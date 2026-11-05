5 नवंबर का राशिफल: रमा एकादशी पर वृषभ राशि वालों की जिंदगी में आएगा खास शख्स, मकर को मिलेगा भाग्य का साथ

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। एकादशी का यह गुरुवार कुछ राशियों के लिए रिश्तों की मिठास तो कुछ के लिए संयम का संदेश लेकर आया है। वृषभ की जिंदगी में किसी खास की दस्तक हो सकती है और वृश्चिक को दोस्तों के जरिए फायदा मिलेगा। मकर पर किस्मत मेहरबान है, धनु को बाजार की तेजी से कमाई और कर्क को मेहनत का मीठा फल मिलेगा। कन्या का आकर्षण बढ़ेगा और सिंह को घर के शुभ कामों में शामिल होने का मौका मिलेगा। वहीं कुंभ राशि को हर कदम फूंककर रखना होगा, तुला वालों को फिजूलखर्च और बदलते मौसम से, मेष वालों को विरोधियों से और मीन को साझेदारी में जल्दबाजी से बचना होगा। मिथुन वालों को बड़ी खरीद सोच समझकर करनी होगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: काम के तनाव के चलते अपनों को कम समय दे पाएंगे। जीवनसाथी के साथ घर के खर्चों और कामों का बंटवारा साथ में तय करें। बातों बातों में बहस छिड़े तो उसी वक्त चुप हो जाएं।

नेगेटिव पक्ष: विरोधियों से आमना सामना होगा। कोई आपके काम पर सवाल उठाए तो भड़कने के बजाय तथ्य और रिकॉर्ड सामने रखें। पड़ोसियों से पार्किंग या पानी जैसे मुद्दे पर कहासुनी हो सकती है।

पॉजिटिव पक्ष: नौकरी की तलाश में लगे लोगों के लिए किसी इंटरव्यू का नतीजा मन मुताबिक आ सकता है। दफ्तर के दोस्त मुश्किल हालात में आपका हौसला बढ़ाएंगे।

आर्थिक स्थिति: खर्चे पीछा नहीं छोड़ेंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ किसी नए खर्च पर हामी भरने से पहले उसका पूरा हिसाब मांगें।

स्वास्थ्य: भागदौड़ से थकान और बेचैनी रहेगी। जल्दबाजी में चोट न लगे, इसलिए हर काम आराम से करें।

करियर और कारोबार: इंटरव्यू देने निकलें तो सारे सर्टिफिकेट की ओरिजिनल और फोटोकॉपी एक फाइल में लगाकर रखें। बड़े अधिकारियों से बात करते वक्त लहजा शांत रखें।

उपाय: मां दुर्गा के 32 नामों का पाठ करके ही काम पर निकलें।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

वृषभ राशि

पॉजिटिव पक्ष: रिश्तों में नजदीकी और सुकून मिलेगा। मुश्किलें धीरे धीरे हटती दिखेंगी। दफ्तर में आपके रचनात्मक आइडिया की तारीफ होगी और नए संपर्कों से कारोबार को फायदा मिलेगा।

नेगेटिव पक्ष: उत्साह में फालतू खरीदारी कर बैठेंगे। मोबाइल पर आई "सेल खत्म होने वाली है" जैसी सूचनाओं को देखकर हड़बड़ी में कुछ भी ऑर्डर करना छोड़ें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: कुंवारे लोगों के जीवन में किसी खास की एंट्री हो सकती है। कोई पुरानी दोस्ती मोहब्बत का रूप ले सकती है। पहले से रिश्ते में हैं तो भरोसा और मजबूत होगा।

आर्थिक स्थिति: जरूरत और बजट के बीच संतुलन रखें। नया काम शुरू करने की बात चल रही है तो पहले छोटे स्तर पर आजमाएं।

स्वास्थ्य: दिनचर्या संतुलित रखें। काम और मेलजोल के बीच अपने लिए थोड़ा वक्त निकालकर हल्की कसरत करें।

करियर और कारोबार: कोई नया काम शुरू करने या कारोबार बढ़ाने को लेकर लंबी बातचीत होगी। काम में कुछ अलग करने की कोशिश सराही जाएगी।

उपाय: मां लक्ष्मी के आगे सफेद फूल अर्पित करके आरती करें।

शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 12

मिथुन राशि

पॉजिटिव पक्ष: घर में आपकी बात मानी जाएगी। जो लोग घर से काम करने की इजाजत चाहते थे, उन्हें अच्छे संकेत मिल सकते हैं। अपनी कोई पुरानी इच्छा पूरी करने का मौका भी बनेगा।

