12 नवंबर राशिफल : कर्क से निकलकर सिंह में पहुंचे मंगलदेव, मेष-तुला सहित इन राशियों की होगी छप्परफाड़ कमाई

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। गुरुवार को कार्तिक शुक्ल तृतीया शाम 6:10 बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी। आज का सबसे बड़ा बदलाव मंगलदेव का है, जो अपनी नीच राशि कर्क छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां गुरुदेव और केतु पहले से विराजमान हैं। चंद्रदेव दोपहर 2:19 बजे तक वृश्चिक में हैं, फिर धनु में चले जाएंगे। इसी समय ज्येष्ठा नक्षत्र खत्म होकर ल नक्षत्र शुरू होगा, जिसके साथ दोपहर बाद रवि योग बनेगा। दिन भर सुकर्मा योग रहेगा। तुला में सूर्यदेव और वक्री बुधदेव, कन्या में वक्री शुक्रदेव और मीन में वक्री शनिदेव हैं।

मंगलदेव का नीच राशि से निकलकर सिंह में आना कई राशियों में नया जोश भरेगा। सिंह को नई पहचान, वृश्चिक को दफ्तर में नेतृत्व का मौका और धनु को भाग्य का साथ मिलेगा। तुला की आमदनी बढ़ेगी, मेष की मेहनत रंग लाएगी, मिथुन को किराये या प्रॉपर्टी से फायदा होगा और कर्क को प्रतियोगी परीक्षा में खुशखबरी मिल सकती है। मीन अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। वहीं मकर को अचानक खर्च और वाहन चलाने में, कुंभ को जीवनसाथी से बहस में और कन्या को बढ़ते खर्च में सावधानी रखनी होगी। वृषभ घर के मामलों में बाहरी दखल से बचें।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: राशि स्वामी के बदलाव से आज अंदर से अलग ही जोश महसूस होगा। मेहनत रंग लाती दिखेगी और अधूरे कामों में रफ्तार आएगी। आसपास के लोगों के बीच आपकी अलग पहचान बनेगी।

नेगेटिव पक्ष: जोश के साथ तुनकमिजाजी भी बढ़ेगी। किसी गुस्सैल व्यक्ति की कड़वी बात को दिल पर लेकर पलटवार करना छोड़ें, बेवजह की बहस मन की शांति छीन लेगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ बाहर घूमने या साथ में अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। दोस्तों का दायरा बढ़ेगा और आपके मिलनसार स्वभाव की तारीफ होगी। घर का कोई जरूरी काम आपकी पहल से पूरा होगा।

आर्थिक स्थिति: कमाई के नए स्रोत बनेंगे और पैसों से जुड़ी कोई सुखद खबर उत्साह बढ़ाएगी। व्यापारियों के यहां ग्राहकों की अच्छी आवाजाही रहेगी।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, बस गुस्से का असर बीपी पर पड़ सकता है। बहस के बाद पांच मिनट टहलकर ही अगला काम शुरू करें।

करियर और कारोबार: दफ्तर में सहयोग का माहौल रहेगा और साथी काम समय पर पूरा करने में मदद करेंगे। आपकी योग्यता की सराहना होगी।

उपाय: 108 बार "ॐ अं अंगारकाय नमः" मंत्र का जाप करें।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 7

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: घर से जुड़े कामों में तेजी आएगी। घर की मरम्मत, नया फर्नीचर या किसी निर्माण का काम छेड़ने का अवसर आएगा। लंबे समय से अधूरी कोई घरेलू जरूरत पूरी हो सकती है।

नेगेटिव पक्ष: दांपत्य जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति की दखलअंदाजी तनाव बढ़ा सकती है। पति पत्नी के बीच की बातें किसी दोस्त या रिश्तेदार को बताना बंद करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: धैर्य से परिवार की परिस्थितियों को संभालें। घर के लोग कामों में हाथ बंटाएंगे, जिससे दूसरी जिम्मेदारियों के लिए समय निकलेगा। छोटे बच्चों को बदलते मौसम में गर्म कपड़े पहनाकर रखें।

