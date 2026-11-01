आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। दीवाली से पहले का पुष्य नक्षत्र खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है, और इस बार यह रविवार को पड़ रहा है। मेष के घर नया सामान आ सकता है, मिथुन का अटका पैसा लौटेगा और तुला की नौकरी या धंधे में आमदनी बढ़ेगी। कन्या को सम्मान, वृश्चिक को घूमने का मौका और कुंभ को पुराना माल निकालकर कमाई होगी। वृषभ और मीन को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वहीं धनु को गुस्से पर, कर्क को जल्दबाजी पर और सिंह को शॉर्टकट वाली कमाई पर रोक लगानी होगी। मकर पर काम का बोझ रहेगा।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: घर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी। पुष्य नक्षत्र में फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई गहना खरीदने का योग बन रहा है। मां की ओर से भी कोई लाभ या तोहफा मिल सकता है।

नेगेटिव पक्ष: साथ काम करने वालों से बात करते हुए जुबान फिसली तो छोटी बात भी झगड़ा बन जाएगी। रविवार को ऑफिस के ग्रुप पर आए किसी मैसेज का तीखा जवाब देना छोड़ें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ यादगार शाम बीतेगी। ससुराल वालों से रिश्ते मीठे रहेंगे और पड़ोसी भी किसी काम में साथ देंगे। बच्चों के साथ खेलने का वक्त निकालें, घर में पसंद का खाना भी बनेगा। आर्थिक स्थिति: घर की जरूरतों पर पैसा लगेगा, पर बदले में सुविधा भी आएगी। सोना या चांदी ले रहे हैं तो हॉलमार्क और बिल जरूर लें। स्वास्थ्य: कमर दर्द और सर्वाइकल वाले लोग सावधान रहें। लैपटॉप पर झुककर काम करना छोड़ें, गर्दन सीधी रखें और दर्द बढ़े तो फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। करियर और कारोबार: मेहनत के बाद काम बनेगा। व्यापारियों की भागदौड़ रहेगी, पर नतीजा आपके पक्ष में आएगा। सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम में जाएंगे तो नई पहचान बनेगी। उपाय: सुबह 108 बार "ॐ अं अंगारकाय नमः" का जाप करें। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 4 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: आज आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। घर के अंदर और बाहर, दोनों जगह के मामले आप अच्छे से संभाल लेंगे। नए लोगों से मिलकर काम की कई जानकारियां मिलेंगी।

नेगेटिव पक्ष: भावनाओं में बहकर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा कर सकते हैं। कोई जान पहचान वाला उधार या किसी स्कीम में पैसा मांगे तो एक दिन रुककर ही जवाब दें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी को कोई छोटा सा तोहफा देकर दिन खास बना सकते हैं। भाई बहनों के साथ मूवी या बाहर घूमने का प्लान बनेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकी आएगी। आर्थिक स्थिति: आय बढ़ाने के नए रास्ते दिखेंगे। लंबे निवेश के लिए म्यूचुअल फंड या पीपीएफ जैसी चीजें देखें, पर हर पहलू समझकर ही पैसा डालें। स्वास्थ्य: हाथ पैरों में दर्द रहेगा। सोते वक्त सरसों के तेल से हल्की मालिश करें और लंबी ड्राइव के बीच गाड़ी रोककर पैर सीधे करें। करियर और कारोबार: धंधे के लिए पास के किसी शहर जाना पड़ सकता है। अटके काम अनुभव के दम पर आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो रजिस्ट्री और एनओसी की जांच पहले करवाएं। उपाय: शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 7 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: जिस पैसे की उम्मीद छोड़ दी थी, वह आज लौट सकता है। घर से जुड़ी कोई अचानक खुशखबरी चेहरे पर मुस्कान लाएगी। पुरानी बचत भी किसी जरूरत में काम आएगी। नेगेटिव पक्ष: खाने पीने में लापरवाही होगी, बाहर के समोसे और चाट का मन बार बार ललचाएगा। घर से कुछ हल्का खाकर निकलें, ताकि बाहर की चीजों पर हाथ कम जाए। