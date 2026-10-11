11 अक्टूबर का राशिफल: नवरात्र के पहले दिन तुला में 3 ग्रहों का महामेल, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। नवरात्रि के पहले दिन तुला राशि में तीन ग्रहों के जुटने से तुला, धनु, कुंभ और मकर राशि वालों का दिन सबसे दमदार रहेगा। तुला को नौकरी और कारोबार में अच्छे सौदे, धनु को अटके कामों में गति, कुंभ को किस्मत का साथ और नए ऑर्डर, मकर को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। मिथुन के प्रेम जीवन में नई शुरुआत होगी, कर्क को घर-परिवार का सुख और सिंह के रुके काम आगे बढ़ेंगे। कन्या को पैसों की चिंता से राहत मिलेगी, बस बोलने में संयम रखें। मीन को कर्ज और जीवनसाथी से मतभेद से, वृश्चिक को बढ़ते खर्च और दूर से आई खबर से, वृषभ को विरोधियों और सर्दी-जुकाम से सावधान रहना है। मेष रिश्तों में बाहर वालों की दखल से बचें।

मेष आज कराशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: काम के सिलसिले में किसी यात्रा से फायदा मिल सकता है। सरकारी दफ्तर में अटका कोई काम किसी नए परिचित की मदद से निकल सकता है। नेगेटिव पक्ष: खाते या हिसाब-किताब में कोई गड़बड़ी परेशान कर सकती है, जैसे बैंक स्टेटमेंट की कोई एंट्री समझ न आना। घबराएं नहीं, शाम तक इसका हल निकल आएगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मन करेगा, रिश्ते में रोमांच रहेगा। पर किसी बाहर वाले की कही बात अपनों के बीच दूरी ला सकती है, और साथी की किसी जरूरत के लिए अपना पहले से बना प्लान बदलना पड़ सकता है।

आर्थिक स्थिति: आमदनी के लिहाज से दिन आपके पक्ष में है। तकनीकी क्षेत्र, जैसे आईटी या मशीनरी, से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा दिखेगा। स्वास्थ्य: बदलता मौसम सेहत पर असर डालेगा, सुबह-शाम हल्का गर्म कपड़ा साथ रखें। कमजोरी लगे तो खुद पर जोर न डालें। करियर और कारोबार: काम और आमदनी, दोनों मोर्चों पर दिन ठीक है। घर में नवरात्रि की पूजा का माहौल रहेगा, सुबह पूजा करके ही काम शुरू करें। उपाय: मां दुर्गा को लाल चंदन अर्पित करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: कारोबार में कमाई बढ़ने और काम में तेजी के संकेत हैं। घर के कामों में अपनों का पूरा साथ मिलेगा, बोझ बंट जाएगा। नेगेटिव पक्ष: दफ्तर में कोई आपकी जगह लेने या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। अपनी जिद पर अड़े रहे तो घर में भी तनाव होगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी की तबीयत और मूड पर ध्यान दें। किसी रिश्तेदार की मदद के लिए आगे आना पड़ सकता है, और पिता की सेहत ठीक नहीं है तो आज उनकी दवा और जांच का ख्याल रखें। आर्थिक स्थिति: सेहत और घर के कामों पर पैसा खर्च होता रहेगा। मेडिकल बिल और घर के राशन का हिसाब अलग-अलग लिखेंगे तो महीने के आखिर में तंगी नहीं होगी। स्वास्थ्य: कफ, खांसी या गले में खराश बढ़ सकती है। दही, ठंडा पानी और आइसक्रीम से आज दूर रहें। करियर और कारोबार: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मुकाबले में कड़ी टक्कर मिलेगी, पर अच्छी तैयारी रास्ता साफ करेगी। अपनी जानकारी अपडेट रखें, विरोधियों की चाल अपने आप बेअसर होगी। उपाय: घर से निकलने से पहले थोड़ी सौंफ खाकर निकलें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 7 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: लंबे समय से मन में दबी कोई इच्छा आज पूरी हो सकती है, और ऐसे फायदे मिलेंगे जिनकी उम्मीद नहीं थी। नए दोस्त जिंदगी में जुड़ेंगे। नेगेटिव पक्ष: मन आज थोड़ा मनमौजी रहेगा, काम के बीच ध्यान भटकेगा। कम समय में पैसा दोगुना करने वाले निवेश