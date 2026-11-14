14 नवंबर राशिफल : लाभ पंचमी पर मेष-धनु को मिलेगा मेहनत का फल, ये 3 राशियां रहें बेहद सावधान

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। शनिवार, 14 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पंचमी रात करीब साढ़े ग्यारह बजे तक रहेगी। इसे लाभ पंचमी या सौभाग्य पंचमी कहा जाता है और छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना भी आज ही है। चंद्रदेव पूरे दिन धनु राशि में रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात करीब 8:24 बजे तक है, उसके बाद उत्तराषाढ़ा लगेगा और उसी समय से रवि योग शुरू होगा।

सूर्योदय के बाद से दिन भर शूल योग का असर रहेगा। सूर्यदेव और कल ही मार्गी हुए बुधदेव तुला राशि में हैं। मंगलदेव, गुरुदेव और केतु सिंह में एक साथ बैठे हैं। शुक्रदेव कन्या में और शनिदेव मीन में वक्री चल रहे हैं, वहीं राहु कुंभ राशि में स्थित है।

लाभ पंचमी पर कई जगह व्यापारी नए बही खाते और नए सौदों की शुरुआत करते हैं, इसलिए आज का दिन कारोबारियों के लिए खास माना जाता है। सिंह को दिल के मामलों में खुशी, वृश्चिक को पुराने निवेश से फायदा और मीन को नौकरी बदलने की राह से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। मेष और धनु मेहनत का फल देखेंगे। लेकिन शूल योग के चलते जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। वृषभ सुस्ती और गले की खराश से, कर्क बाहरी लोगों की दखलअंदाजी से और मिथुन मन की उलझन से बचें।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: किस्मत का पलड़ा भारी रहेगा और फैसले लेने में आप आज सटीक रहेंगे। मन में नई योजनाएं उठेंगी और कामकाज पहले से ज्यादा सलीके से निपटेगा।

नकारात्मक पक्ष: अपनी राय थोपने की जल्दबाजी में दूसरों की राय अनसुनी न करें। आज शूल योग है, इसलिए किसी कागज पर दस्तखत करने से पहले उसे पूरा पढ़ें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ पूजा पाठ या किसी धार्मिक आयोजन में जाने का समय निकलेगा। अपनी बात कहें, पर उनकी बात भी पूरी सुनें।

आर्थिक स्थिति: मेहनत का पैसा समय पर मिलेगा। लाभ पंचमी पर कोई नई आरडी या छोटी बचत खोलनी हो तो आज का दिन ठीक है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी और आप घरेलू नुस्खों पर भरोसा करेंगे। तुलसी अदरक का काढ़ा पिएं, पर किसी भी जड़ी बूटी को रोज ज्यादा मात्रा में न लें।

करियर और कारोबार: दफ्तर में किसी अहम प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिलेगा। टीम में किसकी क्या जिम्मेदारी है, यह शुरू में ही ईमेल पर साफ लिख दें। व्यापारी किसी नई योजना की नींव रख सकते हैं।

उपाय: लाभ पंचमी पर भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंद को चने की दाल या कोई पीली वस्तु दान करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: अधूरे काम पूरे करने का अच्छा मौका है। जो चीजें हफ्ते भर से टेबल पर पड़ी हैं, उन्हें आज निपटा लें तो अगला हफ्ता हल्का रहेगा। कुछ मामलों में पैसों का फायदा भी दिखेगा।

नकारात्मक पक्ष: काम में सुस्ती और अड़चन रहेगी। मन बार बार भटकेगा, इसलिए फोन की नोटिफिकेशन कुछ घंटों के लिए बंद रखें। कोई काम योजना के मुताबिक न चले तो झुंझलाकर जल्दबाजी न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: काम की वजह से साथी से थोड़ी दूरी महसूस होगी। शाम को पंद्रह मिनट बिना फोन के एक साथ टहलें। दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनेगा और किसी के घर आने से व्यस्तता बढ़ेगी।

आर्थिक स्थिति: उधार देने और लेने दोनों से दूर रहें। कोई दोस्त नई बाइक या फोन के नाम पर रकम मांगे तो प्यार से मना कर दें, रिश्ता भी बचेगा और रकम भी।

स्वास्थ्य: गले में खराश या कफ बढ़ सकता है। रात में ठंडा दही और आइसक्रीम छोड़ें और सोने से पहले भाप लें।

करियर और कारोबार: दफ्तर समय पर पहुंचें और छोटे काम में भी ढिलाई न दिखाएं, आज आपकी हर हरकत पर किसी की नजर रहेगी।

