव: बेवजह की भागदौड़ में ऊर्जा बर्बाद न करें। अफसर ज्यादा काम थमा सकते हैं, तो सुबह ही सारे कामों की प्राथमिकता तय करके चलें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में पुरानी मिठास लौटेगी। जीवनसाथी के साथ कुछ खास करने का प्लान बनेगा, जैसे किसी पसंदीदा जगह पर डिनर। निजी जिंदगी का कोई जरूरी काम बिना रुकावट आगे बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति: हालत अच्छी बनी रहेगी और किसी जरिए से पैसा आ सकता है। कारोबार की किसी वित्तीय योजना पर आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य: लगातार व्यस्त रहने के बजाय कुछ समय अकेले बिताएं। रात को पंद्रह मिनट डायरी में दिन की बातें लिखें, मन साफ होगा। करियर और कारोबार: अपनी प्रतिभा के दम पर बढ़ा हुआ काम भी सफलता से निपटा देंगे। प्रभावशाली लोगों से बात आगे बढ़ेगी। उपाय: सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 4 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: पुराने मामलों को नए नजरिए से देखेंगे और उसका फायदा फैसलों में दिखेगा। करीबियों के साथ समय बीतेगा और आपसी मतभेद मिटाने का मौका मिलेगा। कोई पुरानी इच्छा पूरी होने की उम्मीद बढ़ेगी।

नेगेटिव: काम में पहचान के साथ बोझ भी बढ़ेगा। घर के कुछ मामलों में सख्ती दिखानी पड़ेगी। किसी बात पर सहमति बनने में शुरुआत में समय लगेगा, धीरज रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में थोड़ी दूरी महसूस होगी, पर मिलने और बात करने का सिलसिला न तोड़ें। जीवनसाथी की कुछ नई उम्मीदें सामने आएंगी। आर्थिक स्थिति: इलेक्ट्रॉनिक सामान या घरेलू इस्तेमाल के किसी सामान पर पैसा लगेगा। एक्सटेंडेड वारंटी लेने से पहले देखें कि उसमें असल में क्या क्या कवर होता है। स्वास्थ्य: बहुत ठंडी चीजें खाने पीने से बचें। घर में किसी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। करियर और कारोबार: काबिलियत दिखाने का अवसर आएगा। मुश्किल हालात को आप जितनी शांति से संभालेंगे, सहकर्मियों में उतना ही सम्मान बढ़ेगा। उपाय: भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना कहें और गुड़ का दान करें। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 3 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: पिछले कुछ हफ्तों की चिड़चिड़ाहट और हड़बड़ी अब कम होगी। व्यवहार में ठहराव आएगा और काम में स्थिरता दिखेगी। दोस्तों के साथ वक्त बिताने से सोच में अच्छा बदलाव आएगा। नेगेटिव: सफलता के लिए सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी होगी। कई चिंताएं एक साथ घेरेंगी और बार बार राय बदलने से दिमाग थकेगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी का भरोसा बनाए रखने के लिए खास कोशिश करनी होगी। दूसरों की दिलचस्पी आपकी निजी जिंदगी में बढ़ेगी। दोस्तों के साथ कहीं निकलने की योजना पर मुहर लगेगी। आर्थिक स्थिति: कमाई के अच्छे मौके मिलेंगे। स्वास्थ्य: पैरों और कंधों का ध्यान रखें। भारी बैग एक ही कंधे पर लटकाने की आदत छोड़ें। करियर और कारोबार: सहकर्मियों में आगे निकलने की होड़ रहेगी और मेहनत से अपनी जगह बनानी होगी। एक जगह बैठकर काम पूरा नहीं होगा, फील्ड में भी जाना पड़ेगा। किसी दोस्त की मदद मुश्किल काम आसान करेगी। उपाय: सूर्यदेव को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 2 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव: जोश और उत्साह दोनों बढ़ेंगे। घर में चल रही किसी परेशानी को बातचीत से सुलझाने का मौका मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और कोई अनुभवी व्यक्ति काम की सलाह देगा। नेगेटिव: स्वभाव में आक्रामकता आ सकती है और छोटी बातों पर जिद पकड़ेंगे। गुस्से को काबू में रखकर काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ घर के मामलों पर सलाह मशविरा होगा। घर में कोई मांगलिक काम हो सकता है। शाम को यारों के साथ बाहर निकलने की योजना बन सकती है। