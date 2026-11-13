आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हफ्ते का आखिरी कामकाजी दिन कई लोगों के लिए अटकी फाइलें चलाने वाला रहेगा। मिथुन और कन्या के लोग राहत की सांस लेंगे, सिंह और कुंभ को कमाई के नए रास्ते दिखेंगे, जबकि मीन के घर मेहमानों की आवाजाही रहेगी। दूसरी तरफ वृषभ को अचानक खर्च, मकर को घर की खटपट और वृश्चिक को धीमी शुरुआत परेशान कर सकती है। छठ की तैयारी में जुटे परिवारों के लिए भी आज कई छोटी बातें ध्यान रखने वाली हैं।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: दिन भर फुर्ती बनी रहेगी और हफ्ते भर से खिंच रहे काम आगे सरकेंगे। किस्मत आपका साथ देगी, खासकर लंबी दूरी के किसी काम या तीर्थ यात्रा की योजना में। नेगेटिव: कुछ काम सोचे से ज्यादा वक्त लेंगे। बीच में काम छोड़कर अगले पर लपकने की आदत आज भारी पड़ेगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ बाहर घूमने निकलने का प्लान बन सकता है। पिछले दिनों की कोई नाराजगी हो तो आज पहल खुद करें। बच्चों से बात करें, वे अपने मन की उलझन खुद बताएंगे। आर्थिक स्थिति: हालत सुधरेगी और घर के बड़े पैसों से सहारा दे सकते हैं। दोस्तों, सफर या भाई बहनों पर खर्च बना रहेगा। किसी सामाजिक काम में चंदा दें तो रसीद लेना न भूलें। स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी। सुबह बीस मिनट टहलें, दिल भी मजबूत रहेगा और मन भी हल्का। करियर और कारोबार: नौकरी में अपना हुनर साबित करने का अवसर मिलेगा। किसी जानकार के जरिए कारोबार को नया ग्राहक मिल सकता है। साथ काम करने वालों की मदद से बेवजह का बोझ घटेगा। उपाय: बुधदेव की कृपा के लिए मंदिर में साबुत हरी मूंग का दान करें और देवी के नामों का जाप करें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 10 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: लंबे समय से रुके कुछ काम आज आगे बढ़ेंगे। शाम तक कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपकी अगले हफ्ते की योजना बदल दे, इसलिए दिमाग खुला रखें और पहले से कोई पक्का वादा न करें।

नेगेटिव: अचानक आया खर्च बजट हिला सकता है। दफ्तर में विरोधी सक्रिय रहेंगे, अपनी योजना हर किसी के सामने न खोलें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में जिद पर अड़ने से बात बिगड़ेगी। जीवनसाथी किसी घरेलू चिंता में डूबे हों तो पहले पूरी बात सुनें, सलाह बाद में दें। आर्थिक स्थिति: पैसा आता जाता रहेगा पर बचत करना मुश्किल होगा। फोन पर पर्सनल लोन या नए कार्ड का ऑफर आए तो तुरंत हां न करें, ब्याज और छिपे चार्ज पहले पढ़ें। स्वास्थ्य: नाभि के नीचे दर्द या भारीपन हो सकता है। त्योहार की बची मिठाइयां अब बांट दें या हटा दें, कई दिन पुराना खोया पेट बिगाड़ देता है। करियर और कारोबार: काम की भागमभाग रहेगी और पास के किसी शहर तक जाना भी पड़ सकता है। पुराने अधूरे काम निपटाने में दिन का बड़ा हिस्सा जाएगा, इसलिए नए वादे अगले हफ्ते तक टालें। उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 1 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: पिछले कुछ हफ्तों से जो बातें बार बार उलझ रही थीं, वो अब सुलझने लगेंगी। खोया हुआ आत्मविश्वास लौटेगा, घर से ज्यादा बाहर के कामों में मन लगेगा और नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी।

नेगेटिव: अच्छे मूड में हर किसी की बात पर हां न कहें। कोई पुराना काम दोबारा करना पड़ सकता है, उसे झुंझलाकर करेंगे तो फिर से गलती होगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिल की बात कहने के लिए दिन अच्छा है। किसी को प्रपोज करने का मन हो तो भीड़ भरी पार्टी की जगह कोई शांत जगह चुनें। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में मिठास बढ़ेगी और किसी दोस्त के घर आने या साथ कहीं निकलने का प्लान बनेगा।

