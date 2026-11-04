4 नवंबर राशिफल: गजकेसरी योग से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, पढ़ें मेष से मीन तक का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। चंद्रदेव पूरे दिन सिंह राशि में गुरुदेव और केतु के साथ रहेंगे, यानी गजकेसरी योग आज भी बना हुआ है। नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी है। सुबह 7:59 बजे तक ब्रह्म योग, फिर इंद्र योग रहेगा। बुधदेव आज सूर्यदेव के एकदम पास होकर पूरी तरह अस्त हैं और वक्री चल रहे हैं। तुला में ही वक्री शुक्रदेव भी हैं। कर्क में मंगलदेव और मीन में वक्री शनिदेव विराजमान हैं।

आज का दिन मेहनत करने वालों के हक में दिख रहा है। तुला को जमीन मकान के मामले में फायदा, वृश्चिक को नौकरी में नया मौका और धनु को विदेश से जुड़े काम में लाभ मिल सकता है। मकर का मान बढ़ेगा, खासकर राजनीति से जुड़े लोगों का। कर्क को बड़ी डील, मेष को अफसरों की तारीफ और मीन को लोहे या ट्रेडिंग के काम में मुनाफा मिल सकता है। वृषभ की दोपहर के बाद बात बनेगी। दूसरी ओर मिथुन को दफ्तर के तनाव में नौकरी छोड़ने जैसे फैसलों से, कुंभ को घर की बहस से और कन्या को उधारी से बचना होगा। सिंह हर फैसला सोच समझकर लें।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: आपकी कोशिशों को किस्मत का साथ मिलेगा और लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। दफ्तर में अफसर आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे। पुश्तैनी जमीन या मकान के मामले में भी अच्छी खबर आ सकती है।

नेगेटिव: आज मन अपनी ही जिद पर अड़ा रहेगा। घर में किसी मुद्दे पर "मैं ही सही हूं" वाला रवैया छोड़ें, वरना छोटा मामला बड़ी नाराजगी बन जाएगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंध में किसी बात पर शक पनप सकता है। उसे मन में दबाने के बजाय आज ही साफ कर लें। शाम को परिवार के साथ कोई फिल्म या खेल का मजा लेंगे। आर्थिक स्थिति: बच्चों की फीस, बुजुर्गों का चश्मा या दवाइयों जैसे खर्च टाले नहीं जा सकेंगे। इन जरूरी खर्चों के लिए महीने की शुरुआत में ही अलग रकम रख दें। स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर के मरीज दवा का समय न चूकें। हाथ पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन हो तो उसे थकान समझकर टालें नहीं, डॉक्टर को बताएं। करियर और कारोबार: दिन व्यस्त रहेगा। व्यापारियों को मुनाफे का कोई अच्छा मौका मिलेगा। अपनी काबिलियत दिखाने के लिए आज की मीटिंग में खुलकर बोलें। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: सुबह की भागदौड़ के बाद दोपहर से हालात आपके पक्ष में होने लगेंगे। कारोबार में हलचल बढ़ेगी और आमदनी के मौके मिलेंगे। घर के किसी बीमार बुजुर्ग की सेहत में सुधार दिखेगा।

नेगेटिव: नौकरी में अतिरिक्त काम का बोझ रहेगा। शेयर बाजार में किसी जान पहचान वाले के कहने पर बिना जांचे पैसा लगाना आज बिल्कुल छोड़ें। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ घर पर सुकून भरा वक्त रहेगा। शाम को कुछ खरीदारी के लिए बाहर जाना होगा। किसी शादी या शुभ कार्यक्रम का न्योता मिल सकता है। बच्चों के करियर की योजना पर भी बात होगी।