उपाय: लाभ पंचमी पर देवी लक्ष्मी को मखाने का भोग लगाएं।

शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 5

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: नए लोगों से जुड़ने और साझेदारी के कामों में आगे बढ़ने का दिन है। किसी मुलाकात से कारोबार की नई राह खुलेगी। आपकी बातचीत का हुनर उलझे मामलों को सुलझा देगा।

नकारात्मक पक्ष: दोपहर तक मन किसी बात को लेकर डांवाडोल रहेगा। साथ काम करने वाले कुछ अतिरिक्त काम आपकी तरफ खिसका सकते हैं, हर बार हां कहने की आदत छोड़ें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से उम्मीदें ज्यादा रहेंगी और दिल में कई बातें होंगी। उम्मीद के बोझ से रिश्ता न दबाएं, जो चाहते हैं वो सीधे कहें। घर के कामों में व्यस्तता रहेगी। किसी पुराने दोस्त से मिलकर मन हल्का होगा।

आर्थिक स्थिति: दिन सामान्य रहेगा। बैंक खाते से कटने वाली ऑटो डेबिट सदस्यताएं जांचें, कई बार ऐसे ऐप का पैसा कटता रहता है जिसे महीनों से खोला ही नहीं।

स्वास्थ्य: सेहत पर ध्यान कम जाएगा। सालाना जांच या दांत का चेकअप महीनों से टल रहा है तो आज ही समय तय करें।

करियर और कारोबार: आज जिनसे मिलेंगे, उनमें से किसी से आगे काम का मौका निकलेगा। मुलाकात के बाद चौबीस घंटे के भीतर एक छोटा सा संदेश भेजकर संपर्क बनाए रखें। लोगों की सलाह को एकदम खारिज न करें।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और किसी ब्राह्मण को केले दान करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 8

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: मुश्किल हालात में भी हिम्मत बनी रहेगी। प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में मेहनत रंग लाएगी और अफसरों का साथ मिलेगा। एक बार में बात न बने तो दोबारा कोशिश करें, आज जिद ही जीत दिलाएगी।

नकारात्मक पक्ष: होड़ और चुनौतियां सामने रहेंगी। ताकत से बढ़कर जिम्मेदारियां न ओढ़ें, एक सीमा तय करें। किसी और की सलाह पर पैसा लगाने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के लिए आप पूरी तरह समर्पित रहेंगे, पर किसी तीसरे की बातों से गलतफहमी हो सकती है। रिश्ते की बातें पड़ोसियों या रिश्तेदारों से साझा न करें। घर के किसी बुजुर्ग का अनुभव आपकी राह आसान करेगा।

आर्थिक स्थिति: स्थिति सामान्य रहेगी। टिप देने वाले बहुत मिलेंगे, पर नुकसान आपकी जेब का होगा, इसलिए फैसला खुद करें।

स्वास्थ्य: बदन दर्द या हल्का बुखार परेशान कर सकता है। आराम करें, खूब पानी पिएं और तापमान अड़तालीस घंटे में न उतरे तो डॉक्टर से मिलें।

करियर और कारोबार: दिन व्यस्त रहेगा। मीटिंग में जाने से पहले आंकड़े तैयार रखें। व्यापारी माल और सर्विस की क्वालिटी पर ध्यान दें, किसी ग्राहक की शिकायत आए तो उसी दिन जवाब दें।

उपाय: भगवान विष्णु को हल्दी और पीले चावल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 12

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: लंबे समय से जिस काम के पीछे लगे थे, वो पूरा हो सकता है। घर के बड़ों का मार्गदर्शन मिलेगा। सोसाइटी या मोहल्ले की किसी बैठक में आपकी बात सुनी जाएगी और लोग आपको आगे रखेंगे।

नकारात्मक पक्ष: खुशनुमा मिजाज में हर जगह नेतृत्व करने की कोशिश न करें, कुछ लोग इसे दखल मान सकते हैं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिल के मामलों में दिन बढ़िया है। कोई नया व्यक्ति जिंदगी में खास जगह बना सकता है। जो पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच नजदीकी बढ़ेगी। घर में कोई छोटी पार्टी या खुशखबरी का माहौल बन सकता है।

आर्थिक स्थिति: पैसों का हाल पहले से बढ़िया है। बच्चों की कोचिंग फीस या स्कूल की किसी जरूरत पर खर्च होगा। दोपहर बाद दोस्तों से पैसों से जुड़ी बातचीत होगी।

स्वास्थ्य: आप खुद को पहले से ज्यादा फुर्तीला महसूस करेंगे। इस जोश को सुबह की कसरत में लगाएं।

