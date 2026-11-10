10 नवंबर का राशिफल: गोवर्धन पूजा पर इन 4 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, धन लाभ के बनेंगे योग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। चंद्रदेव तड़के 2:48 बजे अपनी नीच राशि वृश्चिक में आ गए हैं और सूर्यदेव के पास होने से अभी अस्त अवस्था में हैं। वहीं मंगलदेव चंद्रदेव की राशि कर्क में नीच अवस्था में बैठे हैं, यानी दोनों ग्रहों के बीच राशि परिवर्तन बना है।

सुबह 9:19 बजे तक विशाखा, फिर अनुराधा नक्षत्र रहेगा और दिन भर शोभन योग बना रहेगा। तुला में सूर्यदेव और वक्री बुधदेव, कन्या में वक्री शुक्रदेव, सिंह में गुरुदेव और मीन में वक्री शनिदेव विराजमान हैं। गोवर्धन पूजा का दिन सेवा, आभार और मिल बांटकर खाने का संदेश लेकर आया है, पर चंद्रदेव के कमजोर होने से कई लोगों के मन की बात दबी रह सकती है। मकर को दोस्तों के बीच मजबूती और रुका पैसा मिलने की उम्मीद रहेगी, मीन राशि वालों को पिता और गुरुजनों का साथ मिलेगा।

कर्क वालों के प्रेम में गहराई आएगी, सिंह और तुला को घर परिवार में सहयोग मिलेगा, कन्या को भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। वहीं मेष और वृश्चिक को मंगलवार का जोश तो मिलेगा, पर गुस्से और शक पर काबू रखना होगा। मिथुन राशि वालों को पीठ पीछे की बातों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, वृषभ जीवनसाथी के मन की बात सुनें और धनु अपनी नींद और सेहत पर ध्यान दें।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: मंगलवार होने से शरीर में फुर्ती रहेगी और काम निपटाने का जोश बना रहेगा। किसी पुराने काम से जुड़ी नई सूचना मिलने से चिंता कम होगी। रुका हुआ पैसा लौटने की भी उम्मीद है।

नेगेटिव: मन में किसी पुरानी बात की चुभन या बेवजह की बेचैनी रहेगी, जो छोटी बात पर अचानक गुस्से के रूप में बाहर आ सकती है। अन्नकूट के भोज में किसी रिश्तेदार की टिप्पणी पर तुनकना छोड़ें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रिय के साथ समय तो बीतेगा, पर किसी बात पर हल्की अनबन भी होगी। शादी लायक लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। बुजुर्गों का स्नेह और दुआएं साथ रहेंगी। आर्थिक स्थिति: आज नया कर्ज लेना या कोई बड़ी खरीद करना ठीक नहीं। किसी के कहने पर अपने कार्ड या खाते से उसका पेमेंट करने से बचें। स्वास्थ्य: सिरदर्द या ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव हो सकता है। गाड़ी चलाते या मशीन पर काम करते समय फोन पर बात करना पूरी तरह बंद रखें। करियर और कारोबार: दफ्तर में अधिकारी आपकी मेहनत पर नजर रखेंगे, पर विरोधियों पर भी नजर बनाए रखें। व्यापारियों को बाहरी संपर्क से फायदा मिल सकता है। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों को भुने चने खिलाएं। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: गोवर्धन पूजा पर पति पत्नी साथ मिलकर अन्नकूट का भोग लगाएंगे तो रिश्ते में गर्माहट आएगी। ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध कारोबार को सहारा देंगे। सामाजिक आयोजनों में अपनों के साथ शामिल होंगे।

