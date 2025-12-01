विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 1 दिसंबर 2025: इन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? एस्ट्रोलॉजर से जानें भविष्यफल

By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 1 दिसंबर 2025 के अनुसार, सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर भावनात्मक स्पष्टता और परिवर्तनकारी ऊर्जा दे रहे हैं। बृहस्पतिदेव और शनिदेव वक्री रहकर आत्मिक विकास, धैर्य और भीतर की समझ को और गहरा कर रहे हैं।ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Rashifal 1 December 2025 Horoscope Today: आज का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 1 दिसंबर 2025 के अनुसार, बुधदेव शांत और संतुलित संवाद का संकेत दे रहे हैं। वहीं ग्रहों के वक्री प्रभाव आपको धैर्य, आत्ममंथन और समझदारी की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu (3)


जैसा कि आपके दैनिक राशिफल में बताया गया है, दिन में चंद्रदेव मीन राशि में रहकर घर, आराम और भावनात्मक सुरक्षा पर ध्यान लाते हैं। आप अपने भीतर से दोबारा जुड़ने या किसी घरेलू मामले को सुलझाने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। रात होते-होते जब चंद्रदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो रचनात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ेगी। यह शौक, रोमांस या सेल्फ-एक्सप्रेशन के लिए बेहतरीन समय रहेगा। वृश्चिक राशि का प्रभाव आपको भीतर तक जाकर आत्मचिंतन करने की प्रेरणा देता है। बुधदेव तुला राशि से मित्रों के साथ संवाद को सहज और स्पष्ट बनाते हैं।

  • शुभ रंग: पर्पल
  • शुभ अंक: 7
  • आज का सुझाव: सुबह मन को शांत रखें, रात को अपनी ऊर्जा को एक्सप्रेस करें।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar (1)


आपके दैनिक राशिफल के अनुसार, दिन में चंद्रदेव मीन राशि में रहकर आपकी बातचीत को कोमल, सहज और भावनात्मक बनाते हैं। यह दिल से बातें करने या किसी रचनात्मक योजना पर विचार करने के लिए उत्तम समय है। रात में जब चंद्रदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो ध्यान घर, आराम और भावनात्मक स्थिरता पर जाएगा। वृश्चिक ऊर्जा आपके सामाजिक प्रभाव और समूहों में आपकी उपस्थिति को मजबूत करती है। बुधदेव तुला राशि से करियर से जुड़े संवाद में स्पष्टता और संतुलन लाते हैं।

  • शुभ रंग: चारकोल ग्रे
  • शुभ अंक: 10
  • आज का सुझाव: सुबह संवेदनशीलता अपनाएं, रात को दृढ़ता रखें।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh (1)


जैसा कि दैनिक राशिफल में बताया गया है, दिन में चंद्रदेव मीन राशि में रहकर वित्त, खर्च और भावनात्मक मूल्य प्रणाली पर ध्यान बढ़ाते हैं। आप पैसों और निर्णयों को लेकर अधिक सहज और इन्टूशनी महसूस करेंगे। रात में चंद्रदेव मेष राशि में पहुंचकर संवाद, आत्मविश्वास और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि की ऊर्जा महत्वाकांक्षा और दीर्घकालिक योजनाओं को गहराई देती है। बुधदेव का तुला राशि से गोचर आपको संतुलित और न्यायपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करता है।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • आज का सुझाव: सुबह अपनी इन्टूशन पर भरोसा करें, रात को अपनी बुद्धि पर।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen (1)


दैनिक राशिफल के अनुसार, दिन में चंद्रदेव आपकी ही राशि में रहकर आपके अंदर भावनात्मक स्पष्टता, इन्टूशन और नयापन बढ़ाते हैं। आप खुद से और अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे और सरलता से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। रात तक जब चंद्रदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो ध्यान वित्त, सुरक्षा और व्यक्तिगत स्थिरता पर जाएगा। वृश्चिक राशि की ऊर्जा आध्यात्मिक समझ और भावनात्मक परिवर्तन को मजबूत करती है। बुधदेव तुला राशि से एक साथ लिए निर्णयों को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाते हैं।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 12
  • आज का सुझाव: अपनी इन्टूशन का उपयोग भावनाओं और कार्य। दोनों को दिशा देने में करें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।

 