नेगेटिव पक्ष: मां या घर की किसी महिला से छोटी बात पर अनबन हो सकती है। अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची करना छोड़ें, उनकी चिंता भी समझें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ समय बीतेगा, पर घर की जिम्मेदारियां बीच में आती रहेंगी। घर की व्यवस्था और खरीदारी को लेकर दिन भर व्यस्तता रहेगी। मेहमान भी आ सकते हैं।

आर्थिक स्थिति: महंगा टीवी, फ्रिज या मोबाइल लेने का मन है तो "नो कॉस्ट ईएमआई" में छिपे प्रोसेसिंग चार्ज और इंश्योरेंस की शर्तें पढ़ लें।

स्वास्थ्य: घर और काम की चिंता दिमाग पर हावी न होने दें। शाम को पसंद का गाना सुनें या किसी शौक में मन लगाएं।

करियर और कारोबार: एक साथ कई जिम्मेदारियां रहेंगी। वर्क फ्रॉम होम के लिए एचआर से लिखित में बात करें। व्यापारी धैर्य के साथ आगे बढ़ें।

उपाय: शाम को भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाएं।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 2

कर्क राशि

पॉजिटिव पक्ष: अपनी कुशलता से आप अफसरों पर अच्छी छाप छोड़ेंगे। किसी जरूरी काम में आपकी भूमिका बढ़ेगी। समाजसेवा में लगे लोगों को कोई अच्छा पद मिल सकता है।

नेगेटिव पक्ष: दिन भर भागदौड़ रहेगी और छोटी चूक भी भारी पड़ सकती है। ईमेल या मैसेज भेजने से पहले नाम, तारीख और रकम दोबारा पढ़ें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी करीबी से कोई बात अधूरी रह गई थी तो आज उसे साफ करने का मौका है। प्रेम संबंध में भरोसा बनाए रखें। दोस्तों के साथ घूमने का कार्यक्रम बनेगा।

आर्थिक स्थिति: सफर और काम से जुड़े खर्च होंगे। महीनों से लटका काम निपटाने के लिए आज नई कोशिश करें, उससे पैसा भी निकलेगा।

स्वास्थ्य: व्यस्त रूटीन में मानसिक थकान से बचने के लिए थोड़ा ब्रेक लें। कहीं जाना पड़े तो पानी, स्नैक्स और जरूरी दवा साथ रखें।

करियर और कारोबार: मेहनत और काबिलियत दिखाने का दिन है। तय समय से पहले काम सौंपें, बॉस सबके सामने तारीफ करेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 7

सिंह राशि

पॉजिटिव पक्ष: काम को लेकर जोश भरपूर रहेगा। नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और आपकी अगुवाई का तरीका सबको प्रभावित करेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे।

नेगेटिव पक्ष: जुबान पर काबू रखना आज सबसे जरूरी है। घर में किसी छोटी बात पर बहस हो तो ताना मारने या पुराने किस्से गिनाने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेमी से अपने जज्बात बेझिझक बयां करें। शादीशुदा लोग घर के कामों में जीवनसाथी का हाथ बंटाएं। घर में किसी पूजा या शुभ काम की चर्चा होगी।

आर्थिक स्थिति: पैसों से जुड़े फैसलों पर ध्यान दें। घर की जरूरतों पर खर्च होगा। परिवार के किसी आयोजन का खर्च सब सदस्यों में बांटने की बात पहले ही कर लें।

स्वास्थ्य: हाथ पैरों में दर्द या त्वचा में खुजली, रूखापन परेशान कर सकता है। नहाने के बाद नारियल या सरसों का तेल लगाएं और बहुत गर्म पानी से न नहाएं।

करियर और कारोबार: नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। किसी नई चीज की जिम्मेदारी मिले तो उसे सीखने में झिझकें नहीं।

उपाय: तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और सूर्य के बारह नामों का जाप करें।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 11

कन्या राशि

पॉजिटिव पक्ष: लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपकी बात दूसरे आसानी से मानेंगे और अपनों से लंबी बातचीत होगी। दूसरों की मदद में भी आप आगे रहेंगे।

नेगेटिव पक्ष: जीवनसाथी की किसी बात या गतिविधि को लेकर मन में शक होगा। चोरी छिपे उनका फोन देखने जैसी गलती न करें, सीधे पूछ लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम जीवन में आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। दिन में कुछ हलचल रहेगी, पर शाम तक सब ठीक होने लगेगा। अपनों की बातें ध्यान से सुनें।

आर्थिक स्थिति: पहनावे, सैलून, जिम या अपनी लाइफस्टाइल की चीजों पर खर्च होता रहेगा। इस महीने ऐसे खर्चों की एक सीमा तय कर लें।