करियर और कारोबार: आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। किसी मीटिंग या नए प्रोजेक्ट में अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलेगा।

उपाय: भगवान श्री हरि के साथ विराजमान लक्ष्मी जी को खीर अर्पित करें।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: घर में सुकून रहेगा और करियर में अनुभव के दम पर अच्छे फैसले लेंगे। किसी न किसी का सहयोग काम में मिल ही जाएगा। परिवार के साथ बैठकर मन की बातें करने का समय मिलेगा।

नकारात्मक पक्ष: घर के कामों में इतना न उलझें कि दफ्तर की कोई जरूरी डेडलाइन छूट जाए। बच्चों पर अनुशासन रखें, पर सख्ती इतनी न हो कि वो बात छिपाने लगें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी और साथी की जरूरतें समझने का मौका मिलेगा। घर पर मेहमानों की आवाजाही रहेगी। बच्चों के लिए पढ़ाई और खेल का एक टाइम टेबल बनाकर दीवार पर लगाएं। पिता के अनुभव से कोई घरेलू उलझन सुलझेगी।

आर्थिक स्थिति: खरीदारी के योग हैं और जमीन या फ्लैट में रुचि बढ़ेगी। कोई प्रोजेक्ट पसंद आए तो बुकिंग से पहले उसका रेरा नंबर और जमीन के कागज जरूर जांचें।

स्वास्थ्य: छाती में जकड़न या मौसमी परेशानी हो सकती है। सुबह हवा में धुंध ज्यादा हो तो टहलना घर की छत या बालकनी तक सीमित रखें।

करियर और कारोबार: वर्क फ्रॉम होम करने वालों का काम आज तेजी से निपटेगा। व्यापारी कारोबार बढ़ाने की नई योजना बना सकते हैं।

उपाय: लाभ पंचमी पर लक्ष्मी जी के सामने कमल का फूल रखें और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 9

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: मेहनत और भरोसे के दम पर आगे बढ़ेंगे। काम तेजी से पूरे होंगे और कुछ अहम फैसले लेने की हिम्मत आएगी। अपनों का साथ मनोबल बढ़ाएगा और सामाजिक कामों में भी आपकी भागीदारी रहेगी।

नकारात्मक पक्ष: जरूरत से ज्यादा सोचना आज आपकी सबसे बड़ी परेशानी बनेगा। बिस्तर पर लेटने से पहले कल के काम एक कागज पर लिख दें, दिमाग खाली होगा और नींद अच्छी आएगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से लंबी बात होगी और आपकी उलझन सुलझाने में वो मदद करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ कहीं घूमने निकलने की बात तय हो सकती है।

आर्थिक स्थिति: सफर और जरूरी कामों पर खर्च होगा। छोटे सफर के लिए कैब बुक करने से पहले दो तीन ऐप पर किराया मिला लें, अक्सर अच्छा खासा फर्क निकल आता है।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान रहेगी। दोपहर में दस मिनट आंख बंद करके बैठें, बाकी दिन बेहतर गुजरेगा।

करियर और कारोबार: आपका व्यवस्थित तरीका अफसरों को पसंद आएगा। अपने काम पूरे करते हुए दूसरे मामलों को आगे बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। काम से किसी यात्रा पर भी जाना हो सकता है।

उपाय: माता लक्ष्मी को दूध और दही अर्पित करें।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 6

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: पैसों के मामले में अच्छी खबर है। किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न आ सकता है। परिवार में तालमेल बेहतर रहेगा और आपकी मीठी जुबान रिश्तों को और मजबूत करेगी।

नकारात्मक पक्ष: काम का बोझ अचानक बढ़ेगा, इसलिए जो योजना बनाई है उसी पर टिके रहें। हर नए काम पर तुरंत लपकने से पुराने अधूरे रह जाएंगे।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जिंदगी में किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। शुरुआत दोस्ती से होगी, आगे यह रिश्ता खास बन सकता है, बस जल्दी में भरोसा न करें। घर में कोई शुभ खबर आएगी और किसी बड़े का मार्गदर्शन मन मजबूत करेगा।

आर्थिक स्थिति: कोई एफडी या पॉलिसी पूरी हो रही हो तो रकम को बिना सोचे उसी में दोबारा न डालें, पहले दूसरे विकल्पों के ब्याज से तुलना कर लें।

स्वास्थ्य: आंखों और चेहरे से जुड़ी छोटी परेशानी हो सकती है। स्क्रीन पर काम करते हुए हर बीस मिनट में कुछ सेकेंड दूर की चीज देखें।