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ अचानक किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है। घर पर मेहमान आएंगे और शॉपिंग में भी दिन निकलेगा। माता पिता बच्चों से जुड़ी कोई जिम्मेदारी पूरी करके सुकून पाएंगे। आर्थिक स्थिति: बिजली के उपकरणों पर खर्च होगा, जैसे गीजर, हीटर या इन्वर्टर की बैटरी। खरीदने से पहले वारंटी कार्ड और इंस्टॉलेशन चार्ज लिखवा लें। स्वास्थ्य: सुस्ती और थकान रहेगी। दिन में नारियल पानी, छाछ या नींबू पानी जैसी चीजें लेते रहें। करियर और कारोबार: नौकरी की खोज में लगे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। लेखन, पढ़ाई और बैंकिंग से जुड़े लोगों को मेहनत के साथ तारीफ भी मिलेगी। प्रॉपर्टी के मामलों में तेजी से फायदा होगा। उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और गुलाबी फूल चढ़ाकर पूजा करें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: अंदर से जोश भरपूर रहेगा। व्यापार में लाभ से पैसों की स्थिति मजबूत होगी और सहकर्मी काम में हाथ बंटाएंगे। नौकरी बदलने की कोशिश में लगे लोगों को अच्छी खबर मिलेगी।

नेगेटिव पक्ष: जोश के साथ जोखिम लेने की इच्छा भी बढ़ेगी। किसी सौदे का दबाव हो तो उसी दिन हां न कहें, एक बार कागज घर लाकर आराम से पढ़ें। छोटी बातों पर तुनकना छोड़ें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ बिताया वक्त मन खुश करेगा। दूसरों के मामलों में दखल देने से घर का माहौल बिगड़ सकता है। मां की सेहत का ध्यान रखें और उनके साथ बैठकर बात करें। सुबह किसी दूर के रिश्तेदार का फोन काम की जानकारी देगा।

आर्थिक स्थिति: अपनी पसंद की चीजों पर दिल खोलकर खर्च करेंगे। खरीदारी की लिस्ट बनाएं और उसी से बाहर का सामान कार्ट में डालना छोड़ें। स्वास्थ्य: गैस और पेट की परेशानी हो सकती है। पथरी के मरीज पालक, टमाटर कम लें और पानी खूब पिएं। करियर और कारोबार: कारोबार में अच्छी कमाई के अवसर मिलेंगे। नई योजना को लेकर दबाव रहेगा, पर हर पहलू पर सोचने के बाद ही फैसला लें। उपाय: सुबह 11 बार गायत्री मंत्र का जप करें। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 3 आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली। सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: अचानक कहीं से रकम या कोई उपहार हाथ लग सकता है। सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में सफलता के संकेत हैं। छात्र किताबों में अच्छे से मन लगाएंगे। नेगेटिव पक्ष: जल्दी पैसा कमाने के शॉर्टकट दिखेंगे, जैसे पैसे लगाकर खेलने वाले ऐप या लाइक करने पर कमाई वाले टास्क। ऐसे किसी झांसे में पड़ना छोड़ें, नुकसान आपका ही होगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी का प्यार मिलेगा, बस पुरानी बातें उठाकर बहस न करें। छोटे भाई बहनों से रिश्ता अच्छा रखें। पिता का साथ मिलेगा और शाम को घरवालों संग घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। आर्थिक स्थिति: जमीन या मकान के सौदे से पहले हर कागज जांचें। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएं तो बिल बांटने की बात पहले कर लें। स्वास्थ्य: बवासीर की परेशानी वाले खास ध्यान रखें। तीखा और तला खाना कम करें, खाने में फाइबर और पानी बढ़ाएं। करियर और कारोबार: मेहनत रंग लाएगी और कारोबार में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। फिर भी पैसों का कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें। ऑनलाइन किसी परिचित से हुई बात आगे फायदा दे सकती है। उपाय: रामरक्षा स्तोत्र का पाठ करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 10 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: आसपास के लोगों के बीच आपकी इज्जत बढ़ेगी। तनख्वाह के अलावा कहीं से एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है। घर में मस्ती और अपनों का साथ मिलेगा। नेगेटिव पक्ष: अपनों