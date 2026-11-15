15 नवंबर राशिफल: छठ महापर्व और सर्वार्थ सिद्धि योग में किस राशि की चमकेगी किस्मत, किसे रहना होगा सावधान

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। छठ के घाटों पर आज शाम आस्था का मेला लगेगा और कई घरों में सुबह से प्रसाद की तैयारी चलेगी। ग्रहों के लिहाज से वृश्चिक को तरक्की का इशारा, मीन को दोस्तों के जरिए फायदा और कर्क की आमदनी के नए दरवाजे खुल सकते हैं। मेष पर काम का बोझ रहेगा, पर किसी की मदद से सब संभल जाएगा। कुंभ को अस्पताल या सफर पर खर्च, सिंह को जुबान की सख्ती और तुला को घर में बहस से सावधान रहना होगा।

मेष राशि सकारात्मक पक्ष: छुट्टी का दिन होते हुए भी काम आपको घेरे रहेगा, पर किसी करीबी के हाथ बंटाने से हर जरूरी काम पूरा हो जाएगा। नए विचारों के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नकारात्मक पक्ष: अपने काम से ज्यादा दूसरों के मसलों में उलझे रहेंगे। दफ्तर के कुछ साथी अड़ंगा डाल सकते हैं। मीटिंग में जो भी तय हो, उसके मुख्य बिंदु उसी दिन लिखकर भेज दें ताकि बाद में कोई मुकर न सके।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की किसी बात पर गुस्सा आ सकता है। तुरंत जवाब देने की जगह थोड़ी देर बाद बात करें। किसी करीबी की समझदारी रिश्ते में मिठास लौटाएगी। मुश्किल घड़ी में परिवार साथ खड़ा रहेगा। आर्थिक स्थिति: घर के लोगों से पैसों का सहारा मिल सकता है। व्यापारी बाजार के बदलते चलन पर नजर रखें, पुराना माल सर्दी से पहले छूट देकर निकाल दें। स्वास्थ्य: काम के बीच खुद को न भूलें। दोपहर का खाना समय पर खाएं और शाम को आधा घंटा पैदल चलें, फुर्ती बनी रहेगी। करियर और कारोबार: बाहरी संपर्कों से कई काम निकलेंगे। नौकरी या कारोबार में बदलाव के योग हैं, नई जगह का प्रस्ताव आए तो वहां का किराया और आने जाने का खर्च जोड़कर ही हां करें। उपाय: स्कंद षष्ठी पर भगवान कार्तिकेय की पूजा करें और घर के आसपास कोई पौधा लगाएं या पुराने पौधों में पानी दें। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 11 वृषभ राशि सकारात्मक पक्ष: किस्मत साथ देगी और धर्म कर्म में मन लगेगा। घर का माहौल बेहतर बनाने की इच्छा रहेगी, जैसे नए पर्दे, बैठक का नया इंतजाम या पौधों से सजी बालकनी। अपनों का प्यार मन को तसल्ली देगा।

नकारात्मक पक्ष: अपने शौक की चीजों पर खर्च बढ़ सकता है। कोई भी नया फैसला लागू करने से पहले उसकी हर बारीकी समझ लें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: कुछ मामलों में दिल को समझाना पड़ेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और किसी धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम में साथ जाना होगा। घर में बच्चों के साथ सावधानी बरतें। आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार की तरफ खिंचाव बढ़ेगा। एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय हर महीने थोड़ी रकम की एसआईपी से शुरुआत करें। स्वास्थ्य: खानपान सुधारने का सही समय है। आंवला, अमरूद और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने में बढ़ाएं। करियर और कारोबार: किसी जरूरी काम के लिए सहकर्मी या बाहरी व्यक्ति की मदद लेनी पड़ेगी। काम करने का तरीका बदलने का विचार आएगा, पहले छोटे स्तर पर आजमाकर देखें। उपाय: गणपति बप्पा के आगे नारियल अर्पित करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 4 मिथुन राशि सकारात्मक पक्ष: पुराने अधूरे कामों को निपटाने का जोश रहेगा। जिन कामों में लंबे समय से अड़चन