स्वास्थ्य: ज्यादा सोचने से मन बेचैन रहेगा। रात को सोने से पहले अगले दिन के तीन जरूरी काम कागज पर लिख दें, दिमाग हल्का रहेगा।

करियर और कारोबार: बातचीत का हुनर काम आएगा और सहकर्मियों से तालमेल बढ़ेगा। बिजनेस पार्टनर्स के साथ हर बात साफ रखें। नई योजना पेश करनी हो तो छोटा और क्लियर प्रेजेंटेशन बनाएं।

उपाय: भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाएं।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 5

तुला राशि

पॉजिटिव पक्ष: काम के लिहाज से दिन अच्छा है और प्रतिस्पर्धा में आप टिके रहेंगे। अपनी काबिलियत साबित करने के मौके मिलेंगे। दोस्तों के साथ घूमने का मजा लेंगे।

नेगेटिव पक्ष: खर्च बढ़ेंगे और मन उलझन में रहेगा। जिस चीज की अभी जरूरत नहीं, उसे खरीदना टालें। दोस्तों के साथ देर रात लंबी ड्राइव पर निकलने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: दिल में कोई उलझन दबी हो तो साथी से खुलकर कहें। जीवनसाथी के साथ घर के खर्चों पर मिलकर फैसला करें। पैसों की चिंता में अपनों से रूखा व्यवहार न करें।

आर्थिक स्थिति: घर, सफर या निजी जरूरतों पर पैसा जाएगा। हफ्ते के आखिर तक कितना खर्च करना है, यह रकम आज ही तय कर लें।

स्वास्थ्य: मौसम बदलने का असर सेहत पर दिखेगा। कई शहरों में हवा खराब रहती है, इसलिए सुबह की सैर पर मास्क लगाएं और गले में खराश हो तो भाप लें।

करियर और कारोबार: मेहनत और प्रतिस्पर्धा भरा दिन है। साथियों से तालमेल बनाकर चलें और कोई जरूरी काम अधूरा न छोड़ें। काम का दबाव ज्यादा हो तो उसे हिस्सों में बांटकर निपटाएं।

उपाय: घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें।

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि

पॉजिटिव पक्ष: दोस्तों का साथ और लोगों से मेलजोल दिन को खुशनुमा बनाएगा। अधूरी इच्छाएं पूरी होने की तरफ बढ़ेंगी। किसी आयोजन में नए दोस्त बनेंगे और आपकी पहचान बढ़ेगी।

नेगेटिव पक्ष: पैसा बढ़ने की उम्मीद में पहले ही खर्च कर देना ठीक नहीं। शेयर बाजार में किसी ग्रुप की टिप पर आंख मूंदकर पैसा न लगाएं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम में मिठास बढ़ेगी और साथी के साथ सैर सपाटे की योजना बनेगी। किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में जाएंगे। अपनी योजनाएं अपनों से साझा करेंगे तो उनका साथ और हौसला मिलेगा।

आर्थिक स्थिति: आर्थिक हालत सुधरेगी। दोस्तों के साथ किसी साझा खर्च में पैसा लगाएं तो हर किसी का हिस्सा शुरू में ही लिख लें।

स्वास्थ्य: जोश और ऊर्जा रहेगी। मस्ती के बीच नींद और खाने का समय न बिगाड़ें।

करियर और कारोबार: मेहनत को पहचान मिलेगी और अफसरों से अच्छा तालमेल बनेगा। किसी योजना पर काम चल रहा है तो उसे आगे बढ़ाने का यह सही मौका है।

उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6

धनु राशि

पॉजिटिव पक्ष: त्योहारी मांग से बाजार में तेजी रहेगी और कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होगा। कामकाज में आपकी भूमिका खास रहेगी। यात्रा से नए संपर्क बनेंगे।

नेगेटिव पक्ष: घर में मेहमानों या किसी आयोजन की तैयारी से व्यस्तता बढ़ेगी। सारे काम अपने ऊपर लेने के बजाय घर के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी बांट दें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के मन की किसी शंका को दूर करने का मौका मिलेगा। काम कितना भी हो, रिश्तों के लिए समय निकालें। शाम किसी दावत या सैर में गुजर सकती है।

आर्थिक स्थिति: मुनाफे के बावजूद खर्च पर लगाम जरूरी है। कोई बड़ा निवेश करने से पहले यह सोचें कि अगले छह महीने की जरूरतों के लिए नकदी बची रहेगी या नहीं।

स्वास्थ्य: एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारी लेने से तबीयत बिगड़ सकती है। काम से दस मिनट का ब्रेक लेकर चाय या फल लें।