आर्थिक स्थिति: आमदनी बढ़ने के संकेत हैं। शेयर या म्यूचुअल फंड में मुनाफा दिखे तो पूरी रकम दोबारा न झोंकें, उसका एक हिस्सा बचत खाते में अलग रखें। स्वास्थ्य: थकान रहेगी। साथी की तबीयत की फिक्र में अपना खाना न छोड़ें, उनकी दवा का ध्यान रखते हुए अपने भोजन का समय भी तय रखें। करियर और कारोबार: किसी के साथ मिलकर नया काम शुरू हो सकता है और रुका प्रोजेक्ट दोबारा पटरी पर आएगा। साझेदारी में पहले दिन से हर बातचीत और ईमेल का रिकॉर्ड संभालकर रखें। उपाय: श्री हरि को तुलसी दल चढ़ाएं और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" की एक माला जपें। शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 4 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: मेहनत सही जगह लगेगी और रास्ते की अड़चनें कम होंगी। घर और दफ्तर दोनों जगह नई रौनक दिखेगी। काम के प्रति आपकी लगन बड़े अधिकारियों तक पहुंचेगी। नेगेटिव: काम के जोश में खाने और दवा का समय न बिगाड़ें। लेन देन में ढील न बरतें, कोई सहकर्मी पैसे उधार मांगे तो नरमी से मना करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी को खुश करने के लिए आप कुछ अलग करेंगे। पुराने रिश्ते में फिर से गर्माहट लौटेगी। विवाहित लोगों को किसी घरेलू काम से बाहर निकलना पड़ सकता है, और शाम को किसी अपने से लंबी बातचीत होगी।

आर्थिक स्थिति: हालत सामान्य से बेहतर रहेगी। कोई बड़ी चीज खरीदने से पहले देखें कि कम से कम छह महीने के खर्च जितनी रकम अलग बची रहे, तभी आगे बढ़ें। स्वास्थ्य: दिनचर्या नियमित रखें। मधुमेह के मरीज खास ध्यान दें। सर्दी आते ही गुड़ और तिल की मिठाई की मात्रा पर नजर रखें। करियर और कारोबार: काम की रफ्तार तेज रहेगी और बॉस का साथ मिलेगा। कोई पुराना अधूरा काम पूरा होगा। व्यापारी अपना दायरा बढ़ाने का मौका पा सकते हैं। उपाय: सुबह शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: उत्साह से भरा दिन रहेगा। किसी दोस्त या परिचित के जरिए फायदा मिल सकता है। बड़ों और अनुभवी लोगों की संगत समाज में आपका मान बढ़ाएगी और मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

नेगेटिव: मुनाफा देखकर जल्दबाजी में नया दांव न लगाएं। दोस्तों के साथ घूमने के प्लान में हर बार पूरा बिल खुद भरने की आदत छोड़ें, खर्च बराबर बांटें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: पति पत्नी मिलकर किसी धार्मिक आयोजन या छठ घाट की तैयारी में हाथ बंटाने का अवसर आएगा। घर के बड़ों की सीख काम आएगी और किसी रिश्तेदार के घर जाना होगा। आर्थिक स्थिति: पैसों के मामले में दिन अच्छा है। अटके सौदे से रकम मिल सकती है और किसी अनजान रास्ते से भी पैसा आ सकता है। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। बच्चों की आदतों पर नजर रखें, अगर वो देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो आज से ही सोने का एक समय तय करें। करियर और कारोबार: काम में चली आ रही परेशानी से राहत मिलेगी। आपकी योजनाएं असर दिखाएंगी और कारोबार बढ़ाने के नए रास्ते खुलेंगे। कामकाज के लिए किसी दूसरे शहर का चक्कर भी लग सकता है। उपाय: विष्णु स्तोत्र का पाठ करें और मंदिर में भोजन का दान करें। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 5 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: नौकरी और कारोबार के पुराने उलझे मसले सुलझेंगे और आप अपनी बात पहले से ज्यादा साफ रख पाएंगे। घर में कुछ बदलने का जोश रहेगा, जैसे किसी कमरे का रंग या फर्नीचर की जगह।

नेगेटिव: भावनाएं आज दिमाग पर भारी रहेंगी। बाहर की किसी बात की खीज घरवालों पर न उतारें। समय का दबाव भी बढ़ा रहेगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: छोटी बातों पर नाराजगी बढ़ाने से बचें और साथी को समय दें। किसी मेहमान के आने से घर में चहल पहल रहेगी। पुराना पारिवारिक मसला सुलझने से मन को सुकून मिलेगा और शाम दोस्तों के साथ बीत सकती है।

