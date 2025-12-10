विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 10 दिसंबर 2025: इस राशि के काम और सेहत में आएगा सुधार, पढ़ें भविष्यफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 10 दिसंबर 2025 के अनुसार, बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री रहकर पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने का मौका देंगे। आज का दैनिक राशिफल ऊर्जा और ...और पढ़ें

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Rashifal 10 December 2025 Horoscope Today: धनु राशि वाले बनाएंगे नई योजना

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 10 दिसंबर 2025 के अनुसार, अग्नि और जल तत्व के प्रभाव के कारण आज का राशिफल जोश को सही दिशा में इस्तेमाल करने और अपने असली स्वभाव को अपनाने की सलाह देगा। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu (3)


मंगल आपकी राशि से गुजरते हुए जोश, जुनून और उत्साह बढ़ाएंगे। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर क्रिएटिव सोच बढ़ाएंगे और यात्रा, पढ़ाई या नए विचारों की योजना बनाएंगे। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर भावनात्मक और आत्मिक सोच को गहरा करेंगे। बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री रहकर अपनी रणनीतियों को सुधारने का मौका देंगे। आज का दैनिक राशिफल आपको भीतर की सच्चाई के साथ बड़े और साहसिक फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 12
  • दिन की सलाह: पहल करेंगे तो आज की रफ्तार आपके साथ रहेगी।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar (1)


आज का राशिफल भावनाओं की गहराई, पैसों की योजना और अहम बदलावों पर ध्यान दिलाएगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर साझा पैसों और जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों को सक्रिय करेंगे। शनि मीन राशि में रहकर आपकी बातचीत को संतुलित और समझदार बनाएंगे। आप कठिन बातों को भी शांति और साफ सोच के साथ सुलझा पाएंगे। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर दोस्ती और सहयोग से फायदा देंगे। आज का दैनिक राशिफल प्रैक्टिकल सोच और इन्टूशन दोनों पर भरोसा करने की सलाह देगा।

  • शुभ रंग: गहरा स्लेटी
  • शुभ अंक: 10
  • दिन की सलाह: गहराई से सोचेंगे तो सही जवाब मिलेंगे।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh (1)


आज रिश्ते और साझेदारी आपके ध्यान में रहेंगे। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर जीवनसाथी और सहयोगियों के साथ तालमेल बढ़ाएंगे। राहु आपकी राशि में रहकर नई सोच और अलग नजरिया देंगे। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर करियर से जुड़े फैसलों में साफ समझ देंगे। मंगल धनु राशि में रहकर टीमवर्क और नेतृत्व को मजबूत करेंगे। आज का दैनिक राशिफल बताएगा कि आजादी और सहयोग दोनों को साथ लेकर चलना फायदेमंद रहेगा।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • दिन की सलाह: अपनी बात भी रखें और दूसरों की भी सुनें।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen (1)


आज का राशिफल भावनाओं, अध्यात्म और अनुशासन का अच्छा संतुलन बनाएगा। शनि आपकी राशि में रहकर जिम्मेदारी और स्थिरता सिखाते रहेंगे। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर रोजमर्रा के काम, सेहत और आदतों में सुधार लाएंगे। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर भावनाओं को गहरा और इन्टूशन को तेज करेंगे। मंगल धनु राशि में रहकर करियर और लक्ष्यों के लिए ऊर्जा देंगे। आज का दैनिक राशिफल समझदारी और भावना दोनों के सहारे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 3
  • दिन की सलाह: ध्यान बनाए रखेंगे तो मेहनत रंग लाएगी।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।