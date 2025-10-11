विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 12 अक्टूबर 2025: इस राशि को नई सोच से मिलेगा सही रास्ता, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 12 अक्टूबर 2025 के अनुसार, मीन राशि में शनि आपको भावनाओं पर गहराई से सोचने का मौका देंगे और कुम्भ राशि में राहु नई सोच और बदलाव लाएगा। आज का दिन आपके आत्म-अभिव्यक्ति, स्पष्ट सोच और समझदारी के संतुलन को बढ़ाएगा। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 12 October 2025 Horoscope Today: किस राशि को मिलेगा लाभ  


आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 12 अक्टूबर 2025 के अनुसार, सूर्य कन्या राशि में आपको उत्पादकता और सफलता की ओर बढ़ाएंगे। आज का दिन नए विचार लाने, दूसरों से जुड़ने और साफ बातचीत करने का है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu (3)


आज चंद्रमा आपके संबंधों में संतुलन और खुशी लाएंगे। गुरु आपके आत्मविश्वास और दूसरों से जुड़ने की ताकत बढ़ाएंगे। कन्या राशि में शुक्र आपको व्यावहारिक और जिम्मेदार बनाएंगे। तुला राशि में बुध और मंगल मिलकर आपके सहयोग और समझ को बढ़ाएंगे। आज आपकी ईमानदारी और अच्छे संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे।

  • शुभ रंग: बैगनी
  • शुभ अंक: 9
  • सुझाव: दिल से बात करें; आपके अच्छे संवाद रिश्तों को मजबूत बनाएंगे।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar (1)


आज चंद्रमा आपके काम और स्वास्थ्य में ऊर्जा लाएंगे। यह दिन आपके काम को और बेहतर बनाने का है। कन्या राशि में शुक्र आपके भविष्य की योजना को सुधारने में मदद करेंगे। तुला राशि में बुध और मंगल आपके पेशेवर संबंधों को बेहतर बनाएंगे। गुरु आपकी मेहनत और आयोजन को बढ़ाएंगे। आज छोटे–छोटे कदम आपको बड़ी सफलता देंगे।

  • शुभ रंग: चारकोल ग्रे
  • शुभ अंक: 10
  • सुझाव: धैर्य रखें; आपकी लगन और मेहनत सफलता बढ़ाएगी।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh (1)


आज चंद्रमा और गुरु आपके जीवन में रचनात्मकता, आनंद और रोमांस लाएंगे। आप खुलकर अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करेंगे। कन्या राशि में शुक्र आपकी भावनात्मक समझ को मजबूत करेंगे। तुला राशि में बुध और मंगल आपके काम, पढ़ाई या यात्रा में मदद करेंगे। आज आपकी नई सोच आपको नए रास्ते दिखाएगी और प्रेरणा बढ़ाएगी।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • सुझाव: अपनी रचनात्मक सोच को अपनाएं; यह आपके लिए नए अवसर लाएगी।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen (1)


आज चंद्रमा आपके घर, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा पर ध्यान लाएंगे। गुरु आपकी पारिवारिक रिश्तों और घर में शांति को बढ़ाएंगे। कन्या राशि में शुक्र आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे। शनि आपके धैर्य और समझ को बढ़ाएंगे। आज आप अपने भावनाओं को संतुलित करेंगे और घर में शांति बनाएंगे। यह आपको बाहर की चुनौतियों में मजबूती देगा।

  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 5
  • सुझाव: घर में शांति बनाए रखना आपको जीवन में स्पष्टता और सफलता लाएगा।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।