आर्थिक स्थिति: पैसों के लिहाज से दिन राहत देगा। मरम्मत या निर्माण का काम करवा रहे हैं तो ठेकेदार से माल और मजदूरी का पूरा हिसाब लिखित में लें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर दिन भर की भागदौड़ और पैदल चलने से पैरों में थकान होगी। आरामदायक जूते पहनें और खाली पेट लंबे समय तक न रहें।

करियर और कारोबार: काम से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां मिलेंगी। अफसरों से बात करते समय लहजा नरम रखें और कोई कदम उठाने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल दान करें।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 8

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: कामकाज में रफ्तार रहेगी और हिम्मत बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। मकान या दुकान से किराये के रूप में आमदनी का रास्ता भी बन सकता है।

नेगेटिव पक्ष: जोश में आकर भाई बहनों पर अपने विचार लादने की गलती न करें। घर में कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले सबसे पूछ लें, वरना कोई नाराज हो सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ बाहर खाना खाने या किसी पसंदीदा जगह जाने का मौका मिलेगा। ससुराल से किसी समारोह का न्योता आ सकता है। किसी दोस्त की मदद से अटका निजी काम पूरा होगा।

आर्थिक स्थिति: मेहनत के हिसाब से कमाई होगी और कारोबार का कोई भुगतान अचानक हाथ आ सकता है। किरायेदार रखने का इरादा है तो रेंट एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। रात को सोने से पहले हाथ पैर अच्छे से धोएं और हल्का गुनगुना पानी पिएं, थकान उतर जाएगी।

करियर और कारोबार: व्यापारियों को सरकारी विभागों से जुड़े कामों में बढ़िया परिणाम मिलेंगे। काम के सिलसिले में अलग अलग लोगों से मिलना होगा।

उपाय: हनुमान मंदिर में बजरंगबली को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें।

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 10

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरा समाचार आ सकता है। किसी चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने का मौका आएगा। पुराने कानूनी मामले में भी राहत के आसार हैं।

नेगेटिव पक्ष: मन में नए विचार और कुछ अलग करने का उत्साह रहेगा, पर अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा काम उठाना छोड़ें। बोलचाल में थोड़ी तल्खी आ सकती है, खासकर पैसों की बात करते समय।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: कुंवारे लोगों के लिए दूर के शहर से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। दोस्तों के साथ घूमने और शाम को बाजार जाने का मौका मिलेगा। बच्चों संग बिताए पल मन को खुशी देंगे।

आर्थिक स्थिति: पैसों की हालत मजबूत होने से घर की जरूरतों पर खर्च करेंगे। छोटी दूरी का कोई सफर भी हो सकता है, उसका खर्च पहले से अंदाजा लगाकर रखें।

स्वास्थ्य: लगातार व्यस्त रहने से थकावट होगी। दिन में बीस मिनट की झपकी या आराम आपको तरोताजा रखेगा।

करियर और कारोबार: दफ्तर में आपकी सक्रियता दूसरों पर असर डालेगी। बाहरी संपर्क बनाने और किसी नए व्यक्ति से जुड़ने का अच्छा मौका है।

उपाय: किसी जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराएं।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 6

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: आज आप खुद को उत्साह और आत्मविश्वास से भरा पाएंगे। लंबे समय से जिन कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उनमें रफ्तार आएगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कामों में प्रगति के संकेत हैं।

नेगेटिव पक्ष: स्वभाव में तीखापन और अधिकार जताने की आदत बढ़ सकती है। घर पर या दफ्तर में "मेरी ही बात मानी जाएगी" वाला रवैया रिश्तों में खटास ला सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम जीवन में आपका असर बढ़ेगा, पर साथी पर हक जताने के बजाय उनकी पसंद भी पूछें। जीवनसाथी के साथ किसी निजी विषय पर बात करने का समय मिलेगा। घर की व्यवस्था में कुछ बदलाव होगा।

आर्थिक स्थिति: व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने के नए मौके मिलेंगे। आमदनी के साथ खर्चों पर भी नजर रखें, खासकर दिखावे वाली खरीदारी पर।

स्वास्थ्य: शरीर में फुर्ती रहेगी, पर ज्यादा काम करने या जल्दबाजी में गाड़ी चलाने से बचें। आगे निकलने के लिए ओवरटेक करने का जोखिम न लें।