के झांसे में न आएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: कोई खास आपके करीब आ सकता है, नए प्रेम की शुरुआत का समय है। माता की तबीयत में सुधार दिखेगा और छोटे भाई-बहन हर काम में साथ देंगे। आर्थिक स्थिति: बच्चों पर खर्च बढ़ेगा, जैसे फीस, किताबें या नवरात्रि के कपड़े। जीवनसाथी की सलाह से किसी काम में फायदा होगा। स्वास्थ्य: सेहत पहले से बेहतर रहेगी, पिछले दिनों की तकलीफ में राहत मिलेगी। उपवास रख रहे हैं तो पानी और फल लेते रहें। करियर और कारोबार: अपनी बनाई योजना के मुताबिक काम आगे बढ़ेगा। आज जो प्रस्ताव रखेंगे, उस पर हां मिलने की उम्मीद ज्यादा है। उपाय: 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' मंत्र का जाप करें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 10 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: काफी समय से चली आ रही कोई परेशानी आज सुलझ सकती है। कारोबार में साझेदार के साथ जो मनमुटाव था, वह भी कम होगा। नेगेटिव पक्ष: मन आराम और सुख-सुविधा की ओर खिंचेगा, जिससे जरूरी काम टल सकते हैं। ढेर सारे खयालों के बीच ध्यान भटकेगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: मां के साथ खूब बातें होंगी और पति-पत्नी के बीच नजदीकी बढ़ेगी। ननिहाल की तरफ से कोई फायदा या तोहफा मिल सकता है, और घर में किसी मांगलिक काम की तैयारी शुरू हो सकती है। आर्थिक स्थिति: घर और आराम की चीजों पर पैसा खर्च होगा, जैसे नया सोफा, पर्दे या कोई बिजली का सामान। खरीदने से पहले दो दुकानों के दाम जरूर मिलाएं। स्वास्थ्य: सेहत सही रहेगी, बस नसों या मांसपेशियों में हल्का खिंचाव हो सकता है। काम के बीच शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ें। करियर और कारोबार: ऑफिस में हालात आपके हक में हैं। काम के लिए सफर करना पड़े तो उसका अच्छा नतीजा मिलेगा। उपाय: नवरात्रि के पहले दिन देवी को खीर का भोग लगाएं। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 8 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: पिछले दिनों बनाई योजनाएं आज आकार लेती दिखेंगी और रुका काम रफ्तार पकड़ेगा। कहीं से अचानक फायदे का रास्ता भी खुल सकता है। नेगेटिव पक्ष: पैसा आएगा पर हाथ में आने में देर होगी, जैसे चेक क्लियर होने में वक्त लगना। ऐसे में पैसों के मामले में जल्दबाजी न करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: बाहरी लोगों की बातों को ज्यादा अहमियत देंगे तो पति-पत्नी के बीच दूरी आ सकती है, घर की बात घर में रखें। घर के बड़ों की कोई बात चुभ सकती है, पर वही आगे फायदा देगी।

आर्थिक स्थिति: परिवार की जरूरतों पर आज अच्छा-खासा खर्च होगा। नवरात्रि की खरीदारी की लिस्ट पहले बना लें ताकि बजट न बिगड़े। स्वास्थ्य: कमर में दर्द या खिंचाव महसूस हो सकता है। देर तक एक ही जगह न बैठें, हर घंटे थोड़ा खड़े होकर टहल लें। करियर और कारोबार: कारोबारियों को उम्मीद के मुताबिक नतीजे मिलेंगे और काम की अड़चनें सुलझती दिखेंगी। सफर में लोगों का साथ मिलेगा। उपाय: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सुनें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 9 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: जिन आर्थिक मामलों में पहले मेहनत की थी, उनका फल आज मिल सकता है। गाड़ी या कोई खास चीज खरीदने का मन है तो आज वह इच्छा पूरी होने के योग हैं।

