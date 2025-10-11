मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 12 अक्टूबर 2025: इस राशि को मिलेगी नई दिशा, चर्चा के बढ़ेंगे मौके

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 12 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज का ग्रहों का असर सोच और भावना दोनों को साथ लेकर चलता है। मिथुन राशि में चंद्रमा और गुरु आपकी जिज्ञासा और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 09 October 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा मिथुन राशि में आपके बातचीत और नए संपर्कों को मजबूत करेगा। नए विचार और चर्चा के मौके बढ़ेंगे। गुरु आपकी प्रेरणा और दूसरों को मनाने की क्षमता को बढ़ाएंगे। तुला राशि में बुध और मंगल आपके साथ मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाएंगे, लेकिन साझेदारी में धैर्य बनाए रखना जरूरी है। कन्या राशि में शुक्र आपके स्वास्थ्य और काम-काज में सुधार लाएगा। आज आपकी बातें असरदार होंगी और आपके संपर्क नई दिशा लाएंगे।





शुभ रंग: लाल (Crimson)

शुभ अंक: 3

सुझाव: सोच-समझ कर बोलें; आपके शब्द रिश्तों में सुधार लाएंगे।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा और गुरु मिथुन राशि में आपके पैसों के मामलों को बेहतर बनाएंगे। आज बजट बनाने या नए आय के रास्ते खोजने के मौके बढ़ेंगे। कन्या राशि में शुक्र आपके सोचने और काम करने के तरीके में निखार लाएंगे। तुला राशि में बुध और मंगल आपके समझने और सोचने की शक्ति बढ़ाएंगे। मीन राशि में शनि आपको अपने लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान देने में मदद करेंगे। संतुलित योजना से आपके काम में सफलता बढ़ेगी।





शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 6

सुझाव: अपने हुनर में समय लगाएं; यह आपकी ताकत बढ़ाएगा।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा और गुरु आपकी आत्मविश्वास, उत्साह और आकर्षण को बढ़ाएंगे। आज सीखने, यात्रा करने और नए संबंध बनाने के मौके मिलेंगे। कन्या राशि में शुक्र परिवार में शांति और समझ लाएंगे। तुला राशि में बुध और मंगल आपके काम और रचनात्मकता को बढ़ाएंगे। आज अपने विचार व्यक्त करने में आप और भी साहसी बनेंगे। बुद्धिमानी के साथ दिल की सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे।





शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 5

सुझाव: लचीले रहें; आपकी बहुमुखी क्षमता आपको नए अवसर लाएगी।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा आपको अपने विचार और भावनाओं पर ध्यान देने का मौका देंगे। आज भावनाओं को शांत तरीके से समझने का दिन है। कन्या राशि में शुक्र और सूर्य आपके रिश्तों को मजबूत करेंगे। तुला राशि में बुध और मंगल आपके काम और निजी जीवन में संतुलन लाएंगे। आज थोड़ा समय लेकर सोचेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यह दिन आराम और सोच का है।



