मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 10 दिसंबर 2025: ये जातक काम और रिश्तों में करेंगे नई पहल, पढ़ें आज का राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:00 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 10 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। इस कारण सभी राशियों में क्रिएटिव सोच, साहस और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 10 December 2025: वृषभ वाले लेंगे पैसों से जुड़े फैसले

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 10 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे और आत्मविश्वास व क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर भावनाओं को गहरा बनाएंगे। इससे दिन भावनात्मक रूप से मजबूत और क्रिएटिव रूप से जीवंत रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 10 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

Mesh (1)


आज चंद्रमा सिंह राशि में रहकर आपकी क्रिएटिविटी और प्रेम से जुड़े मामलों को सक्रिय करेंगे। आप खुलकर अपने भाव जाहिर करेंगे और दिल से फैसले लेंगे। मंगल, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, धनु राशि में रहकर साहस और उत्साह बढ़ाएंगे। आप काम और रिश्तों में नई पहल करेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर भावनात्मक हालात को गहराई से समझने में मदद करेंगे। आज का दैनिक राशिफल आत्मविश्वास के साथ संवेदनशीलता बनाए रखने की सलाह देगा।

  • शुभ रंग: गहरा लाल
  • शुभ अंक: 9
  • दिन की सलाह: जुनून के साथ आगे बढ़ें, लेकिन सोच-समझ भी बनाए रखें।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

 Vrishabh (1)


आज का राशिफल आपको भावनात्मक रूप से सोचने की स्थिति में ले जाएगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर घर, परिवार और मन के सुकून पर ध्यान दिलाएंगे। आप कुछ समय खुद के लिए निकालना चाहेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर रिश्तों में ईमानदारी और गहराई बढ़ाएंगे। बृहस्पति की वक्री चाल पुराने पैसों से जुड़े फैसलों को दोबारा देखने का मौका देगी। आज का दैनिक राशिफल आपकी भावनात्मक सीमाओं की रक्षा करने को कहेगा।

  • शुभ रंग: मिट्टी जैसा भूरा
  • शुभ अंक: 4
  • दिन की सलाह: आगे बढ़ने से पहले अपनी नींव मजबूत करें।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

 Mithun (1)


बृहस्पति आपकी राशि में वक्री रहकर लंबे लक्ष्यों पर दोबारा सोचने को कहेंगे। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर बातचीत और मेल-जोल को प्रभावशाली बनाएंगे। आप लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाएंगे। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर बारीक बातों को पकड़ने की क्षमता बढ़ाएंगे। आज का दैनिक राशिफल बुद्धि और इन्टूशन दोनों से फैसले लेने का समर्थन करेगा।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5
  • दिन की सलाह: अपने लक्ष्यों को फिर से परखें, सुधार जरूरी रहेगा।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

 Kark (1)


आज का राशिफल आत्मविश्वास और स्थिरता बढ़ाएगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर धन और आत्मसम्मान से जुड़े मामलों को मजबूत करेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहकर प्रेम और क्रिएटिव सोच बढ़ाएंगे। मंगल धनु राशि में रहकर सेहत और दिनचर्या सुधारने की प्रेरणा देंगे। आज का दैनिक राशिफल प्रैक्टिकल सोच और भावनात्मक समझ का संतुलन बनाए रखने को कहेगा।

  • शुभ रंग: चांदी जैसा
  • शुभ अंक: 2
  • दिन की सलाह: अपनी काबिलियत पर भरोसा बनाए रखें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।