नेगेटिव: जीवनसाथी के मन में कोई बात हो सकती है, जिसे वे कह नहीं पा रहे। उन पर शक या गुस्सा करने के बजाय आराम से पूछें और धैर्य से सुनें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर की किसी बात पर विचारों में अंतर उभरेगा। बहस जीतने के बजाय एक दूसरे की बात समझने की कोशिश रिश्ते को मीठा रखेगी। किसी नए व्यक्ति की मौजूदगी उत्सुकता बढ़ाएगी। आर्थिक स्थिति: पूजा के सामान और रसोई की खरीद पर पैसा जाएगा। साझेदारी में हर किसी का हिस्सा कागज पर साफ रखें, जुबानी वादों पर न चलें। स्वास्थ्य: कमर के नीचे वाले हिस्से में खिंचाव और थकावट महसूस होगी। रसोई में देर तक खड़े होकर पकवान बनाने के बीच कुर्सी पर बैठकर आराम लें। करियर और कारोबार: दफ्तर में कोई पुराना बकाया काम अचानक सामने आएगा। किसी विरोधी से जुड़ा मामला भी निपटाना पड़ सकता है, शांत रहकर काम लें। उपाय: गाय को गुड़ और हरा चारा खिलाएं। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 6 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: दबाव के बावजूद आपकी कोशिशें रंग लाएंगी और आप विरोधियों का हिम्मत से सामना करेंगे। किसी अचानक हुए सौदे से आमदनी का रास्ता बन सकता है। नेगेटिव: कुछ सहकर्मी सामने कुछ नहीं कहेंगे, पर पीठ पीछे शिकायत या चुगली कर सकते हैं। दफ्तर के व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी के खिलाफ कुछ भी लिखने से बचें और बिना प्रतिक्रिया दिए अपना काम पूरा करते रहें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ बाहर जाना हो सकता है, पर कुछ बातों में तालमेल की कमी दिखेगी। आप थोड़े भावुक रहेंगे, बच्चों के साथ समय बिताने से मन को राहत मिलेगी। घर के बुजुर्गों की जरूरतों का ध्यान रखें।

आर्थिक स्थिति: पुराने कर्ज को चुकाने का विचार बनेगा। अगर बोनस आया है, तो सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले कम करें। स्वास्थ्य: पाचन बिगड़ने और पेट में इंफेक्शन का डर है। अन्नकूट में बहुत सारी सब्जियां और पकवान मिलाकर एक साथ न खाएं और होटल और ठेले का खाना आज न लें। करियर और कारोबार: अधिकारियों की नजर आपके काम पर रहेगी। किसी पुरानी बीमारी की जांच करवानी है तो आज अपॉइंटमेंट ले लें। उपाय: भगवान श्रीकृष्ण को पीले वस्त्र अर्पित करें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 5 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: रचनात्मक काम, जैसे लेखन, गायन या चित्रकारी में आज मन गहराई से डूबेगा और हुनर की तारीफ होगी। किसी नए काम की बागडोर भी हाथ आ सकती है। नेगेटिव: प्रेम में भावनाएं गहरी होंगी, पर बिना वजह शक या जलन भी मन में आ सकती है। साथी के फोन पर किसी के मैसेज देखकर अंदाजे लगाने के बजाय सीधे बात करें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: हो सकता है बच्चा आपसे कुछ छुपा रहा हो, जैसे स्कूल की कोई शिकायत या टेस्ट के नंबर। उसे डांटने के बजाय प्यार से पूछें। गोवर्धन पूजा में बच्चों को साथ रखने से उनका उत्साह बढ़ेगा।

आर्थिक स्थिति: हालात में सुधार की उम्मीद है। घर की जरूरतों और अपनी पसंद की चीजों पर खर्च होगा, पर बजट की सीमा याद रखें। स्वास्थ्य: सर्दी, आंखों में जलन या सीने में भारीपन रह सकता है। ज्यादा सोचने से सिरदर्द और कंधों में खिंचाव होगा, दूसरों की परेशानियों को अपने ऊपर न ओढ़ें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। करियर और कारोबार: विद्यार्थियों की एकाग्रता में कमी रहेगी, पढ़ाई छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करें। व्यापारियों की आमदनी बढ़ती दिखेगी। उपाय: बच्चों के साथ मिलकर गोवर्धन की पूजा और परिक्रमा करें। शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 1 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: धार्मिक आस्था और सहनशक्ति बनी रहेगी। ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करने का आपका ढंग लोगों पर छाप छोड़ेगा। सहकर्मियों के साथ से मुश्किल काम आसान होंगे। नेगेटिव: अचानक किसी छोटी मरम्मत पर पैसा लगेगा, जैसे गीजर, मिक्सी या पानी की मोटर की मरम्मत। घर के उपकरणों की वारंटी के कागज एक फाइल में संभाल लें, ऐसे मौके पर काम आएंगे। प्रेम और पारिवारिक संबंध: मन में घर को लेकर कोई अनकही बात या मां की सेहत की चिंता रह सकती है। अन्नकूट की तैयारी में रसोई में हाथ बंटाएं और मां की सलाह ध्यान से सुनें। किसी सदस्य से दबी नाराजगी बातचीत से सुलझाएं।