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: बचत पर ध्यान बढ़ाएं। सही जगह पैसा लगाने को लेकर गंभीरता रहेगी, किसी एक जगह सारी रकम न डालें। स्वास्थ्य: चाय कॉफी ज्यादा पीने से शरीर में गर्मी बढ़ेगी और मुंह में छाले या पेट में जलन हो सकती है। दिन में दो कप से ज्यादा न लें। करियर और कारोबार: तरक्की के नए मौके बनेंगे। कोई नया हुनर सीखने का मौका मिले तो छोड़ें नहीं, जैसे एक्सेल या डेटा से जुड़ा कोई छोटा कोर्स। व्यापारियों को किसी सूचना से काम सुधारने का रास्ता मिलेगा। उपाय: सूर्यदेव के बारह नामों का पाठ करें और गेहूं का दान करें। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 10 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव: अनुभवी और वरिष्ठ लोगों से संपर्क बढ़ेगा। कुछ नया सीखने का मन होगा। अफसरों के सुझाव से काम आसान होगा और समाज में लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। नेगेटिव: किसी लिए गए फैसले पर दोबारा काम करना पड़ सकता है, जिसमें समय और मेहनत दोनों लगेंगे। झुंझलाने की जगह इसे सुधार का मौका मानें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ वक्त बिताने का मन होगा, पर उनकी तरफ से जवाब धीरे-धीरे मिलेगा। घर का कोई सदस्य अपनी परेशानी लेकर आएगा और आपकी समझ से हल निकलेगा। आर्थिक स्थिति: जरूरत के हिसाब से खरीदारी का विचार बनेगा। सेल के नाम पर अनचाही चीजें न खरीदें। स्वास्थ्य: दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करें। शाम को किसी पार्क में पेड़ों के बीच आधा घंटा टहलें, मन और शरीर दोनों हल्के होंगे। करियर और कारोबार: काम का जोश कम नहीं होगा और बड़े अफसर पीठ थपथपाएंगे। अचानक आए किसी प्रस्ताव से तबादले या काम की जगह बदलने पर सोचना पड़ सकता है। उपाय: खिचड़ी का दान करें और सूर्य पूजा में कुछ देर ध्यान लगाएं। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 12 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव: लक्ष्य की तरफ बढ़ने का उत्साह रहेगा और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने की इच्छा होगी। किसी गुरु या अनुभवी की सलाह अच्छे नतीजे देगी। कोई रुकी योजना फिर से शुरू हो सकती है।

नेगेटिव: कुछ बातों पर गुस्सा बढ़ेगा। जीवनसाथी की किसी बात से मन दुखी होगा और दूरी बढ़ने का डर रहेगा। बोलने से पहले एक बार रुकें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: लोगों से मिलने और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच आराम का वक्त कम मिलेगा। बच्चों की सेहत मन को बेचैन रख सकती है, सुबह की ठंड में उन्हें स्कूल भेजते समय गर्म कपड़े पहनाकर भेजें। आर्थिक स्थिति: पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से करें। काम की जरूरतों के साथ इलाज पर भी पैसा लग सकता है। स्वास्थ्य: सेहत में लापरवाही ठीक नहीं। छोटी तकलीफ को भी समय पर दिखाएं। करियर और कारोबार: काम पूरा करने में सामान्य से ज्यादा मेहनत लगेगी। कारोबारी किसी सौदे को मंजूरी देने से पहले उसके कागज किसी जानकार से पढ़वा लें। उपाय: सूर्य पूजन के बाद भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करें। शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 11 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) पॉजिटिव: दफ्तर में सम्मान बढ़ेगा और पुरानी कोशिशों का फायदा मिलेगा। भाई बहन या दोस्तों की मदद से कोई मुश्किल काम आसान होगा। निजी हालात सुधारने वाले मौके मिलेंगे। नेगेटिव: पुरानी योजनाओं को दोबारा शुरू करने के उत्साह में नई जिम्मेदारियां ज्यादा न ओढ़ें। घर में रखी किसी पुरानी चीज को बेचने का फैसला हो तो खरीदार से भीड़ वाली जगह पर मिलें और पैसा खाते में आने के बाद ही सामान सौंपें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में अपनापन और शांति रहेगी। साथी के साथ मंदिर जाने का प्लान बनेगा। घर के किसी बड़े से मन की बात कहने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ बैठकर खाना खाने या बाहर जाने की बात तय होगी।