थी, उन पर आज कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। पैसों की हालत सुधारने की कोशिश रंग लाएगी। नकारात्मक पक्ष: अचानक किसी जरूरी चीज पर खर्च करना पड़ेगा, जैसे गाड़ी के बीमे का नवीनीकरण या घर का कोई टूटा सामान। बातों में धार और तल्खी आ सकती है, शब्द सोच समझकर चुनें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी का भरपूर साथ मिलेगा और आने वाले दिनों की योजना पर बात होगी। किसी करीबी से चली आ रही नाराजगी खत्म हो सकती है। आपकी नरमी ही लोगों को पास लाएगी। आर्थिक स्थिति: नई योजनाएं बनाएंगे, पर अचानक के खर्च के लिए खाते में कुछ रकम हमेशा अलग रखें। स्वास्थ्य: त्वचा में खुजली, रूखापन या कोई निशान दिखे तो अनदेखा न करें। बहुत गर्म पानी से नहाने से बचें और नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। निशान फैलने लगे तो त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। करियर और कारोबार: कारोबारियों का कोई काम सरकारी दफ्तर से अटका है तो बातचीत से रास्ता निकलेगा। लाइसेंस या किसी अर्जी की रसीद संभालकर रखें। अपने काम की जिम्मेदारी किसी और पर न डालें। उपाय: सुबह शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 7 कर्क राशि सकारात्मक पक्ष: मेहनत से कमाई के अच्छे नतीजे आएंगे। नए लोगों और नई जानकारियों से फायदा कमाने के मौके मिलेंगे। व्यस्त दिन में भी कुछ पल ऐसे आएंगे जो मन खुश कर देंगे। नकारात्मक पक्ष: कोई आपकी गतिविधियों पर नजर रख सकता है। अपने पासवर्ड किसी से साझा न करें और फोन की सेटिंग में देख लें कि आपकी लाइव लोकेशन किस किस के पास जा रही है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ कहीं सैर या लंबी ड्राइव पर निकलने की बात तय होगी। दांपत्य जीवन में थोड़ी सावधानी रखें, घर की बातों को बाहर वालों तक न पहुंचने दें। आर्थिक स्थिति: आमदनी पहले से बेहतर रहेगी। आपकी अतिरिक्त कोशिश कमाई का कोई नया जरिया खोलेगी, जैसे वीकेंड पर फ्रीलांस काम। स्वास्थ्य: लंबे समय तक एक जगह बैठे न रहें। हर घंटे पांच मिनट उठकर टहलें और फोन पर बात करनी हो तो चलते चलते करें। करियर और कारोबार: किसी वरिष्ठ की सीख जोश बढ़ाएगी। काम में नए लोग जुड़ेंगे और कुछ लोग अपनी जरूरत के लिए आपसे संपर्क करेंगे। उपाय: आसपास के लोगों और बच्चों में बताशे बांटें। शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 9 सिंह राशि सकारात्मक पक्ष: काम में तेजी आएगी और पुरानी योजनाओं को नए सिरे से देखेंगे। बढ़ती जरूरतों को देखते हुए कमाई के नए रास्ते तलाशेंगे। अधूरे काम निपटाने में प्रगति दिखेगी। नकारात्मक पक्ष: होड़ की भावना बढ़ेगी और काम व्यवस्थित करने के चक्कर में आप सख्त हो सकते हैं। सहकर्मियों से बोलते वक्त आवाज और लहजा दोनों धीमे रखें, वरना आपकी सही बात भी गलत लगेगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से बात करते हुए कड़वे शब्दों से बचें, छोटी सी बात भी नाराजगी बढ़ा देगी। पुराने मतभेद फिर उठें तो बीती बातों को कुरेदने के बजाय आज के रिश्ते पर ध्यान दें। घर में छठ या किसी पूजा की तैयारी चल सकती है।

