सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 10 दिसंबर 2025: तुला राशि के टीमवर्क और लंबे लक्ष्य होंगे मजबूत, जानें राशिफल
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 10 दिसंबर 2025 के अनुसार, शनि मीन राशि में रहकर समझदारी से फैसले लेने की सीख देंगे। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में रहकर रिश्तों और आत्म-पहचान से जुड़े बदलावों को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 10 December 2025) का दैनिक राशिफल।
सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)
आज चंद्रमा आपकी राशि में रहकर आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ाएंगे। केतु आत्मचिंतन बढ़ाएंगे और आपको असली स्वभाव से जुड़ने में मदद करेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर पुराने भावनात्मक पैटर्न को समझने और सुधारने का मौका देंगे। मंगल धनु राशि में रहकर क्रिएटिविटी और बड़े फैसलों का साहस देंगे। आज का दैनिक राशिफल दिल और ताकत दोनों के साथ नेतृत्व करने की प्रेरणा देगा।
- शुभ रंग: सुनहरा
- शुभ अंक: 1
- दिन की सलाह: निडर रहेंगे तो आपकी ऊर्जा लोगों को आकर्षित करेगी।
कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)
आज का राशिफल आराम और आत्ममंथन की ओर ले जाएगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर मन की गहराई से जुड़ी भावनाओं को बाहर लाएंगे। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर बातचीत को भावनात्मक गहराई देंगे। शनि मीन राशि में रहकर रिश्तों में स्पष्टता लाएंगे। आज का दैनिक राशिफल कदम उठाने से पहले खुद को समझने की सलाह देगा।
- शुभ रंग: नेवी
- शुभ अंक: 6
- दिन की सलाह: धीरे चलेंगे तो भीतर की साफ सोच उभरती जाएगी।
तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)
आज का राशिफल सामाजिक जीवन में बढ़ोतरी और तालमेल लाएगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर दोस्ती, टीमवर्क और लंबे लक्ष्यों को मजबूत करेंगे। आप किसी नेतृत्व की भूमिका में आ सकते हैं या किसी प्रेरणादायक व्यक्ति से दोबारा जुड़ सकते हैं। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर पैसों से जुड़ी समझ बढ़ाएंगे और भावनाओं को गहराई देंगे। मंगल धनु राशि में रहकर बातचीत और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। आज का दैनिक राशिफल बताएगा कि सहयोग और ईमानदारी से आगे बढ़त मिलेगी।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ अंक: 7
- दिन की सलाह: खुले मन से रहें, नए संपर्क नए मौके मिलेंगे।
वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)
आज सूर्य, बुध और शुक्र आपकी राशि में रहकर आपको भीतर से मजबूत करेंगे। आपकी समझ, आकर्षण और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ेगी। रिश्तों या निजी लक्ष्यों से जुड़े कुछ नए सच सामने आ सकते हैं। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर करियर में आपकी पहचान और नेतृत्व क्षमता बढ़ाएंगे। मंगल धनु राशि में रहकर पैसों को लेकर साहस देंगे। आज का दैनिक राशिफल आपको अपनी बदलाव लाने वाली ताकत का सही और भरोसेमंद इस्तेमाल करने को कहेगा।
- शुभ रंग: मैरून
- शुभ अंक: 8
- दिन की सलाह: जिम्मेदारी संभालें, लोग अपने आप साथ आएंगे।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