आर्थिक स्थिति: रोजमर्रा की जरूरतों के साथ घर और निजी सुविधा की चीजों पर खर्च होगा। शादी के सीजन के लिए कपड़े या तोहफे अभी से खरीदने हैं तो पहले लिस्ट बनाएं। स्वास्थ्य: पेट की गड़बड़ी हो सकती है, भोजन में लापरवाही न करें। किडनी से जुड़ी तकलीफ वाले नमक और प्रोटीन की मात्रा डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही रखें। करियर और कारोबार: व्यापारियों के लिए सक्रियता और तरक्की का दिन है। दिन की शुरुआत में जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी, पर धीरे धीरे सब संभल जाएगा। उपाय: किन्नरों को सामर्थ्य के अनुसार दान दें और उनका आशीर्वाद लें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 2 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: किस्मत का साथ मिलने से कहीं से लाभ के मौके भी आएंगे। किसी पिता समान अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आएगी। जीवनसाथी की मदद से कोई जरूरी काम पूरा होगा। नेगेटिव: बॉस की किसी बात या रवैये से मन खट्टा हो सकता है और नौकरी छोड़ने का ख्याल आएगा। रिज्यूमे अपडेट करना और नए मौके देखना ठीक है, पर दूसरा ऑफर हाथ में आए बिना इस्तीफा देने की गलती न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंध को आप ज्यादा गंभीरता से आगे ले जाना चाहेंगे। बातचीत में कोई बात साथी को चुभ सकती है, इसलिए मजाक भी सोच समझकर करें। घूमने फिरने का मौका बनेगा। आर्थिक स्थिति: कुछ फायदा तो कुछ खर्च, दोनों साथ चलेंगे। अगर नौकरी बदलने का मन है, तो पहले कम से कम छह महीने के खर्च लायक पैसा अलग कर लें। स्वास्थ्य: सेहत में राहत रहेगी। बच्चे खेलते हुए गिर सकते हैं या चोट लगा सकते हैं, उन पर नजर रखें और घर में फर्स्ट एड बॉक्स भरा रखें। करियर और कारोबार: दफ्तर में तालमेल के लिए धैर्य रखें। बड़ा फैसला लेने से पहले हर पहलू पर सोचें, गुस्से में लिया गया निर्णय बाद में पछतावा दे सकता है। उपाय: भगवान शिव, माता पार्वती और पूरे शिव परिवार की पूजा करें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3 कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: लंबे समय से जिस बड़ी डील के लिए कोशिश कर रहे थे, वह आज पक्की हो सकती है। घर की महिलाओं को मायके से कोई सुखद खबर मिलेगी। नेगेटिव: कुछ नई जिम्मेदारियां अचानक सिर आएंगी। गाड़ी पर भी खर्च हो सकता है, जैसे सर्विसिंग, टायर या बीमा नवीनीकरण। बिना वैध बीमे के गाड़ी सड़क पर निकालना भारी पड़ सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी के साथ बिताए पल आपसी समझ बढ़ाएंगे। प्रेम संबंध में भरोसा मजबूत होगा। पिता की तबीयत पर नजर रखें, उनकी दवाओं और जांच की तारीखें याद रखें। आर्थिक स्थिति: किसी कामकाजी यात्रा पर पैसा लगेगा। यात्रा की रसीदें एक लिफाफे में रखें, बाद में हिसाब देने में दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य: पीठ का पुराना दर्द फिर से सिर उठा सकता है। शरीर पर जरूरत से ज्यादा जोर न डालें और सोने के लिए ज्यादा नरम गद्दे से बचें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। करियर और कारोबार: व्यापारियों को कोई अहम सौदा मिलने के संकेत हैं। धंधे के किसी काम से शहर के बाहर निकलना होगा। उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें और दुर्गा सप्तशती के किसी एक अध्याय का पाठ करें। शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 4 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: कारोबार में आमदनी बढ़ाने के मौके मिलेंगे। कोई करीबी मदद मांगे तो आप आगे बढ़कर साथ देंगे, जिससे रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा। आध्यात्मिक बातों में मन लगेगा। नेगेटिव: मन में बेचैनी और उलझन रहेगी, जिससे फैसले डगमगा सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी हो तो पहले उसका पूरा खाका कागज पर बनाएं, फिर पैसा लगाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर के कुछ जरूरी काम निपटाने की योजना बनेगी और जीवनसाथी पूरा साथ देंगे। अपनों की जरूरतें समझने के लिए उनसे खुलकर बात करें। आर्थिक स्थिति: किसी सामाजिक आयोजन या दफ्तर में किसी के फेयरवेल, जन्मदिन पर पैसा जाएगा। दोपहर बाद घर की सुविधा की चीजें खरीदने का मन होगा, बजट से बाहर न जाएं। स्वास्थ्य: दिनचर्या ठीक रखें। काम कितना भी हो, सुबह बीस मिनट की कसरत या योग नहीं छोड़ें। करियर और कारोबार: कोई भी मौका भुनाने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच करें। अपने हर काम की जिम्मेदारी खुद लें, दूसरों पर दोष डालने से छवि खराब होगी। उपाय: सुबह शिवलिंग पर शहद मिला जल चढ़ाकर ही कामकाज शुरू करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: पूजा पाठ में मन लगेगा और घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। बाहरी लोगों से जुड़ाव होगा और कुछ नई जानकारियां मिलेंगी। जमीन या संपत्ति से जुड़े किसी बड़े सौदे की बात आगे बढ़ेगी।