नेगेटिव पक्ष: जुबान पर आज लगाम रखना जरूरी है, जल्दबाजी में बोला एक शब्द भी परेशानी खड़ी कर सकता है। उठते-बैठते शरीर की मुद्रा का ध्यान रखें, झटके से न उठें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर का काम आज थोड़ा ज्यादा रहेगा, पर जीवनसाथी का प्यार और साथ दोनों मिलेगा। घर के बड़ों की जरूरतें समझेंगे तो उनसे अपनापन बढ़ेगा, और घर पर मेहमान या पूजा का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार से मुनाफे की उम्मीद है, पर मुनाफा दिखते ही उसका एक हिस्सा निकाल लेना समझदारी होगी। खरीदारी के लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य: गले में खराश या आंखों में जलन और संक्रमण की शिकायत हो सकती है। आंखें बार-बार न मलें और गुनगुने पानी से गरारे करें। करियर और कारोबार: काम की रफ्तार आज तेज रहेगी और काम से जुड़ी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। नई जिम्मेदारी मिले तो उसे खुले मन से लें। उपाय: नवरात्रि के पहले दिन जल से भरा कलश स्थापित करें। शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 12 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आज अच्छा मौका हाथ लग सकता है। कारोबारियों को बढ़िया सौदे मिलेंगे और राजनीति से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा। नेगेटिव पक्ष: जोश में कही गई कोई बात किसी के सामने आपकी छवि बिगाड़ सकती है, इसलिए जरूरत भर ही बोलें। अपनी मर्जी के काम करते हुए किसी अपने को नाराज न कर बैठें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिल की बात कहने का जोश रहेगा और आपकी बात करने की कला सामने वाले का दिल जीत लेगी। घर पर मेहमान आएंगे और परिवार के साथ दिन सुकून से बीतेगा। आर्थिक स्थिति: खर्च होंगे, पर जेब भी साथ-साथ भरती जाएगी। फिजूलखर्ची पर आज आप खुद लगाम लगा पाएंगे। स्वास्थ्य: सेहत ठीक है, बस जोश में लापरवाही न करें। बाइक या कार चलाते समय रफ्तार काबू में रखें और हेलमेट या सीट बेल्ट न भूलें। करियर और कारोबार: जिन मौकों के बारे में अब तक सिर्फ सोचा था, वे आज सामने आ सकते हैं। मेहनत में कमी न आने दें। उपाय: देवी को सुगंधित फूल और इत्र अर्पित करके घी का दीपक जलाएं। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 11 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: किसी दूसरे शहर या दूर की जगह से काम मिलने की संभावना है। धार्मिक स्थल पर जाने का मौका भी मिलेगा, जो मन को सुकून देगा। नेगेटिव पक्ष: दूसरे शहर या परदेस में बसे किसी अपने की खबर मन को परेशान कर सकती है। बिना पूरी जानकारी के हड़बड़ी में कोई फैसला न लें, पहले फोन करके सच जान लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: यात्रा और व्यस्तता की वजह से अपनों को कम समय दे पाएंगे। घर पहुंचकर कुछ देर परिवार के साथ बैठें, वरना शिकायत बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति: खर्च बढ़ेंगे, खासकर सेहत और सफर पर, फिर भी रात में बन रहे शुभ योग से कमाई का कोई रास्ता खुल सकता है। विदेश या दूर के कारोबार में पैसा लगाने से पहले सब जांच लें। स्वास्थ्य: भागदौड़ और सफर से शरीर थकेगा। लंबे सफर में बीच-बीच में रुककर आराम करें और ताकत से ज्यादा काम न लें। करियर और कारोबार: कामकाज में व्यस्तता रहेगी और दूर बैठे लोगों से जुड़ा कोई काम सामने आएगा। ईमेल और कॉल पर पूरा ध्यान रखें। उपाय: मां दुर्गा को गुड़ का भोग लगाकर 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' मंत्र का जाप करें। शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 3 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: किस्मत आज आपके साथ है, लंबे समय से अटके काम पूरे होने की राह खुलेगी। नौकरी करने वालों को काम से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नेगेटिव पक्ष: दोस्तों और कार्यक्रमों की भीड़ में अपने जरूरी काम पीछे न छूटें। बाहर का खाना या बेवक्त भोजन पेट खराब कर सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: कोई नया व्यक्ति दिल पर