करियर और कारोबार: नौकरी में अपनी प्रतिभा दिखाने का दिन है और अफसर आपके काम पर नजर रखेंगे। प्रतिस्पर्धा में जल्दबाजी के बजाय काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें।

उपाय: किसी मंदिर में गुड़ का दान करें और तिल के तेल का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 9

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: काम पूरा करने का जज्बा बढ़ेगा। व्यापार करने वालों को किसी नए कारोबारी के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है, जिससे आगे आमदनी बढ़ेगी। बाहरी शहरों से नया ऑर्डर आने की उम्मीद है।

नेगेटिव पक्ष: खर्च आज तेजी से बढ़ेंगे, खासकर सफर और घर की जरूरतों पर। अपनी क्षमता से ज्यादा काम उठाने की गलती न करें, नींद पर असर पड़ेगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: निजी जीवन से जुड़ी कोई इच्छा पूरी होने से मन खुश होगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद मजबूती देगा और उनकी सीख किसी काम में मदद करेगी। भाई बहनों से बात होगी और उनकी कुछ जरूरतें पूरी कर पाएंगे।

आर्थिक स्थिति: दूसरे शहर के कारोबारी के साथ काम शुरू करें तो पहला ऑर्डर एडवांस पेमेंट पर ही भेजें।

स्वास्थ्य: काम की अधिकता से शारीरिक थकान होगी। देर रात तक जागकर काम निपटाने के बजाय सुबह जल्दी उठकर काम करें।

करियर और कारोबार: कामकाज के सिलसिले में यात्रा का योग है। परिवार और काम के बीच संतुलन बनाकर चलें।

उपाय: घर पर सुंदरकांड का पाठ करें।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 4

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते मिलेंगे और अटका हुआ पैसा लौटने की उम्मीद है। अफसरों से सराहना मिलेगी। बिजनेस में बिक्री बढ़ने के मौके बनेंगे और दोपहर बाद अच्छा लाभ हो सकता है।

नेगेटिव पक्ष: स्वभाव की तेजी के कारण परिजनों में से किसी से कहासुनी हो सकती है। घरेलू खर्च या काम के बंटवारे पर जीवनसाथी से बहस हो तो गुस्से में कुछ ऐसा न कहें जिसे बाद में वापस लेना पड़े।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम जीवन में धैर्य रखना होगा। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को खुश करेगी। दोपहर बाद दोस्तों के साथ लंबी बातचीत होगी।

आर्थिक स्थिति: बचत बढ़ाने की कोशिश सफल होगी। हर महीने की आमदनी का एक तय हिस्सा अपने आप अलग खाते में जाए, इसके लिए बैंक की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सुविधा लें।

स्वास्थ्य: शरीर में गर्मी बढ़ने से मुंह में छाले या दांत की परेशानी हो सकती है। पानी खूब पिएं और मसालेदार खाने से परहेज करें।

करियर और कारोबार: कामकाज में भागदौड़ ज्यादा रहेगी, पर मेहनत का बेहतर नतीजा दिखेगा।

उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: राशि स्वामी के कर्म भाव में आने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और दफ्तर में नेतृत्व का मौका मिल सकता है। बॉस आपकी कार्यशैली पर ध्यान देंगे और किसी ऊंचे पद का रास्ता भी खुल सकता है।

नेगेटिव पक्ष: काम के दबाव में स्वभाव में तेजी आ सकती है। टीम के किसी साथी पर सबके सामने नाराजगी जताने के बजाय अकेले में बात करें, वरना लोगों की नजर में आपकी इमेज बिगड़ेगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: व्यस्तता के कारण साथी को कम समय देने से दूरी महसूस होगी और वे नाराजगी जता सकते हैं। शाम को कम से कम एक घंटा फोन से दूर रहकर परिवार के साथ बिताएं। किसी बड़े बुजुर्ग की राय रास्ता दिखाएगी।

आर्थिक स्थिति: पैसों की हालत सुधरेगी और मेहनत के दम पर आमदनी बढ़ाने के रास्ते खुलेंगे। व्यापारियों को कारोबार फैलाने के मौके मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: त्वचा के संक्रमण से सावधान रहें। जिम या स्विमिंग पूल में दूसरों का तौलिया इस्तेमाल न करें और खुजली हो तो डॉक्टर को दिखाएं।