आर्थिक स्थिति: आमदनी के नए रास्ते बनेंगे, पर काम से जुड़ी किसी जरूरत पर पैसा भी खर्च होगा। स्वास्थ्य: सीने में भारीपन या मन पर बोझ महसूस हो तो सुबह पांच मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। करियर और कारोबार: अपने अनुभव का सही इस्तेमाल करेंगे तो काम में अच्छी प्रगति होगी। बाहर जाना संभव न हो तो किसी भरोसेमंद सहकर्मी को जिम्मेदारी सौंप दें। उपाय: किसी मंदिर में घी का दीपक जलाएं और वहां का थोड़ा जल लाकर घर में छिड़कें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 8 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: काम को लेकर इच्छाशक्ति बढ़ेगी और मेहनत से ही सफलता का रास्ता बनेगा। लेखन, मीडिया और बातचीत से जुड़े काम करने वालों को फायदा होगा। छोटे भाई बहनों से अच्छी बातचीत होगी।

नेगेटिव: आत्मविश्वास थोड़ा कम रहेगा और मन की बात कहने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। खुद की क्षमता पर शक हो तो अपनी पिछली उपलब्धियां याद करें। दोस्तों से आज बड़ी उम्मीदें न रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ मन की बातें साझा करने से रिश्ता मजबूत होगा। भाई बहनों से कोई अधूरी बात पूरी करें या उनसे सलाह लें। घर के लोगों के साथ बाहर जाने का मौका बनेगा। आर्थिक स्थिति: पैसों के हिसाब में छोटी गलती हो सकती है। यूपीआई से भुगतान करते समय नाम और रकम दो बार देखें। स्वास्थ्य: गले में खराश और कानों में दर्द हो सकता है। ठंडी हवा में कान ढककर निकलें और ठंडा पानी न पिएं। करियर और कारोबार: व्यापारियों को नए ग्राहकों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। काम के सिलसिले में छोटी यात्रा हो सकती है। उपाय: भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 3 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: गोवर्धन पूजा और अन्नकूट में पूरे परिवार के साथ बैठने से पुरानी खटास कम होगी। कारोबार करने वालों को आमदनी बढ़ाने के मौके मिलेंगे और रुका पैसा भी लौट सकता है। नेगेटिव: पैसों को लेकर मन में चिंता रहेगी और बोली में हल्की कड़वाहट आ सकती है। घरवालों से बात करते समय मिठास रखें या कम बोलें। अपनी बात समझाने में भी दिक्कत आएगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी का सहयोग राहत देगा। बच्चों के किसी काम से मन खुश होगा। घर के बुजुर्गों की जरूरतों का खास ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति: खर्च ज्यादा रहेगा और बेवजह की चिंता भी। किसी को कर्ज देना टालें और जो पैसा आए, उसे पहले जरूरी बिलों में लगाएं। स्वास्थ्य: मुंह में छाले, एसिडिटी या दांत में तकलीफ हो सकती है। तीखा और मसालेदार खाना कम रखें। लगातार बैठकर काम करने से गर्दन भी अकड़ेगी। करियर और कारोबार: काम में अपना हुनर दिखाने में आप सबसे आगे रहेंगे। दोस्तों के साथ मिलकर काम पूरा करना आसान होगा। उपाय: अन्नकूट का प्रसाद पड़ोसियों और घर में काम करने वालों में बांटें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 2 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव: मंगलवार को साहस और काम निपटाने की ताकत भरपूर रहेगी। तकनीकी या रिसर्च से जुड़े लोगों को अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। बड़ों की सलाह आज सही रास्ता दिखाएगी। नेगेटिव: मन में शक, जलन या दबा हुआ गुस्सा उठ सकता है। किसी के व्यवहार को लेकर अंदाजे लगाना छोड़ें और बात को ठंडे दिमाग से सोचें। बहसबाजी से दूर रहें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: आप साथी से ज्यादा समय और ध्यान चाहेंगे, पर वे व्यस्त रह सकते हैं। अपनी उम्मीद सहज तरीके से जाहिर करें, ताना न मारें। साथी की सेहत या किसी जरूरत पर ध्यान देना होगा। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: बिना बताए कोई खर्च दरवाजा खटखटा सकता है। धन के मामले में किसी पर आंख मूंदकर यकीन न करें, बैंक की जानकारी किसी के साथ साझा न करें। स्वास्थ्य: पित्त बढ़ने, पेट में जलन या नाक में खुश्की की तकलीफ हो सकती है। वाहन तेज रफ्तार में न चलाएं और आधी रात तक जागते रहना छोड़ें। करियर और कारोबार: आपके काम करने का तरीका सहकर्मियों से अलग दिखेगा। व्यापार में कोई नया सामान जोड़ने का विचार आगे बढ़ेगा, पर पहले थोड़ी मात्रा में आजमाएं। उपाय: "ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें। शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 10 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव: किसी पुराने मित्र से मुलाकात या फोन पर बात मन हल्का करेगी और छोटा लाभ भी हो सकता है। काम के लिए बाहरी लोगों से जुड़ना अच्छा मुनाफा दे सकता है। नेगेटिव: रात में नींद देर से और कच्ची आएगी, मन में कोई चिंता घूमती रहेगी। अचानक चोट या खर्च का भी डर है, इसलिए जल्दबाजी में सीढ़ियां चढ़ने और भारी सामान उठाने से बचें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंधों में परिवार का दखल बढ़ सकता है। किसी रिश्तेदार की बात से उलझन होगी, हर बात को तुरंत सच मानने से पहले उसकी सच्चाई जानें। साथी से कोई बात छिपाने के बजाय साफ मन से बताएं।