करियर और कारोबार: व्यापारियों को कोई नया माल या संसाधन मिलेगा जो आगे अच्छा मुनाफा देगा। माल लेते समय पक्का बिल लें। नए संपर्कों से कारोबार फैलेगा।

उपाय: लाभ पंचमी पर मां लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 11

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: मेहनत के अच्छे नतीजे सामने दिखेंगे और मन खुश रहेगा। बात करने का अंदाज लोगों पर असर डालेगा। मन की बात खुलकर कह पाएंगे और आसपास के लोगों से तालमेल अच्छा बनेगा। धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी।

नकारात्मक पक्ष: दूसरों के कामों में भागते भागते खुद थक जाएंगे। हर किसी का काम अपने सिर लेना छोड़ें, कभी कभी ना कहना भी जरूरी है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी से नजदीकी बढ़ेगी और प्रेम में सुख मिलेगा। कुछ पुरानी बातें अब भी साथ चल रही हैं, पर किसी पुराने मनमुटाव को खत्म करने का मौका भी आएगा। घर की व्यवस्था सुधारने में आप हाथ बंटाएंगे।

आर्थिक स्थिति: रहन सहन और काम की जरूरतों पर खर्च होगा। नया फोन या लैपटॉप ईएमआई पर लेने का मन हो तो ब्याज और प्रोसेसिंग फीस जोड़कर असली कीमत देखें।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, बस भागदौड़ में दोपहर का खाना न छोड़ें।

करियर और कारोबार: किसी मीटिंग में अपनी बात असरदार ढंग से रखने का मौका मिलेगा। बोलने से पहले दो तीन ठोस आंकड़े साथ रखें, आपकी राय को वजन मिलेगा।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 7

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: देवी की कृपा से मान सम्मान बढ़ेगा। घर में पूजा पाठ से जुड़ा कोई काम हो सकता है। नई बातें सीखने की ओर झुकाव रहेगा और समाज में आपकी राय को अहमियत मिलेगी।

नकारात्मक पक्ष: काम और निजी सोच के बीच मन उलझा रहेगा। कोई बड़ा फैसला आज टालें और पहले किसी भरोसेमंद से बात कर लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिल के रिश्ते प्यार से भरे रहेंगे। साथी की तरफ से कोई संदेश या बात की पहल हो सकती है। जो लोग नौकरी के कारण साथी से दूर हैं, वो आज वीडियो कॉल पर लंबी बात करें। पूजा पाठ में बैठने से भीतर शांति उतरेगी।

आर्थिक स्थिति: पैसों की हालत संतोषजनक और स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: लोगों से मेलजोल में मौसमी संक्रमण या एलर्जी पकड़ सकती है। घर की सफाई कर रहे हों तो धूल से बचने के लिए मास्क पहनें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।करियर और कारोबार: दफ्तर से बाहर फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा, यह भागदौड़ फायदा देगी। बाहर निकलते समय पावर बैंक साथ रखें। नई तकनीक सीखने के लिए कोई मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू करें।

उपाय: शाम को तुलसी जी के आगे घी का दीया रखें और मां लक्ष्मी का पूजन करें।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 4

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) सकारात्मक पक्ष: कुछ ऐसे लोगों से मिलना होगा जिनका अनुभव आपको काम का नया तरीका सिखाएगा। नई तकनीक और बदलते समय के साथ खुद को ढालने का मौका मिलेगा। कुछ नया आजमाने की इच्छा जागेगी।

नकारात्मक पक्ष: दफ्तर में किसी बात पर चर्चा गरमा सकती है, अपनी राय तथ्यों के साथ रखें। बाहर के खाने का लालच भारी पड़ेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: भावनाएं समझने और रिश्ता संभालने की जरूरत रहेगी। मन में उलझन होगी, पर भरोसे से बात बनेगी। साथी घरेलू कामों में आपका बोझ बांटेंगे। घर का कोई पुराना मामला, जैसे मकान के नामांतरण के कागज, फिर से आगे बढ़ सकता है।

आर्थिक स्थिति: हालत ठीक रहेगी और आप खर्च और कमाई में संतुलन बना लेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत पहले से बेहतर रहेगी। मैदा, मोमोज और बाजार की तली चीजों से दूर रहें।

करियर और कारोबार: नौकरी में काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापारी ग्राहकों की बदलती पसंद पर नजर रखें। दुकान के लिए सोशल मीडिया पर छोटे वीडियो डालना शुरू करें, नए ग्राहक वहीं से आएंगे।

उपाय: शाम को लक्ष्मी जी के सामने मिश्री रखें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" का जाप करें।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: शुभ अं 2