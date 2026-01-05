Weekly Numerology Horoscope: 7 से 9 मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? जानें अपना भाग्य

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 5 से 11 जनवरी 2026 का यह सप्ताह अंक ज्योतिष के अनुसार नए साल की असली शुरुआत माना जाता है। बीते दिनों के ठहराव और सोच-विचार के बाद अब जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ने लगती है। भले ही अभी हर बात पूरी तरह साफ न हो, लेकिन अंदर से यह एहसास बनने लगता है कि दिशा सही है। इस सप्ताह (Weekly Numerology Horoscope 5 January to 11 January 2026) तेजी से आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी है सही इरादों के साथ चलना। भावनाओं को समझकर, मन को शांत रखकर और सोच-समझकर लिए गए फैसले यह तय करेंगे कि साल की शुरुआत कितनी संतुलित और सहज होती है।

जन्मांक 7 (जिनका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है) करियर और पैसा इस सप्ताह अंक ज्योतिष आपको योजना बनाने, सीखने और खुद को भीतर से समझने में मदद करता है। आप कम लोगों से मिलना-जुलना चाहेंगे और ज्यादा सोच-विचार में रह सकते हैं, यह बिल्कुल ठीक है। इस समय को स्वीकार करें। पैसों से जुड़े जोखिम लेने से बचें। अभी जो समझ और सीख मिल रही है, वही आगे चलकर आपके लंबे समय के रास्ते को तय करेगी।

सेहत अकेले समय बिताने से मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, लेकिन खुद को पूरी तरह अलग-थलग न करें। ध्यान, लिखना या अपने विचार कागज पर उतारना आपको बहुत फायदा देगा। रिश्ते आप इस सप्ताह रिश्तों में गहराई चाहते हैं। अगर आपको थोड़ी जगह चाहिए, तो इसे प्यार और शांति से सामने रखें ताकि गलतफहमी न हो। इस सप्ताह अपने फैसलों और व्यवहार को शांत मन से सोचकर तय करें। जन्मांक 8 (जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है) करियर और पैसा अंक ज्योतिष के अनुसार यह सप्ताह रणनीति बनाने का है। पावर स्ट्रगल या अहंकार से बचें। बजट बनाना, काम को दोबारा व्यवस्थित करना और लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। इस समय नियंत्रण से ज्यादा समझदारी भरा नेतृत्व जरूरी है।

सेहत तनाव आपकी नींद या मांसपेशियों पर असर डाल सकता है। एक तय दिनचर्या और अनुशासन आपको संतुलन में लाएगा। हल्की कसरत और गहरी सांसें लेना आपकी सेहत के लिए बहुत मददगार रहेगा। रिश्ते थोड़ी भावनात्मक दूरी आपको चीजों को साफ देखने में मदद करेगी। रिश्तों में हावी होने से बचें। शांत बातचीत, धैर्य और ध्यान से सुनना भरोसे को फिर से मजबूत करेगा। जन्मांक 9 (जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है) करियर और पैसा आप इस समय भावनात्मक रूप से कुछ छोड़ने की प्रक्रिया में हैं। हो सकता है कोई काम या लक्ष्य अब आपको पहले जैसा सही न लगे। इस बदलाव पर भरोसा रखें, यही आपको आगे किसी बेहतर और अर्थपूर्ण दिशा में ले जाएगा।