आर्थिक स्थिति: काम और शेयर दोनों में सुधार दिख रहा है। सर्दी से पहले छत की सीलन या पानी की टंकी की सफाई पर खर्च आ सकता है, इसे टालें नहीं, बाद में यही काम महंगा पड़ेगा। स्वास्थ्य: तला भुना कम खाएं और रोज थोड़ा पैदल चलें। मां का ख्याल रखें, उनका बीपी घर की मशीन से सुबह शाम नापकर लिख लें। करियर और कारोबार: नौकरीपेशा लोगों का दिन व्यस्त रहेगा और काम के लिए बाहर भी जाना होगा। सहकर्मियों का साथ कुछ राहत देगा। उपाय: "ॐ बुं बुधाय नमः" का जाप करें और मंदिर में भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 6 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: विदेश या बाहर के संपर्कों से फायदा होगा और छोटा सफर शुभ रहेगा। बड़ों की मदद से कोई नया मौका सामने आएगा और दोस्तों संग ठहाकों भरी शाम बीतेगी। नेगेटिव: नौकरी में होड़ रहेगी, इसलिए काम में छोटी चूक भी न होने दें। पैसों के कागजों में लापरवाही न करें, किसी चेक साइन करने से पहले रकम शब्दों और अंकों दोनों में मिला लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में उतार चढ़ाव रहेगा। पुरानी बातें फिर उठेंगी, उन्हें कुरेदने से बचें। घर के किसी बड़े का सहयोग मिलेगा, जीवनसाथी के साथ कोई घरेलू काम निपटेगा और किसी शुभ समाचार से माहौल खुशनुमा होगा। आर्थिक स्थिति: घर की जरूरतों और निजी खरीदारी पर पैसा जाएगा। खरीदारी से पहले एक लिस्ट बना लें ताकि जरूरी चीजें छूटें नहीं और फालतू चीजें कार्ट में न आएं। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। सुबह दस मिनट अनुलोम विलोम या ध्यान करें, मन शांत रहेगा। करियर और कारोबार: काम में बदलाव और नई शुरुआत के मौके आएंगे। कारोबारियों को नया साझेदार मिल सकता है और कोई पुराना ग्राहक दोबारा ऑर्डर दे सकता है। उपाय: पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 7 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव: पैसा आने और जाने दोनों के योग हैं, पर कुल मिलाकर हाथ खाली नहीं रहेगा। आर्थिक और पुराने कामों में सुधार दिखेगा। आध्यात्मिक बातों में रुचि बढ़ेगी और किसी गहरे विषय को समझने की इच्छा जागेगी।

नेगेटिव: दिन की शुरुआत सुस्त रहेगी, छोटे काम भी देर लेंगे। आसपास का कोई बदलाव आपको असहज कर सकता है। सब्र रखें, दोपहर के बाद चीजें रफ्तार पकड़ेंगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की तरफ से कुछ ज्यादा ही बातें सुननी पड़ेंगी और नोकझोंक भी होगी। जवाब देने से पहले मन में दस तक गिनें, बात वहीं थम जाएगी। घर में काम बढ़ेगा, पर समाज में आपकी पूछ बनी रहेगी।

आर्थिक स्थिति: मिला जुला दिन है। अचानक खर्च सामने आएगा, लेकिन किसी अपने की मदद से राहत भी मिलेगी। स्वास्थ्य: गला, चेहरा और सिर का ख्याल रखें। सुबह की ठंडी हवा में कान और गला ढके बिना बाइक न दौड़ाएं और रात को गुनगुने नमक पानी से गरारे करें। करियर और कारोबार: अपना काम शुरू करने का विचार मन में आएगा। उससे पहले उसी धंधे में लगे तीन लोगों से बात करके असली मुनाफा और दिक्कतें समझ लें। उपाय: सुबह मां काली के आगे शहद अर्पित करें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 12 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव: मन उमंग से भरा रहेगा और नए मौके हाथ आएंगे। आपका जोश लोगों की नजर में आएगा। नए दोस्त बनेंगे और पुराने यारों के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। काम शांत दिमाग से करेंगे तो फायदा पक्का है।

नेगेटिव: कोई नई चीज जल्दबाजी में न आजमाएं, चाहे वो नया डाइट प्लान हो या कोई नई क्रीम। फिजूल खर्च पर लगाम रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: कोई पुरानी बात फिर सामने आ सकती है और जीवनसाथी से छोटी बात पर नाराजगी हो सकती है। शब्दों के साथ उनकी भावना भी समझें। बच्चे के होमवर्क में गलती दिखे तो डांटने के बजाय साथ बैठकर सुधरवाएं। बुजुर्गों की सलाह काम आएगी।

आर्थिक स्थिति: हालत सुधरेगी। किसी व्हाट्सऐप ग्रुप में आई पक्की कमाई वाली टिप पर रकम न झोंकें, पूरी जानकारी जुटाकर ही निवेश करें। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। कोई नया सप्लीमेंट या प्रोटीन पाउडर शुरू करना है तो पहले डॉक्टर से पूछें। करियर और कारोबार: कुछ नया करने की इच्छा रहेगी और अचानक बैग पैक करके निकलना पड़ सकता है। दफ्तर में आपका काम करने का तरीका लोगों को आपसे जोड़ेगा। उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का रुद्राक्ष की माला पर जाप करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव: कामों में धीरे धीरे सुधार होगा। दूर बैठे लोगों से संपर्क बनेगा और कोई नया चेहरा आपकी जिंदगी में जुड़ सकता है। घर में मेहमानों से रौनक रहेगी। नेगेटिव: घर के किसी सदस्य से अनबन हो सकती है, गुस्से पर काबू रखें। नए काम की शुरुआत में अड़चन आएगी। बेचैनी में फैसले लेंगे तो छोटी परेशानी बड़ी बन जाएगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी कुछ नाराज रह सकते हैं, पुरानी बातें दोहराने से बचें। मेहमानों की खातिरदारी में काम बढ़ेगा और थकान के साथ चिंता भी बनी रहेगी। प्रेम जीवन में किसी नए व्यक्ति से जुड़ाव हो सकता है।