आर्थिक स्थिति: खर्च बढ़ेगा, इसलिए बिना योजना के पैसे न निकालें। महीने की शुरुआत में ही बचत की रकम अलग कर देने की आदत डालें। स्वास्थ्य: आंखों और चोट को लेकर सतर्क रहें। बाइक चलाते समय हेलमेट का स्ट्रैप कसकर बांधें और धूल में चश्मा पहनें। औजार या मशीन से काम करते समय ध्यान भटकने न दें। करियर और कारोबार: करियर में दिन सामान्य रहेगा। किसी सौदे के लिए पास के शहर जाना पड़ सकता है। व्यापारी पुराने कामों को आगे बढ़ाएंगे। उपाय: भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 2 कन्या राशि सकारात्मक पक्ष: दिल के रिश्ते मजबूत होंगे और कारोबार में मुनाफे के मौके बनेंगे। अध्यात्म और नई सोच की तरफ झुकाव बढ़ेगा। किसी धार्मिक स्थल की लंबी यात्रा का कार्यक्रम अचानक बन सकता है। नकारात्मक पक्ष: एक साथ कई काम सिर पर आएंगे और मेहनत सामान्य से ज्यादा लगेगी। जरूरी खर्चे सामने आएंगे, इसलिए बजट का ख्याल रखें। निजी फैसलों में अपनी प्राथमिकता साफ रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: अपनों की बातें अनसुनी करेंगे तो दूरी बढ़ेगी। साथी की कोई आदत चुभ सकती है, ताना मारने की जगह अकेले में शांति से बात करें। घर में पूजा की योजना बनेगी । आर्थिक स्थिति: उतार चढ़ाव रहेगा। फिजूलखर्ची से दूर रहें और लेनदेन में जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य: सफर और मौसम के बदलाव का असर पड़ सकता है। यात्रा में जुकाम, बुखार और पेट की दवाओं की एक छोटी किट साथ रखें और कपड़े परतों में पहनें। करियर और कारोबार: कारोबारियों का दिन व्यस्त रहेगा। बातचीत से कोई सौदा हाथ लग सकता है, पर रेट और डिलीवरी की तारीख लिखित में तय करें। उपाय: भगवान श्री हरि को मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 12 तुला राशि सकारात्मक पक्ष: रुके काम दोबारा शुरू होंगे और योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। पिछले कुछ समय से जो आर्थिक दबाव था, उससे राहत मिलने लगेगी। अपनी सोच और व्यक्तित्व में नया बदलाव महसूस करेंगे। नकारात्मक पक्ष: कुछ मामलों में जोखिम लेने का मन करेगा, पर जल्दबाजी में बड़ा दांव न खेलें। बाहरी लोगों की बातों का दबाव रहेगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ कोई पुराना मुद्दा फिर गरमा सकता है। साथी कोई ऐसी बात कह सकते हैं जिस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा, उसे टालें नहीं। आर्थिक स्थिति: खरीदारी पर लगाम रखें। आमदनी का एक हिस्सा अलग बचत खाते में डालें जिसका डेबिट कार्ड ही न बनवाएं, ताकि हाथ लगाने का मन न हो। स्वास्थ्य: हाथ और पैरों में दर्द हो सकता है। दिन भर कीबोर्ड पर हाथ चलता है तो कलाई के नीचे छोटा तकिया या पैड रखें और हर घंटे हल्की स्ट्रेचिंग करें। करियर और कारोबार: नौकरी में तय समय पर काम पूरा करने की चुनौती रहेगी। दफ्तर की टेंशन घर पर न लाएं। पुराने तरीके बदलना फायदा देगा। मेहनत से नए मौके बनेंगे। उपाय: शिव मंदिर में नाग देवता का स्मरण करें और भगवान शिव को सफेद फूल चढ़ाएं। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 1 वृश्चिक राशि सकारात्मक पक्ष: बिगड़े काम पटरी पर आएंगे और किसी कोशिश का अच्छा नतीजा मिलेगा। दूसरों की राय सुनेंगे, पर आखिरी फैसला आपका ही होगा। दफ्तर में अपनी राय रखने का अवसर आएगा और काम की तारीफ होगी। नकारात्मक पक्ष: ज्यादा काम थका सकता है। जो काम काफी समय से अटके हैं, उन्हीं पर फोकस रखें, नए कामों को कल तक टालें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: भावनाएं खुलकर जाहिर करने का मौका मिलेगा। साथी की कोई इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे। भाई बहनों के साथ घूमने का प्लान बनेगा। निकलने से पहले पहचान पत्र, चार्जर और दवाओं की एक छोटी लिस्ट बना लें।