के लिए खरीदारी में बेवजह खर्च होंगे। पुष्य नक्षत्र की खरीदारी के नाम पर हर दुकान का "स्पेशल ऑफर" ले लेना जरूरी नहीं, पहले जरूरत देखें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी से हल्की नोकझोंक होगी, पर रूठना मनाना रिश्ते को और करीब लाएगा। रिश्ते की बात कहीं चल रही हो तो आज वह एक कदम आगे बढ़ेगी। भाई बहन और पड़ोसी जरूरत पर साथ देंगे। आर्थिक स्थिति: लोहे, सरिया, सीमेंट या बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वालों का अच्छा मुनाफा होगा। घरेलू जरूरतों पर खर्च भी बढ़ेगा, इसलिए हफ्ते का बजट आज ही तय करें। स्वास्थ्य: मानसिक थकान और गर्दन कंधों में जकड़न हो सकती है। काम के बीच कंधे घुमाएं और तकिया बहुत ऊंचा न रखें। करियर और कारोबार: किसी सामाजिक आयोजन में हिस्सा लेने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लंबे समय से अटका काम दोस्तों की मदद से पूरा होगा। अपनी योजनाओं पर भरोसा रखें। उपाय: लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 1 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)' पॉजिटिव पक्ष: नौकरी हो या कारोबार, आज कमाई में इजाफा दिख रहा है। लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और बाजार में साख मजबूत होगी। परिवार का सहारा सुकून देगा। नेगेटिव पक्ष: घर और काम दोनों आपका समय मांगेंगे। बेकार की चीजों में ध्यान भटका तो जरूरी काम छूट जाएंगे, इसलिए सुबह ही दिन का टाइम टेबल बना लें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: आपसी समझ बढ़ने से दांपत्य जीवन में मिठास आएगी। जीवनसाथी के साथ बैठकर बात करने से मन हल्का होगा। परिवार के लोगों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। आर्थिक स्थिति: मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामान के दुकानदारों के गल्ले में अच्छी रकम आएगी। किसी बड़े ग्राहक का ऑर्डर आए तो एडवांस पेमेंट लेकर ही माल भेजें। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी और खुद को ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे। इस जोश को सुबह की सैर या साइकिलिंग में लगाएं। करियर और कारोबार: नौकरी में काम का दबाव बढ़ेगा, जल्दबाजी करने के बजाय एक एक जिम्मेदारी पूरी करें। योजनाओं को सही तरीके से लागू करेंगे तो तरक्की तय है। उपाय: सात तरह के अनाज किसी जरूरतमंद को दान करें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 9 यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: आपका जोश दूसरों पर असर डालेगा और लीडरशिप वाली खूबी सामने आएगी। किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति से पैसों का फायदा मिल सकता है। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा। नेगेटिव पक्ष: एक साथ बहुत सारे काम निपटाने की हड़बड़ी परेशान करेगी। सारे काम एक ही दिन में निपटाने की जिद छोड़ें, कुछ काम कल पर भी टल सकते हैं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। घर के लोग किसी जरूरी मुद्दे पर बैठकर बात करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे। दोस्तों के साथ घूमने या साथ बैठकर गपशप का कार्यक्रम बनेगा। आर्थिक स्थिति: बाजार की हालत आपके पक्ष में है। दुकानदार ग्राहकों के लिए "एक के साथ एक" या कैशबैक जैसा कोई ऑफर निकालें, बिक्री बढ़ेगी। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। हड़बड़ी में सीढ़ी चढ़ते उतरते पैर मुड़ सकता है, आराम से चलें। करियर और कारोबार: कामकाज में तेजी आएगी। सेल्स वालों के टारगेट पूरे होने के अच्छे आसार हैं। नई योजना की शुरुआत आज करें। उपाय: सुबह सूर्य नमस्कार करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" का जप करें। शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 2 धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: किसी एजेंट या सहयोगी की मदद से नई डील मिल सकती है। काम बढ़ाने के