करियर और कारोबार: सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय खास तौर पर सक्रिय रहेगा। अगर कोई काम अटका था तो अब उसमें गति आएगी।

उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें लाल फूल अर्पित करें।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 5

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: किस्मत की मेहरबानी से महीनों से रुके काम आगे बढ़ेंगे। दोपहर बाद चंद्रदेव आपकी ही राशि में आएंगे, जिससे आत्मविश्वास और बढ़ेगा। विदेशी कंपनियों या क्लाइंट्स से जुड़े लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।

नेगेटिव पक्ष: जोखिम लेकर कुछ नया करने का मन होगा। बिना पूरी तैयारी के नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करने जैसा बड़ा फैसला आज न लें, पहले एक ठोस योजना बनाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक काम में शामिल हो सकते हैं। पिता की सलाह से कोई उलझा मामला सुलझेगा। जीवनसाथी के साथ किसी तीर्थ या धार्मिक जगह जाने का कार्यक्रम बन सकता है। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: व्यापारियों को दूसरे शहरों के बाजारों से नया लाभ मिल सकता है। धंधा फैलाने के लिए बाहर का चक्कर लगेगा।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। सफर और भागदौड़ के बीच समय पर खाना खाएं और पानी की बोतल साथ रखें।

करियर और कारोबार: विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आवेदन या दाखिले से जुड़ा अच्छा अपडेट आ सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने के मौके बनेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।

शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 11

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: मुश्किल हालात से निकलने का साहस मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ेगी और किसी पुराने निवेश से अचानक पैसा मिलने की उम्मीद है। बीमा से जुड़े किसी क्लेम में भी फायदा हो सकता है।

नेगेटिव पक्ष: तेजी या गुस्से में उठाया गया कदम परेशानी बढ़ा सकता है। बिना बताए कोई बिल या खर्च टपक सकता है। साझेदारी में काम करते हैं तो हर लेनदेन का हिसाब साफ रखें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ पैसों के किसी मामले पर मतभेद हो सकता है, अपनी बात शांति से रखें। ससुराल के किसी आयोजन में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। पुरानी बात को लेकर मनमुटाव हो तो भरोसा बनाए रखें।

आर्थिक स्थिति: धन के लेनदेन में खास ध्यान रखें। किसी गुप्त बात या पुराने मामले की जानकारी सामने आ सकती है, उस पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें।

स्वास्थ्य: गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। रसोई में चाकू और गैस का इस्तेमाल करते समय भी सावधान रहें, छोटी चोट लग सकती है। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

करियर और कारोबार: नौकरी में अतिरिक्त काम मिल सकता है या किसी पुराने काम को दोबारा संभालना पड़ सकता है। धैर्य के साथ आगे बढ़ें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर नतीजे मिलेंगे। बिजनेस में साझेदारी के नए दरवाजे खुलेंगे। किसी पुराने कारोबारी सौदे से पैसा मिलने के आसार हैं।

नकारात्मक पक्ष: अपनी बात मनवाने की इच्छा बढ़ेगी, रिश्तों में अहंकार को जगह न दें। जीवनसाथी के स्वभाव में भी तेजी दिखेगी, ऐसे में दोनों का एक साथ गुस्सा करना बात बिगाड़ देगा।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: वैवाहिक जीवन में छोटी बातों पर बहस हो सकती है, विचारों का अंतर सामने आएगा। शाम को किसी करीबी के घर जाने या परिवार के साथ बाहर खाना खाने का मौका मिलेगा।

आर्थिक स्थिति: किसी नए व्यापारी के साथ धंधा जमाने का प्रस्ताव आए तो साझेदारी का लिखित करार किए बिना रकम न लगाएं।

स्वास्थ्य: खुद के साथ घरवालों की तबीयत का भी ख्याल रखें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और जीवनसाथी के साथ बेवजह के तनाव से दूर रहें।

करियर और कारोबार: नेतृत्व क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। काम को लेकर भागदौड़ बढ़ेगी और बिजनेस में नए लोगों से जुड़ने के अवसर आएंगे।

उपाय: मंदिर में भगवान शिव को मीठा पान अर्पित करें।

शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 12