नेगेटिव: किसी को उधार देने से पहले दस बार सोचें। धंधा बढ़ाने के लिए कर्ज उठाने का इरादा है तो पहले यह देखें कि मौजूदा कमाई से ईएमआई आराम से निकल पाएगी या नहीं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दांपत्य जीवन में छोटी बात पर बहस बढ़ सकती है और चिड़चिड़ापन रहेगा। पुराने मुद्दे बार बार उठाना बंद करें। किसी पुराने काम पर घर में राय बंटे तो शांत रहकर बात करें। आर्थिक स्थिति: नए निवेश की योजना बनेगी। किसी साझेदारी में शामिल होने से पहले मुनाफे का बंटवारा और जिम्मेदारियां लिखित में तय कर लें। स्वास्थ्य: मीठा या बहुत ठंडा गर्म खाने से दांत और मसूड़ों में तकलीफ होगी। सुबह शाम दोनों वक्त ब्रश करें और मिठाई के बाद कुल्ला जरूर करें। करियर और कारोबार: कारोबार को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पैसे जुटाने के विकल्पों पर बात होगी। अपने काम में ईमानदारी बनाए रखें। उपाय: किसी शुभ काम के लिए निकलने से पहले गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 9 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: जमीन या मकान खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है। धन लाभ और किसी शुभ समाचार से मन खिल उठेगा। समाज में आपकी साख बढ़ेगी और जरूरी काम तय वक्त पर निपटेंगे।

नेगेटिव: शेयर बाजार में आज जोखिम वाले दांव से दूर रहें। बिना जानकारी के किसी नए शेयर या क्रिप्टो में पैसा डालना नुकसान दे सकता है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दांपत्य जीवन में कभी रूठना तो कभी मनाना चलता रहेगा। छोटी बातों को बड़ा न बनाएं। दोपहर बाद परिवार के साथ कहीं घूमने या साथ बैठकर समय बिताने का कार्यक्रम बनेगा। आर्थिक स्थिति: फ्लैट या प्लॉट खरीदने से पहले बिल्डर का रेरा रजिस्ट्रेशन, नक्शा और पजेशन की तारीख लिखित में जरूर देखें। स्वास्थ्य: ज्यादा उछल कूद से चोट लग सकती है। बच्चों के साथ खेलते या घर की सफाई करते हुए ऊंची जगह पर चढ़ने से बचें। करियर और कारोबार: कारोबार में अच्छे मौके भी मिलेंगे और उतार चढ़ाव भी रहेगा। हर योजना के फायदे और नुकसान दोनों पर नजर डालकर ही आगे बढ़ें। उपाय: गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाकर गणेश चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 7 वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) पॉजिटिव: लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहे लोगों को किसी नई वैकेंसी का पता चल सकता है। सरकारी दफ्तर में अटके काम को आगे बढ़ाने के लिए आज की कोशिश रंग लाएगी। नेगेटिव: कारोबार में हर प्रस्ताव पर तुरंत हां न कहें, जोखिम पहले समझें। बिना पूरी जानकारी के किसी को पैसा उधार देना छोड़ें, भले वह आपका सगा ही हो। प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी पुराने मनमुटाव को बातचीत से सुलझाने का मौका मिलेगा। बच्चों के किसी काम के लिए भागदौड़ होगी। बड़ों के सामने अपनी बात रखते हुए उनकी भावनाओं का ख्याल रखें। शाम यारों की महफिल में बीतेगी। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।