करियर और कारोबार: मेहनत और नियम से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। ग्राहकों की मांग पर नजर रखें और दुकान में वही माल आगे रखें जो ज्यादा बिक रहा है।

उपाय: भगवान विष्णु को केसर मिले दूध का भोग लगाएं।

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 1

मकर राशि

पॉजिटिव पक्ष: किस्मत आपके साथ है, बिगड़े काम धीरे धीरे पटरी पर आएंगे। बॉस की मदद से कोई पुराना काम पूरा होगा। घर के बड़ों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा।

नेगेटिव पक्ष: पिता या घर के किसी बुजुर्ग की सेहत चिंता दे सकती है। उनकी नियमित जांच, जैसे शुगर और बीपी, इसी हफ्ते करवा लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी भले ही दूर हो, पर जरूरत पर उनका साथ मिलेगा। घर में किसी धार्मिक या शुभ काम की योजना बनेगी। बातचीत में नरमी रखेंगे तो सबका सहयोग मिलेगा।

आर्थिक स्थिति: बाजार में मुनाफा दिखेगा, शेयर में भी फायदा हो सकता है। अच्छा मुनाफा दिखे तो उसका कुछ हिस्सा निकालकर सुरक्षित जगह रखें।

स्वास्थ्य: खाने में ज्यादा मसाले न डालें। किसी काम का तनाव है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें, मानसिक थकान से बचें।

करियर और कारोबार: जिम्मेदारी निभाने के आपके तरीके की सराहना होगी। कारोबार में अपनी योजनाओं पर गंभीरता से काम करें और नए मौकों के लिए तैयार रहें।

उपाय: किसी गरीब को केले और भुने चने खिलाएं।

शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 4

कुंभ राशि

पॉजिटिव पक्ष: धार्मिक कामों में मन लगेगा और उनसे मानसिक सुकून मिलेगा। धैर्य रखेंगे तो उलझे हालात भी संभल जाएंगे।

नेगेटिव पक्ष: आज हर कदम फूंक फूंककर रखें। किसी कागज, चेक या ऑनलाइन फॉर्म पर बिना पूरा पढ़े साइन या सबमिट न करें। जल्दी मुनाफा देने वाले किसी प्रस्ताव पर बिना जांच भरोसा न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जरूरत से ज्यादा सोचने से रिश्तों में संदेह हो सकता है। साथी से कोई बात खटके तो अंदाजा लगाने के बजाय सीधे पूछें। घर में किसी पुरानी बात पर बहस न छेड़ें।

आर्थिक स्थिति: अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, बजट में कुछ गुंजाइश रखें। साझेदारी या लेन देन के हर मामले में लिखा पढ़ी जरूर करें।

स्वास्थ्य: मन में कई तरह के ख्याल घूमते रहेंगे। शाम को किसी पार्क में शांति से टहलें और रात को देर तक फोन पर खबरें पढ़ना छोड़ें।

करियर और कारोबार: वक्त पर काम पूरा करें और अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हटें। कोई भी नया समझौता करने से पहले उसकी हर शर्त ठीक से समझ लें।

उपाय: घर पर हलवा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाएं।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

मीन राशि

पॉजिटिव पक्ष: साझेदारी और दूसरों के सहयोग से काम आगे बढ़ेगा। दफ्तर के साथियों के साथ किसी पार्टी या लंबी बातचीत का मौका मिलेगा। शाम को दोस्तों से मिलने का प्लान पूरा होगा।

नेगेटिव पक्ष: दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अतिरिक्त पसीना बहाना होगा। काम पूरा होने में देर लगे तो जल्दबाजी में क्वालिटी से समझौता न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: आपसी समझ मजबूत करने का अच्छा दिन है। साथी के साथ बाकी रिश्तों की जरूरतों पर भी ध्यान रहेगा। जीवनसाथी को अकेलापन न लगे, इसके लिए उनके साथ थोड़ा समय जरूर बिताएं।

आर्थिक स्थिति: बिजनेस पार्टनर के साथ कोई भी आर्थिक फैसला भावनाओं में बहकर न लें। मुनाफे के बंटवारे का हिसाब साफ रखें।

स्वास्थ्य: दूसरों की परेशानियां सुलझाने में अपनी सेहत न भूलें। समय पर खाना खाएं और पानी पीते रहें।

करियर और कारोबार: अफसरों से तालमेल बनाकर काम करें। मेहनत और समय ज्यादा लगेगा, पर अपने काम की गुणवत्ता से ही पहचान बनेगी।

उपाय: भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जाप करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 10