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार देने या किसी से रकम लेने की नौबत आए तो लिखित हिसाब जरूर रखें। सरकारी या कानूनी काम में उम्मीद से ज्यादा समय लगेगा। स्वास्थ्य: आंखों में जलन और नींद की कमी रहेगी। सोने से एक घंटा पहले मोबाइल और टीवी बंद कर दें। करियर और कारोबार: काम के सिलसिले में सफर करना पड़ सकता है। अपने जरूरी दस्तावेज और नियम ठीक से जांचें, छोटी लापरवाही भारी पड़ सकती है। उपाय: किसी गौशाला या आश्रम में अन्न का दान करें। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 12 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव: दोस्तों और बड़े भाई बहनों के साथ से खुद को मजबूत स्थिति में पाएंगे। दफ्तर में अधिकारी आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। किसी मंदिर या धार्मिक जगह की छोटी यात्रा हो सकती है।

नेगेटिव: किसी दोस्त के मन में छिपी नाराजगी हो सकती है। इसे दिल पर लेने के बजाय फोन करके सीधे बात करें। रुका हुआ पैसा लौटने में थोड़ी देर होगी, धीरज रखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ किसी शांत जगह जाने का मन होगा। पुराने मतभेद दूर करने के लिए आज पहल करें। रिश्तेदारों के बीच आपकी राय पर हां और ना दोनों सुनने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति: एक्स्ट्रा कमाई के रास्ते खुल सकते हैं। किसी नए बाजार में अपना सामान पहुंचाने का विचार आगे बढ़ेगा, पहले वहां की मांग और रेट पता कर लें। स्वास्थ्य: दोपहर के बाद जोड़ों में अकड़न या ठंड से दर्द बढ़ सकता है। गर्म कपड़े पहनें और बीच बीच में हल्की स्ट्रेचिंग करें। करियर और कारोबार: नौकरी में अपनी जानकारी का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। कारोबार के सिलसिले में यात्रा फायदेमंद रहेगी। उपाय: दोस्तों के साथ बैठकर अन्नकूट का प्रसाद लें और किसी जरूरतमंद को भी भरपेट खिलाएं। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 11 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) पॉजिटिव: ऑनलाइन बिक्री और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के पास नए ऑर्डर आएंगे। जिन ग्राहकों से लंबे समय से भुगतान नहीं मिला, उनसे रकम लौटने की उम्मीद है। पिता या किसी वरिष्ठ की सलाह काम आएगी।

नेगेटिव: काम में उत्साह कम रहेगा और मन भटकता रहेगा। बॉस से किसी परेशानी को छिपाने के बजाय विनम्र शब्दों में साफ बता दें। विरोधियों से उलझने से बचें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी का सहयोग मन को राहत देगा। काम के बीच अपनों के लिए भी समय निकालें, बच्चों की फरमाइशें बढ़ेंगी। छोटी बात पर किसी सदस्य के रूठने की आशंका है। आर्थिक स्थिति: पुराने हिसाब दुरुस्त करने का अच्छा समय है। पुराने पैसों से जुड़े फैसलों की समीक्षा करें और कर्ज का बोझ घटाने की योजना बनाएं। स्वास्थ्य: तनाव से सिर भारी और थकान रहेगी, गले में खराश भी हो सकती है। काम के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें। करियर और कारोबार: दफ्तर में सहयोगियों के साथ प्रसाद बांटने या साथ खाना खाने से आपसी नजदीकी बढ़ेगी। किसी नए व्यक्ति के साथ काम शुरू करने की संभावना भी बन सकती है। उपाय: गरीबों में खिचड़ी का दान करें। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 4 मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) पॉजिटिव: पूजा पाठ और आध्यात्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी। पिता या किसी गुरु से खुलकर बात करने पर उलझनें दूर होंगी। विदेश से जुड़े काम करने वालों को कोई उपयोगी खबर मिल सकती है।