आर्थिक स्थिति: जेब खर्च संभला रहेगा। सरकारी योजनाओं से व्यापारियों को सहारा मिल सकता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो करवा लें। स्वास्थ्य: पेट का ख्याल रखें। चाट, गोलगप्पे और बाहर का पानी आज टालें। करियर और कारोबार: किसी अहम बैठक या प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका बढ़ेगी। जो लोग पदोन्नति की राह देख रहे हैं, उन्हें अच्छा इशारा मिल सकता है। व्यापारी बाजार में पकड़ बढ़ाने की नई योजना बनाएंगे। उपाय: सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" का जाप करें। शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 8 धनु राशि सकारात्मक पक्ष: मन कुछ नया करने को मचलेगा। किसी से बातचीत में ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे अपने लिए बढ़िया योजना बना पाएंगे। लंबे समय से टल रहे काम पर आखिरकार हाथ डालेंगे। नकारात्मक पक्ष: नौकरी में काबिलियत दिखाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। सेहत की छोटी लापरवाही बड़ी न बनने दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में भविष्य को लेकर गंभीर बात होगी। शादी लायक सदस्यों के लिए कोई रिश्ता आगे बढ़ सकता है, बात आगे बढ़ाने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा कोई मसला ध्यान खींचेगा।

आर्थिक स्थिति: पुराने खर्चों का हिसाब लगाने का अच्छा दिन है। पिछले महीने के यूपीआई लेनदेन देख लें, पता चल जाएगा कि पैसा कहां बह रहा है। स्वास्थ्य: ज्यादा भागदौड़ से पैरों में थकान और शरीर में भारीपन रहेगा। रात को गुनगुने पानी में नमक डालकर पैर डुबोएं। करियर और कारोबार: कामकाज से फायदा होगा। शिक्षा, लेखन, अध्यापन और सलाह देने वालों के लिए दिन काम का है। उपाय: पीले आसन पर बैठकर नारायण का ध्यान करें और द्वादशाक्षर मंत्र "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" की एक माला पूरी करें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 5 मकर राशि सकारात्मक पक्ष: योजनाओं पर काम करने का दिन है। जिन कामों में लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उनमें आगे की राह दिखेगी। आपकी गंभीरता और लगन लोगों को प्रभावित करेगी। नकारात्मक पक्ष: मन में उथल पुथल रहेगी। समाज सेवा और दूसरों के कामों में ऐसे न डूबें कि अपना निजी समय ही खत्म हो जाए। प्रेम और पारिवारिक संबंध: अपनी भावनाओं के साथ सामने वाले की जरूरत भी समझें। प्रेमी जोड़े मिलने का समय निकालें। घर के किसी बुजुर्ग की सलाह उलझा मामला सुलझाएगी। छोटी बातों को तूल न दें। आर्थिक स्थिति: पैसों के इंतजाम में कुछ बदलाव चाहेंगे। निवेश के सारे कागजात की डिजिटल कॉपी डिजिलॉकर या ईमेल में सेव कर लें। नई गाड़ी का विचार हो तो एक्स शोरूम नहीं, ऑन रोड कीमत पूछें। स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो तो आराम करें, सुबह की ठंड में घुटनों पर गर्म सिकाई करें। करियर और कारोबार: नौकरी में सबके सामने कोई काम पूरा करने की चुनौती रहेगी, जिसे आप अपने हुनर से संभाल लेंगे। अफसरों से किसी प्रस्ताव पर बात होगी। उपाय: शाम को घर की चौखट पर कड़वे तेल का दीया रखें। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 10 कुंभ राशि सकारात्मक पक्ष: दूर के किसी स्थान से जरूरी खबर मिल सकती है। विदेश में नौकरी, पढ़ाई या कारोबार से जुड़े लोगों को काम की जानकारी मिलेगी। घरवालों के बीच बैठकर बातें करने से दिल हल्का होगा। नकारात्मक पक्ष: खर्च का दबाव बढ़ेगा। इलाज, यात्रा या घरेलू मरम्मत पर रकम निकल सकती है। किसी के इलाज की नौबत आए तो पहले देख लें कि अस्पताल आपकी हेल्थ पॉलिसी के कैशलेस नेटवर्क में है या नहीं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर से दूरी चल रही है तो उसे कम करने की पहल करें। साथी किसी परेशानी में हैं तो उनके साथ खड़े रहें। परिवार में किसी की फिक्र मन पर बोझ बनेगी। अपनी निजी बातें हर किसी को न बताएं।