दस्तक दे सकता है। परिवार में किसी की कामयाबी, जैसे नौकरी लगना या परीक्षा पास करना, पूरे घर को खुश कर देगी। आर्थिक स्थिति: आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते दिखेंगे और पैसों की हालत में सुधार से मन संतुष्ट रहेगा। कारोबारियों को किसी नए मौके से फायदा होगा। स्वास्थ्य: खाने-पीने की आदतों पर ध्यान दें। उपवास खोलते समय एकदम भारी खाना न खाएं। करियर और कारोबार: मेहनत का फायदा मिलेगा। किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में बने नए संपर्क आगे काम आएंगे। उपाय: सुबह मां दुर्गा का स्मरण करके ही दिन की शुरुआत करें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 4 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: काम करने की ऊर्जा भरपूर रहेगी, पुराने लंबित काम निपटेंगे। नौकरीपेशा लोगों को अटके बिल, यात्रा भत्ते या मेडिकल क्लेम का पैसा मिल सकता है। नेगेटिव पक्ष: घर में किसी मुद्दे पर बहस छिड़ सकती है। गुस्से में कही बात अपनों को चुभेगी, इसलिए आवाज ऊंची न करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: शांत रहकर बात समझने की कोशिश करेंगे तो घर का माहौल जल्दी संभल जाएगा। परिवार के साथ घूमने का प्रोग्राम रिश्तों में फिर से मिठास लाएगा। आर्थिक स्थिति: कारोबारियों के लिए दिन कमाई वाला है। रोजमर्रा के सामान और खाने-पीने की चीजों की बिक्री बढ़ेगी, कमीशन पर काम करने वालों को भी फायदा होगा। स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या बवासीर जैसी तकलीफ बढ़ सकती है। तली-भुनी और वात बढ़ाने वाली चीजें कम करें और पानी ज्यादा पिएं। करियर और कारोबार: साझेदारी में नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। अधिकारियों से तालमेल सहज रहेगा। उपाय: मां दुर्गा को लड्डू का भोग लगाएं। शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 1 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: किस्मत का साथ मिलने से आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुलेंगे। किसी बाहरी ग्राहक या दूसरे शहर की पार्टी से नया ऑर्डर मिल सकता है। नेगेटिव पक्ष: साझेदारी में सुबह कुछ खटपट हो सकती है, पर दोपहर तक मामला संभल जाएगा। जल्दबाजी में साथी पर इल्जाम न लगाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंध पक्का होने का समय है, घरवालों से बात आगे बढ़ सकती है। पति-पत्नी एक-दूसरे की जरूरत का खयाल रखेंगे और परिवार मिलकर घर की जिम्मेदारियां संभालेगा। आर्थिक स्थिति: पैसों का बहाव अच्छा रहेगा। आयात-निर्यात या ऑनलाइन बिक्री से जुड़े कारोबार में फायदा मिल सकता है। स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी और खुद को ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे। घर की पूजा में बैठकर मन और शांत होगा। करियर और कारोबार: नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है और मनचाहा नतीजा आत्मविश्वास बढ़ाएगा। मेहनत में ढील न दें। उपाय: सुबह मां दुर्गा को लाल या नारंगी फूल अर्पित करें। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 6 मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: आध्यात्मिक झुकाव आज बढ़ेगा, पूजा-पाठ से मन को शांति और ताकत मिलेगी। धैर्य और शांति से काम लेंगे तो अड़चनों पर काबू पा लेंगे। नेगेटिव पक्ष: अचानक आई दिक्कतें दिन की रफ्तार तोड़ सकती हैं। पैसों की जरूरत पड़ने पर उधार लेने का खयाल आएगा, पर आज कर्ज से दूर रहें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में छोटी बात पर तनाव हो सकता है और जीवनसाथी से मतभेद बढ़ सकता है, गुस्से में कुछ न कहें। अपनों की सेहत या बर्ताव मन को परेशान करेगा, पर उसे खुद पर हावी न होने दें।