लिए की गई यात्रा फायदा देगी और नए ग्राहक बनेंगे। नेगेटिव पक्ष: आज गुस्सा नाक पर रहेगा और यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। कोई बात चुभे तो दस तक गिनें, फिर बोलें। अचानक रुकावटें आएंगी, इसलिए कोई भी जोखिम लेना छोड़ें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की हर बात में कमी निकालना बंद करें। प्रेमी से दूरी मन को खलेगी। घर में मतभेद हो तो तुरंत जवाब देने की बजाय उस वक्त कमरे से बाहर निकल जाएं। आर्थिक स्थिति: रुपये पैसे का कोई बड़ा फैसला आज न लें। किसी के कहने पर नई पॉलिसी या प्लान में पैसा फंसाने से पहले उसकी शर्तें समझें। स्वास्थ्य: किसी बीमारी को लेकर बेवजह डर सताएगा। इंटरनेट पर लक्षण खोजकर खुद ही नतीजे निकालना छोड़ें, शक हो तो डॉक्टर से मिलें। करियर और कारोबार: काम की अधिकता से तनाव रहेगा। नौकरी वालों को दफ्तर के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। उपाय: सुबह हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दीया रखें। शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 12 मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: लंबे समय से अटका पैसा लौटने के संकेत हैं। रिश्ते में कोई ऐसा पल आएगा जो दिल को सुकून देगा। स्कूल कॉलेज के किसी साथी से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर देगी।

नेगेटिव पक्ष: कुछ काम फटाफट होंगे, तो कुछ में बेवजह देर लगेगी। किसी अनजान व्यक्ति को घर की या निजी बातें बताना छोड़ें, चाहे सफर में मिला कोई भला लगने वाला इंसान ही क्यों न हो। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में रिश्ता और गहरा होगा और रोमांस में आप आगे रहेंगे। शाम परिवार के नाम करें, घर का माहौल अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति: पैसों की हालत बेहतर रहेगी। जिससे पैसा लेना बाकी है, उसे आज विनम्रता से याद दिला दें। स्वास्थ्य: किसी बात का मानसिक दबाव रहेगा। सुबह पंद्रह मिनट योग या प्राणायाम करें और रात को सात घंटे की नींद पूरी करें। करियर और कारोबार: कारोबार में मिले जुले नतीजे आएंगे। नौकरी में काम का बोझ बढ़ेगा या कोई काम उम्मीद से ज्यादा समय लेगा। जरूरी कामों में सहकर्मियों की मदद लें। उपाय: किसी बीमार या जरूरतमंद व्यक्ति के लिए फल या दवा का इंतजाम करें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 11 कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: कामकाज में रफ्तार आएगी और प्रतिस्पर्धा में भी आप बाजी मार सकते हैं। नए विचारों से फायदा होगा और पुरानी मेहनत का फल सामने आएगा। सरकारी नौकरी वालों को अफसरों से कुछ सीखने का मौका मिलेगा।

नेगेटिव पक्ष: खर्चों के कारण बचत कम होगी और गुस्सा भी जल्दी आएगा। भाई बहनों से छोटी बातों पर बहस छोड़ें और उत्साह में ताकत से ज्यादा बोझ न उठाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के सामने दिल खोलने का मौका मिलेगा। मेहमानों या किसी पारिवारिक आयोजन से घर में चहल पहल रहेगी। भाई बंधुओं के साथ मिलकर काम करने से तालमेल अच्छा बनेगा। आर्थिक स्थिति: गोदाम में पड़ा पुराना स्टॉक बिक सकता है, उस पर थोड़ी छूट देकर जल्दी निकालें। परिवार के लिए खरीदारी भी करेंगे। स्वास्थ्य: आप अपनी फिटनेस को लेकर जागरूक रहेंगे, पर जिम में पहले ही दिन भारी वजन उठाने की गलती न करें। करियर और कारोबार: आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। किसी यात्रा की योजना बनेगी, जिसका फायदा काम में दिखेगा। अपने काम पर ध्यान टिकाए रखें। उपाय: खिचड़ी बनाकर गरीबों में बांटें। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 8 मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today) पॉजिटिव पक्ष: घर के कामों में अपनों का पूरा साथ मिलेगा। पिता की तरफ से हौसला बढ़ेगा। व्यस्तता और खुशियों के बीच दिन कब निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा।